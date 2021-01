Hublot apresenta o novo Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire

"Alinhado com seu espírito vencedor, a Hublot produziu uma excepcional inovação ao lançar a primeira caixa do mundo em safira laranja. Nossa manufatura também reafirmou sua expertise em relojoaria ao lançar um novo calibre de turbilhão automático, totalmente desenvolvido e manufaturado em nossas instalações e no qual a arquitetura espetacular no lado do mostrador visível afirma o design inovador do relógio. A "Arte da Fusão" em toda sua glória de acordo com a Hublot."

– Ricardo Guadalupe

CEO da HUBLOT

A safira laranja, uma novidade mundial

Se existe uma área em que a "Arte da Fusão" da Hublot é expressa em toda sua ousadia e esplendor, com certeza, é nos materiais de alta tecnologia, especialmente, a safira sintética. Ao longo dos anos, a marca (que tem seu próprio laboratório de metalurgia e materiais) já lançou diversos relógios ilustres nos quais os mostradores e as caixas de safira, disponíveis em cores inovadoras, agem como ajustes transparentes para mecânica sofisticada – como o Big Bang Unico Sapphire (transparente), All Black Sapphire, Big Bang Unico Red Sapphire e Blue Sapphire ou o novo Spirit of Big Bang Yellow Sapphire. Atualmente, a Hublot continua a inovar com este material extraordinário ao reinterpretar o Big Bang Sapphire Tourbillon em um tom totalmente novo de laranja – o primeiro para uma safira tingida – alcançado ao incorporar titânio e cromo em um processo de manufatura habilidoso. Esta cor surpreendente e dinâmica é uma brisa fresca para a alta relojoaria e está em perfeita harmonia com a cultura de excelência da Hublot. O fascínio da caixa e aro translúcidos em safira laranja cuidadosamente polida foi aprimorada pelo tom técnico dos seis parafusos de titânio em forma H que caracteriza o icônico design do Big Bang.

Um calibre turbilhão de corda automática totalmente novo

Uma caixa revolucionária com um movimento inovador. A Hublot ilustra sua expertise inigualável em relojoaria – e seu domínio do turbilhão, que está em constante evolução desde 2007 – ao acomodar um movimento turbilhão totalmente novo no coração da safira laranja, totalmente desenvolvida e produzida pela marca. Diferente dos movimentos turbilhões tradicionais, equipados com corda manual, este calibre excepcional faz seu próprio nome graças ao sistema de corda automática que garante uma reserva de marcha mínima de três dias (72 horas) – uma melhoria notável para os usuários. Ele é equipado com rolamentos esféricos de cerâmica e os novos avanços técnicos da Hublot em seu sistema de corda. A manufatura também reafirmou sua singularidade ao reconstruir inteiramente o movimento para tornar o microrrotor visível pelo lado do mostrador. Este layout inovador representa um desafio técnico extra para os designers e dá um novo fôlego em termos estéticos ao fortalecer a aparência espetacular do mostrador e de seu design contemporâneo. Os movimentos perpétuos do microrrotor às 12 horas acoam a rotação do turbilhão e seu órgão de regulagem, posicionado em simetria perfeita às 6 horas. O microrrotor, em ouro 22 quilates cinza, é destacado por uma decoração única (emoldurado com efeito escovado solar e jateado com areia), assim como pela assinatura Hublot no metal precioso.

A Hublot também continuou em sua busca pela transparência ao usar mais safira no próprio movimento. Pela primeira vez, o calibre da manufatura no Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire é equipado com três pontes de safira: ponte de barril, ponte automática e barrete turbilhão. O efeito leve do trabalho do esqueleto é acentuado pela platina trabalhada e jateada com areia. A caixa do turbilhão às 6 horas, que gira em seu eixo a cada minuto para compensar a atração da terra na direção do movimento, se distingue por usa geometria pura que possibilita vislumbrar o coração mecânico do modelo. A legibilidade do mostrador aberto é aprimorada por ponteiros e índices com um revestimento luminescente. A pulseira em borracha laranja transparente com linhas em relevo – que conta ainda com o sistema patenteado de troca One Click e fecho dobrável em titânio – completa a aparência moderna desta edição limitada a 50 peças.

