Hublot présente la Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire

"Fidèle à son esprit conquérant, Hublot signe une nouvelle innovation d'exception en présentant le tout premier boîtier du monde en saphir orange. Notre manufacture réaffirme aussi son savoir-faire horloger en dévoilant un nouveau calibre tourbillon automatique, entièrement conçu et fabriqué à l'interne, dont l'architecture spectaculaire visible côté cadran s'invite dans le design novateur de la montre. Tout l'« Art de la Fusion » selon Hublot."

– Ricardo Guadalupe

CEO HUBLOT

Le saphir orange, une première mondiale

S'il est un domaine où l'« Art de la Fusion » signé Hublot se manifeste dans toute son audace et tout son éclat, c'est bien celui des matériaux d'avant-garde, notamment du saphir de synthèse. Au fil des ans, la manufacture (qui possède son propre laboratoire Métallurgie & Matériaux) a déjà présenté de nombreuses montres très remarquées où les boîtiers et lunettes en saphir, proposés dans des teintes novatrices, servent d'écrins transparents à des mécaniques sophistiquées – telles la Big Bang Unico Sapphire (transparent), la All Black Sapphire, les Big Bang Unico Red Sapphire et Blue Sapphire ou la récente Spirit of Big Bang Yellow Sapphire. Aujourd'hui, Hublot innove une fois de plus dans la saga de ce matériau hors norme en réinterprétant la Big Bang Sapphire Tourbillon dans une toute nouvelle teinte orange – une première mondiale pour un saphir teinté dans la masse – obtenue grâce à l'intégration de titane et de chrome au cours d'un processus de fabrication savamment maîtrisé. Cette couleur détonnante et dynamique fait souffler un vent de fraîcheur sur la haute horlogerie et s'inscrit en parfaite cohérence avec l'esprit de conquête Hublot. La fascination de la lunette et du boîtier translucides en saphir orange finement poli est rehaussée par la note technique des six vis en titane en forme de H caractérisant le design iconique Big Bang.

Un tout nouveau calibre tourbillon à remontage automatique

A boîtier révolutionnaire, mouvement novateur. Hublot illustre son savoir-faire horloger hors pair – et sa maîtrise du tourbillon, sans cesse développée depuis 2007 – en logeant au cœur du saphir orange un tout nouveau mouvement tourbillon entièrement conçu et fabriqué au sein de la manufacture. Contrairement aux mouvements tourbillons traditionnels, dotés d'un remontage manuel, ce calibre d'exception se distingue par son système de remontage automatique assurant une réserve de marche de trois jours (72 heures) minimum – un gain de confort très appréciable pour le porteur de la montre. Il est équipé de roulements à billes en céramique et des toutes dernières avancées techniques Hublot en matière de remontage. La manufacture a également réaffirmé sa différence en reconstruisant intégralement tout le mouvement afin de rendre le micro-rotor visible côté cadran. Cette disposition inédite ne représente pas seulement un défi technique supplémentaire pour les concepteurs. Elle amène aussi un souffle novateur au niveau de l'esthétique, en renforçant l'aspect spectaculaire du cadran et son design très contemporain. Les mouvements perpétuels du micro-rotor placé à 12h font écho à la rotation du tourbillon, son organe réglant, placé dans une symétrie parfaite à 6h. Le micro-rotor en or gris 22 ct est mis en valeur par une décoration très soignée (anglage, soleillage, sablage), ainsi que par la signature Hublot ajourée dans le métal précieux.

Hublot a également poursuivi sa quête de transparence en accordant une plus large part au saphir au sein du mouvement lui-même. Le calibre manufacture équipant la Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire est doté pour la première fois de trois ponts en saphir – pont de barillet, pont d'automatique et barrette de tourbillon. L'effet aérien du squelettage est accentué par une platine fortement ajourée et sablée. La cage de tourbillon à 6h, tournant sur elle-même en une minute pour compenser les effets de l'attraction terrestre sur la marche du mouvement, se démarque par sa géométrie épurée permettant de plonger au cœur de la mécanique. La lisibilité du cadran ouvert est rehaussée par des aiguilles et index soulignés par un revêtement luminescent. Le bracelet en caoutchouc orange transparent au relief ligné – avec système d'interchangeabilité express One Click breveté et boucle déployante en titane – complète le look d'avant-garde de cette édition limitée à 50 exemplaires.

