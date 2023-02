HUBLOT E TAKASHI MURAKAMI LANÇAM UMA COLEÇÃO DE 13 RELÓGIOS E 13 NFTs EXCLUSIVOS

NYON, Suíça, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em um evento exclusivo realizado na Glass House, em Nova York, em 2 de fevereiro, a Hublot e Takashi Murakami anunciaram seu quarto projeto artístico em conjunto: o lançamento de treze novos NFTs e treze relógios exclusivos.

"Quando minha colaboração com a Hublot foi anunciada, informamos que adotaríamos novas formas de expressão artística. Após a criação de todos os relógios e obras de arte digitais, agora imaginamos novas formas de acessar a arte contemporânea". – Takashi Murakami

Classic Fusion Takashi Murakam Black Ceramic Rainbow Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow (2) Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow (3) 12 NFTs by Takashi Murakami for Hublot

Os treze NFTs exclusivos são inspirados nos videogames e TV japoneses da década de 1970, bem como na Classic Fusion Takashi Murakami All Black, a primeira colaboração entre a relojoeira suíça e Takashi Murakami, lançada em janeiro de 2021. Esses NFTs estão ligados a uma edição limitada de 13 novos relógios Classic Fusion exclusivos que estarão na Watches & Wonders 2023, em Genebra. Doze desses relógios estarão disponíveis para compra exclusivamente online, em hublot.com, e só poderão ser comprados por proprietários de pelo menos um dos 324 NFTs emitidos em abril de 2022 como parte da terceira colaboração entre a Hublot e Takashi Murakami. Esses 324 NFTs foram oferecidos originalmente aos proprietários de um dos dois modelos de relógios Hublot x Takashi Murakami (Classic Fusion Takashi Murakami All Black & Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow), antes de serem autorizados a ser comercializados no OpenSea. O período entre o anúncio do projeto, em Nova York, em fevereiro de 2023, e o início das vendas, no início de abril de 2023, em Genebra, permitirá que qualquer colecionador interessado em um dos novos relógios colecione um dos NFTs disponíveis no OpenSea. Cada comprador sortudo o bastante para adquirir um dos 12 novos relógios exclusivos receberá um NFT exclusivo correspondente.

A Hublot e Takashi Murakami levam o relógio como obra de arte a um novo patamar, unindo a arte de fazer relógios elegantes com a arte digital. O 13o relógio da coleção, lançado em Nova York, é o Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow, e também é uma obra-prima. Inspirado nas duas peças lançadas anteriormente, o relógio reinterpreta o emblema icônico de Takashi Murakami: a flor sorridente. Aqui, as 12 pétalas da flor formam um gradiente perfeito de pedras rubi, safira, ametista, tsavorita e topázio. Graças a um sistema engenhoso de rolamento de esferas desenvolvido pelos engenheiros da Hublot, as pétalas criam um espetáculo de cores à medida que giram em um eixo a cada movimento. O efeito cinético das pétalas cria um efeito impressionante contra a caixa de cerâmica preta de 45 mm. O centro da flor sorridente fica sobre o vidro de safira, para criar um efeito tridimensional.

As doze outras referências, que estarão disponíveis para compra pelos titulares dos NFTs na plataforma de comércio eletrônico dedicada, lembram a flor e representam uma das pétalas. Doze referências por doze horas no mostrador e doze NFTs.

Como a terceira colaboração de relógios entre a Hublot e o artista japonês, este lançamento é a prova da incrível colecionabilidade da parceria.

Os colecionadores terão um período de um ano, durante o qual terão a oportunidade de negociar os doze NFTs na plataforma OpenSea. Em abril de 2024, no final desse período, somente o colecionador que tiver conseguido coletar todos os 12 dos novos NFTs exclusivos poderá comprar o décimo terceiro e mais procurado relógio: o Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow. Se nenhuma pessoa conseguir reunir todos os doze NFTs, o relógio será leiloado pela Hublot para arrecadar fundos para instituições de caridade.

