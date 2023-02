HUBLOT Y TAKASHI MURAKAMI LANZAN UNA COLECCIÓN DE 13 NUEVOS NFT Y 13 RELOJES ÚNICOS

NYON, Suiza, 3 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- En un evento exclusivo que se llevó a cabo en la Glass House en Nueva York el 2 de febrero, Hublot y Takashi Murakami anunciaron su cuarto proyecto artístico conjunto: el lanzamiento de 13 nuevos NFT y 13 relojes únicos.

"Cuando se anunció mi colaboración con Hublot, dimos a conocer que adoptaríamos nuevas formas de expresión artística. Después de crear juntos todos los relojes, así como las obras de arte digitales, ahora imaginamos nuevas formas de acceder al arte contemporáneo". – Takashi Murakami

Classic Fusion Takashi Murakam Black Ceramic Rainbow Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow (2) Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow 12 NFTs by Takashi Murakami for Hublot

Los trece NFT únicos están inspirados en los videojuegos y la televisión japoneses de la década de 1970, así como en el Classic Fusion Takashi Murakami All Black, la primera colaboración entre el fabricante de relojes suizo y Takashi Murakami lanzada en enero de 2021. Estos NFT están vinculados a una edición limitada de 13 nuevos y exclusivos relojes Classic Fusion que estarán en la feria Watches and Wonders 2023 en Ginebra. Doce de estos relojes estarán disponibles para su compra exclusivamente en línea en hublot.com, a la que solo podrán acceder los titulares de al menos uno de los 324 NFT emitidos en abril de 2022 como parte de la tercera colaboración entre Hublot y Takashi Murakami. Estos 324 NFT se ofrecieron originalmente a los titulares de uno de los dos modelos de reloj Hublot x Takashi Murakami (Classic Fusion Takashi Murakami All Black y Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow), antes de que se permitiera su intercambio en OpenSea. El período entre el anuncio del proyecto en Nueva York en febrero de 2023 y el inicio de las ventas a principios de abril de 2023 en Ginebra, permitirá que cualquier coleccionista interesado en uno de los nuevos relojes pueda coleccionar uno de los NFT disponibles en OpenSea. Aquellos que tengan la suerte de poder comprar uno de los 12 nuevos relojes únicos recibirán un NFT exclusivo correspondiente.

Hublot y Takashi Murakami llevan el reloj como una obra de arte a un nuevo nivel al unir el arte de la elegante relojería con el arte digital. El13.º reloj de la colección, presentado en Nueva York, es el Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow y es la obra maestra. Inspirándose en las dos piezas lanzadas anteriormente, este reloj reinterpreta el famoso emblema de Takashi Murakami: la flor sonriente. En este caso, los 12 pétalos de la flor forman un degradado perfecto de rubíes, zafiros, amatistas, tsavoritas y topacios. Gracias a un ingenioso sistema de rodamientos de bolas desarrollado por los ingenieros de Hublot, los pétalos crean un deslumbrante espectáculo de color al girar sobre un eje con cada movimiento. El efecto cinético de los pétalos crea un efecto llamativo contra la caja de cerámica negra de 45 mm. El centro de la flor sonriente se coloca sobre el cristal de zafiro para crear un efecto tridimensional.

Los otros doce modelos, que estarán disponibles para la compra por parte de los titulares de los NFT en la exclusiva plataforma de comercio electrónico, recuerdan la flor maestra y representan cada uno de los pétalos. Doce modelos para doce horas en el dial y doce NFT.

Como la tercera colaboración de relojes entre Hublot y el artista japonés, este lanzamiento demuestra el increíble poder coleccionable de esta asociación.

Los coleccionistas tendrán un período de un año durante el cual podrán negociar los doce NFT en la plataforma OpenSea. En abril de 2024, al final de este período, solo el coleccionista que haya logrado obtener los 12 nuevos y únicos NFT será apto para comprar el decimotercer y más buscado reloj: el Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow. Si ninguna persona ha logrado reunir los doce NFT, Hublot subastará el reloj con el fin de recaudar fondos para organizaciones benéficas.

