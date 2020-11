HUBLOT e-warranty: La dématerialisation de la carte garantie ou lorsque chaque montre devient son propre certificat

Fini les cartes de garantie et les cartes d'authenticité, avec son nouveau système de protection et de garantie Hublot e-warranty, la Manufacture horlogère simplifie le suivi et la traçabilité de ses montres, de sa manufacture jusqu'aux clients, en passant par les points de vente. Fidèle à sa devise « Être le premier, unique, différent » l'horloger signe avec Hublot e-warranty une avant-première technologique où la montre elle-même devient la clé d'entrée à un nouveau monde de services. Tout en facilitant l'usage tant pour les points de vente, les clients, que pour les douanes, Hublot améliore la protection contre la contrefaçon et le vol. Simple, facile et efficace !

Depuis 2017, l'horloger a travaillé sur la mise au point d'algorithmes en partenariat avec la société KerQuest. L'objectif: développer une technologie s'appuyant sur la reconnaissance même de la spécificité de la montre à savoir la microstructure des matériaux qui la composent. Une manière de procéder qui semble si évidente pour le maître de l'Art de la Fusion qui depuis 40 ans a fait des matériaux et de leur fusion sa différenciation. Challenge supplémentaire, si la reconnaissance d'une matière au sens large est étudiée depuis plusieurs années, c'est bien sa reconnaissance unitaire qui posait problème jusqu'ici. Avec l'évolution des smartphones et notamment l'amélioration de la définition de l'appareil-photo, ainsi que le développement de l'intelligence artificielle, Hublot et KerQuest ont mis au point la première reconnaissance visuelle d'une montre.

Chaque montre Hublot est unique : même deux montres d'un même modèle sortant de la manufacture sont différentiables par les singularités de leur microstructure. Le défi relevé a été de savoir les lire et les traiter de manière fiable et pratique. Hublot e-warranty est basée sur la reconnaissance unitaire des spécificités de l'ensemble des montres et modèles de Hublot.

La technologie principale se trouve au cœur même de la manufacture, là où en quelque sorte le passeport de la montre est établi. Des lecteurs optiques spécialement conçus, imagent et reconstruisent la réalité de chaque pièce dans tous ses détails, en très haute définition. En effet, chaque montre, à sa sortie de production est « photographiée ». Quand la montre est vendue en boutique, le point de vente active la garantie grâce à l'application Hublot-e-warranty (qui prend une photo de la tête de la montre en s'alignant sur un calque s'affichant à l'écran). Les photos sont transmises à l'infrastructure informatique qui va la traiter et activer automatiquement la garantie si la pièce a bien été reconnue unitairement. Une fois la montre reconnue et authentifiée, le client reçoit sa Hublot e-warranty par le canal de son choix (SMS, E-mail, WhatsApp, WeChat, Instagram, Messenger,…), et pourra aisément ensuite rejoindre la communauté Hublotista.

Une Application e-warranty spécifique existe aussi pour les clients. Elle leur permet d'accéder facilement à de nouveaux services tels que vérifier l'authenticité d'une pièce, récupérer le statut de la garantie d'une pièce, ou encore accéder à la communauté Hublotista. En cas de perte des données de garantie ou de vente de la montre sans transfert de la garantie au nouveau détenteur, la reconnaissance unitaire de la pièce par l'Application Hublot e-warranty, disponible sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple, permet à nouveau d'accéder à toutes les informations de la montre et à sa garantie. Lors d'une transaction portant sur une montre de seconde main, l'Application Hublot e-warranty pourra permettre au vendeur ou à l'acheteur d'effectuer un contrôle quant au statut de la pièce, et protégera le vendeur de la revente d'une montre volée.

La technologie Hublot e-warranty est déjà compatible avec toutes les pièces produites par la Manufacture depuis début 2020. Cette technologie pleinement fonctionnelle est en cours de déploiement dans tous les points de vente Hublot. La boutique Paris Vendôme, boutique pionnière, qui est équipée depuis plus d'un an, les boutiques ainsi que les détaillants helvétiques qui sont également déjà opérationnels. Les autres marchés suivront dans les prochains mois. Pour les pièces antérieures, la carte de garantie électronique demeure et c'est lors de leur prochain passage au SAV que ces montres seront enregistrées par la Manufacture pour bénéficier du nouveau système Hublot e-warranty.

Une fois de plus, Hublot met l'expérience client au cœur de ses développements et compte capitaliser sur cette technologie pour offrir de nouvelles fonctionnalités interactives à ses fidèles clients.

Déjà premier en 2009 avec la carte de garantie électronique

En 2009, Hublot devenait l'une des premières entreprises au monde à équiper ses montres de la technologie WISeKey – une carte de garantie activée dès l'achat, fonctionnant avec un système d'authentification à deux facteurs (clé cryptographique et numéro de série de la montre). Une technologie qui s'assortissait d'un lecteur de garantie USB et qui permettait déjà au client de rejoindre la communauté Hublotista. En 2015, cette technologie évoluait en remplaçant la puce électronique par contact avec la technologie NFC (near field communication).

La Hublot e-warranty s'inscrira dans la blockchain AURA initiée par LVMH

Le nouveau système de garantie développé par Hublot s'inscrit dans une tendance globale de lutte contre la contrefaçon, de suivi et de traçage du cycle de vie du produit, initiée par LVMH. La Hublot e-warranty sera sauvegardée dans la blockchain AURA qui est destinée a être utilisée par d'autres marques de luxe. Développée avec Microsoft et l'entreprise de blockchain ConsenSys, AURA est la première blockchain internationale conçue pour aider les consommateurs à tracer les articles et à juger de leur authenticité. Conçue par et pour les marques de luxe, elle permet notamment de suivre le sourcing des matières premières et de protéger la propriété intellectuelle et créative.

HUBLOT

Fondée en Suisse en 1980, Hublot se distingue par son concept innovant résultant de l'association inédite de l'or et du caoutchouc : l'« Art de la Fusion » est né de l'imaginaire visionnaire de son Chairman, Jean-Claude Biver, et impulsé par l'habileté de Ricardo Guadalupe, son CEO depuis 2012.

La naissance de l'iconique modèle Big Bang en 2005, récompensé à plusieurs reprises, ouvre alors la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) à complications simples aux plus sophistiquées, signant l'ADN d'exception de la Manufacture horlogère suisse à la croissance fulgurante.

Respectueuse de la préservation de ses savoir-faire traditionnels de pointe et guidée par sa philosophie « Be First, Different and Unique », la Maison Horlogère suisse fait preuve d'une avant-garde constante, à travers ses innovations sur les matières (Magic Gold - or inrayable, céramiques de couleurs vives, saphir), la création de mouvements Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre hier et aujourd'hui, Hublot s'est tournée vers un futur visionnaire pour une Maison de Haute Horlogerie : celui de la fusion avec les grands événements de notre temps (FIFA World Cup™, UEFA Champions League™, UEFA EURO™ et Ferrari) ainsi que les plus beaux ambassadeurs du moment (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Retrouvez l'univers de Hublot dans notre réseau de boutiques situées dans les plus grandes villes du monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour et sur hublot.com.

KerQuest

KerQuest a développé un puissant moteur de reconnaissance unitaire hébergé dans une plateforme appelée Solid Media Messaging. Elle permet à tout utilisateur d'interagir intuitivement avec tout objet au travers de son smartphone et de rendre des services transactionnels variés. Si elle permet de remplir de nombreuses fonctions métiers pour les marques et les distributeurs, elle constitue aussi un très bel outil de fidélisation des clients.

