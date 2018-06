Hublot revela butique digital para o aprimoramento do serviço de luxo de atendimento ao cliente

NOVA YORK, 7 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A Hublot tem consciência de que o patrimônio chave do relacionamento com o cliente baseia-se na confiança, disponibilidade e flexibilidade, e sendo assim criou uma butique digital "virtual" que complementa perfeitamente o papel e a presença de suas butiques físicas.

A CERIMÔNIA DE VENDAS DE ACORDO COM A HUBLOT

A partir de uma solução tecnológica desenvolvida pela marca, os consultores de venda da Hublot podem, em tempo real e através de um terminal interativo, oferecer aos clientes um serviço idêntico ao existente nas butiques físicas. Um universo digital proporcionando uma experiência virtual que não é uma alternativa, mas sim complementar à existente em seus pontos de venda. Uma maneira original de responder a um mundo moderno que precisa obter informações e respostas em tempo real.

Se o cliente não tiver necessariamente acesso a uma butique Hublot nas proximidades, ou não tiver tempo para ir a uma loja, a Hublot oferece a mesma experiência remotamente como se alguém estivesse abrindo as portas de uma butique. Um serviço dedicado ao relacionamento com o cliente que acompanhará a descoberta dos relógios Hublot. A empresa mantém a conexão mais sólida que tem com seus clientes ao preservar o ato da compra e a entrega do relógio no local.

Em termos práticos, tudo começa com o website da Hublot, no qual todos os clientes podem solicitar a conexão com a butique digital da companhia. O cliente escolhe a butique mais perto. Neste ponto, já está conectado em tempo real com um gerente da butique selecionada ou pode agendar um horário para uma data futura. Através do FaceTime ou Skype, o cliente se contata com um dos consultores de venda começando então a desfrutar da experiência Hublot. De qualquer lugar, o cliente encontra em tempo real, diretamente em sua tela, o produto que deseja apresentado ao vivo. É uma interação real que elimina as restrições de tempo ou lugar, graças à tecnologia virtual. A seguir, o cliente é convidado a visitar o ponto de vendas para a continuação da experiência Hublot. Isto lhe permite tomar todo o tempo necessário para decidir a compra do relógio desejado, o que aprimora verdadeiramente o elo humano e exclusivo que conecta cada cliente com a Hublot.

A Hublot está tornando o mundo virtual um aliado complementar e essencial para a experiência do cliente baseada nas butiques. A arte de avançar com os tempos e viver aqui e agora!

