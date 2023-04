Huddle01 arrecada US$ 2,8 milhões liderados pela Hivemind para construir a 1ª rede de comunicação descentralizada

NOVA YORK, 6 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- AHuddle01, uma empresa com sede nos Estados Unidos e na Índia que está construindo a primeira rede descentralizada de comunicação em tempo real (dRTC) do mundo, anunciou hoje que levantou US$ 2,8 milhões na rodada inicial liderada pela empresa líder em investimentos em ativos digitais - Hivemind, elevando o aumento total da empresa para US$ 4,5 milhões até o momento. Esta rodada contou com a participação de fundos que incluem Superscrypt, M31 Capital, Protocol Labs, East Ventures, Longhash Ventures, Good News Ventures e investidores anjos notáveis como Balaji Srinivasan, Stani Kulechov, Dan Romero e Juan Benet, entre outros.

"A Huddle01 está na vanguarda da indústria de comunicação de vídeo e áudio, aproveitando a tecnologia blockchain para tornar a comunicação mais rápida, barata e acessível do que nunca. Estamos entusiasmados por fazer parte de um projeto que tem o potencial de revolucionar a maneira como as pessoas se comunicam e esperamos trabalhar com a Huddle01 à medida que avançam em direção a essa visão", disse Lee Smallwood, sócio-gerente da Hivemind.

A Huddle01 adotou uma abordagem em três frentes para tornar a comunicação de áudio/vídeo mais eficiente, confiável e segura, e isso inclui uma plataforma de videoconferência, infraestrutura a/v e rede dRTC. A plataforma já registrou mais de 1 milhão de minutos de reuniões. A infraestrutura (SDKs para desenvolvedores) possui mais de 100 projetos construídos sobre ela. E a rede dRTC eliminará a necessidade de servidores centralizados para comunicação em tempo real.

"A descentralização deve ser um cursor e não um interruptor. Com sua abordagem que prioriza a demanda, a Huddle01 planeja criar demanda suficiente em sua infraestrutura para garantir que, ao lançar a rede com incentivos, ela se torne autossustentável e autopropulsora com melhor desempenho, privacidade e custos em comparação com os titulares centralizados," diz Ayush Ranjan, cofundador e CEO da Huddle01.

Com sua nova rodada de financiamento, a Huddle01 planeja aumentar seu ecossistema para suportar milhares de aplicativos e lançar sua rede de nós para facilitar a comunicação em escala e recompensá-los com tokens Huddle01. Além disso, a Huddle01 implementará programas de subsídios para capacitar os desenvolvedores a criar aplicativos inovadores na infraestrutura da Huddle01 e aumentar sua rede global. A Huddle01 também explorará fortemente o setor social, de jogos, metaverso e de comércio de vídeo, permitindo a adoção de baixo para cima.

"Precisamos de uma rede de comunicação em tempo real descentralizada auto-soberana com mecanismo de incentivo. Para conseguir isso, precisamos mudar da arquitetura cliente-servidor para a arquitetura nó a nó baseada em criptoeconomia", diz Susmit, cofundador e CTO da Huddle01.

Os desenvolvimentos tecnológicos em andamento na área de RV & RA (Realidade Virtual e Realidade Aumentada), juntamente com os hábitos nativamente digitais desta geração, deram lugar a novas e avançadas formas de comunicação. A Huddle01 acredita que a comunicação descentralizada em tempo real pode não apenas aumentar significativamente o desempenho, reduzir custos e aumentar a segurança da interação, mas também interromper a infraestrutura de comunicação centralizada em setores-chave como comércio de vídeo ao vivo, social, jogos, educação e metaverso.

Para mais informações, leia a postagem no blog da Hivemind.

Sobre a Huddle01

A ideia de Ayush Ranjan e Susmit Lavania, Huddle01 foi cofundada no hackathon ETHGlobal 2020 com a visão de tornar a comunicação em tempo real aberta, segura e sem fronteiras, alavancando blockchain e criptoeconomia. A Huddle01 tem sua própria plataforma de videoconferência semelhante ao Zoom, que usa primitivas criptográficas e registrou mais de 1 milhão de minutos de reuniões. A infraestrutura (SDKs para desenvolvedores) tem mais de 100 projetos construídos sobre ela em categorias como social, ferramentas DAO, educação e metaverso. Vários aplicativos web3 integraram os SDKs Huddle01 combináveis como sua camada de comunicação de vídeo. A rede dRTC será lançada no quarto trimestre de 2023 e eliminará a dependência de servidores centralizados para comunicação de vídeo em tempo real. Para saber mais, acesse www.huddle01.com.

Sobre a Hivemind

A Hivemind Capital Partners ("Hivemind") é uma empresa de investimento com foco em criptomoedas dedicada a tecnologias blockchain, empresas de criptomoedas e o ecossistema de ativos digitais. A Hivemind utiliza uma abordagem multiestratégia convergente para criar soluções de capital do início ao fim para empreendedores e fornece a infraestrutura líder da categoria para institucionalizar o investimento em criptomoedas.

Contato para a imprensa:

Ayush Ranjan

Huddle01 | [email protected]

Twitter: @huddle01com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2048495/Huddle01_logo.jpg

FONTE Huddle01

