Huddle01 haalt onder leiding van Hivemind $2.8M op voor uitbouw van 1e gedecentraliseerde communicatienetwerk

NEW YORK, 6 april 2023 /PRNewswire/ -- Huddle01, een in de VS en India gevestigd bedrijf dat 's werelds eerste gedecentraliseerde real-time communicatienetwerk (dRTC) bouwt, kondigde vandaag aan dat het $2,8 miljoen heeft opgehaald in een seed-ronde onder leiding van de toonaangevende investeringsmaatschappij voor digitale activa, Hivemind, waarmee het bedrijf tot op heden in totaal $4,5 miljoen heeft opgehaald. Deelnemers aan deze ronde waren fondsen als Superscrypt, M31 Capital, Protocol Labs, East Ventures, Longhash Ventures, Good News Ventures en opmerkelijke investeerders zoals Balaji Srinivasan, Stani Kulechov, Dan Romero en Juan Benet.

"Huddle01 bevindt zich in de voorhoede van de video- en audiocommunicatiesector en maakt gebruik van blockchain-technologie om communicatie sneller, goedkoper en toegankelijker dan ooit te maken. We vinden het geweldig om deel uit te maken van een project dat het potentieel heeft om een heuse revolutie op gang te brengen in de manier waarop mensen communiceren. We kijken er dan ook naar uit om samen met Huddle01 deze visie te verwezenlijken," aldus Lee Smallwood, Managing Partner bij Hivemind.

Huddle01 heeft gekozen voor een drieledige aanpak om audio-/videocommunicatie efficiënter, betrouwbaarder en veiliger te maken. Dat omvat een videovergaderplatform, a/v-infrastructuur en een dRTC-netwerk. Op het platform is al meer dan 1 miljoen minuten vergaderd. Op de infrastructuur (SDK's voor ontwikkelaars) zijn meer dan 100 projecten gebouwd. En het dRTC-netwerk maakt de behoefte aan gecentraliseerde servers voor real-time communicatie overbodig.

"Decentralisatie moet een schuifknop zijn, geen schakelaar. Met zijn "demand-first" benadering wil Huddle01 op zijn infrastructuur genoeg vraag creëren om ervoor te zorgen dat wanneer het netwerk met incentives wordt gelanceerd, het zichzelf in stand houdt en zelfvoorzienend wordt met betere prestaties, privacy en kosten in vergelijking met gecentraliseerde gevestigde bedrijven," aldus Ayush Ranjan, medeoprichter en CEO van Huddle01.

Met zijn nieuwe financieringsronde wil Huddle01 zijn ecosysteem laten groeien om duizenden apps te ondersteunen, en zijn netwerk van knooppunten lanceren om communicatie op schaal te vergemakkelijken en hen te belonen met Huddle01 tokens. Verder zal Huddle01 subsidieprogramma's uitrollen om ontwikkelaars in staat te stellen breakout-toepassingen uit te bouwen op de infrastructuur van Huddle01 en hun wereldwijde netwerk te vergroten. Huddle01 zal ook intensief gebruik maken van de sociale sector, gaming, metaverse en video commerce, om bottom-up adoptie mogelijk te maken.

"We hebben een autonoom gedecentraliseerd real-time communicatienetwerk nodig met een incentivemechanisme. Om dat te bereiken, moeten we van de client-server architectuur overstappen naar een crypto-economische node-to-node architectuur," aldus Susmit, medeoprichter en CTO van Huddle01.

De voortdurende technologische ontwikkelingen op het gebied van AR & VR in combinatie met de van nature digitale gewoonten van deze generatie hebben geleid tot nieuwe en geavanceerde communicatiemanieren. Huddle01 gelooft dat gedecentraliseerde real-time communicatie niet alleen de prestaties aanzienlijk kan verhogen, de kosten kan verlagen en de veiligheid van de interactie kan verhogen, maar ook de gecentraliseerde communicatie-infrastructuur kan doorbreken in belangrijke sectoren zoals live video commerce, sociale media, gaming, onderwijs en metaverse.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hivemind's blog post

Over Huddle01

Huddle01, het geesteskind van Ayush Ranjan en Susmit Lavania, werd opgericht tijdens de ETHGlobal hackathon 2020. De achterliggende visie was real-time communicatie open, veilig en grenzeloos te maken door gebruik te maken van blockchain en crypto-economie. Huddle01 heeft een eigen platform voor videovergaderingen, vergelijkbaar met Zoom, dat crypto primitives gebruikt en meer dan 1 miljoen minuten vergadertijd heeft afgeklokt. Op de infrastructuur (SDK's voor ontwikkelaars) zijn meer dan 100 projecten gebouwd in categorieën als social, DAO-tooling, onderwijs en metaverse. Meerdere web3-applicaties hebben de samengestelde Huddle01 SDK's geïntegreerd als hun videocommunicatielaag. Het dRTC-netwerk zal tegen Q4 van 2023 worden gelanceerd en zal een einde maken aan de afhankelijkheid van gecentraliseerde servers voor real-time videocommunicatie. Kijk voor meer informatie op www.huddle01.com

Over Hivemind

Hivemind Capital Partners ("Hivemind") is een op crypto gericht investeringsbedrijf dat zich toelegt op blockchaintechnologieën, cryptobedrijven en het ecosysteem van digitale activa. Hivemind maakt gebruik van een convergerende multi-strategische aanpak om start-to-finish kapitaaloplossingen voor ondernemers te creëren en biedt toonaangevende infrastructuur om cryptobeleggingen te institutionaliseren.

Contactpersoon voor de media:

Ayush Ranjan

Huddle01 | [email protected]

Twitter: @huddle01com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2048495/Huddle01_logo.jpg

SOURCE Huddle01