Hugo Boss ganha maior cobertura de mídia social da história da Fashion Week com quatro bilhões de impressões em quatro dias

METZINGEN, Alemanha, 11 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Conforme sua nova estratégia de crescimento de impulsionar a marca e atingir grupos de clientes mais jovens, a HUGO BOSS comemorou o lançamento de sua segunda coleção cápsula BOSS x Russell Athletic com uma experiência phygital repleta de ação. A apresentação física da coleção em um estádio de beisebol em Milão serviu como palco para uma ampla ativação nas redes sociais. O evento foi criado para ser um momento "postável" a cada instante. Com transmissão global nos canais da BOSS, todos os clientes conseguiram um lugar na primeira fila digital.

Cortesia de Hugo Boss (PRNewsfoto/Hugo Boss)

O elenco e o público foram selecionados estrategicamente com base em seu perfil e status no Instagram ou TikTok. Entre modelos como Gigi Hadid, Irina Shayk, Joan Smalls, Cindy Bruna, Alton Mason e Adut Akech, os atletas Alica Schmidt, Trenten Merrill e Race Imboden, além da estrela de K-pop Big Matthew e o TikToker Khaby Lame (@khaby.cog), comemoraram sua estreia nas passarelas. Khaby Lame, que fez uma aparição exclusiva para fechar o desfile, é um dos criadores mais bem-sucedidos do TikTok, com 113 milhões de seguidores, e a BOSS é a primeira marca de moda a ser postada em seu canal. Estrelas de mídia social como Chiara Ferragni, Fedez, Fai Khadra, Avan Jogia e Benji Krol também compartilharam suas experiências do dia.

A fenomenal agitação digital criada no mundo todo superou tudo o que a marca já viu antes. Isso tornou o evento, que aconteceu na última quinta-feira, o maior evento com prioridade social da história da HUGO BOSS.

"Esse evento é nossa referência para o que ofereceremos como experiência para os clientes em todo o mundo a partir de hoje. Ele destaca o grande potencial e a força global da marca BOSS e colabora para nossa meta de transformar clientes em fãs. Estou mais do que entusiasmado em participar dessa jornada junto com a equipe", diz Daniel Grieder, CEO da HUGO BOSS AG.

O sucesso do evento nas mídias sociais é visível em todas as áreas, canais e indicadores-chave de desempenho:

Um total de 3,9 bilhões de impressões conseguidas em quatro dias

Mais de 25 milhões de engajamentos obtidos em todos os canais de mídia social nos primeiros quatro dias

Nos primeiros dias, 2,2 bilhões de visualizações no TikTok sobre o desafio #BOSSMOVES, em que milhares de TikTokers criaram conteúdo para entrar e ganhar uma das cinco jaquetas NFT exclusivas

Em uma semana, o desafio de hashtags obteve três bilhões de visualizações

1,3 milhão de vídeos relacionados ao desafio foram criados pelo público do TikTok

Trending #BOSSMoves no TikTok

O engamento social aumentou quase 1.600% na conta da BOSS no Instagram

A campanha correspondente no TikTok apresenta um desafio de hashtags com o #BossMoves, em que os fãs podem ganhar cinco jaquetas NFT exclusivas da Boss X Russell Athletic, bem como um gêmeo resgatável de cada design e um filtro vestível. Essa campanha entre a BOSS e o TikTok é a primeira do tipo nessa forma. Com os NFTs, a BOSS está assumindo o conceito de "metaverso" e utilizando-o especificamente para se conectar com novos grupos-alvo.

A campanha dedicada no Instagram incluiu produções especiais de reels e conteúdo interessante para a comunidade do canal. Foram criados nove reels individuais, IGTVs, vários feeds e postagens nos stories em tempo real, o que gerou um alto nível de envolvimento e atenção antes, durante e após o evento. No total, 14 criadores apresentaram suas roupas de uma forma única e divertida por meio de reels no Instagram, incluindo Khaby Lame, Alica Schmidt, The Elevator Boys, Futuristix e Olivia LVS e Eva Apio. Todos os estilos e produtos da BOSS x Russell Athletic apresentados também foram integrados nos respectivos reels por meio da função "compras", bem como outras postagens, para permitir que o público fizesse compras continuamente no ponto de descoberta.

Além da sólida posição da marca BOSS nas redes sociais mesmo antes do evento, as campanhas dedicadas no TikTok e no Instagram são um elemento importante para impulsionar ainda mais a marca e conquistar clientes novos e mais jovens.

"Em agosto, apresentamos nossa nova estratégia e também nossa visão de nos tornarmos a principal plataforma de moda premium orientada por tecnologia do mundo. Apenas seis semanas depois, estamos provando que estamos mais do que prontos para assumir esse lugar na indústria da moda no futuro", acrescentou Daniel Grieder.

No mês passado, o conselho de gestão da HUGO BOSS apresentou a nova estratégia CLAIM 5 aos investidores e ao público, ressaltando o enorme potencial da empresa de fortalecer seus negócios em todas as regiões e canais do mundo. Embora seja conhecida como uma marca de ternos, a HUGO BOSS vê um enorme potencial de também ganhar novo terreno no importante segmento de roupas casuais masculinas e femininas, oferecendo roupas para um estilo de vida 24 horas por dia, 7 dias por semana para vestir os clientes durante o dia todo e para qualquer ocasião. Nesse aspecto, a colaboração BOSS x Russell Athletic apresentada em Milão é outro grande marco para a empresa na conquista de públicos mais jovens, como a geração Z e os millennials.

