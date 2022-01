HUGO BOSS ZACZYNA GWIAZDORSKĄ KAMPANIĘ, KTÓRA MA ODŚWIEŻYĆ WIZERUNEK MAREK BOSS I HUGO

„Odświeżenie marek i uruchomienie kampanii z udziałem licznych gwiazd to wstęp do nowej ery w historii BOSS i HUGO. Naszym celem jest przyciągnięcie zainteresowania nowych i młodszych grup odbiorców oraz sprawienie, by stali się oni fanami naszej marki. Obie kampanie stanowią zatem ważny krok w kierunku zwiększenia istotności marki i realizacji naszego celu, jakim jest wejście do grona 100 największych światowych marek w najbliższych latach" - oznajmił Daniel Grieder, dyrektor generalny spółki HUGO BOSS AG.

Dla klientów odświeżona zostanie również szata graficzna i treści zawarte na stronie hugoboss.com. Dzięki jeszcze większej ilości materiałów graficznych, filmowych i inspirujących treści klienci będą mogli zanurzyć się w świecie nowych produktów, co sprawi, że zakupy na stronie będą jeszcze przyjemniejszym doświadczeniem. Poprawa funkcjonalności strony będzie sprzyjać rozwojowi segmentu elektronicznego marki. Co więcej, w 2022 r. spółka planuje wprowadzić jeszcze więcej usług cyfrowych i multichannel.

Kampania BOSS: #BEYOUROWNBOSS („bądź swoim szefem")

BOSS prezentuje grono gwiazd, które będą twarzą prowadzonej wiosną/zimą 2022 r. kampanii# BeYourOwnBOSS. Bazująca na mediach społecznościowych kampania, do której zdjęcia przygotował uznany fotograf modowy Mikael Jansson, powstała na planach zdjęciowych na całym świecie.

Ogłoszono również strategiczne partnerstwo pomiędzy marką BOSS i supergwiazdą TikToka Khabym Lame'em. Na ostatnich targach odzieży Milan Fashion Week w Mediolanie Lame zadebiutował na wybiegu, prezentując markę BOSS. Po wydarzeniu, które w zaledwie 4 dni odnotowało 4 mld wyświetleń, co stanowi absolutny rekord, BOSS i Lame nawiązali współpracę ambasadorską w zakresie wspólnie zaprojektowanych kolekcji „capsule".

W kampanii #BeYourOwnBOSS udział biorą top modelki Kendall Jenner, Hailey Bieber i Joan Smalls, słynny amerykański raper Future, międzynarodowa gwiazda TikToka Khaby Lame, południowokoreański piosenkarz i aktor Lee Min-ho, brytyjski bokser Anthony Joshua, utytułowany włoski tenisista Matteo Berrettini oraz niemiecka biegaczka Alica Schmidt.

Poza ogólnoświatową kampanią stworzono bogaty zasób interesujących treści przeznaczonych do mediów społecznościowych w formie podcastów, zdjęć i nagrań zakulisowych, a także stories i rolek. Kampania uruchomiona zostanie na całym świecie we wszystkich punktach styczności z klientem, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w formie reklam zewnętrznych, które pojawią się w przestrzeniach 35 metropolii na całym świecie.

W dniu uruchomienia kampanii, 26 stycznia, marka zaznaczy swoją aktywność w mediach cyfrowych za pośrednictwem imponującej grupy 200 talentów, w tym znakomitości, które wzięły udział w sesjach zdjęciowych i nagraniowych. Będą one zamieszczać stories dotyczące marki BOSS na Instagramie, Weibo, Red i WeChat, w których zaprezentują się w charakterystycznych bluzach z kapturem z logiem BOSS.

„Jesteśmy absolutnie zachwyceni niesamowitą obsadą, jaką ma kampania BOSS. Będące twarzą kampanii talenty i osobowości doskonale reprezentują to, co znaczy dzisiaj bycie szefem. Dzięki głębszej refleksji nad osobistymi, emocjonalnymi i kontemplatywnymi aspektami bycia szefem we współczesnym świecie możemy nawiązać uchwytną i namacalną więź z millenialsami" - wyjaśnia Daniel Grieder.

Kampania HUGO: #HOWdoyouHugo („jak leci, Hugo")

W kampanii #HowDoYouHUGO, w której autorem zdjęć również jest uznany fotograf Mikael Jansson, swojego wizerunku udzieliły takie osobistości, jak topowa modelka z Sudanu Południowego Adut Akech, raperzy Big Matthew i SAINt JHN oraz amerykańska tancerka Maddie Ziegler. Jest to pierwsza kampania, w której razem wystąpią Akech i SAIt JHN, prywatnie będący parą.

Poza materiałami zdjęciowymi i filmowymi z udziałem światowych gwiazd na potrzeby działań w mediach społecznościowych przygotowano rozmaite treści związane ze światami tańca i muzyki w formie materiałów zakulisowych, wywiadów i wyzwań na TikToku. Prowadzona w modelu 360 stopni kampania uruchomiona zostanie we wszystkich kanałach, w tym przede wszystkim na TikToku, a ponadto obejmować będzie marketing partyzancki, murale oraz reklamy na autobusach i tramwajach w kilku miastach na całym świecie. Twarz marki, Big Matthew oraz Vik White, twórca treści na TikToku, opracowali choreografię do wyzwania tanecznego pod hasłem #HowDoYouHUGO, którego wydźwięk dodatkowo wzmocni 60 znanych osobistości z Tiktoka, przyciągając zainteresowanie i angażując użytkowników tej platformy.

„Obecnie bardziej niż kiedykolwiek ważne jest podążanie własną ścieżką. Zasada ta leży u podstaw platformy marki HUGO. HUGO to marka dla młodych, niekonwencjonalnych i postępowych ludzi, którzy żyją według własnych zasad" - dodał Daniel Grieder.

