Huion lance la première génération de Huion Note

NEW YORK, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Huion, qui se consacre à la conception et à la fabrication de tablettes à stylet, d'écrans à stylet et d'accessoires correspondants, a lancé la 1ère génération de Huion Note le 31 août 2022 (Shenzhen, Chine).

Par rapport aux tablettes à stylet et aux écrans à stylet ordinaires de Huion, le Huion Note est portable. Sa dimension idéale et son revêtement en cuir PU de qualité supérieure lui confèrent une forme générale raffinée et son design simple mais haut de gamme lui donne un aspect élégant.

Ce carnet numérique peut être très apprécié par les hommes d'affaires, les employés de bureau et les étudiants des universités pour accroître l'efficacité de leur travail sans changer la méthode traditionnelle de prise de notes.

Il est compatible avec iOS, Android, Windows et macOS, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent se servir de l'appareil en déplacement.

Qu'est-ce qui le rend exceptionnel ?

Stylet sans pile

Le Huion Note est équipé du Huion Scribo 2, la deuxième génération du Huion Scribo, qui utilise la technologie EMR passive pour fonctionner sans batterie. Il est doté de la technologie PenTech 3.0 qui réduit la distance de rétraction et garantit la précision des lignes et des traits. Cela permet d'offrir une meilleure expérience en termes d'écriture. Huion Scribo 2 prend en charge 8192 niveaux de sensibilité au toucher pour offrir aux utilisateurs une sensation agréable d'écriture.

Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 n'est pas la dernière technologie en date mais elle est en tête chez les concurrents du marché. Pour connecter l'appareil, nous pouvons scanner le QR code sur le Huion Note (téléchargez et installez d'abord l'application Huion Note APP sur votre téléphone/tablette) ou sélectionner « Huion Note » dans la liste des appareils connectés.

Fonctions supplémentaires

- Notes synchronisées dans le temps

- Ajout d'enregistrements

- Lecture simultanée des notes et des fichiers audios

- Prise en charge de la fusion et de la division des notes

Le Huion Note est riche en fonctionnalités et s'applique parfaitement aux employés de bureau et aux étudiants. Par exemple, il prend en charge la synchronisation en temps réel des notes des utilisateurs du Huion Note avec leur téléphone/tablette.

De plus, le Huion Note vous permet d'enregistrer les sons simultanément tout en prenant des notes, et cela restitue ce à quoi vous pensiez au moment où vous avez pris une note. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est parfait pour les personnes qui doivent rédiger des comptes rendus et prendre des notes.

Le mot de la fin

Avec une batterie de 1300mAh, le Huion Note possède une autonomie de 18 heures. Il facilite le travail des utilisateurs en leur permettant de dessiner et de prendre des notes à tout moment et en tout lieu.

Le Huion Note représente une innovation essentielle : son apparence et sa technologie. Vous pouvez vous fier à ses performances prometteuses, et nous sommes convaincus que le Huion ne vous laissera jamais tomber.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882180/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882181/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

SOURCE Huion