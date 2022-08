Huion lança a primeira geração do Huion Note

NOVA YORK, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Huion, dedicada ao projeto e fabricação de tablets com caneta, monitores com caneta e acessórios relevantes, lançou a primeira geração do Huion Notes em 31 de agosto de 2022 (Shenzhen, China).

O diferencial do Huion Note, em comparação com os tablets com caneta e monitores com caneta regulares da Huion, é que ele é portátil. A dimensão ideal e a capa de couro PU de alto nível tornam seu formato geral delicado, e o design simples, mas sofisticado, confere a ele um ar elegante.

1 2

Este caderno digital pode ser amplamente utilizado por pessoas de negócios, profissionais de escritórios e estudantes universitários, para melhorar a eficiência do trabalho sem mudar o método tradicional de tomar notas.

Ele é compatível com iOS, Android, Windows e macOS, o que significa que os usuários podem acessar a unidade em qualquer lugar.

O que o torna excepcional?

Caneta digital sem bateria

O Huion Note vem com a Huion Scribo 2, a segunda geração da Huion Scribo, que utiliza a tecnologia EMR passiva para ser utilizada sem bateria. A caneta é alimentada pela PenTech 3.0 para reduzir a distância de retração e garantir linhas e traços precisos. Isso ajuda a oferecer uma melhor experiência de escrita. A Huion Scribo 2 suporta 8.192 níveis de sensibilidade à pressão para proporcionar aos usuários uma sensação de escrita suave.





O Huion Note vem com a Huion Scribo 2, a segunda geração da Huion Scribo, que utiliza a tecnologia EMR passiva para ser utilizada sem bateria. A caneta é alimentada pela PenTech 3.0 para reduzir a distância de retração e garantir linhas e traços precisos. Isso ajuda a oferecer uma melhor experiência de escrita. A Huion Scribo 2 suporta 8.192 níveis de sensibilidade à pressão para proporcionar aos usuários uma sensação de escrita suave. Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 não é a tecnologia mais recente, mas é líder entre as concorrentes do mercado. Para emparelhar o dispositivo, pode-se escanear o QR code no Huion Note (baixe e instale, primeiramente, o aplicativo Huion Note em seu telefone/tablet) ou selecionar "Huion Note" na lista de dispositivos emparelhados.





Bluetooth 5.0 não é a tecnologia mais recente, mas é líder entre as concorrentes do mercado. Para emparelhar o dispositivo, pode-se escanear o QR code no Huion Note (baixe e instale, primeiramente, o aplicativo Huion Note em seu telefone/tablet) ou selecionar "Huion Note" na lista de dispositivos emparelhados. Outras funções



- Notas sincronizadas por tempo

- Adicionar gravações

- Anotações e reprodução de áudio simultaneamente

- Mescla de suporte e separação de notas

O Huion Note é repleto de recursos e ideal para profissionais de escritório e estudantes. Por exemplo, ele pode sincronizar as anotações dos usuários no Huion Note com seu telefone/tablet em tempo real.

Além disso, o Huion Note permite que você grave sons ao mesmo tempo que faz anotações e se assemelha ao que você pensou no momento em que fez uma anotação. É por isso que dizemos que ele é perfeito para pessoas que precisam de minutas de reunião e fazer anotações.

Palavras finais

Com uma bateria de 1.300 mAh, o Huion Note tem autonomia de 18 horas. Ele é conveniente para os usuários desenharem e tomarem notas a qualquer hora e em qualquer lugar.

O Huion Note marca uma inovação essencial: a aparência e sua tecnologia. Pode criar expectativas quanto a seu desempenho promissor, e acreditamos que a Huion jamais decepcionará você.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882180/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882181/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

FONTE Huion

