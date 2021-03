Huit œuvres d'artistes de Manga exposées à l'aéroport du Kansai à compter du 20 mars

Aperçu de l'événement Depuis l'antiquité, la région du Kansai, au Japon, est un point central de l'activité politique, de la culture et du commerce florissants du pays. Encore aujourd'hui, les vestiges de ses lieux historiques et de ses traditions subsistent. La diversité des modes de vie et des cultures de la région a été en grande partie façonnée par la géographie environnant, ses montagnes, ses rivières, son océan et plus encore. Le littoral accidenté de San'in, créé lorsque l'archipel japonais s'est séparé de l'Asie continentale il y a des millions d'années, a permis la formation de plusieurs ports naturels. Le lac Biwa, le plus grand lac du Japon, a alimenté en eau douce toute la région de Hokuriku. Les îles d'Awaji et de Tokushima sont le berceau de certains des mythes japonais des origines les plus anciens. Et les zones historiques d'Ise et de Nara dans la péninsule de Kii, avec ses formations rocheuses insolites, ses forêts vierges et sa culture artisanale locale, sont le théâtre de certaines des légendes les plus profondément ancrées du pays. La géographie naturelle et les ressources de chaque région ont grandement influé sur le développement des cultures régionales, chacune présentant ses propres particularités.

Pour cette exposition, huit thèmes de la région du Kansai et de ses environs ont été réinterprétées comme « huit routes » coexistant avec la nature. Huit artistes de manga ayant des liens personnels avec chaque région ont produit des œuvres illustrant la nature, la culture et les habitants de chacune de ces « routes ».

Date : Ouverture le 20 mars 2021

: Ouverture le 20 mars 2021 Lieu : Terminal 1 de l'aéroport du Kansai , Atrium 2F, Canyon Bridge

Terminal 1 de l'aéroport du , Atrium 2F, Canyon Bridge Entrée : Gratuite

: Gratuite Thème : LIFE

LIFE Artistes : Par ordre alphabétique ci-dessous

« La route du cap » – côte du San'in

Daisuke IGARASHI

Un artiste manga. Il est né dans la préfecture de Saitama et est diplômé du département de peinture de l'université des beaux-arts de Tama. À travers une vision du monde unique, il exprime le lien entre la nature et l'homme, le monde des traditions et de la mythologie, et les origines de la vie et des écosystèmes. En 2004, il a remporté le prix d'excellence dans la catégorie manga au 8e Festival des Arts Médiatiques du Japon pour son manga « Witches » (Shogakukan Inc.). En 2009, il a remporté le prix d'excellence au 38e Prix de l'association japonaise de caricatures et dans la catégorie manga au 13e Festival des Arts Médiatiques du Japon pour son manga « Children of the Sea » (Shogakukan Inc.). Parmi ses autres œuvres significatives, notons « Little Forest » et « Designs » (Kodansha Ltd.), « SARU » (Shogakukan Inc.) et « The Adventures of Kabocha » (Takeshobo Co., Ltd.). Il a également créé de nombreux livres d'images ainsi que des couvertures de livres. « Little Forest » a été tourné en direct au Japon et en Corée en 2014 et 2018, respectivement. « Children of the Sea » a été adapté en film d'animation au Japon en 2019.

« The Fruitful Route » : Tamba

KARI Sumako

Elle est née dans la préfecture de Fukuoka. Après avoir fait ses débuts en 1994 avec « SWAYIN' IN THE AIR » (« Ranmaru », publié par Ohta Publishing Co.), elle est intervenue dans une multitude de genres, notamment des bandes dessinées sur Boys' Love (traitant de l'amour entre jeunes hommes), des bandes dessinées pour filles et des bandes dessinées pour les jeunes. Ses mangas se caractérisent par ses scénarios imprégnés d'humour, la justesse de ses introspections psychologiques et ses personnages distinctifs. Elle a acquis une forte popularité auprès des lecteurs. Ses œuvres exceptionnelles comprennent « Kayo-chan no Nimotsu » (Takeshobo Co., Ltd.), « Ibara Ra Lullaby » (Kodansha Ltd.), « Nohara Nohara no » (Taiyotosho Co.), et « Ikuhyaku Seiso » (Ohta Publishing Co.). En 2006, « Family Restaurant » (Ohta Publishing Co.) a été adapté en film. En 2020, elle a remporté le prix d'excellence au 23e Festival des Arts Médiatiques du Japon pour son manga « Ashita Shinuniha (Si je pouvais mourir demain) » (Ohta Publishing Co.).

« The Sea Route » : île Awaji et Tokushima

SATONAKA Machiko

Elle est née dans la préfecture d'Osaka en 1948. Au cours de sa deuxième année de lycée, elle a remporté le 1er prix Kodansha New Faces avec « Portrait of Pia » et est devenue plus tard une artiste manga professionnelle. Bon nombre de ses œuvres portent sur l'histoire. Après 32 ans de travail, elle a terminé « Celestial Rainbow », dont le personnage principal est l'impératrice Jito. Ses œuvres représentatives comprennent « Tomorrow Will Shine », « Ladies of Aries », « Aurora of the Ocean », « Cypress Hill », « Constellation of the Hunter », et « Kojiki : Manga Koten Bungaku ». En 2006, elle a reçu le certificat de réussite du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences du Japon pour l'ensemble de son œuvre et de ses activités culturelles. Elle a remporté de nombreux autres prix, comme la mention élogieuse du commissaire de l'Agence pour les affaires culturelles (2010), le grand prix Ono Yasumaro de Kojiki Publishing pour Kojiki : Manga Koten Bungaku (2013) et la mention élogieuse du ministre des Affaires étrangères du Japon (2014). En plus d'être une artiste manga, elle participe à diverses activités liées à la vulgarisation du manga et de la culture. Elle est également professeure à l'université des arts d'Osaka, directrice de l'association japonaise de caricatures et représentante de l'autorité administrative japonaise de la NPO Asian Manga Summit

« The Water Route » : Lac Biwa et Hokuriku

SEKINE Yuki

Illustratrice et artiste manga. Elle est née à Kawagoe dans la préfecture de Saitama et vit à Isumi dans la préfecture de Chiba. Elle est diplômée du département d'études internationales et culturelles de l'université Tsuda. Son œuvre se caractérise par l'utilisation qu'elle fait de couleurs chaudes à l'aquarelle, de visions se rapportant à la vie quotidienne, et des expressions qui laissent entrevoir le vide de l'espace et son pouvoir de suggestion. Sekine a remporté le prix d'excellence dans la catégorie manga au 9e Festival des Arts Médiatiques du Japon pour son premier livre d'images, « a continuous day » (Shinpusha). Ses illustrations comprennent « Sora no Teppen Giniro no Kaze » (livre de lecture attribué à Komine Shoten lors de la 51e édition du concours National du livre de la jeunesse), « Saigo no Jugyo » (Poplar Publishing Co., Ltd.), « Yasashii Oto » (Komine Shoten/lauréat du 28e prix de littérature pour enfants Niimi Nankichi), « Asu no Konai Kuni » (roman-feuilleton, Asahi Shogakusei Shimbun). Ses œuvres en tant qu'artiste manga comprennent « Yuruyuru Makurobi Seikatsu Kantan Genmai Saishoku Comic Essay » (Kadokawa Co.).

« The Pilgrimage Route » : péninsule de Kii

URUSHIBARA Yuki

Elle est née dans la préfecture de Yamaguchi en 1974. Sa série manga, « Mushishi » (Titre du livre : « The Light of the Eyelid ») a remporté le Grand Prix de l'Afternoon Four Seasons en 1998 et a fait ses débuts dans des publications commerciales. « Mushishi » a été adapté en anime en 2005 puis en film en 2007. Ses œuvres se distinguent par un monde nostalgique et quelque peu douloureux qui s'en dégage, et par un style lyrique qui tend à évoluer dans le cadre mondain d'une représentation délicate de l'inexplicable. « Mushishi » a remporté le Prix d'excellence dans la catégorie manga au 7e Festival des Arts Médiatiques du Japon et le 30e prix Kodansha Manga dans la catégorie générale. Ses œuvres remarquables comprennent « Mushishi » (Kodansha Ltd.), « Suiiki » (Kodansha Ltd.) et « Neko ga Nishimukya » (Kodansha Ltd.).

« The Crafts Route » : Fukui, est du Lac Biwa et Mie

YAMADA Yoshihiro

Il est né dans la préfecture de Niigata en 1968. En 1987, il fait ses débuts en tant qu'artiste manga à l'université en participant à la publication hebdomadaire de l'époque, « Comic Morning » avec son manga, « Taisho Yaro », qui a reçu le prix Chiba Tetsuya de Kodansha Ltd. À ce jour, il continue de chercher constamment à dépeindre le « peuple japonais ». Son œuvre dépasse les genres et est très bien reçue du public. Elle se caractérise par des personnages bien ancrés, fortement liés à leur destin et à des histoires de nature dramatique très originale. Ses œuvres représentatives comprennent « Decathlon » (Shogakukan Inc.), « Dokyo-Boshi » (Shogakukan Inc. et Kodansha Ltd.), « Giant » (Kodansha Ltd.) et « Hyouge Mono » (Kodansha Ltd.). Il a remporté le Prix d'excellence dans la catégorie manga du 13e Festival des Arts Médiatiques du Japon en 2009 et le Grand Prix du 14e Prix culturel Tezuka Osamu pour son manga Hyouge Mono. À l'heure actuelle, son œuvre publiée en feuilleton intitulée Bokyo Taro (depuis 2019) fait partie de la publication hebdomadaire « Morning ».

« The Mythology Route » : Ise et Nara

YASUHIKO Yoshikazu

Il est né à Hokkaido en 1947 et travaille comme animateur depuis 1970. YASUHIKO participe à des œuvres telles que « Space Battleship Yamato » (1974), « Brave Raideen » (1976) et « Invincible Super Man Zambot 3 » (1977). Dans « Mobile Suit Gundam » (1979), il a joué un rôle central dans la création de l'animation, en tant que directeur de l'animation et en prenant en charge la conception des personnages. Plus tard, à partir de 1989, il a commencé à travailler à temps plein comme artiste manga. Il a participé à de nombreux projets avec un thème historique, allant d'œuvres basées sur l'histoire ancienne et la mythologie du Japon à des œuvres se rapportant à son histoire moderne. Il a remporté le prix d'excellence lors de la 19e cérémonie de l'association japonaise des dessinateurs pour « Namuji » et le prix d'excellence dans la catégorie manga du 4e Festival des Arts Médiatiques du Japon pour « Oudo no Inu ». « Mobile Suit Gundam : The Origin » a remporté le 43e prix Seiun (Meilleure bande dessinée).

« The Artisans' Route » : Harima

YOKOYAMA YuichiA

Un artiste et un créateur de manga. Il est né dans la préfecture de Miyazaki en 1967. YOKOYAMA est diplômé du département de peinture de l'université d'art de Musashino. Il a fait ses débuts en 2004 avec le livre « New Engineering ». Les mangas de YOKOYAMA, appelés néo-mangas, comportent des intrigues floues. Les représentations d'actions hostiles et dépourvues d'objectifs clairs sont réalisées par plusieurs personnages, et des objets mystérieux se déplacent et se transforment pour exprimer la pureté du passage du temps. Ses œuvres représentatives comprennent « Travel », « NIWA », « Baby Boom », et « World Map Room ». Il est aussi un artiste qui a organisé de nombreuses expositions privées au Japon et à l'étranger. Son manga, « Baby-boom », lui vaut la Sélection du jury dans la catégorie manga lors du 14e Festival des Arts Médiatiques du Japon.

À propos de « CULTURE GATE to JAPAN »

En février 2021, l'Agence pour les affaires culturelles du gouvernement du Japon lancera un projet de promotion culturelle novateur appelé « CULTURE GATE to JAPAN ». L'évènement a lieu dans sept aéroports du Japon et à la station du Tokyo International Cruise Terminal. Des artistes et des créateurs du domaine des arts médiatiques y exposeront des œuvres d'art inspirées de la culture unique de chacune des régions dans le but de faire connaître la culture japonaise et ses attraits au sens large.

En raison des conséquences du nouveau coronavirus à l'échelle mondiale, il est difficile de rencontrer de nouvelles personnes et de faire l'expérience de nouvelles cultures en personne. Cependant, cela ne devrait pas interrompre les échanges artistiques, idéologiques et culturels. Grâce à ce projet, nous espérons continuer à offrir au public du monde entier le même sentiment d'émerveillement et de joie que l'on éprouve au contact d'une nouvelle culture.

Organisateurs : Agence pour les affaires culturelles, gouvernement du Japon

Site Web officiel : https://culture-gate.jp/

Les relations publiques de « CULTURE GATE to JAPAN » sont gérées par wondertrunk & co. Inc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1470699/kansai.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1470884/Scan_information_CULTURE_GATE_JAPAN.jpg

Related Links

https://culture-gate.jp/



SOURCE Agency for Cultural Affairs, Government of Japan CULTURE GATE to JAPAN Initiative