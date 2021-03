Ocho obras de artistas de manga se exhiben en el aeropuerto de Kansai desde el 20 de marzo

Para esta exhibición, ocho áreas dentro y alrededor de la región de Kansai fueron reinterpretadas como "ocho caminos" que coexisten con la naturaleza. Ocho artistas de manga, conectados de manera personal con cada área, elaboraron obras que describen la naturaleza, la cultura y las personas de cada uno de estos "caminos".

Fecha : inauguración el 20 de marzo de 2021

: inauguración el 20 de marzo de 2021 Ubicación : aeropuerto de Kansai , Terminal 1, Atrio 2F, Puente Canyon

: aeropuerto de , Terminal 1, Atrio 2F, Puente Canyon Entrada : Gratuita

: Gratuita Tema : VIDA

: VIDA Artistas: en orden alfabético a continuación

"The Cape Route": Sanin Coast

IGARASHI Daisuke

Artista de manga. Nació en la prefectura de Saitama y se graduó del Departamento de Pintura de la Universidad de Arte de Tama. A través de una visión única del mundo, expresa la conexión entre la naturaleza y los seres humanos, el mundo de las tradiciones y la mitología, así como los orígenes de la vida y los ecosistemas. En 2004 ganó el Premio a la Excelencia en el 8.° Festival de Artes Mediáticas de Japón en la División Manga, por su trabajo "Witches" (Shogakukan Inc.). En 2009, ganó el Premio a la Excelencia en el 38.° Premio de la Asociación Japonesa de Caricaturistas y en el 13.° Festival de Artes Mediáticas de Japón en la División Manga, por su trabajo "Children of the Sea" (Shogakukan Inc.). Otros trabajos representativos son "Little Forest" y "Designs" (Kodansha Ltd.), "SARU" (Shogakukan Inc.), y "The Adventures of Kabocha" (Takeshobo Co., Ltd.). También ha creado numerosos libros de imágenes y diseños de portadas para libros. En 2014 y 2018 y grabaron las películas de escenas reales "Little Forest" en Japón y Corea, respectivamente. Por su parte, "Children of the Sea" se grabó para película en Japón en 2019.

"The Fruitful Route": Tamba

KARI Sumako

Nació en la prefectura de Fukuoka. Después de debutar en 1994 con "SWAYIN' IN THE AIR" ("Ranmaru" publicado por Ohta Publishing Co.), ha estado activa en una amplia gama de géneros, incluyendo cómics sobre el amor de los chicos (relaciones amorosas entre hombres jóvenes), cómics de chicas y cómics de jóvenes. Sus mangas se caracterizan por historias tejidas con un humor único, descripciones psicológicas sensibles y personajes particulares. Tiene un gran número de seguidores entre sus lectores. Sus obras destacadas incluyen "Kayo-chan no Nimotsu" (Takeshobo Co., Ltd.), "Ibara Ra Lullaby" (Kodansha Ltd.), "Nohara Nohara no" (Taiyotosho Co.), y "Ikuhyaku Seiso" (Ohta Publishing Co.). En 2006 se grabó la película "Family Restaurant" (Ohta Publishing Co.). En 2020, ganó el Premio a la Excelencia en el 23.° Festival de Artes Mediáticas de Japón en la División Manga por su obra, "Ashita Shinuniha (If I Might Die Tomorrow)" (Ohta Publishing Co.).

"The Sea Route": Isla Awaji y Tokushima

SATONAKA Machiko

Nació en la prefectura de Osaka en 1948. En su segundo año de secundaria ganó el primer Premio Kodansha de Caras Nuevas con "Portrait of Pia" y luego se convirtió en artista profesional de manga. Muchas de sus obras abordan la historia. Completó "Celestial Rainbow", que presenta a la emperatriz Jito como el personaje principal, después de 32 años. Sus obras más destacadas incluyen "Tomorrow Will Shine", "Ladies of Aries", "Aurora of the Ocean", "Cypress Hill", "Constellation of the Hunter" y "Kojiki: Manga Koten Bungaku". En 2006, recibió el certificado de logros del Ministerio de Cultura y Ciencia de Japón por obras vitalicias y actividades culturales. Ha ganado muchos premios más, como el Reconocimiento del Comisionado de la Agencia de Asuntos Culturales (2010), el Premio Ono Yasumaro del Gran Premio Kojiki Publishing por "Kojiki: Manga Koten Bungaku" (2013), y el Reconocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores del Japón (2014). Además de ser artista de manga, también participa en una serie de actividades de difusión del manga y la cultura. Estas incluyen profesora de la Universidad de Artes de Osaka, directora de la Asociación Japonesa de Caricaturistas y representante de la Autoridad Japonesa Administradora de la NPO Asian Manga Summit.

"The Water Route": Lago Biwa y Hokuriku

SEKINE Yuki

Ilustradora y artista de manga. Nació en Kawagoe, prefectura de Saitama y vive en Isumi, prefectura de Chiba. Se graduó del Departamento de Estudios Internacionales y Culturales de la Universidad de Tsuda. Su trabajo se caracteriza por acuarelas de colores cálidos extraídas de ideas basadas en la vida cotidiana, y expresiones que dejan espacios en blanco y alusiones. Sekine ganó el Premio a la Excelencia en el 9.° Festival de Artes Mediáticas de Japón en la División Manga por su primer libro de imágenes, "a continuous day" (Shinpusha). Sus ilustraciones incluyen "Sora no Teppen Giniro no Kaze" (Libro de lectura asignado a Komine Shoten para el 51.º Concurso Nacional de Reseñas de Libros Juveniles), "Saigo no Jugyo" (Poplar Publishing Co., Ltd.), "Yasashii Oto" (Komine Shoten/ganador del 28.° Premio de Literatura Infantil Niimi Nankichi), "Asu no Konai Kuni" (novela en serie, Asahi Shogakusei Shimbun). Sus obras como artista de manga incluyen "Yuruyuru Makurobi Seikatsu Kantan Genmai Saishoku Comic Essay" (Kadokawa Co.).

"The Pilgrimage Route": Península de Kii

URUSHIBARA Yuki

Nació en la prefectura de Yamaguchi en 1974. Su serie manga, "Mushishi" (título del libro: "The Light of the Eyelid") ganó el gran premio en el Afternoon Four Seasons Award en 1998 y debutó en publicaciones comerciales. En 2005 se produjo la animación de "Mushishi", y en 2007 se grabó la película. Sus obras se distinguen por un mundo nostálgico y en ocasiones doloroso, y un estilo lírico que no se desvía de retratar de manera trivial y delicada lo inexplicable en ese entorno. "Mushishi" ganó el premio a la excelencia el 7.° Festival de Artes Mediáticas de Japón en la División Manga y el 30.º Premio Kodansha Manga en la División General. Sus obras más destacadas incluyen "Mushishi" (Kodansha Ltd.), "Suiiki" (Kodansha Ltd.) y "Neko ga Nishimukya" (Kodansha Ltd.).

"The Crafts Route": Fukui, este del lago Biwa y Mie

YAMADA Yoshihiro

Nació en la prefectura de Niigata en 1968. En 1987 debutó como artista de manga mientras estaba en la universidad en la entonces titulada publicación semanal "Comic Morning" con el manga "Taisho Yaro", que fue galardonado con el premio Chiba Tetsuya de Kodansha Ltd. Hasta el día de hoy persiste en su intención de retratar al "pueblo japonés". Sus particulares personajes que tienen un poderoso destino e historias dramáticas muy originales, han conseguido un sólido apoyo que supera a los géneros. Sus obras representativas incluyen "Decathlon" (Shogakukan Inc.), "Dokyo-Boshi" (Shogakukan Inc. y Kodansha Ltd.), "Giant" (Kodansha Ltd.) y "Hyouge Mono" (Kodansha Ltd.). Ganó el Premio a la Excelencia en el 13.° Festival de Artes Mediáticas de Japón en la División Manga en 2009 y el Gran Premio en el 14.º ¨Premio Cultural Tezuka Osamu por su manga, "Hyouge Mono". Actualmente, su trabajo en serie "Bokyo Taro" (de 2019) está apareciendo en la publicación semanal "Morning".

"La ruta de la mitología": Ise y Nara

YASUHIKO Yoshikazu

Nació en Hokkaido en 1947 y ha trabajado como animador desde 1970. YASUHIKO participó en trabajos como "Space Battleship Yamato" (1974), "Brave Raideen" (1976) así como "Invincible Super Man Zambot 3" (1977). En "Mobile Suit Gundam" (1979), jugó un papel central en la creación de la animación, sirviendo como director de animación y a cargo del diseño del personaje. Más tarde, en 1989, comenzó a trabajar a tiempo completo como artista de manga. Ha participado en muchos proyectos con un tema histórico, desde obras basadas en la antigua historia y mitología de Japón hasta obras basadas en la historia moderna del país. Ganó el Premio a la Excelencia en el 19.º Premio de la Asociación Japonesa de Caricaturistas por "Namuji", y el Premio a la Excelencia en el 4.° Festival de Artes Mediáticas de Japón en la División Manga por "Oudo no Inu". "Mobile Suit Gundam: The Origin" ganó el 43.º Premio Seiun (mejor cómic).

"The Artisans' Route": Harima

YOKOYAMA Yuichi

Artista y artista de manga. Nació en la prefectura de Miyazaki en 1967. YOKOYAMA se graduó del Departamento de Pintura de la Universidad de Arte de Musashino. Debutó en 2004 con el libro "New Engineering". El manga de YOKOYAMA, llamado neomanga, no contiene un desarrollo claro de historias. Varios personajes ejecutan representaciones de acciones extrañas y que carecen de un objetivo claro, mientras que objetos misteriosos se mueven y transforman para expresar el simple paso del tiempo. Sus trabajos representativos incluyen "Travel", "NIWA", "Baby Boom" y "World Map Room". También es un artista que ha realizado muchas exposiciones privadas en Japón y en el extranjero. Su manga, "Baby Boom" ganó una Elección del Jurado en el 14.° Festival de Artes Mediáticas de Japón en la División Manga.

Acerca de CULTURE GATE to JAPAN

A partir de febrero de 2021, la Agencia de Asuntos Culturales del Gobierno de Japón lanzó un innovador proyecto de promoción cultural llamado "CULTURE GATE to JAPAN" ("Puerta de entrada cultural a Japón"). Con exposiciones en siete aeropuertos de Japón y en la terminal internacional de cruceros de Tokio, artistas y creadores activos en el campo de las artes mediáticas exhibirán obras inspiradas en la cultura única de cada zona con el objetivo de comunicar los diversos atractivos de la cultura japonesa.

Los efectos globales del nuevo coronavirus han dificultado conocer a nuevas personas y descubrir personalmente nuevas culturas. Sin embargo, eso no debe interrumpir el intercambio de arte, ideas y cultura. A través de este proyecto, esperamos seguir ofreciendo a las personas de todo el mundo la misma sensación de asombro y alegría que se siente al descubrir una nueva cultura.

Organiza: Agencia de Asuntos Culturales, Gobierno de Japón

Sitio web oficial: https://culture-gate.jp/

Las relaciones públicas de "CULTURE GATE to JAPAN" son gestionadas por wondertrunk & co. Inc.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1471580/kansai.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1471581/Scan_information_CULTURE_GATE_JAPAN.jpg

FUENTE Agency for Cultural Affairs, Government of Japan CULTURE GATE to JAPAN Initiative

