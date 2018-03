Hult devient la première école de commerce triplement accréditée aux États-Unis

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/660837/Hult_EQUIS_Accredited.jpg )

Que représente la « triple couronne » dans les accréditations ?

Une école de commerce triplement accréditée est celle qui a reçu ce titre par les trois institutions les plus prestigieuses et les plus influentes liées à ces écoles : l'américaine AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, Association pour l'avancement des écoles collégiales de commerce), l'européenne EQUIS (Système européen d'amélioration de la qualité de l'EMFD, Fondation européenne pour le développement du management), et la britannique AMBA (Association of MBAs, Association des maîtrises en administration des affaires).

Ces accréditations qui reconnaissent l'excellence académique, la rigueur dans la recherche et l'orientation internationale de l'école sont décernées à la suite d'un audit particulièrement sévère par chacune de ces institutions. Sur 16 536 institutions offrant des programmes conduisant à des diplômes de commerce dans le monde, moins de 100 ont obtenu la triple accréditation.

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce sceau de qualité universitaire tout en restant fidèles à notre mission de dispenser une nouvelle forme d'enseignement dans les affaires. Ceci est un témoignage de la qualité de Hult, sa pensée avant-gardiste, son approche pratique et mondiale des études. C'est aussi un réconfort précieux pour les étudiants, car ils savent qu'ils sont nantis d'une formation les préparant à la réalité des affaires non seulement d'aujourd'hui, mais loin dans l'avenir, » a commenté Dr Stephen Hodges, président de la Hult International Business School.

À propos de Hult International Business School

Hult est une école de commerce indépendante, à but non lucratif, proposant des programmes du premier au troisième cycle et des formations de cadres supérieurs. 160 nationalités sont représentées dans le corps étudiant de l'école qui possède dans le monde six emplacements de campus à Boston, San Francisco, Londres, Dubaï, Shanghai et New York.

