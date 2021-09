Humane erzielt 100 Millionen US-Dollar in Serie B

Tiger Global Management und andere Großinvestoren unterstützen Humane dabei, die Zukunft des Computings zu gestalten

SAN FRANCISCO, 1. September 2021 /PRNewswire/ -- Humane , Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen in seiner Serie-B-Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar erzielte. Diese Runde wurde von Tiger Global Management unter Beteiligung von SoftBank Group, BOND, Forerunner Ventures, Qualcomm Ventures LLC und anderen geführt. Diese Finanzierungsrunde wird Humane in die Lage versetzen, den Betrieb des Unternehmens zu skalieren und seine Aufgabe, den nächsten Schritt zwischen Mensch und Computer zu vollziehen, weiter umzusetzen und auszubauen.

„Humane ist ein Ort, an dem Menschen durch eine echte Zusammenarbeit von Design und Technik wirklich innovativ sein können", so die Humane-Gründer Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno. Wir sind ein Erlebnisunternehmen, das Produkte zum Nutzen der Menschen entwickelt und Technologien herstellt, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen – eine persönlichere Technologie, die über das hinausgeht, was wir heute kennen. Wir alle warten auf etwas Neues, etwas, das über das Informationszeitalter, in dem wir alle leben, hinausgeht. Bei Humane entwickeln wir die Geräte und die Plattform für das, was wir das Intelligenzzeitalter nennen. Wir sind bestrebt, eine andere Art von Unternehmen aufzubauen, das auf unseren Werten Vertrauen, Wahrheit und Freude basiert. Mit der Unterstützung unserer Partner werden wir das Team mit Menschen erweitern, die nicht nur unsere Leidenschaft teilen, die Art und Weise, wie wir mit Computern interagieren, zu revolutionieren, sondern auch, wie wir sie entwickeln."

„Das Niveau der Menschen, die bei Humane arbeiten, ist unglaublich beeindruckend", sagte Chase Coleman, Partner bei Tiger Global. „Diese Fachleute haben bahnbrechende Produkte entwickelt und an Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt ausgeliefert. Ihre Entwicklungen sind bahnbrechend und haben das Potenzial, zu einem Standard für die künftige Datenverarbeitung zu werden."

Weitere Investoren, die an dieser Runde teilgenommen haben, sind Sam Altman, Lachy Groom, Kindred Ventures, Marc Benioff's TIME Ventures, Valia Ventures, NEXT VENTŪRES, Plexo Capital und Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

Über Humane

Humane ist ein Erlebnisunternehmen, das persönliche Technologie für das Intelligenzzeitalter entwickelt. Humane schafft ein neuartiges Zusammenspiel zwischen Mensch und Computer, die beste menschliche Erfahrung aller Zeiten.

