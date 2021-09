Humane lève 100 millions de dollars en série B

Tiger Global Management et d'autres investisseurs clés soutiennent Humane pour construire l'avenir de l'informatique

SAN FRANCISCO, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- Humane , Inc. a annoncé aujourd'hui avoir levé 100 millions de dollars dans le cadre de son tour de table de série B. Le tour de table a été mené par Tiger Global Management , avec la participation de SoftBank Group, BOND, Forerunner Ventures, Qualcomm Ventures LLC et d'autres. Ce tour de table permettra à Humane d'étendre ses activités et de continuer à exécuter et à développer sa mission visant à apporter la prochaine révolution entre les humains et l'informatique.

« Humane est un endroit où les gens peuvent vraiment innover grâce à une véritable collaboration entre le design et l'ingénierie », ont déclaré les cofondateurs de Humane, Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno. « Nous sommes une entreprise expérimentée qui crée des produits au profit des gens, en façonnant une technologie qui let met au premier plan ; une technologie plus personnelle qui va au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous attendons tous quelque chose de nouveau, quelque chose qui aille au-delà de l'ère de l'information dans laquelle nous avons tous vécu jusqu'à présent. Chez Humane, nous construisons nos appareils et la plateforme pour ce que nous appelons "l'ère des renseignements". Nous nous engageons à construire un type d'entreprise différent, fondé sur nos valeurs de confiance, de transparence et de bonheur. Avec le soutien de nos partenaires, nous continuerons à étoffer notre équipe avec des personnes qui partagent non seulement notre passion pour les changements révolutionnaires de la façon dont nous interagissons avec l'informatique, mais aussi pour la façon dont nous nous développons. »

« Le profil des individus qui travaillent chez Humane est incroyablement impressionnant », a déclaré Chase Coleman, partenaire de Tiger Global. « Ce sont des gens qui ont construit et expédié des produits transformateurs à des milliards de personnes dans le monde. Ce qu'ils construisent est révolutionnaire et a le potentiel de devenir la norme en matière d'informatique pour l'avenir. »

Les autres investisseurs qui ont participé à ce tour de table sont Sam Altman, Lachy Groom, Kindred Ventures, TIME Ventures de Marc Benioff, Valia Ventures, NEXT VENTŪRES, Plexo Capital et Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

À propos de Humane

Humane est une entreprise expérimentée qui crée une technologie personnelle pour l'ère des renseignements. Humane représente le prochain changement entre les humains et l'informatique, la meilleure expérience humaine qui soit.

Pour en savoir plus sur Humane, rendez-vous sur notre site https://hu.ma.ne/ et suivez-nous sur Twitter : @Humane .

HUMANE et le logo hu.ma.ne sont des marques déposées de Humane Inc.

