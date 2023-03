Humane levanta US$ 100 milhões na rodada da Série C ao construir plataforma de dispositivos e serviços para a era da IA

Rodada da Série C de US$ 100 milhões liderada pela Kindred Ventures, com participação significativa da SK Networks, Microsoft, LG Technology Ventures, Volvo Cars Tech Fund, Top Tier Capital, Hudson Bay Capital e Socium Ventures e investidores existentes Tiger Global, Qualcomm Ventures, Valia Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom e Sam Altman , fundador da OpenAI.

milhões liderada pela Kindred Ventures, com participação significativa da SK Networks, Microsoft, LG Technology Ventures, Volvo Cars Tech Fund, Top Tier Capital, Hudson Bay Capital e Socium Ventures e investidores existentes Tiger Global, Qualcomm Ventures, Valia Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom e , fundador da OpenAI. Entre os parceiros e colaboradores estratégicos de tecnologia incluem Microsoft, OpenAI, SK Networks, LG e Volvo Cars.

SÃO FRANCISCO, 8 de Março de 2023 /PRNewswire/ -- A Humane Inc. anunciou hoje que levantou uma rodada de US$ 100 milhões da Série C e garantiu uma lista de investidores estratégicos significativos, novas parcerias e colaboradores antes da revelação de sua oferta inicial de produtos nesta primavera.

A Humane, fundada em 2018 pela ex-equipe da Apple Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, está criando uma plataforma de software inédita e um dispositivo de consumo construído desde o início para inteligência artificial (IA). Esse aumento permitirá que a Humane acelere sua missão de oferecer a próxima era de computação móvel pessoal, que será impulsionada pela IA.

A rodada foi liderada pela Kindred Ventures com a participação dos investidores existentes Tiger Global, Valia Ventures, Qualcomm Ventures, Forerunner Ventures, Lachy Groom e Sam Altman, fundador da OpenAI.

A rodada também incluiu a participação de novos investidores e parceiros estratégicos, incluindo Hico Capital (braço de investimento das redes SK com sede nos EUA), Microsoft, Volvo Cars Tech Fund, LG Technology Ventures, Top Tier Capital, Hudson Bay Capital e Socium Ventures.

Juntamente com o investimento, a Humane garantiu colaborações estratégicas com algumas das empresas de tecnologia mais influentes do mundo:

A Humane fez parceria com a Microsoft para lançar sua plataforma de serviços no mercado. Isso permitirá que a Humane aproveite a melhor infraestrutura em nuvem da IA

para lançar sua plataforma de serviços no mercado. Isso permitirá que a Humane aproveite a melhor infraestrutura em nuvem da IA Uma colaboração com a OpenAI integrará sua tecnologia ao dispositivo Humane e oferecerá experiências da OpenAI e Humane AI em escala para os consumidores

integrará sua tecnologia ao dispositivo Humane e oferecerá experiências da OpenAI e Humane AI em escala para os consumidores Os futuros planos de expansão global da Humane incluem uma colaboração com a SK Networks (que abrange os negócios de distribuição de dispositivos TIC na Coreia e possui uma extensa rede global) para desenvolver o espírito compartilhado de criar mudanças significativas nas tecnologias de consumo

Embora o dispositivo Humane inicial esteja focado em fornecer a próxima geração de tecnologia pessoal, a empresa está explorando maneiras de trazer suas soluções para novos domínios pessoais no futuro:

Uma colaboração com a LG fará com que as empresas trabalhem de perto em potenciais projetos de P&D para a próxima fase dos produtos Humane, na tecnologia central incluída nos futuros dispositivos Humane e na integração no espaço de tecnologia doméstica

fará com que as empresas trabalhem de perto em potenciais projetos de P&D para a próxima fase dos produtos Humane, na tecnologia central incluída nos futuros dispositivos Humane e na integração no espaço de tecnologia doméstica O investidor estratégico Volvo Cars Tech Fund trabalhará com a Humane em uma possível colaboração futura que seria o primeiro exemplo da oferta da Humane sendo aplicada ao setor automotivo. Assim como a Humane, a Volvo Cars desenvolve tecnologia para simplificar a vida para seus clientes e a parceria é baseada nos valores compartilhados de segurança, confiança e privacidade

Imran Chaudhri, Cofundador da Humane, comentou: "Nosso primeiro dispositivo permitirá que as pessoas levem a IA com elas para todos os lugares. É um momento empolgante e estamos focados em construir a plataforma e o dispositivo que possam aproveitar plenamente o verdadeiro poder e o potencial desta tecnologia.

Estamos extremamente orgulhosos de anunciar este conjunto de parceiros e colaboradores líderes do setor, e estamos entusiasmados em trabalhar em estreita colaboração com eles para levar a visão da Humane ao mercado. Estamos no início da próxima era da computação e acreditamos que, juntos, podemos começar a jornada para remodelar fundamentalmente o papel da tecnologia na vida das pessoas."

Steve Jang, Fundador e Sócio Gerente da Kindred, comentou:

"Estamos absolutamente entusiasmados em continuar a fazer parte da jornada da Humane desde a semente de sua visão de criar uma experiência de computação mais fluida, poderosa e contextual para alavancar e desenvolver IA. Depois de servir em suas vidas passadas como parte integrante da construção da era da computação dos smartphones, esta equipe incrível tem se concentrado em capacitar e ampliar ideias, ações, momentos e modalidades humanas de uma maneira mais criativa e prazerosa. À medida que entramos nesta próxima onda de IA, estamos muito inspirados pela missão da Humane de desenvolver uma plataforma de dispositivos e serviços projetada e construída desde o início para este novo mundo, e damos as boas-vindas aos nossos novos e existentes coinvestidores e parceiros estratégicos para esta jornada transformadora."

Patrick Gates, CTO da Humane, comentou: "Estamos construindo há mais de quatro anos, passando de um pequeno grupo em torno de uma mesa de conferência para uma equipe de classe mundial, se preparando para lançar um produto e uma plataforma, juntamente com algumas das empresas de tecnologia e IA mais influentes do mundo. Nossos produtos são construídos em um dispositivo integrado e plataforma de nuvem que nos permitirá, e outros, criar experiências orientadas por IA que pareçam naturais, divertidas e necessárias."

Sobre a Humane

Humane é uma empresa de experiência que cria as tecnologias e plataformas para a era da inteligência. A computação contextual, impulsionada pela IA, desenvolvida com base na confiança e privacidade. A Humane acredita no futuro da tecnologia que pareça familiar, natural e humana.

Para saber mais sobre a Humane, acesse https://hu.ma.ne/ e nos siga no Twitter @Humane

HUMANE e o logotipo hu.ma.ne são marcas registradas da Humane Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1281254/Humane_Logo.jpg

FONTE Humane Inc.

SOURCE Humane Inc.