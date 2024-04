Humboldt Seed Company kooperiert mit Apollo Green, um kalifornische Cannabisgenetik auf den Weltmarkt zu bringen

Apollo Green vertreibt klonale Cannabisgenetik der Humboldt Seed Company in Deutschland, Portugal und Australien

SAN FRANCISCO, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- Humboldt Seed Company (HSC), Kaliforniens führender Hersteller von Cannabis-Saatgut, hat eine Partnerschaft mit dem in Kanada ansässigen Apollo Green bekannt gegeben, um Forschern, lizenzierten kommerziellen Anbaubetrieben und Heimanbauern in legalen Märkten weltweit acht Züchtungen zur Verfügung zu stellen. Diese erste klonale Genetikfreigabe auf dem Markt ist ein bedeutender Meilenstein und wird den Zugang zu unverwechselbarer, hochwertiger Cannabisgenetik sowohl in etablierten als auch in aufstrebenden globalen Märkten wie Deutschland, Portugal und Australien erweitern.

Die kuratierte, züchterisch geprüfte Auswahl umfasst bahnbrechende triploide Genetik wie OG Triploid und Donutz Triploid neben dem legendären Kultklassiker Blueberry Muffin. Ebenfalls erhältlich sind All Gas OG mit einem THC-Gehalt von 21% und vier High-THC-Sorten im Bereich von 30-35%: Golden Sands, Guzzlerz, Jelly Donutz und Orange Creampop. Diese Selektionen repräsentieren die besten 0,01 % aus dem umfangreichen kalifornischen Phäno-Jagdprogramm von HSC.

Die Exporte werden im Mai im Rahmen der kanadischen Bundeslizenz für Cannabis von Apollo Green beginnen. Alle Sendungen verfügen über ein kanadisches Pflanzengesundheitszeugnis, das sicherstellt, dass die Pflanzen inspiziert wurden und frei von Schädlingen sind.

"Der Zugang zu qualitativ hochwertiger Genetik für alle war von Anfang an unser Hauptanliegen", sagte Benjamin Lind, Mitbegründer und Chief Science Officer von HSC. "Unser wissenschaftlich fundierter Züchtungsansatz passt perfekt zu den hohen Standards von Apollo Green, und wir freuen uns, dass wir diese handselektierten Schnitte einem breiteren Publikum zugänglich machen können, insbesondere in dieser entscheidenden Zeit, in der wir weltweit positive regulatorische Veränderungen erleben."

Oisin Tierney, Apollo Green Director of Business Development, sagte: "Kalifornien ist seit langem dafür bekannt, Branchenstandards zu setzen, und wir sind stolz darauf, eine Rolle dabei zu spielen, diese geschätzte Genetik zu Züchtern weltweit zu bringen. Die Triploide sind besonders bemerkenswert im Hinblick auf das beispiellose Potenzial für eine verbesserte Pflanzenvitalität, höhere Erträge, kürzere Blütezeiten und bessere Erträge bei der lösungsmittelfreien Extraktion."

Über Humboldt Seed Company

Die 2001 gegründete Humboldt Seed Company ist eine nordkalifornische Traditionsmarke, die qualitativ hochwertige Cannabisgenetik an kommerzielle Anbauer und Heimzüchter in den legalisierten Bundesstaaten der USA und auf internationalen Märkten wie Spanien, Kanada, Jamaika, Südafrika, Kolumbien, Frankreich, Portugal, Griechenland, Großbritannien, Malta und Thailand liefert. Mit dem Schwerpunkt auf ökologischer und sozialer Gerechtigkeit kombinieren sie in ihrem Sortenentwicklungsprogramm traditionelle Züchtung und moderne wissenschaftliche Verfahren. Sie sind seit mehr als zwei Jahrzehnten im Dienste der Cannabisgemeinschaft tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter https://humboldtseedcompany.com/.

Über Apollo Green

Apollo Green ist seit 2019 lizenziert und Kanadas führender Anbieter von Cannabisgenetik. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine ständig wachsende Bank von Samen und Klonen für medizinische Patienten und Freizeitkonsumenten bereitzustellen. Apollo Green bietet saubere, vertrauenswürdige Cannabissamen und -klone, die durch die führende Gewebekulturtechnologie unterstützt werden, um Risiken, Kosten und Markteinführungszeiten für lizenzierte Produzenten auf der ganzen Welt zu reduzieren. Apollo Green hat eine Leidenschaft für Cannabisgenetik.

Weitere Informationen finden Sie unter https://apollogreen.com/.

Medienkontakt

Jaana Prall

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2328955/Humboldt_Seed_Company_Logo.jpg