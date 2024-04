La Humboldt Seed Company s'associe à Apollo Green pour introduire la génétique du cannabis californien sur le marché mondial

Apollo Green distribuera la génétique du cannabis clonal de la Humboldt Seed Company en Allemagne, au Portugal et en Australie

SAN FRANCISCO, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Humboldt Seed Company (HSC) , le principal producteur de graines de cannabis de Californie, a annoncé un partenariat avec Apollo Green , basé au Canada, pour mettre huit coupes de sélectionneurs à la disposition des chercheurs, des cultivateurs commerciaux et des producteurs à domicile agréés sur des marchés légaux dans le monde entier. Cette sortie de la génétique clonale, la première sur le marché, est une étape importante et permettra d'élargir l'accès à une génétique du cannabis distinctive et de haute qualité sur les marchés mondiaux établis et émergents, notamment en Allemagne, au Portugal et en Australie.

La sélection, organisée et vérifiée par les éleveurs, comprend la génétique triploïde pionnière, telle que OG Triploid et Donutz Triploid, ainsi que le légendaire culte classique Blueberry Muffin. Sont également disponibles All Gas OG avec une teneur en THC de 21 % et quatre souches à haute teneur en THC dans la plage de 30 à 35 % : Golden Sands, Guzzlerz, Jelly Donutz et Orange Creampop. Ces sélections représentent le haut .01 % du vaste programme de chasse au phéno de Californie de HSC.

Les exportations commenceront en mai sous la licence fédérale canadienne de cannabis d'Apollo Green. Toutes les expéditions sont certifiées phytosanitaires canadiennes, ce qui garantit que les plantes ont été inspectées et qu'elles sont propres et exemptes de parasites.

« L'accès pour tous à une génétique de qualité est notre priorité depuis le début, a déclaré Benjamin Lind, cofondateur et directeur scientifique de HSC. « Notre approche scientifique de l'élevage s'aligne parfaitement sur les normes élevées d'Apollo Green et nous sommes ravis de pouvoir étendre ces coupes sélectionnées à un public plus large, en particulier en cette période charnière où nous assistons à des changements réglementaires positifs à l'échelle mondiale. »

Oisin Tierney, directeur du développement commercial chez Apollo Green, a déclaré : « La Californie est depuis longtemps reconnue pour avoir établi des normes industrielles, et nous sommes fiers de jouer un rôle dans l'introduction de cette génétique estimée dans le monde entier. Les triploïdes sont particulièrement dignes de mention en ce qui concerne le potentiel sans précédent d'amélioration de la vigueur des plantes, de rendements plus élevés, de temps de floraison plus courts et de rendements supérieurs pour l'extraction sans solvant. »

À propos de Humboldt Seed Company

Fondée en 2001, Humboldt Seed Company est une marque patrimoniale du nord de la Californie qui fournit une génétique de cannabis de qualité aux cultivateurs commerciaux et aux producteurs à domicile dans les États légalisés des États-Unis et sur les marchés internationaux, notamment en Espagne, au Canada, en Jamaïque, en Afrique du Sud, en Colombie, en France, au Portugal, Grèce, Royaume-Uni, Malte et Thaïlande. En mettant l'accent sur la justice environnementale et sociale, ils combinent l'élevage traditionnel et les pratiques scientifiques modernes dans leur programme de développement des souches. Ils servent la communauté du cannabis depuis plus de deux décennies.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://humboldtseedcompany.com/.

À propos d'Apollo Green

Titulaire d'une licence depuis 2019, Apollo Green est le leader canadien de la génétique du cannabis. La mission de l'entreprise est de fournir une banque de semences et de clones toujours croissante aux patients médicaux et aux consommateurs récréatifs. Apollo Green fournit des graines et des clones de cannabis propres et fiables, qui sont soutenus par la technologie de culture tissulaire la plus avancée afin de réduire les risques, les coûts et le délai de mise sur le marché pour les producteurs autorisés du monde entier. Apollo Green est passionné par la génétique du cannabis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://apollogreen.com/ .

Contact média

Jaana Prall

[email protected]