Huobi Global lance une campagne zéro frais pour les utilisateurs de cartes bancaires dans l'EEE et au Royaume-Uni

Pendant un mois, les utilisateurs de cartes Visa ou Mastercard dans certaines régions peuvent bénéficier de frais nuls sur les achats de crypto-monnaies lorsqu'ils utilisent la carte EUR/GBP

LONDRES, 20 août 2021 /PRNewswire/ -- Huobi Global, l'une des principales bourses d'actifs numériques au monde, a annoncé aujourd'hui une campagne à frais zéro pour les utilisateurs de certaines régions qui achètent des actifs numériques avec des cartes bancaires. L'utilisation d'une carte de débit ou de crédit est l'un des moyens les plus simples et les plus rapides d'acheter des bitcoins et d'autres cryptocurrences. Pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec la technologie blockchain, ce procédé est d'autant plus intéressant que le paiement par carte est très populaire dans le commerce électronique.

Du 18 août à 10h00 (UTC) au 1er septembre à 12h00 (UTC), les utilisateurs de cartes Visa ou Mastercard émises dans l'Espace économique européen (EEE)* et au Royaume-Uni (UK) peuvent bénéficier de frais nuls sur les achats de crypto-monnaies lorsqu'ils paient en EUR/GBP.

Comment acheter des crypto-monnaies avec une carte de crédit/débit

Le processus d'achat de crypto avec une carte bancaire via Huobi est le suivant :

Connectez-vous au site Huobi Quick Buy (WEB/APP).

(WEB/APP). Entrez le montant de votre commande.

Reliez votre carte bancaire.

Effectuez le paiement et recevez votre crypto

Ces dernières années, les habitants du Royaume-Uni et de toute l'Europe ont manifesté un intérêt croissant pour les actifs numériques, ce qui est largement attribué aux taux d'intérêt d'épargne généralement faibles proposés par la plupart des banques de la région. Selon un rapport de Techsci Research, le marché européen des crypto-monnaies devrait connaître une formidable croissance sur la période 2021-2025.

La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont récemment révisé leurs prévisions en matière de taux d'intérêt. À mesure que les utilisateurs profitent des avantages d'un environnement de taux d'intérêt bas, le marché des crypto-monnaies devrait entrer dans une période de croissance et de développement à long terme.

« Nous avons constaté une plus grande demande de services de crypto-monnaie au Royaume-Uni et dans l'EEE, ce qui nous a amenés à proposer davantage de campagnes dans ces régions. Nous poursuivrons notre engagement permanent envers ces communautés en leur offrant des avantages et des incitations tangibles pour leur participation au marché croissant des crypto-monnaies », a commenté Jeff Mei, directeur de la stratégie mondiale chez Huobi Group.

*Les pays de l'EEE sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Tchéquie et la Suède.

À propos de Huobi Group

En tant que société leader mondial de l'industrie de la blockchain, Huobi Group a été fondé en 2013 avec pour mission de réaliser des percées dans la technologie de base de la blockchain et l'intégration de la technologie de la blockchain à d'autres industries. Huobi Group s'est étendu aux blockchains publiques, au commerce des actifs numériques, aux portefeuilles, aux pools miniers, aux investissements propriétaires, à l'incubation, à la recherche sur les actifs numériques, etc. Huobi Group a établi un écosystème industriel mondial de l'économie numérique en investissant dans plus de 60 entreprises en amont et en aval de l'industrie de la blockchain et a créé une écologie holistique mondiale de l'économie numérique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://blog.hbg.com/ .

