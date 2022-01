Huobi lança campanha de ano novo lunar de US $ 100 milhões para apoiar o desenvolvimento do Metaverse

LONDRES, 27 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais exchanges de ativos digitais do mundo, anunciou hoje o lançamento oficial de sua campanha do Ano Novo Lunar, apelidada de Prime Fest: Tiger Year .

Com duração até 14 de fevereiro de 2022, esta campanha incentiva os usuários a explorar possibilidades futuras no metaverso, uma ampla rede de mundos virtuais que podem incorporar realidade aumentada, realidade virtual, avatares holográficos 3D, vídeo e outros meios de comunicação no futuro. Para promover o desenvolvimento do metaverso, a Huobi está distribuindo US$ 100 milhões em prêmios e recompensas, incluindo acesso a novas listagens de tokens do metaverso no Primelist , produtos de gerenciamento de ativos de alto rendimento no PrimeEarn e sorteios especiais de caixas cegas no PrimeBox. Huobi também convidará os participantes a se registrarem para DIDs (identificadores descentralizados), ou identidades virtuais personalizadas no metaverso; esses usuários poderão ganhar avatares NFT exclusivos com o tema tigre .

Os DIDs da Huobi são projetados para serem o ponto de entrada dos usuários no metaverso, fornecendo a eles um ponto de acesso entre Web2 e Web3. Os DIDs são amplamente considerados um pré-requisito para quem deseja entrar no metaverso, não apenas concedendo acesso ao usuário, mas também gravando e verificando todas as informações e atividades em blockchains. Os DIDs oferecem segurança, propriedade e interoperabilidade aos usuários. A plataforma NFT da Huobi lançou seus próprios DIDs no final de 2021 para dar a usuários selecionados acesso a lançamentos NFT exclusivos, airdrops e outros benefícios especiais.

"Nossa ênfase no metaverso reflete nossas intenções de fornecer uma experiência de criptografia mais divertida e única", disse o cofundador da Huobi, Du Jun. "Não somos apenas mais uma bolsa de negociação à vista. Temos orgulho de nosso conjunto diversificado de produtos e serviços, e as promoções que realizamos são projetadas para gamificar a experiência de negociação e torná-la mais divertida."

Huobi tem apoiado projetos de GameFi e metaverso por meio de investimentos e listagens de tokens. Em setembro de 2021, a Huobi lançou um fundo de US$ 10 milhões para investir em projetos emergentes da GameFi. O fundo investiu no Zuki Moba , um MOBA Esports Game (Arena de Batalha Online Multijogador) baseado na comunidade baseado no Vietnã, e no Projeto SEED , um projeto GameFi que utiliza um modelo "Play to Earn".

Ao longo do ano passado, Huobi listou tokens como Decimated (DIO) , um RPG online multiplayer em um metaverso cyberpunk distópico, e ERTHA , um jogo que permite aos jogadores explorar e investigar um mundo virtual especializando e aumentando a força de seus respectivos NFTs e países.

Para saber mais sobre o Prime Fest: Tiger Year, clique aqui .

Sobre o Grupo Huobi

Como uma empresa líder mundial na indústria de blockchain, o Huobi Group foi fundado em 2013 com a missão de fazer avanços na tecnologia blockchain principal e na tecnologia blockchain de integração com outras indústrias. O Huobi Group se expandiu para blockchains públicos, negociação de ativos digitais, carteiras, pools de mineração, investimentos proprietários, incubação, pesquisa de ativos digitais e muito mais. O Huobi Group estabeleceu um ecossistema global da indústria de economia digital investindo em mais de 60 empresas upstream e downstream na indústria de blockchain.

