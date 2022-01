Spoločnosť Huobi spúšťa počas Lunárneho nového roka kampaň v objeme 100 miliónov USD na podporu vývoja siete metaverse

LONDÝN, 24. januára 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huobi Global, jedna z popredných svetových búrz so zameraním na digitálne aktíva, dnes oznámila oficiálne spustenie svojej mesačnej kampane pri príležitosti Lunárneho nového roka s názvom Prime Fest: Tiger Year.

Táto kampaň, ktorá bude trvať do 14. februára 2022, nabáda používateľov, aby preskúmali budúce možnosti v sieti metaverse, rozšírenej sieti virtuálnych svetov, ktoré môžu v budúcnosti zahŕňať rozšírenú realitu, virtuálnu realitu, 3D holografické avatary, video a iné komunikačné prostriedky. Aby podporila vývoj siete Metaverse, spoločnosť Huobi alokuje 100 miliónov USD formou cien a odmien, vrátane prístupu k novým zoznamom tokenov metaverse v Primelist, produktov s vysokou výnosnosťou v PrimeEarn a špeciálnych losovaní balíkov s prekvapením v PrimeBox. Spoločnosť Huobi tiež pozve účastníkov, aby sa zaregistrovali na získanie DID (decentralizované identifikátory) alebo do personalizovaných virtuálnych identít v metaverse. Títo používatelia budú mať nárok na výhru jedinečných NFT avatarov na tému tiger.

DID Huobi sú navrhnuté tak, aby boli vstupným bodom používateľov do metaverse a poskytovali im prístupový bod medzi Web2 a Web3. DID sa všeobecne považujú za predpoklad pre každého, kto chce vstúpiť do siete metaverse, a to nielen pri udeľovaní používateľského prístupu, ale aj pri zaznamenávaní a overovaní všetkých informácií a aktivity v blockchainoch. DID ponúkajú používateľom zabezpečenie, vlastníctvo a interoperabilitu. Platforma NFT od spoločnosti Huobi uviedla na konci roka 2021 svoje vlastné DID s cieľom poskytnúť vybraným používateľom prístup k exkluzívnym vydaniam NFT, airdrops a iným špeciálnym výhodám.

„Náš dôraz na sieť metaverse odráža naše zámery poskytovať zábavnejší a jedinečný zážitok z kryptomeny," povedal spoluzakladateľ Huobi, Du jun. „Nie sme len ďalšou spotovou obchodnou burzou. Sme hrdí na náš rozmanitý súbor produktov a služieb a propagačné akcie, ktoré vedieme. Sú navrhnuté tak, aby zatraktívnili obchodné skúsenosti a urobili ich zábavnejšími."

Spoločnosť Huobi podporuje projekty GameFi a metaverse prostredníctvom investícií a tokenov. V septembri 2021 spoločnosť Huobi založila fond vo výške 10 miliónov USD na investovanie do nových projektov GameFi. Fond investoval do Zuki Moba, hry MOBA Esports (Multiplayer Online Battle Arena) zameranú na vietnamskú komunitu a do projektu SEED, projektu GameFi, ktorý využíva model „Hraj a zarábaj".

Za posledný rok spoločnosť Huobi uviedla tokeny, ako Decimated (DIO), online hru pre viacero hráčov v dystopian cyberpunk metaverse a ERTHA, hru, ktorá umožňuje hráčom objavovať a skúmať virtuálny svet špecializáciou a zvyšovaním sily svojich príslušných NFT a krajín.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kampani Prime Fest: Tiger Year, kliknite sem.

O spoločnosti Huobi Group

Ako popredná svetová spoločnosť v odvetví blockchainu bola spoločnosť Huobi Group založená v roku 2013 s cieľom dosiahnuť prelomové výsledky v technológii core blockchainu a technológii integrácie blockchainu s inými odvetviami. Huobi Group sa rozšírila na verejné blockchainy, obchodovanie s digitálnymi aktívami, peňaženky, ťažobné systémy, vlastné investície, inkubáciu, výskum digitálnych aktív a ďalšie. Skupina Huobi vytvorila globálny ekosystém digitálnej ekonomiky investovaním do viac ako 60 dodávateľských a nadväzujúcich spoločností v odvetví blockchainu.

