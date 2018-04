Huobi lance Penta en Europe lors d'une rencontre organisée à Londres

Depuis le 42e étage du Leadenhall Building dans la City londonienne, les participants ont pu apprécier de magnifiques points de vue sur la Tour de Londres et sur la Tamise, à partir de l'un des plus hauts immeubles de la ville. Le choix du Leadenhall Building n'est pas anodin, en effet cela constituait un rappel approprié des sommets jusqu'auxquels s'est élevée Huobi dans le domaine de la crypto-monnaie. La plateforme boursière de Huobi a autorisé pour plus d'1 milliard $ en volume d'opérations sur la période de 24 heures ayant précédé l'événement, avec des utilisateurs basés dans plus de 130 pays à travers le monde.

Un panel d'experts a conclu la session matinale sur une discussion animée autour des réglementations émergentes et de l'avenir des ICO. L'un des experts du panel a souligné que près de 50 % des projets d'ICO étaient actuellement négociés à des prix inférieurs à leurs introductions initiales en bourse. Bien que ceci puisse dans une certaine mesure refléter le ralentissement général du marché, ce même expert du panel a expliqué que les mesures réglementaires émanant de la SEC apporteraient prochainement des fonds institutionnels « intelligents » au secteur, ce qui induira davantage de corrections de prix concernant les crypto-monnaies, tout en favorisant davantage de liquidité dans les projets présentant des technologies plus saines et de meilleures perspectives de croissance pour l'économie réelle.

Huobi a invité quatre projets sélectionnés à se présenter lors de la rencontre, à savoir Elastos, Penta, Linkeye, et BitCapital Vendor. Le PDG de Penta, David Ritter, a prononcé l'un des discours les plus animés de la journée. Face à la problématique de nombreux projets de crypto-monnaie devenant plus centralisés afin de résoudre les problèmes d'évolutivité, M. Ritter et son cofondateur le Dr Steve Melnikoff ont lancé Penta en tant que plateforme publique de blockchain, capable d'atteindre l'évolutivité tout en maintenant une décentralisation. M. Ritter a présenté au public l'algorithme de consensus unique de Penta, appelé Dynamic Stake Consensus (DSC), qu'il a qualifié d'« algorithme de consensus le plus démocratique et le plus équitable du domaine de la blockchain ». En outre, pour démontrer le type de problèmes que la technologie blockchain est capable de résoudre dans le monde réel, M. Ritter a présenté au public certains des projets les plus réussis de Penta. Les smartphones des personnes présentes dans toute la salle ont enregistré les images du projet Blockchain Rice de Penta, une blockchain relative à la sécurité alimentaire, qui permet aux consommateurs de scanner un code QR sur un paquet de riz, et de visualiser l'intégralité du processus de chaîne logistique, depuis la rizière jusqu'au point de vente.

Londres est une étape majeure pour Huobi dans sa tournée mondiale, en tant que place centrale sur la scène boursière la plus active d'Europe. Huobi s'efforce actuellement de s'étendre sur de nouveaux marchés, ainsi que d'attirer davantage d'investisseurs et de traders sur sa plateforme, dont la société entend faire l'une des plateformes boursières dominantes. Présents lors de la rencontre, les traders qui espéraient de bonnes nouvelles après plusieurs mois défavorables ont découvert des prévisions de marché optimistes.

