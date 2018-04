Huobi presenteert Penta aan Europa tijdens ontmoeting in Londen

Vanaf de 42e verdieping van het Leadenhall-gebouw in de City in Londen, één van de hoogste gebouwen in de stad, konden de gasten genieten van het fantastische uitzicht op de Tower of London en de Theems. De ontmoeting op deze grote hoogte herinnerde de aanwezigen op een gepaste manier aan de hoge sferen die Huobi heeft bereikt in de wereld van de cryptovaluta. Het handelsplatform van Huobi wist in de 24 uur voor het evenement te zorgen voor de clearing van een verhandeld volume van meer dan 1 miljard dollar, met gebruikers in meer dan 130 landen wereldwijd.

Een deskundigenpanel sloot de ochtendzitting af met een levendige discussie over nieuwe voorschriften en de toekomst van ICO's. Een van de panelleden stelde dat bijna 50% van de ICO-projecten op dit moment werden verhandeld tegen prijzen die lager waren dan hun oorspronkelijke notering. Alhoewel dit in zekere mate een weerspiegeling kan zijn van de algemene neergang van de markt, suggereerde datzelfde panellid dat de regelgevingsmaatregelen van de SEC binnenkort "intelligent" institutioneel geld in deze ruimte zullen toelaten, wat een verdere prijscorrectie van de cryptovaluta zal teweegbrengen en voor meer liquiditeit zal zorgen in projecten met een solidere technologie en betere groeivooruitzichten voor de reële economie.

Huobi had een selectie van vier projecten uitgenodigd om zich voor te stellen tijdens de ontmoeting, waaronder Elastos, Penta, Linkeye en BitCapital Vendor. David Ritter, algemeen directeur van Penta, hield een van de meest bezielde toespraken van de dag. Vanuit hun bezorgdheid dat veel projecten in de cryptowereld meer gecentraliseerd werden om schaalbaarheidsproblemen op te lossen, lanceerden de heer Ritter en zijn medeoprichter, Dr. Steve Melnikoff, Penta als een openbaar blockchainplatform dat voor schaalbaarheid zorgt en terzelfdertijd de decentralisatie behoudt. De heer Ritter stelde het unieke consensusalgoritme -Dynamic Stake Consensus (DSC)- van Penta voor aan het publiek. Hij noemde het "het meest democratische en eerlijkste consensusalgoritme in de blockchainwereld." En om een voorbeeld te geven van de soorten problemen die de blockchaintechnologie kan oplossen in de reële wereld, vertelde de heer Ritter het publiek over enkele van de succesvolle projecten van Pent. In de zaal werden met mobiele telefoons foto's gemaakt van Blockchain Rice van Penta, een blockchain betreffende voedselzekerheid waarmee consumenten een QR-code op een zak rijst kunnen scannen en de hele toeleveringsketen kunnen zien, van het rijstveld tot het verkooppunt. Opmerkelijk is dat Penta zijn PNT-token nog op geen enkele beurs heeft genoteerd. Een aantal leden van het publiek vroegen zich dan ook af of de aanwezigheid van Penta in de Huobi-ontmoeting uitstekend getimed was.

Londen is een belangrijke stopplaats op de wereldtour van Huobi, een knipoog naar de meest actieve verhandelingsplaats in Europa. Huobi levert inspanningen om zijn activiteiten uit te breiden naar nieuwe markten en meer investeerders en handelaren naar zijn platform te lokken; tegelijkertijd doet Huobi een poging om van zijn handelsplatform een regulier platform te maken. De bij de ontmoeting aanwezige handelaren die op goed nieuws hoopten na een paar slechte maanden troffen er optimistische marktprognoses aan.

