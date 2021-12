Huobi Primelist listará o token RIFI, apoiando as ambições da Rikkei Finance para possibilitar empréstimos abertos e seguros

LONDRES, 3 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Huobi Global, uma das principais bolsas de ativos digitais do mundo, anunciou hoje o lançamento de seu quinto evento Primelist, oferecendo acesso preferencial ao novo projeto DeFi, Rikkei Finance e seu token RIFI. Uma vez que é um protocolo DeFi do metaverso, a Rikkei Finance permite um empréstimo aberto e seguro, com suporte de cadeia cruzada, empréstimo de NFTS e cobertura de liquidação.

A Rikkei Finance responde um problema comum com protocolos de empréstimo, muitos dos quais só podem emprestar ativos em uma blockchain específica. Para resolver esse problema, ela oferece transações de cadeia cruzada, usando tokens embutidos. A Rikkei Finance também implementa um modelo de taxa de juros aprimorado, que incorpora o custo de empréstimo de períodos de baixa e alta utilização. Este mecanismo ajuda a abordar altos custos de empréstimo quando a demanda por empréstimos é mais baixa.

Com uma sólida equipe técnica, uma grande base de usuários e recursos de ecossistema, a Huobi pode oferecer suporte substancial à Rikkei Finance, bem como fornecer seu token com liquidez adicional.

"A Huobi Primelist busca oportunidades únicas e e dinâmicas, mas que precisam de listagem em uma grande bolsa para levar seus projetos ao próximo nível. A RIFI aborda problemas reais com protocolos de empréstimo, e acreditamos que suas soluções estão visando a oportunidade certa de mercado. Estamos felizes que nossos usuários fiéis agora possam participar do crescimento futuro da Rikkei Finance", disse Jeff Mei, Diretor de estratégia global da Huobi Group.

Durante o evento Primelist mais recente, participaram aproximadamente 404 mil usuários em 151 países. Os usuários mantiveram mais de 31,3 milhões de tokens da Huobi para participar, e o token saltou mais de 25 vezes no preço nos primeiros 15 minutos de negociação.

A partir das 7:00 na terça-feira, 7 de dezembro de 2021, os usuários poderão comprar ativos RIFI na Huobi Primelist, seja na fila para bilhetes numerados ou para aqueles que possuam os tokens da Huobi. Para mais detalhes sobre o 5º evento Primelist, clique aqui.

Nota de risco: negociar ativos digitais e derivados de ativos digitais representam altos riscos devido às flutuações significativas de preços. Esteja ciente de todos os riscos e tome decisões prudentes antes de fazer trading. Leia as nossas notas de risco detalhadas em https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081.

