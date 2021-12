Huobi Primelist va inscrire le token RIFI, soutenant ainsi les ambitions de Rikkei Finance de permettre des prêts ouverts sécurisés

LONDRES, 6 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Huobi Global, l'une des principales bourses d'actifs numériques au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de son cinquième événement Primelist, offrant un accès préférentiel au nouveau projet de finance décentralisée, Rikkei Finance, et à son token RIFI. Rikkei Finance est un protocole financier décentralisé de type métavers, qui permet des prêts ouverts sûrs et sécurisés, avec un support cross-chain, des prêts NFT et une couverture de liquidation.

Rikkei Finance s'attaque à un problème commun aux protocoles de prêt, dont beaucoup ne peuvent prêter des actifs que sur une blockchain spécifique. Pour résoudre ce problème, elle propose des transactions inter-chaînes, en utilisant des tokens enveloppés. Rikkei Finance met également en œuvre un modèle de taux d'intérêt amélioré, qui intègre le coût d'emprunt des périodes de faible et de forte utilisation. Ce mécanisme permet de faire face aux coûts d'emprunt élevés lorsque la demande de prêts est plus faible.

Avec une équipe technique solide, une large base d'utilisateurs et les ressources de l'écosystème, Huobi peut fournir un soutien substantiel à Rikkei Finance, ainsi que fournir à son token une liquidité supplémentaire.

« Huobi Primelist recherche des joyaux cachés qui ont de l'élan mais qui ont besoin d'une cotation sur une grande bourse pour faire passer leurs projets au niveau supérieur. RIFI aborde des problèmes réels avec les protocoles de prêt, et nous pensons que leurs solutions ciblent la bonne opportunité de marché. Nous sommes heureux que nos fidèles utilisateurs puissent désormais participer à la croissance future de Rikkei Finance », a déclaré Jeff Mei, directeur de la stratégie mondiale chez Huobi Group.

Lors du dernier événement Primelist, environ 404 000 utilisateurs répartis dans 151 pays ont participé. Les utilisateurs détenaient plus de 31,3 millions de tokens Huobi pour participer, et le token a bondi de plus de 25 fois en termes de prix dans les quinze premières minutes de négociation.

À partir de 10h (UTC) le mardi 7 décembre 2021, les utilisateurs pourront acheter des actifs RIFI sur Huobi Primelist en faisant la queue pour obtenir des billets numérotés ou en détenant des jetons Huobi. Pour plus de détails concernant ce 5e événement Primelist, cliquez ici .

Rappel des risques : la négociation d'actifs numériques et de dérivés d'actifs numériques comporte des risques élevés en raison des importantes fluctuations de prix. Veuillez comprendre pleinement tous les risques et prendre des décisions prudentes avant de négocier. Veuillez lire nos rappels détaillés concernant ces risques à l'adresse https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081 .

