Huobi Research révèle qu'en 2018, jusqu'à 67 % des nouveaux actifs cryptographiques suivis dans son étude se sont vendus en dessous du prix d'émission

Par ailleurs, le rapport a défini des aspects approfondis du marché des actifs cryptographiques, de la réglementation du marché crypto, de l'industrie de la blockchain et de la technologie de la blockchain.

Le rapport complet sera présenté par Huobi Pro, en exclusivité mondiale, au Blockchain Festival Vietnam, les 24 et 25 mai. Hubery Yuan, doyen de Huobi Research, dévoilera l'analyse et l'explication, avec force détails, lors de la conférence du Blockchain Festival Vietnam.

Le partage de ce rapport est l'un des aspects clés de la conférence. L'évènement sera synonyme de grand puits de connaissances sur l'industrie, partagées par les 30 principaux leaders d'opinion du secteur, lors de la conférence de deux jours, qui se tiendra les 24 et 25 mai et réunira plus de 1 500 participants.

Cette conférence internationale couvre de nombreux sujets, notamment les développements techniques et les dernières tendances de l'industrie de la blockchain. Ces sujets seront tous présentés en anglais et en vietnamien, avec des présentations sur double écran, sans oublier le traducteur bilingue qui sera sur place pendant les deux journées.

La conférence verra également des interactions entre les participants et plus de 30 projets, et donnera une chance de gagner des Candybox Airdrops estimées jusqu'à 50 000 USD. Les participants auront également l'occasion d'apprendre des investisseurs aguerris en capital-risque, des investisseurs providentiels et des investisseurs privés qui partageront leurs conseils très judicieux sur la façon de prendre des décisions.

Des étudiants et des professeurs de différentes disciplines de la conférence seront également parrainés pour assister gratuitement à l'évènement, afin d'être exposés aux opportunités de carrière potentielles que le secteur de la blockchain suscite.

Pour en savoir plus sur le Blockchain Festival Vietnam, rendez-vous sur : https://www.blockchainfestival.com/

Si vous souhaitez couvrir cet évènement, veuillez inscrire votre carte de presse en cliquant sur : https://docs.google.com/forms/d/1t5vqXjdv6CXoosIhl4gPNEJBznMeYP69cRsHd8l_64A/viewform?edit_requested=true

L'intégralité de la conférence sera retransmise en direct à partir de 10 h (GMT+8) les 24 et 25 mai. Les fans du monde entier peuvent regarder la retransmission en direct sur cette URL :

https://www.youtube.com/c/huobipro/live/

