Laut Huobi Research verkauften sich 2018 bis zu 67% der neuen, von uns verfolgten Krypto-Assets unter den Ausgabepreisen

Zusätzlich bot der Bericht tiefgehende Einblicke in den Krypto-Assets-Markt, in Kryptomarkt-Regulierungen sowie in die Blockchain-Industrie und informierte darüber hinaus über Blockchain-Technologie.

Der vollständige Bericht wird auf dem Blockchain Festival Vietnam am 24. und 25. Mai Premiere haben und von Huobi Pro präsentiert werden. Hubery Yuan, Dekan von Huobi Research, wird auf der Konferenz des Blockchain Festival Vietnam weitere Analysen enthüllen und Erläuterungen bieten.

Die Präsentation des Berichts gilt als einer der Konferenzhöhepunkte. 30 industrienahe Meinungsführer werden auf der zweitägigen Konferenz, die vom 24. bis 25. Mai mit vorausichtlich 1500 Teilnehmern stattfindet, ihre umfangreichen Branchenkenntnisse teilen.

Die Themengebiete dieser internationalen Konferenz umfassen technische Entwicklungen sowie die neuesten Branchentrends der Blockchain-Industrie, die allesamt mit Hilfe doppelter Bildschirmpräsentationen sowie eines Übersetzers, der während beider Tage anwesend sein wird, sowohl in englischer als auch vietnamnesischer Sprache präsentiert werden.

Darüber hinaus können sich die Konferenzteilnehmer an mehr als 30 Projekten beteiligen und haben die Chance, Candybox Airdrops im Wert von bis zu 50.000 USD zu gewinnen. Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, von den Erfahrungswerten erfolgreicher Risikokapitalgeber, Unternehmensengeln und Privatanlegern zu profitieren, die Insiderinformationen zu ihren Anlageentscheidungen preisgeben werden.

Die Konferenzteilnahme ist für Studenten und Professoren aus verschiedenen Bereichen kostenlos, um sie mit potentiellen Karriereoptionen innerhalb der Blockchain-Industrie vertraut zu machen.

Weitere Informationen zum Blockchain Festival Vietnam finden Sie hier: https://www.blockchainfestival.com/

Sollten Sie sich für die Medienberichterstattung dieser Veranstaltung interessieren, registrieren Sie Ihren Presseausweis bitte hier: https://docs.google.com/forms/d/1t5vqXjdv6CXoosIhl4gPNEJBznMeYP69cRsHd8l_64A/viewform?edit_requested=true

Die Konferenz wird in voller Länge am 24. und 25. Mai in einem Live-Streaming ab 10 Uhr (GMT +8) übertragen. Internationale Fans haben über diese URL Zugang zur Liveübertragung:

https://www.youtube.com/c/huobipro/live/

