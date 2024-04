Hurom ergreift globale Maßnahmen zum Schutz von Entsafterpatenten

Schutz patentierter Technologien und Förderung eines gesunden globalen Ökosystems

SEOUL, Südkorea, 29. April 2024 /PRNewswire/ -- Hurom, ein Pionier in der Entwicklung von Slow Juicern und ein führendes Unternehmen auf dem Weltmarkt, verstärkt seine Bemühungen um den Schutz von Patentrechten weltweit, um seine geschützte Technologie zu schützen und zu einem gesunden Ökosystem der Branche beizutragen.

Trotz der Beibehaltung einer nachsichtigen Politik in Bezug auf patentierte Technologien, um die Entwicklung des Ökosystems zu fördern, hat die Zunahme unautorisierter Nachahmungen, insbesondere auf dem chinesischen Markt, Hurom dazu veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen.

Das unerlaubte Kopieren patentierter Technologien hat jedoch in den Vereinigten Staaten und in Europa weiter zugenommen. Hurom hat für diesen April eine weltweite Kampagne zur Durchsetzung von Patenten angekündigt, um das gesunde Ökosystem zu schützen.

Jae-won Kim, Geschäfstführer von Hurom, erklärte: „Wir können das unberechtigte Kopieren der patentierten Technologien von Hurom nicht länger ignorieren. Wir werden strenge Maßnahmen ergreifen, um das gesunde Ökosystem zu schützen, das wir und unsere Kunden schätzen." Er fügte hinzu: „Im Rahmen der Patentlizenzierungspolitik von Hurom beabsichtigen wir jedoch, die Nutzung unserer patentierten Technologien denjenigen zu gestatten, die sie in gutem Glauben nutzen, und damit zur Schaffung eines gesunden Ökosystems beizutragen."

Die Abteilung für geistiges Eigentum von Hurom hat eine Strategie zur Stärkung der rechtlichen Maßnahmen in den USA und Europa entwickelt, deren Umsetzung bereits im Gange ist. Seit April dieses Jahres sind Klagen gegen Hersteller und Händler in diesen Regionen eingereicht worden, was den Beginn einer langfristigen Strategie zur Durchsetzung von Patenten markiert.

Hurom hofft, dass diese Reaktion nützliche Technologien zur Förderung eines gesunden Ökosystems einsetzt und den Weg für eine bessere Zukunft ebnet.

Informationen zu Hurom

Hurom wurde 1974 gegründet und widmet sich seit fast fünfzig Jahren der Forschung und Entwicklung im Bereich der Entsaftung. Der Name des Unternehmens, der sich aus dem Wort „human" und dem koreanischen Wort für „Nutzen" ableitet, verkörpert die Philosophie, der Menschheit durch Technologie zu nutzen und eine Kultur des Gesundheitsbewusstseins zu fördern, um zur globalen Gesundheit beizutragen.

Im Jahr 2005 revolutionierte Hurom die Branche mit der Entwicklung des weltweit ersten vertikalen Schraubenentsafters, der den Standard für vertikale Entsafter setzte und einen neuen Horizont für langsame Entsafter eröffnete. Hurom hat sich der Innovation verschrieben und investiert viel in Forschung und Entwicklung, und seine Entsafter dienen nicht nur als Haushaltsgeräte, sondern auch als Mittel zur Förderung gesunder Werte.

Hurom stellt nicht nur Entsafter her, sondern ist auch führend in der Verbreitung des Wertes der Gesundheit und weltweit anerkannt für den Aufbau eines gesunden Ökosystems.