Hut 8 annonce ses résultats d'exploitation et financiers pour le deuxième trimestre 2023

Un chiffre d'affaires trimestriel de 19,1 millions de dollars, dont 4,2 millions de dollars générés par l'activité d'informatique haute performance

9 136 bitcoins auto-minés détenus en réserve ou donnés en garantie au 30 juin

TORONTO, 17 août 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou « la Société »), l'un des principaux pionniers du minage d'actifs numériques axés sur l'innovation et fournisseur d'infrastructure informatique à haute performance en Amérique du Nord, annonce ses résultats financiers au titre du trimestre clos le 30 juin 2023 (« T2 2023 »). Tous les chiffres en dollars sont exprimés en dollars canadiens (« CAD »), sauf indication contraire.

Hut 8 Mining Corp. logo

« Nous avons maintenu notre élan vers la conclusion de notre transaction avec USBTC en progressant vers l'obtention des autorisations réglementaires et en améliorant notre capacité d'auto-exploitation post-fusion prévue à 7,5 EH/s », a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. « Cela dit, notre but n'est pas de simplement poursuivre l'exahash : nous avons adopté une approche unique de la croissance de notre entreprise, principalement grâce à des moyens inorganiques, et nous l'avons fait dans un état d'esprit axé principalement sur l'infrastructure. Nous pensons qu'il y a de la valeur à acquérir au-delà du minage propriétaire, et c'est la raison pour laquelle nous avons acquis l'activité HPC. Nous sommes convaincus que cette fusion nous place sur la voie de la croissance en étendant nos activités à des marchés de l'énergie plus stables et en augmentant notre exposition à des sources de revenus nécessitant peu d'investissements, évolutives et basées sur les monnaies fiduciaires tels que l'hébergement et les opérations d'infrastructure gérées, qui comprennent un logiciel de gestion de site conçu à cet effet, tout en améliorant nos capacités d'autominage. »

« Bien que nous ayons continué à faire face à des problèmes de minage au cours du deuxième trimestre à Drumheller, ce qui s'est traduit par une baisse des revenus et une diminution du nombre de bitcoins minés, nous avons réussi à gérer stratégiquement nos coûts », a déclaré Shenif Visram, directeur financier de Hut 8. « Dans notre activité d'informatique à haute performance , nous avons signé un important contrat de cinq ans au cours de la période, et nous commencerons à réaliser revenus y relatifs dans le courant de l'année. En attendant, nous disposons d'une capacité de centre de données de plus de 1 MW et d'une infrastructure existante facilement disponible pour satisfaire aux exigences des clients en matière d'IA et d'informatique à haute performance. »

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

· Diminution du chiffre d'affaires de 24,6 millions de dollars à 19,2 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin 2023, contre 43,8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin 2022 (« T2 2022 »).

· La société a miné 399 bitcoins au cours du trimestre clos le 30 juin 2023, soit une baisse d'environ 58 % par rapport au trimestre clos le 30 juin 2022, principalement en raison du taux de difficulté moyen du réseau Bitcoin qui a entraîné une baisse des bitcoins minés, de l'impact de la suspension des activités de l'installation de North Bay de la Société, et de la persistance des problèmes électriques dans les installations de la Société à Drumheller.

· Les activités d'informatique à haute performance (« HPC ») de la Société ont généré 4,2 millions de dollars de revenus principalement récurrents mensuels au deuxième trimestre 2023, contre 4,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, en raison de l'abandon de certains produits et offres de services à faible marge, du désabonnement des clients, qui ont été partiellement compensés par de nouvelles ventes. Les nouvelles ventes ne reflètent pas l'accord quinquennal récemment signé avec Interior Health, puisque l'accord commencera à générer des revenus plus tard en 2023.

· Comme indiqué précédemment, la société a rencontré des problèmes dans ses installations de Drumheller, principalement en raison de niveaux élevés d'apport d'énergie qui ont entraîné la défaillance des mineurs. Ces problèmes ont sensiblement réduit nos activités, qui se situent actuellement à environ 20 % de notre taux de hachage installé sur le site. L'équipe a mis en œuvre un nouveau micrologiciel personnalisé sur tous les modèles de mineurs, conçu pour abaisser la tension de sortie maximale de l'alimentation électrique, s'est assurée que notre équipement fonctionne dans des limites sûres, a renforcé le personnel de réparation, a ajouté une équipe supplémentaire au centre de réparation et a acheté du nouveau matériel pour accélérer les réparations et la vitesse à laquelle nous remettons les mineurs en service. Les problèmes électriques enregistrés sur le site de Drumheller ont été aggravés par la hausse des tarifs de l'énergie, qui a encore accentué la réduction des activités sur le site.

· Le taux de hachage installé de la Société s'est élevé à 2,6 EH/s (à l'exclusion de l'installation de North Bay de la Société) au 30 juin 2023, contre 2,6 EH/s au 31 mars 2023.

STOCK ET VALEUR DES BITCOINS

Au 30 juin 2023, la société affichait un solde total de 9 136 bitcoins auto-minés détenus dans sa réserve ou donnés en garantie, d'une valeur marchande de 368,7 millions de dollars. Au cours du deuxième trimestre 2023, 399 bitcoins ont été minés et 396 bitcoins ont été vendus, pour lesquels la société a reçu un produit de 14,7 millions de dollars.

APERCU DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION ET FINANCIERS

Pour les périodes closes le 30 juin Trimestre terminé le

Semestre terminé le (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2023 2022

2023 2022 Résultats d'exploitation









Actifs numériques issus du minage 399 946

874 1 888











Résultats financiers









Chiffre d'affaires total 19 183 $ 43 845 $

38 204 $ 97 178 $ Résultat (perte) net (16 713) (88 067)

91 790 (32 359) Bénéfice du minage (i) 3 200 14 906

5 790 47 813 EBITDA ajusté (i) (2 690) (98 136)

133 340 (71 027)











Par action









Revenu net - de base (0,08) $ (0,49) $

0,42 $ (0,19) $ Revenu net - dilué (0,08) $ (0,49) $

0,40 $ (0,19) $ (i) Mesure non conforme aux normes internationales d'information financière : voir la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière » ci-dessous. Certains chiffres comparatifs ont été retraités, le cas échéant, pour se conformer à la présentation de la période en cours.









Période du (en milliers de CAD)





30 juin 2023 31 décembre 2022 Situation financière









Liquidités





26 687 $ 30 515 $ Total des actifs numériques





368 942 203 627 Total des actifs





557 549 412 937 Total du passif





86 383 61 547 Total des fonds propres





471 166 351 390 Fonds de roulement (ii)





345 314 215 490 (ii) Calculé comme étant la différence entre les actifs courants et les passifs courants.



· Diminution du chiffre d'affaires de 24,6 millions de dollars à 19,2 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin 2023, contre 43,8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin 2022 (« T2 2022 »). La société a miné 399 bitcoins au cours du trimestre clos le 30 juin 2023, soit une baisse d'environ 58 % par rapport au trimestre clos le 30 juin 2022, principalement en raison du taux de difficulté moyen du réseau Bitcoin qui a entraîné une baisse des bitcoins minés, l'arrêt des activités de minage des unités de traitement graphique (« GPU ») de la société en raison de la modification du mécanisme de consensus du réseau Ethereum, qui est passé de la preuve de travail à la preuve d'enjeu au cours du troisième trimestre 2022, l'impact de la suspension des activités de l'installation de North Bay de la Société, et de la persistance des problèmes électriques dans les installations de la Société à Drumheller, qui se sont poursuivis depuis le quatrième trimestre de 2022. Les revenus générés par les activités de minage d'actifs numériques de la Société ont également diminué en raison de la baisse du revenu des actifs numériques par bitcoin miné(i) en raison de la baisse du prix de clôture moyen quotidien du bitcoin au cours du trimestre en cours par rapport au trimestre comparatif. Les activités d'informatique à haute performance de la Société ont généré 4,2 millions de dollars de revenus principalement récurrents mensuels au deuxième trimestre 2023, contre 4,7 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, en raison de l'abandon de certains produits et offres de services à faible marge, du désabonnement des clients, qui ont été partiellement compensés par de nouvelles ventes. Les nouvelles ventes ne reflètent pas l'accord quinquennal récemment signé avec Interior Health, puisque l'accord commencera à générer des revenus plus tard en 2023.

· Le coût des produits d'exploitation est constitué des coûts d'exploitation des sites et de l'amortissement. Le coût des produits d'exploitation s'est élevé à 23,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2023, contre 47,7 millions de dollars pour la même période en 2022. Les coûts d'exploitation des sites sont principalement constitués des coûts d'électricité ainsi que des coûts de personnel, de surveillance du réseau et de réparation et d'entretien des équipements dans le cadre de nos activités de minage d'actifs numériques et d'informatique haute performance. Les coûts d'exploitation des sites pour le trimestre clos le 30 juin 2023 se sont élevés à 14,3 millions de dollars, dont 11,8 millions de dollars sont attribuables à nos activités de minage et 2,5 millions de dollars à nos activités de calcul de haute performance. Les coûts d'exploitation des sites pour le trimestre clos le 30 juin 2022 se sont élevés à 26,8 millions de dollars, dont 24,5 millions de dollars sont attribuables à nos activités de minage et 2,3 millions de dollars à nos activités d'informatique à haute performance. Le coût de minage par bitcoin(i) pour le deuxième trimestre 2023 s'est élevé à 29 551 dollars par bitcoin, contre 25 611 dollars par bitcoin au cours de la même période de l'exercice précédent. Cette hausse est due à une augmentation de la consommation d'énergie par bitcoin miné et à la persistance des problèmes électriques dans les installations de Drumheller, ce qui a été partiellement compensé par la décision de la société de réduire cette consommation, la baisse des prix moyens de l'énergie et le renforcement de l'efficacité des mineurs déployés par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation des coûts d'exploitation des sites liés aux activités d'informatique à haute performance est principalement attribuable au renforcement des travaux de réparation et d'entretien pour améliorer les installations de la Société. La charge d'amortissement a diminué à 9,5 millions de dollars au cours du deuxième trimestre 2023, contre 20,9 millions de dollars au trimestre correspondant de 2022, principalement en raison de la baisse de la valeur comptable nette des actifs miniers d'actifs numériques après la comptabilisation d'une charge de dépréciation hors trésorerie au cours du quatrième trimestre 2022 dans le cadre du test de dépréciation annuel.

· La perte nette s'est élevée à 16,7 millions de dollars et la perte nette par action à 0,08 dollar pour le trimestre clos le 30 juin 2023, contre une perte nette de 88,1 millions de dollars et une perte nette par action de 0,49 dollar au cours de la même période en 2022. Cette évolution est principalement due à la baisse de la perte de réévaluation hors trésorerie des actifs numériques comptabilisée dans le résultat, partiellement compensée par la baisse du gain de réévaluation hors trésorerie du passif des bons de souscription, ce qui s'est traduit par une baisse de la perte nette. En outre, la perte nette par action a été moins importante en raison de l'augmentation du nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour le calcul du bénéfice par action conformément aux normes comptables internationales 33.

· Le bénéfice de minage(i) s'est élevé à 3,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2023, contre 14,9 millions de dollars pour le trimestre de l'exercice précédent. La baisse du bénéfice de minage(i) par rapport au trimestre de l'exercice précédent est principalement due à la baisse du prix du bitcoin, à la diminution de la quantité de bitcoins minés en raison de l'augmentation du taux de difficulté du réseau bitcoin, à l'arrêt des activités de minage GPU de la société en raison de la modification du mécanisme de consensus du réseau Ethereum, qui est passé de la preuve de travail à la preuve d'enjeu au cours du troisième trimestre 2022, à l'impact de la suspension des activités de l'installation de North Bay de la Société, à la persistance des problèmes électriques dans les installations de la Société à Drumhelle mentionnés ci-dessus, et a été partiellement compensée par la baisse des prix moyens de l'énergie.

· L'EBITDA ajusté(i) a été négatif, soit 2,7 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2023, contre un EBITDA ajusté(i) négatif de 98,1 millions de dollars pour le trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d'une perte moindre sur la réévaluation des actifs numériques, partiellement compensée par un bénéfice de minage d'actifs numériques moins élevé(i) et les problèmes électriques susmentionnés dans les installations de la Société à Drumheller. Les contributions des activités d'informatique haute performance ont été compensées par une diminution des marges dans les activités de minage d'actifs numériques.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société (le « rapport de gestion ») et ses états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités pour les semestres clos les 30 juin 2023 et 2022. Ces documents seront disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse hut8.io , sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com , et sous le profil EDGAR de la Société à l'adresse www.sec.gov .

______________________________ (i) Mesure non conforme aux normes internationales d'information financière : voir la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière » ci-dessous. Certains chiffres comparatifs ont été retraités, le cas échéant, pour être conformes à la présentation de la période en cours.



MESURES ET RATIOS NON CONFORMES AUX IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certaines mesures et certains ratios qui ne sont pas reconnus par les normes internationales d'information financière et qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes internationales d'information financière. Ils ne sont donc pas nécessairement comparables à des mesures ou ratios similaires présentés par d'autres sociétés. La Société utilise des mesures ou ratios non conformes aux IFRS, notamment le « bénéfice de minage », l'« EBITDA ajusté » le « revenu des actifs numériques par bitcoin miné » et le « coût de minage par bitcoin », en tant qu'informations supplémentaires pour compléter les mesures conformes aux IFRS en permettant de mieux comprendre les résultats d'exploitation de la Société du point de vue de la direction et ne doivent pas être considérés comme des alternatives aux mesures des résultats d'exploitation et de la liquidité présentées conformément aux normes IFRS, ni comme des substituts à ces mesures.

Les tableaux et définitions suivants rapprochent les mesures et les ratios non conformes aux normes internationales d'information financière utilisées par la société pour analyser la performance opérationnelle de Hut 8, à leur mesure la plus proche conforme aux normes internationales d'information financière et doivent être lus conjointement avec les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de la Société pour les semestres clos le 30 juin 2023 et 2022.

Bénéfice de minage

Le « bénéfice de minage » représente le bénéfice brut (recettes moins le coût des recettes), à l'exclusion de l'amortissement et des recettes et des coûts d'exploitation des sites directement attribuables aux services d'hébergement et aux opérations de calcul intensif. Le bénéfice de minage montre la rentabilité de l'exploitation de minage des actifs numériques de base de la Société, sans l'impact de la charge d'amortissement hors trésorerie. La mesure du bénéfice de minage permet aux investisseurs d'évaluer la rentabilité des opérations de minage sans tenir compte des frais généraux et administratifs.

Le tableau suivant rapproche la marge (perte) brute de notre mesure non-IFRS, le bénéfice de minage :

Pour les périodes closes le 30 juin Trimestre terminé le

Semestre terminé le (en milliers de CAD) 2023 2022

2023 2022 Bénéfice brut (perte) (4 651) $ (3 841) $

(10 858) $ 12 614 $











Ajouter (déduire) :









Revenus des services d'hébergement – –

– (751) Revenus provenant des activités de calcul intensif (4 192) (4 711)

(8 687) (8 001) Coûts d'exploitation du site attribuables à l'hébergement et à l'informatique à haute performance 2 551 2 554

4 984 4 682 Dépréciations 9 492 20 904

20 351 39 269 Bénéfice de minage 3 200 $ 14 906 $

5 790 $ 47 813 $

EBITDA ajusté

« Le BAIIDA ajusté » représente le BAIIDA (le revenu net ou la perte nette à l'exclusion du des produits financiers nets ou des charges financières nettes, de l'impôt sur le revenu ou du recouvrement, de la dépréciation et de l'amortissement) ajusté pour exclure la rémunération en actions hors trésorerie, le gain ou la perte de juste valeur sur la réévaluation des bons de souscription, les frais de dépréciation non récurrents ou les reprises de dépréciation, et les coûts associés aux transactions ponctuelles ou non récurrentes. L'EBITDA ajusté est utilisé pour évaluer la rentabilité sans l'impact des méthodes comptables hors trésorerie non récurrentes, de la structure du capital, de la fiscalité et des transactions ponctuelles ou non récurrentes. Cette mesure de performance fournit une mesure cohérente et comparable de la rentabilité de la Société sur plusieurs périodes.

Le tableau suivant rapproche le résultat net (perte) avec notre mesure non conforme aux normes internationales d'information financière, l'EBITDA ajusté :

Pour les périodes closes le 30 juin Trimestre terminé le

Semestre terminé le (en milliers de CAD) 2023 2022

2023 2022 Résultat (perte) net (16 713) $ (88 067) $

91 790 $ (32 359) $











Ajouter (déduire) :









Charges financières nettes 1 437 1 543

2 869 2 835 Dépréciation et amortissement 9 669 21 247

20 705 39 841 Paiements fondés sur des actions 2 477 1 977

5 512 3 276 Perte (gain) de change (298) (27)

(291) 684 Coûts de transaction ponctuels 2 887 –

15 175 1 611 Coûts de déclassement de North Bay 245 –

919 – Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu différé (2 055) 8 472

(3 127) 9 593 Charges de taxes sur les ventes – –

– 913 Gain sur la réévaluation des bons de souscription (339) (43 281)

(212) (97 421) EBITDA ajusté (2 690) $ (98 136) $

133 340 $ (71 027) $

Revenu des actifs numériques par bitcoin miné

Le « revenu des actifs numériques par bitcoin miné » représente le revenu, à l'exclusion du revenu des services d'hébergement et des activités d'informatique à haute performance, mesuré par bitcoin miné au cours d'une période. Le revenu des actifs numériques par bitcoin miné est utilisé et permet aux investisseurs d'évaluer le revenu moyen généré par bitcoin miné au cours d'une période par les activités de minage d'actifs numériques de la société.

Le tableau suivant rapproche le revenu avec notre ratio non conforme aux normes IFRS, le revenu des actifs numériques par bitcoin miné :

Pour les trois mois terminés le (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par bitcoin) 30 juin 2023 T2 30 juin 2022 T2 Chiffre d'affaires 19 183 $ 43 845 $





Déduire :



Revenus provenant des activités de calcul intensif (4 192) (4 711) Revenu des actifs numériques 14 991 39 134





Divisé par :



Nombre de bitcoins minés 399 946 Revenu des actifs numériques par bitcoin miné 37 571 $ 41 368 $

Coût de minage par bitcoin

Le « coût de minage par bitcoin » représente le coût des produits d'exploitation, à l'exclusion des coûts d'exploitation des sites attribuables aux services d'hébergement et aux activités d'informatique à haute performance, et des dépréciations, mesuré par bitcoin miné au cours d'une période. Le coût de minage par bitcoin est utilisé et permet aux investisseurs d'évaluer l'efficacité des activités de minage d'actifs numériques de la société, sans tenir compte des frais généraux et administratifs.

Le tableau suivant rapproche le coût des produits d'exploitation avec notre ratio non conforme aux normes IFRS, le coût de minage par bitcoin :

Pour les périodes closes le 30 juin Trimestre terminé le

Semestre terminé le (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par bitcoin) 2023 2022

2023 2022 Coût des produits d'exploitation (23 834) $ (47 686) $

(49 062) $ (84 564) $











Ajouter (déduire) :









Coûts d'exploitation des sites attribuables aux activités d'informatique à haute performance et d'hébergement 2 551 2 554

4 984 4 682 Dépréciations 9 492 20 904

20 351 39 269 Coût de minage (11 791) (24 228)

(23 727) (40 613)











Divisé par :









Nombre de bitcoins minés 399 946

874 1 888 Coût de minage par bitcoin (29 551) $ (25 611) $

(27 148) $ (21 511) $

MISES À JOUR DE LA SOCIÉTÉ

Hut 8 and U.S. Data Mining Group, Inc., doing business as US Bitcoin Corp ("USBTC") continue to make progress on the proposed business combination pursuant to which the two companies will combine in all-stock merger of equals (the "Transaction"). La société issue de la fusion s'appellera « Hut 8 Corp. » (« New Hut ») et sera une entité domiciliée aux États-Unis. La Transaction devrait faire de New Hut un mineur de Bitcoin coté en bourse à grande échelle, axé sur l'exploitation minière économique, des sources de revenus très diversifiées et des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à la pointe du secteur.

Le 15 juin 2023, la Société a annoncé avoir déposé une nouvelle modification de sa déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 (la « Déclaration d'enregistrement modifiée ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »).

Comme indiqué dans la Déclaration d'enregistrement modifiée :

· La capacité d'auto-extraction installée prévue de New Hut est passée des 7,02 EH/s divulgués précédemment à 7,5 EH/s dans les installations minières de Medicine Hat et de Drumheller en Alberta ; Niagara Falls, New York ; Kearney, Nebraska ; et Granbury et King Mountain, Texas à la clôture de la Transaction. L'amélioration est due à la mise sous tension de mineurs supplémentaires sur les sites de l'USBTC.

· La capacité d'auto-extraction installée de 1,7 EH/s sur le site de King Mountain, au Texas, appartient à la King Mountain Joint Venture dans laquelle USBTC détient une participation de 50 % aux côtés d'un partenaire énergétique de premier plan.

Le 17 juillet 2023, la Société a annoncé avoir déposé une nouvelle modification de sa déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »).

La Transaction est particulièrement stratégique, car elle permettra à New Hut de diversifier géographiquement ses activités d'auto-minage, qui comprendront des sources d'énergie différenciées sur divers marchés, et d'améliorer l'efficacité des mineurs grâce à l'utilisation d'un logiciel exclusif spécialement conçu pour identifier et atténuer les problèmes liés aux machines et aux prix de l'énergie en temps réel. L'opération permettra notamment de diversifier davantage les activités génératrices de revenus fiduciaires en ajoutant les activités d'hébergement de 220 MW et d'infrastructure gérée de 680 MW d'USBTC aux activités existantes de HPC et de centre de réparation de Hut 8. La réalisation de la transaction est assujettie à l'obtention des approbations réglementaires restantes, à l'approbation des actionnaires, à l'approbation du tribunal et aux autres conditions habituelles de clôture. Hut 8 prévoit que la transaction sera finalisée d'ici le 30 septembre 2023.

Le 11 août 2023, la Société a annoncé avoir conclu un accord de soutien à la transaction (l'« accord de soutien ») avec Macquarie Equipment Finance Ltd. (« Macquarie »), une filiale de Macquarie Group Limited, un groupe mondial de services financiers, pour soutenir une opportunité d'acquisition potentielle de certains actifs de Validus Power Corp. (« Validus ») et des filiales de Validus (collectivement, les « Entités Validus »). Validus était auparavant un fournisseur d'énergie pour les installations minières de la société à North Bay, en Ontario. Macquarie est un créancier garanti des entités Validus en vertu d'un bail et d'un accord de participation garantis existants.

En vertu d'une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (liste commerciale) (la «Cour ») rendue le 10 août2023 à la demande de Macquarie, KSV Restructuring Inc. (« KSV »), un syndic d'insolvabilité agréé ayant une grande expérience des mandats de séquestre, a été nommé séquestre des biens, des actifs et des engagements des entités Validus (KSV en cette qualité, le « séquestre »).

Sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, selon les termes de l'accord de soutien, une soumission d'amorce (la « soumission d'amorce ») doit être soumise à l'administrateur judiciaire à l'appui d'une proposition de vente et d'un processus de sollicitation d'investissement à réaliser concernant les entités Validus.

La soumission d'amorce, si elle aboutit, devrait entraîner la résolution complète et définitive de tous les litiges et demandes reconventionnelles actuellement en cours entre Hut 8 et certaines entités de Validus. De plus amples détails concernant toute soumission d'amorce seront fournis si les conditions le justifient et sous réserve, entre autres, de l'acceptation de la soumission d'amorce par le séquestre et de l'approbation de la Cour.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

La conférence téléphonique de Hut 8 Mining sur le deuxième trimestre de 2023 débutera à 10 h 00 (HE), aujourd'hui.

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et saisir votre numéro de téléphone à l'adresse https://ow.ly/vmjc50PqkLA afin de recevoir un appel instantané et automatisé qui vous permettra de rejoindre la conférence.

Les personnes qui souhaitent y participer en passant par un opérateur doivent composer le 1-888-664-6392 (sans frais, Amérique du Nord) 5 à 10 minutes à l'avance, puis entrer le code d'accès : 388162 #

Couverture des analystes de Hut 8 Mining :

Une liste complète de la couverture des analystes de Hut 8 Mining est disponible ici : https://hut8.io/investors/

À propos de Hut 8

Grâce à l'innovation, à l'imagination et à la passion, l'équipe de direction expérimentée de Hut 8 est optimiste concernant la construction et l'exploitation d'une infrastructure informatique qui alimente le minage de Bitcoin, les centres de données traditionnels et les technologies émergentes telles que l'IA et l'apprentissage automatique. Le portefeuille d'infrastructures de Hut 8 comprend sept sites : cinq centres de données informatiques haute performance en Colombie-Britannique et en Ontario qui offrent des solutions cloud, de co-implantation, de services gérés, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique ainsi que des solutions informatiques pour le rendu VFX, et deux sites miniers de Bitcoin situés dans l'Alberta du Sud. Reconnue depuis longtemps pour sa stratégie de trésorerie unique, Hut 8 possède l'un des inventaires les plus élevés de Bitcoin auto-miné de toutes les sociétés cotées en bourse au monde. Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) à @Hut8Mining .

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). Toutes les informations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société prévoit ou anticipe se produiront ou pourront se produire à l'avenir, y compris des éléments tels que la stratégie commerciale future, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des entreprises, des opérations, des plans de la Société et d'autres questions similaires constituent des informations prospectives. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « a l'intention », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « s'attend » ou des expressions similaires. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Plus précisément, les informations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les points suivants : la position de la société et sa capacité à saisir les opportunités dans l'industrie des actifs numériques ; la capacité de la Société à faire progresser la stratégie HODL à long terme ; la stratégie de croissance de la Société ; les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux, réglementaires et/ou concurrentiels liés à la société ou à l'industrie du bitcoin en général ; et le taux de hachage, les dépenses et la rentabilité prévus ; la capacité de la Société à réagir à la volatilité du prix des actifs numériques ; la fluctuation des coûts de l'électricité et de l'énergie ; la capacité de la Société à faire face à l'augmentation du taux de difficulté du réseau ; la résolution des problèmes opérationnels de l'installation de Drumheller de la société, et le calendrier de cette résolution ; les résultats attendus de la Transaction, y compris les actifs et la situation financière de New Hut ; la capacité de Hut 8 et d'USBTC à conclure la Transaction selon les modalités décrites dans le présent document, ou de la mener à bien de manière générale, y compris l'obtention des approbations réglementaires requises, des approbations des actionnaires, des approbations des tribunaux et des approbations des bourses, ainsi que la satisfaction d'autres conditions habituelles de clôture ; le calendrier prévu pour la clôture de la Transaction ; les synergies prévues à la suite de la Transaction, notamment dans les domaines de la stratégie, des opérations et d'autres encore ; les projections liées à l'expansion ; les attentes liées au taux de hachage et à la capacité d'auto-minage de New Hut ; les efforts et les engagements attendus en matière de facteurs ESG ; (vii) la capacité de New Hut à saisir les occasions futures ; le calendrier et la réalisation (le cas échéant) de la soumission d'amorce, au calendrier et à la réalisation (le cas échéant) d'une proposition de vente et d'un processus de sollicitation d'investissement ; le calendrier des procédures relatives au séquestre ; et la résolution attendue des litiges entre Hut 8 et certaines Entités Validus.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où la déclaration a été faite. Les hypothèses importantes comprennent : des hypothèses concernant le niveau de la demande et la performance financière de l'industrie des actifs numériques, les taux d'imposition effectifs, le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien, l'impact prévu de la pandémie de COVID-19, l'inflation, l'accès au capital, le calendrier et la réception des approbations réglementaires, les activités d'acquisition et de désinvestissement, les dépenses opérationnelles, le rendement des investissements, les coûts de transaction et les fluctuations des prix de l'énergie et les besoins énergétiques de la Société, la capacité à obtenir les approbations requises (y compris les approbations des actionnaires, des bourses, des organismes de réglementation et des tribunaux) et la satisfaction d'autres conditions à la réalisation de la Transaction et la soumission d'amorce dans les conditions proposées ou de manière générale, et le calendrier prévu pour la réalisation de la Transaction et de la soumission d'amorce ; la capacité de saisir les avantages prévus de la Transaction et de la soumission d'amorce ; la capacité de mettre en œuvre le plan d'affaires de New Hut en raison, par exemple, d'un retard dans l'achèvement de la Transaction ou d'une difficulté à intégrer les activités des entreprises concernées (y compris la rétention des employés clés) ; l'incidence potentielle de la réalisation de la Transaction sur les relations des Sociétés, y compris celles avec les organismes de réglementation, les employés, les fournisseurs, les clients, les concurrents et d'autres parties prenantes clés ; et l'issue de toute procédure judiciaire liée au différend juridique entre la Société et Validus Power Corp.

Les informations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les menaces et les hacks de sécurité et de cybersécurité ; les acteurs malveillants ou botnet obtenant le contrôle de la puissance de traitement sur le réseau Bitcoin ; la poursuite du développement et de l'acceptation du réseau Bitcoin ; les modifications de la difficulté d'extraction du Bitcoin ; la perte ou la destruction des clés privées ; l'augmentation des frais d'enregistrement des transactions dans la Blockchain ; les transactions erronées ; la dépendance à l'égard d'un nombre limité d'employés clés ; la dépendance à l'égard de fournisseurs de services de pool minier tiers; les modifications réglementaires ; les changements de classification et de fiscalité ; le risque de tarification du momentum ; la fraude et l'échec liés aux échanges d'actifs numériques ; la difficulté à obtenir des services bancaires et des financements ; la difficulté d'obtenir des assurances, des permis et des licences ; les perturbations d'Internet et de l'électricité ; les événements géopolitiques ; l'incertitude dans le développement des protocoles cryptographiques et algorithmiques ; l'incertitude quant à l'acceptation ou l'utilisation généralisée des actifs numériques ; l'incapacité à anticiper les innovations technologiques ; le changement climatique ; le risque de change, le risque de prêt et le recouvrement des pertes potentielles ; le risque de litige ; le risque d'intégration des entreprises ; l'évolution de la demande du marché ; les pressions inflationnistes et l'augmentation du coût du capital ; les changements dans le réseau et l'infrastructure ; l'interruption du système, les modifications apportées aux accords de location ; le risque de contrepartie ; l'incapacité à obtenir les avantages escomptés des contrats d'achat d'électricité ; le risque d'interruption ou de suspension de la fourniture d'énergie aux sites de minage de la société ; la capacité à mettre en œuvre des plans d'affaires, des prévisions et d'autres attentes ; la capacité à identifier et à réaliser des opportunités supplémentaires et d'autres risques liés à l'exploitation minière des actifs numériques et aux activités des centres de données. Pour une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 9 mars 2023 et des autres documents d'information continue de Hut 8, qui sont disponibles sur le site Internet de la Société à l'adresse hut8.io , sous le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedar.com et sous le profil EDGAR de la Société à l'adresse www.sec.gov .

Ces facteurs ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs qui pourraient affecter Hut 8, USBTC ou New Hut ; cependant, ces facteurs doivent être considérés avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans le présent communiqué de presse comme prévus, planifiés, anticipés, crus, recherchés, proposés, estimés, attendus, projetés ou ciblés et les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être indûment invoquées. L'impact d'une hypothèse, d'un risque, d'une incertitude ou d'un autre facteur sur une déclaration prospective particulière ne peut être déterminé avec certitude, car ils sont interdépendants, et les décisions et actions futures de Hut 8 dépendront de l'évaluation par la direction de toutes les informations au moment considéré. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué de presse, et Hut 8 décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs ou hypothèses sous-jacents, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Sauf indication contraire, les informations fournies dans les présentes sont fondées sur des éléments tels qu'ils existent à la date de préparation et non à une date future, et ne seront pas mises à jour ou autrement révisées pour tenir compte des informations qui deviendront ultérieurement disponibles, ou des circonstances existantes ou des changements survenus après la date de préparation.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA TRANSACTION ET OÙ LES TROUVER

Dans le cadre de la transaction qui, si elle est menée à bien, ferait en sorte que New Hut devienne une nouvelle société ouverte, New Hut a déposé une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (le « formulaire S-4 ») auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »). USBTC et Hut 8 exhortent les investisseurs, les actionnaires et les autres personnes intéressées à lire le formulaire S-4, y compris toute modification à celui-ci, la circulaire de la réunion de Hut 8 ainsi que tout autre document déposé ou devant être déposé auprès de la SEC et les documents devant être déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières dans le cadre de la transaction, car ces documents contiennent et contiendront des informations importantes sur USBTC, Hut 8, New Hut et la transaction. New Hut a également déposé et déposera d'autres documents concernant la transaction auprès de la SEC. Le présent communiqué de presse ne remplace pas le formulaire S-4, ni tout autre document qui peut être envoyé aux actionnaires de Hut 8 ou aux actionnaires d'USBTC dans le cadre de la transaction. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent ou pourront obtenir des exemplaires gratuits du formulaire S-4 et de tous les autres documents pertinents déposés ou qui seront déposés auprès de la SEC par New Hut via le site Internet géré par la SEC sur www.sec.gov ou en contactant le service des relations avec les investisseurs de Hut 8 à [email protected] et de USBTC à [email protected] .

AUCUNE OFFRE OU SOLLICITATION

Ce communiqué de presse n'est pas destiné à et ne doit pas constituer une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite sauf au moyen d'un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou dans le cadre d'une transaction exemptée des exigences d'enregistrement du Securities Act.

CONTACT POUR LES INVESTISSEURS : Sue Ennis, [email protected] ; CONTACT POUR LES MÉDIAS : Erin Dermer, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2184687/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_Reports_Operating_and_Financial_Results.jpg

SOURCE Hut 8 Mining Corp