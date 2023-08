Hut 8 maakt financiële en bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal van 2023 bekend

Kwartaalomzet van $ 19,1 miljoen, inclusief $ 4,2 miljoen uit de high performance computing-business

9.136 zelfgeminede Bitcoin in bewaring op 30 juni

TORONTO,, 16 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of het "Bedrijf"), een van de grootste, op innovatie gerichte pioniers van Noord-Amerika op het gebied van digital asset mining, en leverancier van infrastructuur voor high-performance computing, is verheugd zijn financiële resultaten bekend te maken over het kwartaal van 2023 eindigend op 30 juni ("Q2 2023"). Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in Canadese dollars ("CAD").

"We hebben alles in het werk gesteld om verder te gaan met de afronding van onze transactie met USBTC door vooruitgang te boeken in het verkrijgen van wettelijke goedkeuringen om door te gaan en onze verwachte zelfmining-capaciteit na de fusie te verbeteren naar 7,5 EH/s," aldus Jaime Leverton, CEO van Hut 8. "Dat gezegd hebbende, zijn we niet alleen bezig om achter exahash aan te jagen: we zijn uniek in onze benadering om ons bedrijf voornamelijk via anorganische middelen te laten groeien en hebben dit gedaan met een mindset van infrastructure-first. We geloven dat er meer waarde te halen valt dan alleen private mining en hebben daarom HPC overgenomen. We zijn ervan overtuigd dat deze fusie ons positief positioneert op de weg naar groei door uit te breiden naar stabielere energiemarkten en onze blootstelling aan capex-arme, schaalbare, op fiat gebaseerde inkomstenstromen te vergroten, zoals hosting en beheerde infrastructuuractiviteiten, waaronder speciaal gebouwde sitebeheersoftware, terwijl we onze capaciteiten voor zelfmining verbeteren."

"Hoewel we in het tweede kwartaal in Drumheller nog steeds te maken hadden met mining-uitdagingen, wat tot uitdrukking kwam in een lagere omzet en minder nieuwe Bitcoin, slaagden we er goed in strategisch onze kosten te beheren," aldus Shenif Visram, CFO van Hut 8. "In onze high performance computing business hebben we in deze periode een belangrijk, vijfjarig contract getekend waarvan we later dit jaar zullen beginnen met het realiseren van de inkomsten ervan. Ondertussen hebben we meer dan 1 MW aan datacentercapaciteit en bestaande infrastructuur direct beschikbaar om te voldoen aan de AI- en andere high performance computing-eisen van klanten."

HOOGTEPUNTEN TWEEDE KWARTAAL 2023

· De omzet daalde met $ 24,6 miljoen tot $ 19,2 miljoen in het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met $ 43,8 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022 ("Q2 2022").

· Het Bedrijf heeft in het tweede kwartaal van 2023 399 Bitcoin gemined, een daling van ongeveer 58% ten opzichte van hetzelfde in 2022, voornamelijk als gevolg van een toename in de gemiddelde moeilijkheidsgraad van het Bitcoin-netwerk, waardoor er minder Bitcoin werden gemined, de impact van de opschorting van de bedrijfsvoering in de North Bay-fabriek van het Bedrijf en aanhoudende problemen met de elektriciteit in de Drumheller-fabriek van het Bedrijf.

· De high performance computing ("HPC")-activiteiten van het Bedrijf genereerden $ 4,2 miljoen aan voornamelijk maandelijks terugkerende inkomsten in Q2 2023 vergeleken met $ 4,7 miljoen in Q2 2022 als gevolg van de stopzetting van bepaalde producten en diensten met lage marges, klantenverloop, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door nieuwe verkopen. De nieuwe omzet weerspiegelt niet de nieuw ondertekende, vijfjarige overeenkomst met Interior Health, aangezien de inkomsten uit de overeenkomst later in 2023 zullen beginnen.

· Zoals eerder gemeld, ondervond het Bedrijf problemen op zijn vestiging in Drumheller, voornamelijk als gevolg van hoge energie-inputniveaus waardoor miners faalden. Dit heeft een tot een aanzienlijke daling van de activiteiten geleid die momenteel ongeveer 20% van onze geïnstalleerde hashrate op de locatie in Drumheller bedragen. Het team heeft nieuwe, aangepaste firmware geïmplementeerd voor alle modellen miners om de maximale uitgangsspanning van de voeding te verlagen, ervoor gezorgd dat onze apparatuur binnen veilige grenzen werkt, het reparatiepersoneel uitgebreid, een extra reparatiewerkplaats toegevoegd en nieuwe hardware aangeschaft om reparaties te versnellen en de snelheid te verhogen waarmee we miners weer online brengen. De elektriciteitsproblemen op de locatie in Drumheller werden bovendien verergerd door hoge energieprijzen, waardoor de bedrijfsvoering op de locatie nog vaker onderbroken werd.

· De geïnstalleerde hashrate van het Bedrijf was in Q2 2023 2,6 EH/s (met uitzondering van de North Bay-fabriek van het Bedrijf) vergeleken met 2,6 EH/s aan het einde van Q1 2023.

BITCOIN-VOORRAAD EN -WAARDE

Op 30 juni 2023 bezat het Bedrijf een totaal zelf geminede, onbezwaard en in bewaring gehouden Bitcoin-saldo van 9.136 met een marktwaarde van $ 203,6 miljoen. In het tweede kwartaal van 2023 heeft het Bedrijf 399 Bitcoin gemined waarvan 396 Bitcoin voor een bedrag van $ 14,7 miljoen zijn verkocht.

OPERATIONEEL EN FINANCIEEL OVERZICHT

Voor de periodes eindigend op 30 juni Na drie maanden eindigend op

Na zes maanden eindigend op (duizenden CAD, behalve bedragen per aandeel) 2023 2022

2023 2022 Bedrijfsresultaten









Geminede digitale activa 399 946

874 1.888











Financiële resultaten









Totale inkomsten $ 19.183 $ 43.845

$ 38.204 $ 97.178 Nettowinst (verlies) (16.713) (88.067)

91.790 (32.359) Winst uit mining (i) 3.200 14.906

5.790 47.813 Aangepaste EBITDA (i) (2.690) (98.136)

133.340 (71.027)











Per aandeel









Nettowinst - basis $ (0,08) $ (0,49)

$ 0,42 $ (0,19) Nettowinst - verwaterd $ (0,08) $ (0,49)

$ 0,40 $ (0,19) (i) Niet-IFRS-normen - zie de sectie "Niet-IFRS-normen" hieronder. Bepaalde vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast aan de presentatie van de huidige periode.









Per (in duizenden CAD)





30 juni, 2023 31 december, 2022 Financiële positie









Contant geld





$ 26.687 $ 30.515 Totaal digitale activa





368.942 203.627 Totaal activa





557.549 412.937 Totaal passiva





86.383 61.547 Totaal eigen vermogen





471.166 351.390 Werkkapitaal (ii)





345.314 215.490 (ii) Berekend als vlottende activa minus kortlopende schulden.



· De omzet daalde met $ 24,6 miljoen tot $ 19,2 miljoen in het tweede kwartaal van 2023 vergeleken met $ 43,8 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022 ("Q2 2022"). Het Bedrijf heeft in Q2 2023 399 Bitcoin gemined, een daling van ongeveer 58% ten opzichte van Q2 2022, voornamelijk als gevolg van een stijging van de gemiddelde moeilijkheidsgraad van het Bitcoin-netwerk, wat resulteerde in een daling van de geminede Bitcoin, de stopzetting van de miningactiviteiten van de grafische verwerkingseenheden ("GPU") van het Bedrijf als gevolg van de wijziging van het consensusmechanisme van het Ethereum-netwerk van 'proof-of-work' naar 'proof-of-stake' in Q3 2022, de impact van de opschorting van de bedrijfsactiviteiten op de North Bay-fabriek van het Bedrijf en aanhoudende problemen met de elektriciteit in de Drumheller-fabriek van het Bedrijf die vanaf Q4 2022 aanhielden. De inkomsten uit de miningactiviteiten voor digitale activa van het Bedrijf daalden ook als gevolg van lagere inkomsten uit digitale activa per geminede Bitcoin(i) door de daling van de dagelijkse gemiddelde slotkoers van de Bitcoin in het huidige kwartaal ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal. De high performance computing ("HPC")-activiteiten van het Bedrijf genereerden $ 4,2 miljoen aan voornamelijk maandelijks terugkerende inkomsten in Q2 2023 vergeleken met $ 4,7 miljoen in Q2 2022 als gevolg van de stopzetting van bepaalde producten en diensten met lage marges, klantenverloop, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door nieuwe verkopen. De nieuwe omzet weerspiegelt niet de nieuw ondertekende, vijfjarige overeenkomst met Interior Health, aangezien de inkomsten uit de overeenkomst later in 2023 zullen beginnen.

· De omzetkosten bestaan uit de bedrijfskosten van de locatie en afschrijvingen. De omzetkosten bedroegen $ 23,8 miljoen voor Q2 2023van 2023 vergeleken met $ 47,7 miljoen in Q2 2022. De bedrijfskosten van de locatie bestaan voornamelijk uit elektriciteitskosten en kosten voor personeel, netwerkbewaking en reparatie en onderhoud van apparatuur bij onze activiteiten voor het minen van digitale activa en high performance computing. De bedrijfskosten van de locatie voor Q2 2023 bedroegen $ 14,3 miljoen, waarvan $ 11,8 miljoen toe te schrijven was aan onze miningactiviteiten en $ 2,5 miljoen toe te schrijven was aan onze high performance computing. De bedrijfskosten van de locatie voor Q2 2022 bedroegen $ 26,8 miljoen, waarvan $24,5 miljoen kon worden toegeschreven aan onze miningactiviteiten en $2,3 miljoen aan onze high performance computing activiteiten. De miningkosten per Bitcoin(i) voor Q2 2023 bedroegen $ 29.551 per Bitcoin, vergeleken met $ 25.611 per Bitcoin in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De stijging was het gevolg van een hoger energieverbruik per geminede Bitcoin en aanhoudende elektriciteitsproblemen in de Drumheller-fabriek, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door het besluit van het Bedrijf om de productie te beperken, door gemiddeld lagere energieprijzen en een hogere efficiëntie van de ingezette miners vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De stijging van de operationele kosten van de site in verband met de high performance computing-activiteiten is voornamelijk te wijten aan meer reparaties en onderhoud om de fabrieken van het Bedrijf te verbeteren. De afschrijvingskosten daalden tot $ 9,5 miljoen in Q2 2023 vergeleken met $ 20,9 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2022, voornamelijk als gevolg van de lagere nettoboekwaarde van digitale asset mining-activa na de opname van niet-contante waardeverminderingen in Q4 van 2022 als onderdeel van jaarlijkse toetsing op bijzondere waardeverminderingen.

· Het nettoverlies bedroeg $ 16,7 miljoen en het nettoverlies per aandeel $ 0,08 voor Q2 2023, vergeleken met een nettoverlies van $ 88,1 miljoen en een nettoverlies per aandeel van $0,49 voor dezelfde periode in 2022. De verandering werd voornamelijk veroorzaakt door het lagere non-cash herwaarderingsverlies op digitale activa opgenomen in de winst- en verliesrekening, gedeeltelijk gecompenseerd door de lagere non-cash-winst op herwaardering van warrantverplichtingen, wat resulteerde in een lager nettoverlies. Daarnaast was het nettoverlies per aandeel lager door een groter gewogen, gemiddeld aantal, uitstaande aandelen ten behoeve van de winst per aandeel volgens International Accounting Standards 33.

· De winst uit mining(i) bedroeg $ 3,2 miljoen voor Q2 2023, vergeleken met $ 14,9 miljoen in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De daling van de winst uit mining(i) ten opzichte van het kwartaal van vorig jaar is voornamelijk te wijten aan de daling van de prijs van Bitcoin, een lagere hoeveelheid geminede Bitcoin door de toegenomen moeilijkheidsgraad van het Bitcoin-netwerk, de stopzetting van de GPU-miningactiviteiten van het Bedrijf als gevolg van de wijziging van het consensusmechanisme van het Ethereum-netwerk van "proof-of-work" naar "proof-of-stake" in Q3 2022, het effect van de opschorting van de activiteiten in de North Bay-fabriek van het Bedrijf en de aanhoudende elektriciteitsproblemen in de Drumheller-fabriek van het Bedrijf, zoals hierboven vermeld, en werd gedeeltelijk gecompenseerd door de gemiddeld lagere energieprijzen.

· De Aangepaste EBITDA(i) was aan het einde van Q2 2023 $ 2,7 miljoen negatief, vergeleken met een negatieve, Aangepaste EBITDA(i) van $ 98,1 miljoen in Q2 2022, voornamelijk als gevolg van een lager verlies op herwaardering van digitale activa, gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere winst uit mining(i) op digitale activa en de eerder genoemde elektriciteitsproblemen in de Drumheller-fabriek van het Bedrijf. Bijdragen van HPC-activiteiten werden tenietgedaan door lagere marges van de digital asset mining-activiteiten.

Raadpleeg voor meer informatie de bespreking en analyse van het management van het Bedrijf (de "MD&A") en de niet-geauditeerde, verkorte, geconsolideerde, tussentijdse financiële overzichten van het Bedrijf voor de zes maanden eindigend op 30 juni in 2023 en in 2022. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van het Bedrijf op hut8.io onder het SEDAR profiel van het Bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR profiel van het Bedrijf op www.sec.gov .

______________________________ (i) Niet-IFRS maatstaf of -ratio - zie het gedeelte "Niet-IFRS maatstaven en -ratio's" hieronder. Bepaalde vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast om overeen te stemmen met de presentatie van de huidige periode.



NIET-IFRS-MAATSTAVEN EN -RATIO'S

In dit persbericht wordt verwezen naar bepaalde maatstaven en ratio's die niet worden erkend onder IFRS en die geen gestandaardiseerde betekenis hebben zoals voorgeschreven door IFRS. Zij zijn derhalve niet noodzakelijk vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven of ratio's die door andere bedrijven worden gehanteerd. Het Bedrijf gebruikt niet-IFRS-maatstaven en -ratio's, waaronder "Winst uit mining", "Aangepaste EBITDA", "Inkomsten uit digitale activa per geminede Bitcoin" en "Miningkosten per Bitcoin" als aanvullende informatie om IFRS-maatstaven aan te vullen door meer inzicht te verschaffen in de bedrijfsresultaten van het Bedrijf vanuit het perspectief van het management en mogen niet worden gezien als alternatieven voor of ter vervanging van maatstaven van bedrijfsresultaten en liquiditeit die worden gepresenteerd conform IFRS.

De volgende tabellen en definities herleiden niet-IFRS-maatstaven die door het Bedrijf worden gebruikt om de bedrijfsprestaties van Hut 8 te analyseren naar hun dichtstbijzijnde IFRS-maatstaf en moeten worden gelezen in combinatie met de niet-gecontroleerde, verkorte, geconsolideerde, tussentijdse, financiële overzichten van het Bedrijf voor de periode van drie maanden eindigend op 31 maart 2023 en 2022.

Winst uit mining

"Winst uit mining" vertegenwoordigt de brutowinst (opbrengsten min de kosten van de opbrengsten), exclusief afschrijvingen en de direct aan de hosting-diensten en aan de high performance computingactiviteiten toe te rekenen opbrengsten en exploitatiekosten van de site. Winst uit mining toont de winstgevendheid van de kernactiviteit van het Bedrijf op het gebied van de mining van digitale activa, zonder de impact van afschrijvingskosten die geen verband houden met de kasstroom. Met de maatstaf Winst uit mining kunnen beleggers de winstgevendheid van de miningactiviteiten beoordelen met uitzondering van algemene en administratieve kosten.

De volgende tabel geeft de overeenstemming weer tussen brutowinst (-verlies) en onze niet-IFRS-norm, Winst uit mining:

Voor de periodes eindigend op 30 juni Na drie maanden eindigend op

Na zes maanden eindigend op (in duizenden CAD) 2023 2022

2023 2022 Brutowinst (verlies) $ (4.651) $ (3.841)

$ (10.858) $ 12.614











Optellen (aftrekken):









Inkomsten uit hosting - -

- (751) Inkomsten uit high performance computing (4.192) (4.711)

(8.687) (8.001) Exploitatiekosten van de site toe te schrijven aan hosting en high performance computing 2.551 2.554

4.984 4.682 Afschrijving 9.492 20.904

20.351 39.269 Winst uit mining $ 3.200 $ 14.906

$ 5.790 $ 47.813

Aangepaste EBITDA

"Aangepaste EBITDA" vertegenwoordigt EBITDA (netto-inkomen of -verlies exclusief nettofinancieringsinkomsten of -uitgaven, inkomstenbelastingen of -terugvorderingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) gecorrigeerd voor het uitsluiten van op aandelen gebaseerde compensatie zonder kasstroom, reële-waardewinsten of -verliezen op de herwaardering van warrants, eenmalige bijzondere waardeverminderingen of terugnemingen van bijzondere waardeverminderingen en kosten verbonden aan eenmalige of niet-herhalende transacties. Aangepaste EBITDA wordt gebruikt om de winstgevendheid te beoordelen zonder de invloed van eenmalige non-cash waarderingsgrondslagen, kapitaalstructuur, belastingen en eenmalige of niet-herhalende transacties. Deze prestatienorm biedt een consistente vergelijkbare maatstaf voor de winstgevendheid van het Bedrijf over verschillende tijdsperioden heen.

De volgende tabel geeft de overeenstemming weer tussen het nettoresultaat (-verlies) en onze niet-IFRS-norm, aangepaste EBITDA:

Voor de periodes eindigend op 30 juni Na drie maanden eindigend op

Na zes maanden eindigend op (in duizenden CAD) 2023 2022

2023 2022 Nettowinst (verlies) $ (16.713) $ (88.067)

$ 91.790 $ (32.359)











Optellen (aftrekken):









Netto financieringskosten 1.437 1.543

2.869 2.835 Afschrijvingen en waardeverminderingen 9.669 21.247

20.705 39.841 Op aandelen gebaseerde betaling 2.477 1.977

5.512 3.276 Wisselkoers (winst) verlies (298) (27)

(291) 684 Eenmalige transactiekosten 2.887 -

15.175 1.611 Ontmantelingskosten North Bay 245 -

919 - Uitgestelde inkomstenbelasting (invordering) kosten (2.055) 8.472

(3.127) 9.593 Lasten uit hoofde van omzetbelasting - -

- 913 Winst op herwaardering van warrants (339) (43.281)

(212) (97.421) Aangepaste EBITDA $ (2.690) $ (98.136)

$ 133.340 $ (71.027)

Inkomsten uit digitale activa per geminede Bitcoin

"Inkomsten uit digitale activa per geminede Bitcoin" zijn inkomsten, exclusief inkomsten uit hostingservices en high performance computing, gemeten per geminede Bitcoin tijdens een periode. "Inkomsten uit digitale activa per geminede Bitcoin" wordt gebruikt en biedt beleggers de mogelijkheid om de gemiddelde inkomsten te beoordelen die door de miningactiviteiten voor digitale activa van het Bedrijf per geminede Bitcoin gedurende een periode verdiend zijn.

De volgende tabel geeft de overeenstemming weer tussen inkomsten en onze non-IFRS ratio, Inkomsten uit digitale activa per geminede Bitcoin:

Voor drie maanden eindigend op (duizenden in CAD, behalve bedragen per Bitcoin) 30 juni 2023 Q2 30 jun 2022 Q2 Inkomsten $ 19.183 $ 43.845





Aftrekken:



Inkomsten uit high performance computing (4.192) (4.711) Inkomsten digitale activa 14.991 39.134





Gedeeld door:



Aantal geminede Bitcoin 399 946 Inkomsten uit digitale activa per geminede Bitcoin $ 37.571 $ 41.368

Miningkosten per Bitcoin

"Miningkosten per Bitcoin" zijn de kosten van inkomsten, exclusief operationele kosten van de site die kunnen worden toegeschreven aan hostingdiensten en high performance computing, en afschrijvingen, gemeten per geminede Bitcoin tijdens een periode. "Miningkosten per Bitcoin" wordt gebruikt en biedt beleggers de mogelijkheid om de efficiëntie van de miningactiviteiten voor digitale activa van het Bedrijf te evalueren, uitgezonderd algemene en administratieve kosten.

De volgende tabel geeft de overeenstemming weer tussen de kosten van inkomsten en onze non-IFRS ratio, Miningkosten per Bitcoin:

Voor de periodes eindigend op 30 juni Na drie maanden eindigend op

Na zes maanden eindigend op (duizenden in CAD, behalve bedragen per Bitcoin) 2023 2022

2023 2022 Kosten van inkomsten $ (23.834) $ (47.686)

$ (49.062) $ (84.564)











Optellen (aftrekken):









Exploitatiekosten van de site toe te schrijven aan high performance computing en hosting 2.551 2.554

4.984 4.682 Afschrijving 9.492 20.904

20.351 39.269 Miningkosten (11.791) (24.228)

(23.727) (40.613)











Gedeeld door:









Aantal geminede Bitcoin 399 946

874 1.888 Miningkosten per Bitcoin $ (29.551) $ (25.611)

$ (27.148) $ (21.511)

BEDRIJFSUPDATES

Hut 8 en US Data Mining Group, Inc., die zaken doen onder de naam US Bitcoin Corp ("USBTC") blijven vooruitgang boeken met betrekking tot de voorgestelde bedrijfscombinatie op grond waarvan de twee bedrijven zullen samengaan in een aandelenfusie van gelijken (de "Transactie"). Het gecombineerde bedrijf krijgt de naam "Hut 8 Corp." ("New Hut") en zal een in de VS gevestigde entiteit zijn. De transactie zal New Hut naar verwachting vestigen als een grootschalige, beursgenoteerde bitcoinminer die zich richt op economisch minen, sterk gediversifieerde inkomstenstromen en toonaangevende praktijken op het gebied van milieu, samenleving en governance (ESG).

Op 15 juni 2023 heeft het Bedrijf bekendgemaakt een verdere wijziging van zijn Form S-4 Registration Statement (de "Gewijzigde Registratieverklaring") bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") te hebben ingediend.

Zoals vermeld in de gewijzigde registratieverklaring:

· De verwachte capaciteit van New Hut voor zelfmining is verhoogd van de eerder bekendgemaakte 7,02 EH/s tot 7,5 EH/s bij miningfabrieken in Medicine Hat en Drumheller in Alberta; Niagara Falls, New York; Kearney, Nebraska; en Granbury en King Mountain, Texas bij de afsluiting van de Transactie. De verbetering is te danken aan de inschakeling van extra miners op de locaties van USBTC.

· De 1,7 EH/s geïnstalleerde zelfminingcapaciteit op de TX-locatie King Mountain is eigendom van de King Mountain Joint Venture waarin USBTC naast een toonaangevende energiepartner (de "King Mountain JV") een lidmaatschapsbelang van 50% heeft.

Op 17 juli 2023 heeft het Bedrijf bekendgemaakt een verdere wijziging van zijn Form S-4 Registration Statement bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de "SEC") te hebben ingediend.

De Transactie is met name strategisch omdat New Hut hierdoor geografische diversiteit krijgt in zijn miningactiviteiten die gedifferentieerde energiebronnen in verschillende markten zullen omvatten en de efficiëntie op het niveau van mining zal verbeteren door gebruik te maken van eigen, speciaal gebouwde software waarmee problemen met machines en energieprijzen in realtime kunnen worden geïdentificeerd en beperkt. Het zal met name de capex-light fiat inkomsten verder diversifiëren door USBTC's 220 MW hosting en 680 MW managed infrastructure operations-activiteiten aan de bestaande HPC- en repair center-activiteiten van Hut 8 toe te voegen. De voltooiing van de Transactie is afhankelijk van het verkrijgen van de resterende wettelijke goedkeuringen, goedkeuring van de aandeelhouders, goedkeuring van de rechtbank en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Hut 8 verwacht dat de Transactie op 30 september 2023 wordt afgerond.

Op 11 augustus 2023 heeft het Bedrijf bekendgemaakt een overeenkomst voor transactieondersteuning (de "Ondersteuningsovereenkomst") te zijn aangegaan met Macquarie Equipment Finance Ltd. ("Macquarie"), een dochteronderneming van Macquarie Group Limited, een wereldwijde financiële dienstverleningsgroep, ter ondersteuning van een mogelijke overname van bepaalde activa van Validus Power Corp. ("Validus") en dochterondernemingen van Validus (gezamenlijk de "Validus Entities"). Validus was voorheen een energieleverancier van de miningfabriek van het Bedrijf in North Bay, Ontario. Macquarie is een door zekerheid gedekte crediteur van de Validus-entiteiten op grond van een bestaande gedekte lease- en participatieovereenkomst.

Op last van een beschikking van het Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) (de "Rechtbank") van 10 augustus 2023, op verzoek van Macquarie, is KSV Restructuring Inc. ("KSV"), een erkende curator met uitgebreide ervaring in curatele-mandaten, aangesteld als curator van de eigendommen, activa en ondernemingen van de Validus Entiteiten (KSV in die hoedanigheid, de "Curator").

Onder de voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, moet volgens de voorwaarden van de Support Agreement een "stalking horse bid" (het "Stalking Horse Bid") worden ingediend bij de Curator ter ondersteuning van een voorgestelde verkoop en investeringsaanvraag die moet worden gedaan met betrekking tot de Validus Entiteiten.

Een Stalking Horse Bid zal, indien het uiteindelijk succesvol is, naar verwachting resulteren in de volledige en definitieve oplossing van alle vorderingen en tegenvorderingen die momenteel openstaan tussen Hut 8 en bepaalde Validus Entiteiten. Nadere details met betrekking tot enig Stalking Horse Bid zullen worden verstrekt indien en als de voorwaarden dit rechtvaardigen en, onder meer, afhankelijk van de aanvaarding van een Stalking Horse Bid door de Curator en de goedkeuring van het Hof.

Over Hut 8 Door innovatie, verbeelding en passie is het doorgewinterde executive team van Hut 8 ambitieus in het bouwen en beheren van computerinfrastructuur als drijfveer voor het minen van Bitcoin, voor traditionele datacenters en voor opkomende technologieën zoals AI en machine learning. Het infrastructuurportfolio van Hut 8 omvat zeven locaties: vijf datacenters voor high performance computing in British Columbia en Ontario die cloud, colocatie, managed services, A.I., machine learning en VFX rendering computing oplossingen bieden, en twee locaties in Zuid-Alberta voor het minen van Bitcoin. Hut 8, dat al lang bekend staat om zijn unieke treasury-strategie, heeft een van de grootste voorraden zelfgeminede Bitcoin van alle beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Volg ons op X (voorheen bekend als Twitter) op @Hut8Mining .

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de effectenwetten van de V.S. (gezamenlijk "Toekomstgerichte informatie"). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het Bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, werkzaamheden, plannen en andere dergelijke zaken van het Bedrijf, valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zou kunnen", "zou moeten", "zal", "is van plan", "plant", "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten alle verklaringen die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie. Dergelijke toekomstgerichte informatie in dit persbericht omvat, maar is niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot het volgende: de positie en het vermogen van het Bedrijf om kansen te grijpen in de digitale activa-industrie; het vermogen van het Bedrijf om de HODL-strategie op de lange termijn te bevorderen; de groeistrategie van het Bedrijf; verwachtingen voor andere economische, zakelijke, regelgevende en/of concurrerende factoren met betrekking tot het Bedrijf of de Bitcoin-industrie in het algemeen; verwachte hashrate, uitgaven en winstgevendheid; het vermogen van het Bedrijf om te reageren op prijsvolatiliteit van digitale activa; fluctuerende stroom- en energiekosten; het vermogen van het Bedrijf grotere netwerkproblemen het hoofd te bieden; het oplossen van de operationele problemen in de Drumheller-fabriek van het Bedrijf en de timing daarvan; de verwachte resultaten van de Transactie, waaronder de activa en financiële positie van New Hut; het vermogen van Hut 8 en USBTC om de Transactie te voltooien onder de hierin beschreven voorwaarden, of überhaupt, inclusief het verkrijgen van vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties, goedkeuring van aandeelhouders, goedkeuring van rechtbanken, goedkeuring van beurzen en voldoening aan andere gebruikelijke voorwaarden voor closing; de verwachte timing van de closing van de Transactie; de verwachte synergiën gerelateerd aan de Transactie met betrekking tot strategie, bedrijfsvoeringen en andere zaken; prognoses met betrekking tot expansie; verwachtingen met betrekking tot de hashrate en zelfmining-capaciteit van New Hut; verwachte ESG-inspanningen en -toezeggingen; en het vermogen van New Hut om toekomstige kansen te benutten; de timing en voltooiing (indien überhaupt) van een Stalking Horse Bod; de timing en voltooiing (indien überhaupt) van een voorgesteld verkoop- en investeringsverzoek; de timing van de procedures met betrekking tot de Ontvanger; en de verwachte oplossing van rechtsvorderingen tussen Hut 8 en bepaalde Validus Entiteiten.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Belangrijke aannames zijn onder andere: aannames met betrekking tot het niveau van de vraag en de financiële prestaties van de digitale activa-industrie; effectieve belastingtarieven; de koers van de Amerikaanse/Canadese dollar; inflatie; toegang tot kapitaal; timing en ontvangst van regelgevende goedkeuringen; acquisitie- en desinvesteringsactiviteiten, operationele kosten, rendement op investeringen, transactiekosten, schommelingen in energieprijzen en de energiebehoeften van het Bedrijf, het vermogen om de vereiste goedkeuringen te verkrijgen (inclusief goedkeuringen van aandeelhouders, beurzen, regelgevende instanties en rechtbanken) en de voldoening aan andere voorwaarden voor de voltooiing van de Transactie en het Stalking Horse Bod onder de voorgestelde voorwaarden of überhaupt; de verwachte tijdlijn voor de voltooiing van de Transactie en het Stalking Horse Bod; het vermogen om de verwachte voordelen van de Transactie en het Stalking Horse Bod te realiseren; het vermogen om het businessplan voor New Hut uit te voeren, inclusief als gevolg van een vertraging in de voltooiing van de Transactie of moeilijkheden bij de integratie van de activiteiten van de betrokken bedrijven (inclusief het behoud van belangrijke werknemers); de mogelijke impact van de voltooiing van de Transactie op de relaties, inclusief met regelgevende instanties, werknemers, leveranciers, klanten, concurrenten en andere belangrijke belanghebbenden; en de uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure met betrekking tot het juridische geschil tussen het Bedrijf en Validus Power Corp.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel ze door Hut 8 als redelijk worden beschouwd op de datum van dit persbericht, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die kunnen leiden tot de feitelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of prestaties die wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot: beveiligings- en cyberbeveiligingsbedreigingen en hacks; kwaadwillende actoren of botnets die controle krijgen over de verwerkingskracht op het Bitcoin-netwerk; verdere ontwikkeling en acceptatie van het Bitcoin-netwerk; veranderingen in de moeilijkheidsgraad van Bitcoin-mining; verlies of vernietiging van privésleutels; verhogingen van vergoedingen voor het vastleggen van transacties in de Blockchain; foutieve transacties; afhankelijkheid van een beperkt aantal sleutelmedewerkers; afhankelijkheid van externe aanbieders van miningpooldiensten; wijzigingen in de regelgeving; classificatie- en belastingwijzigingen; momentumprijsrisico; fraude en falen met betrekking tot uitwisselingen van digitale activa; moeite met het verkrijgen van bankdiensten en financiering; moeilijkheden bij het verkrijgen van verzekeringen, vergunningen en licenties; internet- en stroomstoringen; geopolitieke gebeurtenissen; onzekerheid in de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen; onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreide gebruik van digitale activa; niet anticiperen op technologische innovaties; de COVID-19-pandemie (of een materiële escalatie daarvan); klimaatverandering; valutarisico, kredietrisico en herstel van potentiële verliezen; procesrisico; bedrijfsintegratierisico; veranderingen in de marktvraag; inflatoire druk en stijgende kapitaalkosten; veranderingen in netwerk en infrastructuur; systeemonderbreking; wijzigingen in leaseovereenkomsten; tegenpartijrisico; het niet volledig benutten van de beoogde voordelen van stroomafnameovereenkomsten; mogelijkheid van onderbroken levering of opschorting van de levering van energie aan de mininglocaties van het Bedrijf; het vermogen om bedrijfsplannen, prognoses en andere verwachtingen te implementeren; het vermogen om extra kansen en andere risico's met betrekking tot de digital asset mining en datacenteractiviteiten te identificeren en te realiseren. Voor een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op het Bedrijf, zie het gedeelte "Risicofactoren" van het Jaarinformatieformulier van het Bedrijf van 9 maart 2023, en de andere doorlopende openbaarmakingsdocumenten van Hut 8 die beschikbaar zijn op de website van het Bedrijf op hut8.io , onder het SEDAR-profiel van het Bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR-profiel van het Bedrijf op www.sec.gov .

Deze factoren zijn niet bedoeld om een volledige lijst weer te geven van de factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8, USBTC of New Hut; deze factoren moeten echter zorgvuldig worden overwogen. Er kan geen garantie worden gegeven dat zulke schattingen en veronderstellingen juist blijken te zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de Toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht vermeld staan, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, verwacht, geprojecteerd of gericht. Op dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mag derhalve niet zonder voorbehoud worden vertrouwd. De impact van enige veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn, en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het moment zelf. De Toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Behalve waar hierin anders aangegeven, is de hierin verstrekte informatie gebaseerd op zaken zoals ze bestaan op de datum van voorbereiding en niet op enige toekomstige datum, en zal deze niet worden bijgewerkt of anderszins herzien om informatie weer te geven die later beschikbaar komt, of bestaande omstandigheden of wijzigingen die plaatsvinden na de datum van voorbereiding.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE TRANSACTIE EN WAAR U DEZE VINDT In verband met de Transactie, die er, indien voltooid, toe zou leiden dat New Hut een nieuw beursgenoteerd bedrijf wordt, heeft New Hut een registratieverklaring ingediend op formulier S-4 (het "formulier S-4") bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission's ("SEC"). USBTC en Hut 8 dringen er bij beleggers, aandeelhouders en andere geïnteresseerden op aan om het Form S-4, inclusief eventuele wijzigingen daarop, de Hut 8 meeting circular, alsmede andere documenten die zijn of worden ingediend bij de SEC en documenten die moeten worden ingediend bij Canadese regelgevende instanties inzake effecten in verband met de Transactie te lezen, aangezien deze materialen belangrijke informatie bevatten en zullen bevatten over USBTC, Hut 8, New Hut en de Transactie. New Hut heeft en zal ook andere documenten met betrekking tot de Transactie indienen bij de SEC. Dit persbericht is geen vervanging voor formulier S-4 of andere documenten die in verband met de transactie naar de aandeelhouders van Hut of de aandeelhouders van USBTC kunnen worden gestuurd. Investeerders en houders van effecten kunnen gratis exemplaren verkrijgen van het formulier S-4 en alle andere relevante documenten die door New Hut bij de SEC zijn ingediend of zullen worden ingediend via de website van de SEC op www.sec.gov of door contact op te nemen met de afdeling Investor Relations van Hut 8 op [email protected] en van USBTC op [email protected] .

GEEN AANBOD OF VERZOEK Dit persbericht is niet bedoeld als, en vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van effecten, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, werving of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie. Effecten mogen alleen worden aangeboden door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of in een transactie die is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act.

