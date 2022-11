Hut 8 fait le point sur l'installation de North Bay

Le présent communiqué constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 17 août 2022 et de son prospectus simplifié de base daté du 5 août 2022.

TORONTO, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT (« Hut 8 » ou la « Société ») annonce avoir demandé que la procédure de médiation soit recommandée auprès de Validus Power Corp. (« Validus »), un fournisseur d'énergie tiers de l'installation minière de la Société à North Bay, en Ontario.

Le 9 novembre 2022, Hut 8 a remis un avis de défaut à Validus à l'égard des manquements de Validus à certaines obligations aux termes du contrat d'achat d'électricité entre Validus et la Société. Validus a par la suite suspendu la livraison d'énergie aux activités minières de la Société à North Bay et a remis un avis de défaut alléguant que Hut 8 n'avait pas effectué certains paiements liés à la livraison d'énergie au site de North Bay. une allégation que la Société nie catégoriquement. Hut 8 a donc notifié à Validus avoir l'intention de procéder à la médiation conformément aux termes du contrat d'achat d'électricité.

Comme il a été annoncé précédemment, la Société explore des solutions de rechange pour atténuer l'impact de ce différend, notamment au moyen de possibilités de croissance organique et inorganique.

La Société continuera de surveiller la situation et fournira des mises à jour supplémentaires concernant la suspension des activités minières à North Bay, le processus de médiation et toute autre procédure, le cas échéant.

À propos de Hut 8 Mining Corp.

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, dans l'Ontario, Hut 8 possède l'un des taux d'utilisation de la capacité les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de bitcoins auto-exploités au monde parmi les mineurs de cryptomonnaie et sociétés cotées en bourse. Avec plus de 36 000 pieds carrés d'espace de centre de données et de capacité cloud géodiversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques du Canada à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à définir la révolution des actifs numériques afin de créer de la valeur et des impacts positifs pour ses actionnaires et les générations à venir.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois canadiennes en vigueur. Les déclarations et informations prospectives peuvent généralement être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « croire », « continuer », « planifier » ou d'autres termes similaires. Les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies dans le but d'aider les lecteurs à comprendre les attentes et les projets actuels de la direction concernant l'avenir.

Plus précisément, ces informations prospectives incluses dans le présent communiqué comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant l'installation de North Bay et le résultat attendu de toute procédure liée à Validus. Les informations prospectives sont fondées nécessairement sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué, sont sujettes à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement et les réalisations différent sensiblement de ceux avancés ou suggérés par ces informations prospectives, notamment y compris les risques décrits plus en détail dans la notice annuelle de la Société du 17 mars 2022 ainsi que dans le Prospectus de base le plus récent du 5 août 2022 et dans le Supplément au prospectus du 17 août 2022, qui sont tous disponibles sur www.sedar.com et devraient être étudiés avec soin.

Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se matérialisent, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les informations prospectives se révèlent incorrectes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les informations prospectives. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque dont nous n'avons pas actuellement connaissance ou que nous considérons actuellement comme non significatifs et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces informations prospectives. Rien ne garantit que ces informations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements à venir pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations. Aucune déclaration prospective ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse représentent nos attentes à la date indiquée dans le présent document et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, nous déclinons toute intention, obligation ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément qualifiées par les mises en garde qui précèdent.

Contact pour les investisseurs : Sue Ennis, [email protected] ; contact pour les médias : Erin Dermer, [email protected]

