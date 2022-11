Hut 8 geeft update over de vestiging in North Bay

Dit persbericht vormt een "aangewezen persbericht" in het kader van de aanvulling op de brochure van het bedrijf van 17 augustus 2022 bij de korte basisregistratiebrochure van 5 augustus 2022.

TORONTO, 28 november 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of het "bedrijf") kondigt aan dat het bemiddelingsprocedures heeft verzocht met Validus Power Corp. ("Validus"), een externe leverancier van energie aan de delffaciliteit van het bedrijf in North Bay, Ontario.

Hut 8 Mining Corp. logo

Op 9 november 2022 bezorgde Hut 8 een ingebrekestelling aan Validus met betrekking tot de schending van bepaalde verplichtingen door Validus volgens de voorwaarden van de stroomafnameovereenkomst tussen Validus en het bedrijf. Validus heeft vervolgens de levering van energie aan de delfactiviteiten van het bedrijf in North Bay opgeschort en heeft ook een ingebrekestelling gestuurd waarin wordt beweerd dat Hut 8 bepaalde betalingen met betrekking tot de levering van energie aan de vestiging in North Bay niet heeft gedaan, hetgeen het bedrijf categorisch ontkent. Hut 8 heeft Validus daarom op de hoogte gesteld van plan te zijn over te gaan tot bemiddeling volgens de voorwaarden van de overeenkomst.

Zoals eerder aangekondigd, onderzoekt het bedrijf alternatieven om de impact van dit geschil op te vangen, onder meer door middel van organische en anorganische groeimogelijkheden.

Het bedrijf zal de situatie blijven volgen en zal aanvullende updates geven met betrekking tot de opschorting van delfactiviteiten in North Bay, het bemiddelingsproces en eventuele verdere procedures, indien en zoals van toepassing.

Over Hut 8 Mining Corp.

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika, geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op bitcoin, blockchain, web 3.0 en het slaan van een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het vlak van high-performance computing. Met twee locaties in Zuid-Alberta voor het delven van digitale activa en een derde locatie in North Bay, Ontario, alle drie in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de sector en een van de hoogste voorraden van zelfgedolven bitcoins van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met 36.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele high-performance computing (Web 2.0) als opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste Canadese digitale miner die genoteerd stond op de Nasdaq Global Select Market. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Waarschuwende verklaring met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat bepaalde "toekomstgerichte verklaringen" en bepaalde "toekomstgerichte informatie" zoals gedefinieerd in de toepasselijke Canadese effectenwetgeving. Toekomstgerichte verklaringen en informatie kunnen over het algemeen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals "kan", "zal", "zou moeten", "verwachten", "beogen", "schatten", "anticiperen", "geloven ", "doorgaan", "plannen" of soortgelijke terminologie. De hierin opgenomen toekomstgerichte informatie is bedoeld om lezers te helpen bij het begrijpen van de huidige verwachtingen en plannen van de directie met betrekking tot de toekomst.

Dergelijke toekomstgerichte informatie in dit persbericht omvat met name, maar is niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de locatie in North Bay en de verwachte uitkomst van eventuele procedures met betrekking tot Validus. Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel ze door Hut 8 redelijk worden geacht op de datum van dit persbericht, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of de verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de risico's die meer in detail worden beschreven in het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf van 17 maart 2022, evenals in de meest recente basisregistratiebrochure van 5 augustus 2022 en de aanvulling bij de brochure van 17 augustus 2022, die allemaal beschikbaar zijn op www.sedar.com .

Als een van deze risico's of onzekerheden werkelijkheid wordt, of als de meningen, schattingen of veronderstellingen die aan de basis liggen van de toekomstgerichte informatie, onjuist blijken te zijn, kunnen de daadwerkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in de toekomstgerichte informatie. Hoewel we hebben geprobeerd om belangrijke risicofactoren te identificeren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van diegene in toekomstgerichte informatie, kunnen er andere risicofactoren zijn die momenteel niet bij ons bekend zijn of waarvan we momenteel denken dat ze niet relevant zijn, die er ook toe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van diegene uitgedrukt in dergelijke toekomstgerichte informatie. Er kan geen garantie worden gegeven dat zulke informatie nauwkeurig zal blijken te zijn, aangezien de werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van de verwachtingen in dergelijke verklaringen. Geen enkele toekomstgerichte verklaring is een garantie voor toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig mag u niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen die alleen gelden op de datum waarop ze gedaan zijn. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht geeft onze verwachtingen weer vanaf de hierin vermelde datum en kunnen na die datum worden gewijzigd. We verwerpen echter elke intentie of verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de toepasselijke effectenwetgeving.

Alle toekomstgerichte informatie in dit persbericht wordt uitdrukkelijk gekwalificeerd door de voorafgaande waarschuwende verklaringen.

Contactpersoon voor beleggers: Sue Ennis, [email protected]; Contactpersoon voor de media: Erin Dermer, [email protected]

