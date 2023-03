Hut 8 meldet Betriebs- und Finanzergebnisse für 2022

Starker Jahresumsatz von 150,7 Mio. $, davon 16,9 Mio. $ aus dem Bereich Hochleistungsrechnen

Bitcoin-Bestand stieg im Jahr 2022 um 64,7 % auf 9.086 zum Jahresende

2022 wurde ein bereinigtes EBITDA von 32,0 Mio. $ erreicht

TORONTO, 11. März 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), einer der größten innovationsorientierten Pioniere im Digital Asset Mining in Nordamerika und Anbieter von Infrastrukturen für Hochleistungsrechnen, freut sich, seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr und das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Quartal bekannt zu geben. Alle Dollarangaben sind in kanadischen Dollar („CAD"), sofern nicht anders angegeben.

„Obwohl das Jahr 2022 für die gesamte Branche eine schwierige Zeit war, haben wir uns dank des Engagements unseres Teams für operative Exzellenz, unserer diversifizierten Geschäftsbereiche und unseres starken Wachstumsprofils gut geschlagen", sagte Jaime Leverton, CEO. „Mit Blick auf die Zukunft werden wir diese Geschäftsprinzipien auch weiterhin beibehalten, während wir daran arbeiten, unseren Unternehmenszusammenschluss mit USBTC abzuschließen und als in den USA ansässiges Unternehmen für das Mining digitaler Vermögenswerte, Hosting, verwaltete Infrastrukturen und Hochleistungsrechner zu operieren."

„Wir haben unsere Finanzen im vierten Quartal weiterhin sorgfältig verwaltet, was es uns ermöglichte, den anhaltenden Bitcoin-Preisverfall, die schwankenden Strompreise und die zunehmenden Schwierigkeiten im Netzwerk zu bewältigen", sagte Shenif Visram, CFO. „Infolgedessen konnten wir unsere Mining-Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 28 % und unsere Fiat-Einnahmen durch das Hinzufügen unseres High-Performance-Computing-Geschäfts um 16,9 Mio. $ steigern."

HÖHEPUNKTE VON 2022

Der Umsatz sank in dem am 31. Dezember 2022 beendeten Jahr um 23,1 Mio. $ auf 150,7 Mio. $, verglichen mit 173,8 Mio. $ in dem am 31. Dezember 2021 beendeten Jahr.

Das Unternehmen schürfte im Jahr 2022 3.568 Bitcoin. Das ist ein Anstieg von 28,1 % im Vergleich zu 2021, der auf einen Anstieg der Hashrate durch die Erweiterung der Miner-Flotte des Unternehmens und der Mining-Aktivitäten zurückzuführen ist.

Der Hochleistungsrechnerbetrieb von Hut 8 erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 16,9 Mio. $, wobei es sich größtenteils um monatlich wiederkehrende Umsätze handelt.

Das Unternehmen hat in dem am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangenen Jahr insgesamt 21.455 neue MicroBT M30S, M30S+, M30S++ und M31S+ Miner an seinen drei Mining-Standorten installiert. Durch die Installation dieser Miner stieg die installierte Hashrate von Hut 8 zum 31. Dezember 2022 auf 2,5 EH/s (ohne die Anlage des Unternehmens in North Bay und GPU-Mining), was einem Anstieg der Hashrate um 25,0 % gegenüber dem 31 . Dezember 2021 entspricht. In der Anlage in Drumheller kam es aufgrund von Problemen mit der Elektrik zu einer verminderten Produktion.

HASHRATE-UPDATE

Hut 8 hat derzeit eine installierte Hashrate von ca. 2,5 EH/s, wobei die Anlage des Unternehmens in North Bay, die ab dem 9. März 2023 nicht mehr in Betrieb ist, nicht berücksichtigt wurde.

BITCOIN-BESTAND UND -WERT

Zum 31. Dezember 2022 verfügte das Unternehmen über einen selbst abgebauten, unbelasteten und verwahrten Gesamtbestand von 9.086 Bitcoin mit einem Marktwert von 203,6 Mio. $. Im vierten Quartal 2022 wurden 100 % der selbst geschürften Bitcoin in der Verwahrung hinterlegt.

BETRIEBS- UND FINANZÜBERSICHT

Für die Zeiträume bis zum 31. Dezember. Für die drei Monate bis zum

Für die zwölf Monate bis zum (Tausend CAD, außer den Beträgen pro Aktie) 2022 2021

2022 2021 Betriebsergebnis









Geschürfte digitale Vermögensgüter 698 789

3.568 2.786











Finanzergebnis









Gesamtertrag $ 21.833 $ 57.901

$ 150.682 $ 173.774 Nettoergebnis (Verlust) (186.668) (111.178)

(242.813) (72.711) Gewinn aus Mining (i) 3.333 39.146

60.446 108.127 Bereinigtes EBITDA (i) (3.915) 35.264

32.034 96.593











Pro Aktie









Nettoertrag – grundlegend $ (0,90) $ (0,67)

$ (1,29) $ (0,54) Nettoertrag – verwässert $ (0,90) $ (0,67)

$ (1,29) $ (0,54) (i) Nicht-IFRS-Kennzahl – siehe Abschnitt „Nicht-IFRS-Kennzahlen" unten. Bestimmte Vergleichszahlen wurden,

soweit erforderlich, angepasst, damit sie mit der Darstellung des aktuellen Zeitraums übereinstimmen.







Zum Stichtag (Tausend CAD)





31. Dezember

2022 31. Dezember

2021 Finanzlage









Bargeld





$ 30.515 $ 140.127 Digitale Gesamtaktiva





203.627 323.946 Gesamtaktiva





412.937 720.708 Gesamtpassiva





61.547 154.740 Gesamtes Aktienkapital





357.390 565.968 Arbeitskapital (ii)





215.490 442.016 (ii) Berechnet als Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Der Umsatz für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr betrug 150,7 Mio. $ gegenüber 173,8 Mio. $ im Vorjahr. Der Rückgang ist in erster Linie auf die Mining-Aktivitäten des Unternehmens zurückzuführen, bei denen das Unternehmen 3.568 Bitcoin schürfte und Einnahmen in Höhe von 133,0 Mio. $ aus dem Mining von digitalen Vermögenswerten erzielte, gegenüber 2.786 Bitcoin und Einnahmen in Höhe von 165,4 Mio. $ aus dem Mining von digitalen Vermögenswerten im Vorjahr. Der Rückgang des Bitcoin-Preises im Jahr 2022 glich die Auswirkungen des Minings einer höheren Anzahl von Bitcoin im Vergleich zum Vorjahr auf die Einnahmen aus. Die gestiegene Zahl der geschürften Bitcoin ist auf den Anstieg der durchschnittlichen Hashrate von Hut 8 im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Dies wurde teilweise durch elektrische Probleme in der Anlage des Unternehmens in Drumheller , die sich auf die Bitcoin-Produktion auswirkten, sowie durch Kürzungen beim Abbau von digitalen Vermögenswerten in der Anlage des Unternehmens in Drumheller und durch die Einstellung des Schürfens in der Anlage des Unternehmens in North Bay im vierten Quartal 2022 ausgeglichen. Der Rückgang des Bitcoin-Preises im Jahr 2022 führte zu einem durchschnittlichen Umsatz pro geschürften Bitcoin von ca. 37.300 $ im Jahr 2022, verglichen mit einem durchschnittlichen Umsatz pro geschürften Bitcoin von ca. 59.400 $ im Jahr 2021. Die Hosting-Dienste des Unternehmens trugen im Berichtsjahr 0,8 Mio. $ zum Umsatz bei, verglichen mit 8,4 Mio. $ im Vorjahr. Die Einnahmen aus den Hosting-Diensten gingen zurück, da Hut 8 die verbleibenden gehosteten Digital Asset Miner im Jahr 2022 erwarb, um sie für den selbsttätigen Mining-Betrieb einzusetzen. Die neu erworbenen Hochleistungsrechner des Unternehmens erwirtschafteten im Jahr 2022 hauptsächlich wiederkehrende Umsätze in Höhe von 16,9 Mio. $.

Die Umsatzkosten setzen sich aus Standortbetriebskosten und Abschreibungen zusammen und betrugen für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr 175,6 Mio. $, verglichen mit 85,0 Mio. $ im Vorjahr. Die Kosten für den Standortbetrieb beliefen sich im Jahr 2022 auf 81,8 Mio. $, wovon 8,4 Mio. $ auf unsere Aktivitäten im Bereich des Hochleistungsrechnens („HPC" für High Performance Computing) entfielen. Die durchschnittlichen Betriebskosten für das Schürfen von Bitcoins im Jahr 2022 betrugen etwa 20.600 $, verglichen mit etwa 22.100 $ im Vorjahreszeitraum, wobei der Rückgang in erster Linie auf effizientere Miner zurückzuführen ist, die in den Schürfanlagen des Unternehmens eingesetzt werden, teilweise ausgeglichen durch höhere Energiepreise im Jahr und eine höhere Netzwerkschwierigkeit im Vergleich zum Vorjahr. Der Abschreibungsaufwand stieg im Jahr 2022 auf 93,9 Mio. $ im Vergleich zu 23,3 Mio. $ im Jahr 2021, was auf die gestiegene Anzahl und die Gesamtkosten der im Laufe des Jahres eingesetzten Miner sowie auf zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 5,1 Mio. $ aus den neu erworbenen HPC-Betrieben zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass Hut 8 einen zweijährigen Abschreibungsplan für seine Miner anwendet, was im Branchenvergleich ein konservativer Zeitplan ist.

Für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr hat das Unternehmen Anzeichen für eine Wertminderung seiner zahlungsmittelgenerierenden Einheiten („CGUs" für Cash Generating Units) im Bereich Digital Asset Mining festgestellt und seine CGUs auf Wertminderung geprüft. Der Vorstand hat den erzielbaren Betrag als Nutzungswert („VIU" für Value in Use) für die drei CGUs für den Abbau digitaler Vermögenswerte auf der Grundlage des geografischen Gebiets und der unterschiedlichen Cashflows bestimmt: Medicine Hat , Drumheller und North Bay . Diese CGUs umfassen die Bergbauinfrastruktur und die Bergbauserveranlagen und -ausrüstung. Für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr bewertete das Unternehmen den Gebrauchswert der CGUs für den Abbau digitaler Vermögenswerte. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage beim Abbau von digitalen Vermögenswerten, insbesondere des Rückgangs des Bitcoin-Preises in allen Perioden des Jahres 2022, wies das Unternehmen eine Wertminderung seiner CGUs für den Abbau digitaler Vermögenswerte aus. Die Differenz zwischen dem Buchwert vor der Wertminderung und dem erzielbaren Betrag der Digital Asset Mining CGUs des Unternehmens beträgt 98,6 Mio. $.

Für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr hat das Unternehmen Anzeichen für eine Wertminderung seiner Gruppe von Vermögenswerten im Bereich Grafikprozessoren („GPU" für Graphics Processing Unit) festgestellt und seine Gruppe von Vermögenswerten im Bereich GPU-Mining auf Wertminderung geprüft. Die Geschäftsführung hat den erzielbaren Betrag der GPU-Mining-Vermögensgruppe als ihren beizulegenden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten („FVLCD" für Fair Value Less Costs of Disposal) bestimmt. Aufgrund des Ethereum Merge im Jahr 2022, bei dem das Ethereum-Netzwerk seinen Konsensmechanismus von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake änderte, war das Unternehmen nicht in der Lage, das Ethereum-Netzwerk mithilfe der GPU-Mining-Gruppe von Vermögenswerten zu schürfen. Das Unternehmen war nicht in der Lage, einen alternativen digitalen Vermögenswert zu finden, der mit der GPU-Mining-Vermögensgruppe rentabel abgebaut werden konnte. Infolgedessen verbuchte das Unternehmen eine Wertminderung für seine GPU-Mining-Gruppe von Vermögenswerten. Die Differenz zwischen dem Buchwert vor der Wertminderung und dem erzielbaren Betrag der GPU-Mining-Vermögensgruppe des Unternehmens beträgt 15,2 Mio. $.

Der Nettoverlust für das Jahr 2022 betrug 242,8 Mio. $ und der Nettoverlust pro Aktie 1,29 $, verglichen mit einem Nettoverlust von 72,7 Mio. $ und einem Nettoverlust pro Aktie von 0,54 $ im Vorjahr. Die Veränderung spiegelt den geringeren Umsatz aus dem Digital-Asset-Mining-Geschäft, höhere Umsatzkosten, 113,9 Mio. $ Wertminderung auf Digital-Asset-Mining-CGUs und GPU-Mining-Gruppe von Vermögenswerten und den Verlust aus der Neubewertung von digitalen Vermögenswerten wider, der aufgrund des Bitcoin-Preisrückgangs im Jahr 2022 mit einem Nettoverlust von 134,8 Mio. $ verbucht wurde.

Der Gewinn aus dem Mining (i) betrug im Jahr 2022 60,4 Mio. $, verglichen mit 108,1 Mio. $ im Jahr 2021. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf einen niedrigeren durchschnittlichen Bitcoin-Preis und höhere durchschnittliche Stromkosten zurückzuführen, die teilweise durch die Auswirkungen der höheren Anzahl von geschürften Bitcoins auf den Umsatz ausgeglichen wurden.

betrug im Jahr 2022 60,4 Mio. $, verglichen mit 108,1 Mio. $ im Jahr 2021. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf einen niedrigeren durchschnittlichen Bitcoin-Preis und höhere durchschnittliche Stromkosten zurückzuführen, die teilweise durch die Auswirkungen der höheren Anzahl von geschürften Bitcoins auf den Umsatz ausgeglichen wurden. Das bereinigte EBITDA(i) lag bei 32,0 Mio. $, verglichen mit 96,6 Mio. $ im Jahr 2021. Die Beiträge aus dem Hochleistungscomputerbetrieb wurden durch komprimierte Mining-Margen ausgeglichen.

Weitere Informationen finden Sie in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsführung (die „MD&A" für Management's Discussion & Analysis) und in den konsolidierten Jahresabschlüssen des Unternehmens für die Jahre zum 31. Dezember 2022 und 2021. Diese Dokumente sind auf der Website des Unternehmens unter hut8.io, auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und auf dem EDGAR-Profil des Unternehmens unter www.sec.gov verfügbar.

NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

In dieser Pressemitteilung wird auf bestimmte Kennzahlen Bezug genommen, die nach IFRS nicht anerkannt sind und keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Sie sind daher nicht unbedingt mit ähnlichen, von anderen Unternehmen präsentierten Kennzahlen vergleichbar. Das Unternehmen verwendet Nicht-IFRS-Kennzahlen, einschließlich des „Mining-Gewinns" und des „bereinigten EBITDA", als zusätzliche Informationen, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen, da sie ein besseres Verständnis der Betriebsergebnisse des Unternehmens aus der Sicht des Managements ermöglichen. Sie sollten jedoch nicht als Alternativen oder Ersatz für die nach IFRS dargestellten Kennzahlen für Betriebsergebnisse und Liquidität angesehen werden.

Die folgenden Tabellen und Definitionen leiten Nicht-IFRS-Kennzahlen, die vom Unternehmen zur Analyse der betrieblichen Leistung von Hut 8 verwendet werden, auf die nächstgelegene IFRS-Kennzahl über und sollten in Verbindung mit den konsolidierten Jahresabschlüssen für die Jahre bis zum 31. Dezember 2022 und 2021 gelesen werden.

Mining-Gewinn

Der „Mining-Gewinn" stellt den Bruttogewinn (Umsatz abzüglich Umsatzkosten) dar, ohne Abschreibungen und Umsatz- und Standortbetriebskosten, die direkt den Hosting-Diensten und dem Hochleistungsrechnerbetrieb zuzuordnen sind. Der Mining-Gewinn zeigt die Rentabilität des Kerngeschäfts des Unternehmens, dem Mining von digitalen Vermögenswerten, ohne die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Abschreibungskosten. Die Kennzahl Mining-Gewinn ermöglicht Investoren, die Rentabilität des Mining-Betriebs ohne Berücksichtigung der allgemeinen und administrativen Kosten zu beurteilen.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Bruttogewinns (-verlusts) zu unserer Non-IFRS-Kennzahl „Mining-Gewinn":

Für die Zeiträume bis zum 31. Dezember. Für die drei Monate bis zum

Für die zwölf Monate bis zum (Tausend CAD) 2022 2021

2022 2021 Bruttogewinn (Verlust) $ (23.373) $ 30.567

$ (24.967) $ 88.798











Hinzurechnung (Abzug):









Einnahmen aus Hosting – (2.352)

(751) (8.376) Einnahmen aus Hochleistungsrechnern (4.487) –

(16.891) – Dem Hosting zurechenbare Betriebskosten des Standorts – 1.616

797 4.417 Dem Hochleistungsrechnen zurechenbare Betriebskosten des Standorts 2.189 –

8.378 – Abschreibung 29.004 9.315

93.880 23.288 Mining-Gewinn $ 3.333 $ 39.146

$ 60.446 $ 108.127



Bereinigtes EBITDA

Das „bereinigte EBITDA" steht für das EBITDA (Nettogewinn oder -verlust ohne Nettofinanzerträge oder -aufwendungen, Einkommenssteuern oder -rückerstattungen, Abschreibungen und Amortisationen), bereinigt um nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, Zeitwertgewinne oder -verluste aus der Neubewertung von digitalen Vermögenswerten und Optionsscheinen, einmalige Wertminderungen oder Wertaufholungen sowie Kosten im Zusammenhang mit einmaligen oder nicht wiederkehrenden Transaktionen. Das bereinigte EBITDA wird verwendet, um die Rentabilität ohne die Auswirkungen von nicht zahlungswirksamen Rechnungslegungsgrundsätzen, der Kapitalstruktur, der Besteuerung und einmaliger oder nicht wiederkehrender Transaktionen zu bewerten. Diese Leistungskennzahl bietet eine konsistente, vergleichbare Messgröße für die Rentabilität des Unternehmens über verschiedene Zeiträume hinweg.

Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung des Jahresüberschusses bzw. -fehlbetrags zu unserer Non-IFRS-Kennzahl, dem bereinigten EBITDA:

Für die Zeiträume bis zum 31. Dezember. Für die drei Monate bis zum

Für die zwölf Monate bis zum (Tausend CAD) 2022 2021

2022 2021 Nettoertrag (-verlust) $ (186.668) $ (111.178)

$ (242.813) $ (72.711)











Hinzurechnung (Abzug):









Netto-Finanzierungskosten (-einnahmen) 1.970 (326)

6.670 (1.498) Abschreibung und Amortisierung 29.004 9.315

94.528 23.288 Wertminderung 113.876 –

113.876 – Aktienbasierte Vergütung 1.742 2.550

6.913 9.876 Ertrag aus Veräußerung von digitalen Vermögensgütern – –

– (182) Ertrag (Verlust) aus Wechselkursen (252) 1.741

1.276 3.143 Einbehaltene Steuern aus aktienbasierter Vergütung – –

– 1.246 Einmalige Transaktionskosten 3.505 2.033

5.116 2.956 Latenter Ertragssteueraufwand – 12.076

9.593 5.620 Umsatzsteueraufwendungen – 4.892

913 10.694 Aufwertungsverlust aus digitalen Vermögensgütern 37.214 –

134.772 – (Ertrag) Verlust aus Aufwertung von Bezugsrechten (4.306) 114.161

(98.810) 114.161 Bereinigtes EBITDA $ (3.915) $ 35.264

$ 32.034 $ 96.593



AKTUELLES VOM UNTERNEHMEN

Am 7. Februar 2023 haben die Hut 8 Mining Corp. und die U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp („USBTC"), Erbauer und strategischer Betreiber von vier Bitcoin-Mining-Zentren in den Vereinigten Staaten, haben heute angekündigt, dass die Vorstände beider Unternehmen einstimmig einer endgültigen Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss zugestimmt haben, nach der sich die Unternehmen als gleichberechtigte Partner in einer Fusion auf Aktienbasis zusammenschließen werden (die „Transaktion"). Das zusammengeschlossene Unternehmen wird den Namen „Hut 8 Corp." („New Hut") tragen und in den USA ansässig sein. Die Transaktion soll New Hut als großen, börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren, der sich auf wirtschaftliches Mining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende bewährte Verfahren in den Bereichen Umwelt-, Sozial- und Unternehmenssteuerung („ESG") konzentriert.

New Hut wird an allen sechs Standorten mit Self-Mining, Hosting und gemanagtem Infrastrukturbetrieb Zugang zu einer Bruttostromleistung von rund 825 MW haben.

Es wird über eine installierte Self-Mining-Kapazität von 5,6 EH/s und eine Gesamtenergiemenge von 244 MW an fünf Standorten mit laufendem Self-Mining-Betrieb verfügen: Medicine Hat, Alberta ; Drumheller, Alberta ; Niagara Falls, New York ; Granbury, Texas ; und King Mountain , Texas . Die installierte Self-Mining-Produktion von 1,7 EH/s am Standort King Mountain, Texas , gehört dem King Mountain Joint Venture , an dem USBTC zusammen mit einem führenden Energiepartner zu 50 % beteiligt ist (das „King Mountain Joint Venture"). USBTC führt derzeit einen Rechtsstreit mit der Stadt Niagara Falls im US-Bundesstaat New York über den Betrieb am Standort in der Stadt. Der Betrieb läuft ohne Unterbrechung weiter, doch das Team verfügt über einen Notfallplan, den es verfolgen wird, falls keine Lösung zustande kommt.

; ; ; ; und , . Die installierte Self-Mining-Produktion von 1,7 EH/s am Standort King Mountain, , gehört dem , an dem USBTC zusammen mit einem führenden Energiepartner zu 50 % beteiligt ist (das „King Mountain Joint Venture"). USBTC führt derzeit einen Rechtsstreit mit der Stadt Niagara Falls im US-Bundesstaat New York über den Betrieb am Standort in der Stadt. Der Betrieb läuft ohne Unterbrechung weiter, doch das Team verfügt über einen Notfallplan, den es verfolgen wird, falls keine Lösung zustande kommt. New Hut wird an seinem Standort in King Mountain , Texas , eine 220-MW-Hosting-Infrastruktur verwalten, die mit einer Mischung aus verschiedenen Energiequellen, darunter Windkraft und Kernkraft, betrieben wird und mehrere Kunden, unter anderem einige der größten Mining-Unternehmen der Branche, unterstützt. Das Hosting ist im Besitz des Joint-Ventures King Mountain.

, , eine 220-MW-Hosting-Infrastruktur verwalten, die mit einer Mischung aus verschiedenen Energiequellen, darunter Windkraft und Kernkraft, betrieben wird und mehrere Kunden, unter anderem einige der größten Mining-Unternehmen der Branche, unterstützt. Das Hosting ist im Besitz des Joint-Ventures King Mountain. New Hut wird in Kearney, Nebraska , sowie in Granbury und King Mountain , Texas , 680 MW an Infrastrukturen betreiben, die mit Energie aus verschiedenen Quellen, einschließlich erneuerbarer und emissionsfreier Energiequellen, versorgt werden. Dieses einzigartige, hochmoderne Serviceangebot ermöglicht den Betreibern von Bitcoin-Mining-Sites, den gesamten täglichen Betrieb, das Hosting, die Site-Verwaltung und die Wartung mithilfe einer speziell entwickelten Site-Management-Software von den USBTC-Fachleuten verwalten zu lassen.

, sowie in und , , 680 MW an Infrastrukturen betreiben, die mit Energie aus verschiedenen Quellen, einschließlich erneuerbarer und emissionsfreier Energiequellen, versorgt werden. Dieses einzigartige, hochmoderne Serviceangebot ermöglicht den Betreibern von Bitcoin-Mining-Sites, den gesamten täglichen Betrieb, das Hosting, die Site-Verwaltung und die Wartung mithilfe einer speziell entwickelten Site-Management-Software von den USBTC-Fachleuten verwalten zu lassen. Insbesondere bringt das Team von USBTC eine bedeutende Führungsrolle in den Bereichen Energiebeschaffung, Entwicklung, Nachfragesteuerung, Absicherung, Netzstabilisierung und Analyse in New Hut ein, was die Fähigkeit von New Hut zur besseren Planung eines stabilen und vorhersehbaren Energieverbrauchs und zur Abschwächung schwankender Preise auf den Märkten erheblich verbessert.

Zudem setzt sich New Hut für die Unterstützung und das Wachstum des HPC-Geschäfts ein, das weiterhin einen Eckpfeiler der diversifizierten Strategie New Hut darstellt und monatlich wiederkehrende Einnahmen von etwa 370 nordamerikanischen Kunden generiert.

TELEFONKONFERENZ

Die Telefonkonferenz von Hut 8 Mining für das Q4 2022 wird heute, am 9. März 2023, um 10:00 Uhr ET beginnen.

Um an der Telefonkonferenz ohne Vermittlungsunterstützung teilzunehmen, können Sie sich unter https://bit.ly/3YEOkEJ registrieren und Ihre Telefonnummer eingeben, um einen sofortigen, automatischen Rückruf zu erhalten, der Sie in die Konferenz bringt.

Wer sich über die Zentrale zuschalten lassen möchte, sollte sich 5 bis 10 Minuten vorher unter der Nummer 1-888-664-6392 (gebührenfrei, Nordamerika) einwählen und den Zugangscode 42748613# verwenden.

INFORMATIONEN ZU HUT 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei laufenden Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an selbst geschürften Bitcoin unter allen Mining-Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit mehr als 3.300 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die in erheblichem Umfang durch erneuerbare und überwiegend emissionsfreie Quellen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) bedient als auch die aufkommenden Sektoren für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedienen wird. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der jeweiligen kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig durch die Worte „können", „würden", „könnten", „sollten", „werden", „beabsichtigen", „planen", „vorhersehen", „glauben", „schätzen", „erwarten" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich, Aussagen in Bezug auf Folgendes: die Position des Unternehmens und seine Fähigkeit, Chancen in der Digital-Asset-Branche zu ergreifen; die Fähigkeit des Unternehmens, die HODL-Strategie langfristig voranzutreiben; die Wachstumsstrategie des Unternehmens; Erwartungen in Bezug auf andere wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische bzw. wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Bitcoin-Branche im Allgemeinen; die prognostizierte Hashrate, Ausgaben und Rentabilität; die Fähigkeit des Unternehmens, auf die Volatilität der Preise für digitale Vermögensgüter zu reagieren; schwankende Strom- und Energiekosten; die Fähigkeit des Unternehmens, erhöhte Netzwerkschwierigkeiten zu bewältigen; die erwarteten Ergebnisse der Transaktion, einschließlich der Vermögenswerte und der Finanzlage von New Hut; die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion zu den hier beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigungen, der Börsengenehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen; die erwarteten Synergien im Zusammenhang mit der Transaktion in Bezug auf Strategie, Betrieb und andere Angelegenheiten; Prognosen im Zusammenhang mit der Expansion; Erwartungen in Bezug auf die Hashrate und die Self-Mining-Kapazität von New Hut; erwartete ESG-Bemühungen und -Verpflichtungen; und die Fähigkeit von New Hut, künftige Gelegenheiten wahrzunehmen.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussage basieren. Zu den wesentlichen Annahmen gehören: Annahmen über die Höhe der Nachfrage und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Branche für digitale Vermögenswerte; effektive Steuersätze; der Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar; die erwarteten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; die Inflation; der Zugang zu Kapital; der Zeitpunkt und der Erhalt von behördlichen Genehmigungen; Akquisitions- und Veräußerungsaktivitäten, Betriebskosten, Investitionsrenditen, Transaktionskosten, Schwankungen der Energiepreise und des Energiebedarfs des Unternehmens, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten (einschließlich der Genehmigungen von Aktionären, Börsen, Aufsichtsbehörden und Gerichten) und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Vollzug der Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt; der voraussichtliche Zeitrahmen für den Abschluss der Transaktion; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion oder die Umsetzung des Geschäftsplans für New Hut zu realisieren, auch bei einer Verzögerung des Abschlusses der Transaktion oder Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäfte der beteiligten Unternehmen (einschließlich der Weiterbeschäftigung wichtiger Mitarbeiter); die möglichen Auswirkungen des Vollzugs der Transaktion auf die Beziehungen, einschließlich der Beziehungen zu Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und anderen wichtigen Interessengruppen; der Ausgang der Rechtsstreitigkeiten zwischen USBTC und der Stadt Niagara Falls, New York; und der Ausgang der Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Unternehmen und der Validus Power Corp.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks; böswillige Akteure oder Botnetze, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen; die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks; Änderungen der Schwierigkeit des Bitcoin-Minings; Verlust oder Zerstörung privater Schlüssel; Erhöhung der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain; fehlerhafte Transaktionen; Vertrauen in eine begrenzte Anzahl von Schlüsselmitarbeitern; Abhängigkeit von Drittanbietern von Mining-Pools; regulatorische Änderungen; Klassifizierungs- und Steueränderungen; Momentum-Pricing-Risiko; Betrug und Versagen im Zusammenhang mit Börsen für digitale Vermögenswerte; Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen; Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen; Internet- und Stromunterbrechungen; geopolitische Ereignisse; Unsicherheit bei der Entwicklung von kryptografischen und algorithmischen Protokollen; Ungewissheit über die Akzeptanz oder den weitverbreiteten Einsatz von digitalen Vermögenswerten; Versäumnis, technologische Innovationen zu antizipieren; die COVID-19-Pandemie (oder eine wesentliche Eskalation derselben); Klimawandel; Währungsrisiko, Kreditrisiko und Wiedererlangung potenzieller Verluste; Prozessrisiko; Geschäftsintegrationsrisiko; Änderungen der Marktnachfrage; Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur; Systemunterbrechungen; Änderungen der Leasingvereinbarungen; Gegenparteirisiko; Nichterreichen der beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen; mögliche Unterbrechung oder Aussetzung der Energielieferung an die Mining-Anlagen des Unternehmens; die Fähigkeit, Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen umzusetzen; die Fähigkeit, zusätzliche Chancen zu identifizieren und zu realisieren, sowie andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft mit digitalen Vermögenswerten und Rechenzentren. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" (Risikofaktoren) des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 9. März 2023 und in den anderen laufenden Offenlegungsdokumenten von Hut 8, die auf der Website des Unternehmens unter www.hut8.io, im SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com und im EDGAR-Profil des Unternehmens auf www.sec.gov abrufbar sind.

Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, antizipiert, geglaubt, gedacht, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt, beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten nicht als verlässlich betrachtet werden. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, die zukunftsgerichtete Informationen oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen enthalten, egal ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

