Hut 8 rapporteert financiële en bedrijfsresultaten voor 2022

Sterke jaarinkomsten van $ 150,7 miljoen, waaronder $ 16,9 miljoen uit de high performance computing-activiteiten

Bitcoin in bezit in 2022 gestegen met 64,7% tot 9.086 aan het eind van het jaar

Behaalde aangepaste EBITDA van $ 32,0 miljoen in 2022

TORONTO, 13 maart 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of "het Bedrijf"), een van de grootste, op innovatie gerichte pioniers in het delven van digitale activa in Noord-Amerika, en leverancier van high performance computersystemen, is verheugd zijn financiële resultaten te kunnen voorleggen voor het jaar en kwartaal die eindigden op 31 december 2022. Alle bedragen in dollars zijn in Canadese dollars ("CAD"), tenzij anders vermeld.

"2022 was een moeilijke periode voor de hele sector. Toch hebben wij het goed gedaan dankzij de inzet van ons team voor operationele uitmuntendheid, onze gediversifieerde activiteiten en ons sterke groeiprofiel", aldus Jaime Leverton, CEO. "In de toekomst zullen we deze operationele principes blijven handhaven terwijl we werken aan de afronding van onze activiteitencombinatie met USBTC en beginnen te opereren als een in de VS gevestigde organisatie die digitale activa ontgint, host, infrastructuur beheert en high performance computert."

"Tijdens het 4e kwartaal bleven we onze financiën nauwgezet beheren, waardoor we de aanhoudende onderdrukking van de Bitcoinprijs, de schommelende energieprijzen en de toegenomen netwerkmoeilijkheden het hoofd konden bieden", aldus Shenif Visram, CFO. "Als gevolg daarvan verhoogden wij onze mijnbouwproductie met meer dan 28% op jaarbasis en onze fiat-inkomsten met 16,9 miljoen dollar door de toevoeging van onze high performance computing-activiteiten."

HOOGTEPUNTEN 2022

De opbrengsten daalden met $ 23,1 miljoen tot $ 150,7 miljoen in het jaar eindigend op 31 december 2022 , vergeleken met $ 173,8 miljoen in het jaar eindigend op 31 december 2021 .

miljoen tot miljoen in het jaar eindigend op , vergeleken met miljoen in het jaar eindigend op . Het bedrijf heeft in 2022 3.568 Bitcoin gedolven. Dit is een stijging van 28,1% ten opzichte van 2021 als gevolg van een toename van de hashrate door de uitbreiding van de mijnvloot van het bedrijf en de mijnbouwactiviteiten.

De high performance computing-activiteiten van Hut 8 genereerden $ 16,9 miljoen aan inkomsten in 2022, waarvan het merendeel maandelijks terugkerende inkomsten zijn.

miljoen aan inkomsten in 2022, waarvan het merendeel maandelijks terugkerende inkomsten zijn. De onderneming installeerde in totaal 21.455 nieuwe MicroBT M30S, M30S+, M30S++ en M31S+ mijnwerkers op haar drie mijnbouwlocaties in het jaar dat eindigde op 31 december 2022 . De installatie van deze miners bracht de geïnstalleerde hashrate van Hut 8 per 31 december 2022 op 2,5 EH/s (exclusief de North Bay -faciliteit van het bedrijf en GPU-mijnbouw), een stijging van 25,0% in hashrate ten opzichte van 31 december 2021 . De fabriek in Drumheller kreeg te maken met een verminderde productie als gevolg van elektriciteitsproblemen.

HASHRATE UPDATE

Hut 8 heeft momenteel een geïnstalleerde hashrate van ongeveer 2,5 EH/s, exclusief de North Bay-faciliteit van de onderneming die vanaf 9 maart 2023 niet operationeel is.

BITCOIN INVENTARIS EN WAARDE

Op 31 december 2022 bezat het bedrijf een totaal zelf ontgonnen, onbezwaard en in bewaring gehouden Bitcoin-saldo van 9.086 met een marktwaarde van 203,6 miljoen dollar. In het vierde kwartaal van 2022 werd 100% van de zelf gedolven bitcoins in bewaring gegeven.

OPERATIONEEL EN FINANCIEEL OVERZICHT

Voor de periodes eindigend op 31 december Na drie maanden eindigend op

Na twaalf maanden eindigend op (duizenden CAD, behalve bedragen per aandeel) 2022 2021

2022 2021 Bedrijfsresultaten









Gedolven digitale activa 698 789

3.568 2.786











Financiële resultaten









Totale inkomsten $ 21.833 $ 57.901

$ 150.682 $ 173.774 Nettowinst (verlies) (186.668) (111.178)

(242.813) (72.711) Winst uit mining (i) 3.333 39146

60446 108127 Aangepaste EBITDA (i) (3.915) 35264

32034 96593











Per aandeel









Nettowinst - basis $ (0,90) $ (0,67)

$ (1,29) $ (0,54) Nettowinst - verwaterd $ (0,90) $ (0,67)

$ (1,29) $ (0,54) (i) Niet-IFRS-normen - zie de sectie "Niet-IFRS-normen" hieronder. Bepaalde vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast aan de presentatie van de huidige periode.







Per (in duizenden CAD)





31 december 2022 31 december 2021 Financiële positie









Cash





$ 30.515 $ 140.127 Totaal digitale activa





203.627 323.946 Totaal activa





412.937 720.708 Totaal passiva





61.547 154.740 Totaal eigen vermogen





357.390 565.968 Werkkapitaal (ii)





215.490 442.016 (ii) Berekend als vlottende activa minus kortlopende schulden.

De inkomsten voor het jaar eindigend op 31 december 2022 bedroegen $ 150,7 miljoen, vergeleken met $ 173,8 miljoen in het voorgaande jaar. De daling voornamelijk toe te schrijven aan de activiteiten voor het delven van digitale activa van het bedrijf. Het bedrijf heeft 3.568 bitcoins gedolven en $ 133,0 miljoen aan inkomsten uit ontginning van digitale activa gegenereerd, tegenover 2.786 gedolven bitcoins en $ 165,4 miljoen aan inkomsten in het voorgaande jaar. De daling van de bitcoinprijs in 2022 compenseerde het effect op de inkomsten van het delven van een groter aantal bitcoin dan in het voorgaande jaar. De toename van het aantal gemijnde bitcoin is het gevolg van de stijging van de gemiddelde hashrate van Hut 8 ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door elektriciteitsproblemen in de Drumheller -fabriek van het bedrijf, die de bitcoin-productie beïnvloedden, de beperking van de ontginning van digitale activa in de Drumheller -fabriek van het bedrijf en de opschorting van de ontginning in de North Bay -fabriek van het bedrijf in het vierde kwartaal van 2022. De daling van de bitcoin-prijs resulteerde in gemiddelde inkomsten per gedolven bitcoin van $ 37.300 voor 2022, vergeleken met gemiddelde inkomsten per gedolven bitcoin van $59.400 in 2021. De hostingdiensten van het Bedrijf droegen gedurende het jaar $ 0,8 miljoen bij aan de inkomsten, vergeleken met $ 8,4 miljoen in het voorgaande jaar. De inkomsten uit hostingdiensten daalden omdat Hut 8 in 2022 de resterende gehoste miners van digitale activa verwierf om ze toe te wijzen aan zelf-miningoperaties. De nieuw verworven high performance computing-activiteiten van het bedrijf genereerden $ 16,9 miljoen aan voornamelijk terugkerende inkomsten in 2022.

bedroegen miljoen, vergeleken met miljoen in het voorgaande jaar. De daling voornamelijk toe te schrijven aan de activiteiten voor het delven van digitale activa van het bedrijf. Het bedrijf heeft 3.568 bitcoins gedolven en miljoen aan inkomsten uit ontginning van digitale activa gegenereerd, tegenover 2.786 gedolven bitcoins en miljoen aan inkomsten in het voorgaande jaar. De daling van de bitcoinprijs in 2022 compenseerde het effect op de inkomsten van het delven van een groter aantal bitcoin dan in het voorgaande jaar. De toename van het aantal gemijnde bitcoin is het gevolg van de stijging van de gemiddelde hashrate van Hut 8 ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door elektriciteitsproblemen in de -fabriek van het bedrijf, die de bitcoin-productie beïnvloedden, de beperking van de ontginning van digitale activa in de -fabriek van het bedrijf en de opschorting van de ontginning in de -fabriek van het bedrijf in het vierde kwartaal van 2022. De daling van de bitcoin-prijs resulteerde in gemiddelde inkomsten per gedolven bitcoin van voor 2022, vergeleken met gemiddelde inkomsten per gedolven bitcoin van in 2021. De hostingdiensten van het Bedrijf droegen gedurende het jaar miljoen bij aan de inkomsten, vergeleken met miljoen in het voorgaande jaar. De inkomsten uit hostingdiensten daalden omdat Hut 8 in 2022 de resterende gehoste miners van digitale activa verwierf om ze toe te wijzen aan zelf-miningoperaties. De nieuw verworven high performance computing-activiteiten van het bedrijf genereerden miljoen aan voornamelijk terugkerende inkomsten in 2022. De kostprijs van de inkomsten bestaat uit bedrijfskosten van de site en afschrijvingen. Hij bedroeg $ 175,6 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2022 , tegenover $ 85,0 miljoen in het vorige jaar. De operationele kosten van de site voor 2022 bedroegen $ 81,8 miljoen, waarvan $ 8,4 miljoen betrekking had op onze high performance computing-activiteiten ("HPC"). De gemiddelde operationele kosten per bitcoin voor 2022 bedroegen ongeveer $ 20.600 , vergeleken met ongeveer $ 22.100 in de periode van vorig jaar, waarbij de daling voornamelijk het gevolg was van efficiëntere mijnwerkers in de mijnfaciliteiten van het bedrijf, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere energieprijzen in het jaar en meer netwerkmoeilijkheden vergeleken met het voorgaande jaar. De afschrijvingskosten stegen tot $ 93,9 miljoen in 2022, vergeleken met $ 23,3 miljoen in 2021, als gevolg van het toegenomen aantal en de totale kosten van de mijnwerkers die gedurende het jaar werden ingezet, samen met $ 5,1 miljoen aan bijkomende afschrijvingen van de nieuw verworven HPC-activiteiten. Hut 8 hanteert met name een afschrijvingsschema van twee jaar voor zijn mijnwerkers, wat naar industriële normen een conservatief tijdschema is.

miljoen voor het jaar eindigend op , tegenover miljoen in het vorige jaar. De operationele kosten van de site voor 2022 bedroegen miljoen, waarvan miljoen betrekking had op onze high performance computing-activiteiten ("HPC"). De gemiddelde operationele kosten per bitcoin voor 2022 bedroegen ongeveer , vergeleken met ongeveer in de periode van vorig jaar, waarbij de daling voornamelijk het gevolg was van efficiëntere mijnwerkers in de mijnfaciliteiten van het bedrijf, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere energieprijzen in het jaar en meer netwerkmoeilijkheden vergeleken met het voorgaande jaar. De afschrijvingskosten stegen tot miljoen in 2022, vergeleken met miljoen in 2021, als gevolg van het toegenomen aantal en de totale kosten van de mijnwerkers die gedurende het jaar werden ingezet, samen met miljoen aan bijkomende afschrijvingen van de nieuw verworven HPC-activiteiten. Hut 8 hanteert met name een afschrijvingsschema van twee jaar voor zijn mijnwerkers, wat naar industriële normen een conservatief tijdschema is. Voor het jaar eindigend op 31 december 2022 identificeerde het bedrijf indicatoren van bijzondere waardevermindering voor zijn kasstroomgenererende eenheden voor de ontginning van digitale activa ("CGU's") en testte haar CGU's voor de ontginning van digitale activa op bijzondere waardevermindering. Het management heeft de realiseerbare waarde bepaald als de bedrijfswaarde (VIU) voor de drie CGU's voor de ontginning van digitale activa, op basis van het geografische gebied en de onderscheiden kasstromen: Medicine Hat , Drumheller en North Bay . Deze CGU's omvatten mijnbouwinfrastructuur en installaties en uitrusting voor mijnbouwservers. Voor het jaar eindigend op 31 december 2022 beoordeelde het bedrijf de VIU van de CGU's voor mijnbouw van digitale activa. Als gevolg van de dalende economie van de ontginning van digitale activa, met name de daling van de prijs van de Bitcoin in de loop van 2022, heeft de onderneming een bijzondere waardevermindering geboekt op haar CGU's voor de ontginning van digitale activa. Het verschil tussen de boekwaarde vóór bijzondere waardevermindering en de realiseerbare waarde van de mijnbouw-CGU's voor digitale activa bedraagt $ 98,6 miljoen.

identificeerde het bedrijf indicatoren van bijzondere waardevermindering voor zijn kasstroomgenererende eenheden voor de ontginning van digitale activa ("CGU's") en testte haar CGU's voor de ontginning van digitale activa op bijzondere waardevermindering. Het management heeft de realiseerbare waarde bepaald als de bedrijfswaarde (VIU) voor de drie CGU's voor de ontginning van digitale activa, op basis van het geografische gebied en de onderscheiden kasstromen: , en . Deze CGU's omvatten mijnbouwinfrastructuur en installaties en uitrusting voor mijnbouwservers. Voor het jaar eindigend op beoordeelde het bedrijf de VIU van de CGU's voor mijnbouw van digitale activa. Als gevolg van de dalende economie van de ontginning van digitale activa, met name de daling van de prijs van de Bitcoin in de loop van 2022, heeft de onderneming een bijzondere waardevermindering geboekt op haar CGU's voor de ontginning van digitale activa. Het verschil tussen de boekwaarde vóór bijzondere waardevermindering en de realiseerbare waarde van de mijnbouw-CGU's voor digitale activa bedraagt miljoen. Voor het jaar eindigend op 31 december 2022 identificeerde het bedrijf indicatoren van bijzondere waardevermindering voor haar graphics processing unit ("GPU") mining groep activa en testte haar GPU mining groep activa op bijzondere waardevermindering. Het management heeft de realiseerbare waarde van de mijnbouwgroep van GPU vastgesteld op de reële waarde minus de vervreemdingskosten. Als gevolg van de Ethereum Merge in 2022, waarbij het Ethereum netwerk zijn consensusmechanisme veranderde van proof-of-work naar proof-of-stake, was het bedrijf niet in staat het Ethereum netwerk te ontginnen met behulp van de GPU mining groep van activa. Het bedrijf is er niet in geslaagd een alternatief digitaal actief te vinden om te ontginnen met winstgevende mijnbouwresultaten met behulp van de GPU-mijnbouwgroep van activa. Als gevolg daarvan heeft het bedrijf een waardevermindering geboekt op de activa van de GPU-mijnbouwgroep. Het verschil tussen de boekwaarde vóór bijzondere waardevermindering en de realiseerbare waarde van de activa van de GPU-mijnbouwgroep van het bedrijf bedraagt $ 15,2 miljoen.

identificeerde het bedrijf indicatoren van bijzondere waardevermindering voor haar graphics processing unit ("GPU") mining groep activa en testte haar GPU mining groep activa op bijzondere waardevermindering. Het management heeft de realiseerbare waarde van de mijnbouwgroep van GPU vastgesteld op de reële waarde minus de vervreemdingskosten. Als gevolg van de Ethereum Merge in 2022, waarbij het Ethereum netwerk zijn consensusmechanisme veranderde van proof-of-work naar proof-of-stake, was het bedrijf niet in staat het Ethereum netwerk te ontginnen met behulp van de GPU mining groep van activa. Het bedrijf is er niet in geslaagd een alternatief digitaal actief te vinden om te ontginnen met winstgevende mijnbouwresultaten met behulp van de GPU-mijnbouwgroep van activa. Als gevolg daarvan heeft het bedrijf een waardevermindering geboekt op de activa van de GPU-mijnbouwgroep. Het verschil tussen de boekwaarde vóór bijzondere waardevermindering en de realiseerbare waarde van de activa van de GPU-mijnbouwgroep van het bedrijf bedraagt miljoen. Het nettoverlies voor 2022 bedroeg $ 242,8 miljoen en het nettoverlies per aandeel $ 1,29 , vergeleken met een nettoverlies van $ 72,7 miljoen en een nettoverlies per aandeel van $ 0,54 in het voorgaande jaar. De verandering weerspiegelt de lagere inkomsten uit mijnbouwactiviteiten voor digitale activa, hogere kosten van inkomsten, $ 113,9 miljoen aan bijzondere waardevermindering op CGU's voor digitale activamining en GPU-mijnbouwgroep van activa, en verlies op herwaardering van digitale activa geboekt op nettoverlies van $ 134,8 miljoen als gevolg van de daling van de Bitcoinprijs in 2022.

miljoen en het nettoverlies per aandeel , vergeleken met een nettoverlies van miljoen en een nettoverlies per aandeel van in het voorgaande jaar. De verandering weerspiegelt de lagere inkomsten uit mijnbouwactiviteiten voor digitale activa, hogere kosten van inkomsten, miljoen aan bijzondere waardevermindering op CGU's voor digitale activamining en GPU-mijnbouwgroep van activa, en verlies op herwaardering van digitale activa geboekt op nettoverlies van miljoen als gevolg van de daling van de Bitcoinprijs in 2022. De mijnbouwwinst (i) bedroeg $ 60,4 miljoen in 2022, tegenover $ 108,1 miljoen in 2021. De verandering is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere gemiddelde Bitcoin-prijs en hogere gemiddelde stroomkosten, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door het effect op de inkomsten van het hogere aantal gedolven Bitcoin.

bedroeg miljoen in 2022, tegenover miljoen in 2021. De verandering is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere gemiddelde Bitcoin-prijs en hogere gemiddelde stroomkosten, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door het effect op de inkomsten van het hogere aantal gedolven Bitcoin. De aangepaste EBITDA(i) bedroeg $ 32,0 miljoen, tegenover $ 96,6 miljoen in 2021. Bijdragen van high performance computing-activiteiten werden tenietgedaan door druk op de mijnbouwmarges.

_____________________________ (i) Niet-IFRS-normen - zie de sectie "Niet-IFRS-normen" hieronder. Bepaalde vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast om overeen te stemmen met de presentatie van de huidige periode.

Meer informatie staat in de management discussion & analysis (de "MD&A") en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap voor de jaren eindigend op 31 december 2022 en 2021. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van het bedrijf op hut8.io onder het SEDAR profiel van het bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR profiel van het bedrijf op www.sec.gov .

NIET-IFRS-NORMEN

In dit persbericht wordt verwezen naar bepaalde normen die niet erkend zijn onder IFRS en die geen gestandaardiseerde betekenis hebben zoals voorgeschreven door IFRS. Zij zijn derhalve niet noodzakelijk vergelijkbaar met soortgelijke normen die door andere ondernemingen worden gehanteerd. De onderneming gebruikt niet-IFRS-normen, waaronder "Mijnbouwwinst" en "Aangepaste EBITDA", als aanvullende informatie om IFRS-normen aan te vullen door meer inzicht te verschaffen in de bedrijfsresultaten van de onderneming vanuit het perspectief van het management. Deze mogen niet worden beschouwd als alternatieven voor, of ter vervanging van, normen van bedrijfsresultaten en liquiditeit gepresenteerd in overeenstemming met IFRS.

De volgende tabellen en definities doen niet-IFRS-normen die door het bedrijf worden gebruikt om de operationele prestaties van Hut 8 te analyseren, aansluiten bij hun dichtstbijzijnde IFRS-norm en moeten worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekeningen voor de jaren eindigend op 31 december 2022 en 2021.

Mining winst

"Mining winst" vertegenwoordigt de brutowinst (opbrengsten min de kosten van de opbrengsten), exclusief afschrijvingen en de direct aan de hosting-diensten en aan de high performance computingactiviteiten toe te rekenen opbrengsten en exploitatiekosten van de site. Mining winst toont de winstgevendheid van de kernactiviteit van het bedrijf op het gebied van de ontginning van digitale activa, zonder de impact van afschrijvingskosten die geen verband houden met de kasstroom. De mijnbouwwinstmaatstaf stelt beleggers in staat de winstgevendheid van de mijnbouwactiviteiten te beoordelen exclusief algemene en administratieve kosten.

De volgende tabel geeft de overeenstemming weer tussen brutowinst (-verlies) en onze niet-IFRS-norm, Mining winst:

Voor de periodes eindigend op 31 december Na drie maanden eindigend op

Na twaalf maanden eindigend op (in duizenden CAD) 2022 2021

2022 2021 Brutowinst (-verlies) $ (23.373) $ 30.567

$ (24.967) $ 88.798











Toevoegen (aftrekken):









Inkomsten uit hosting - (2.352)

(751) (8.376) Inkomsten uit high performance computing (4.487) -

(16.891) - Exploitatiekosten van de site toe te schrijven aan hosting - 1616

797 4417 Exploitatiekosten van de site toe te schrijven aan high performance computing 2.189 -

8378 - Afschrijving 29.004 9315

93880 23288 Mining winst $ 3.333 $ 39.146

$ 60.446 $ 108.127

Aangepaste EBITDA

"Aangepaste EBITDA" staat voor EBITDA (netto-inkomsten of -verliezen, exclusief nettofinancieringsinkomsten of -uitgaven, inkomstenbelasting of -terugvordering, afschrijvingen en waardeverminderingen), aangepast met het oog op uitsluiting van op aandelen gebaseerde vergoedingen anders dan in geld, reële waardewinsten of -verliezen op de herwaardering van digitale activa, eenmalige waardeverminderingen of terugnemingen van waardeverminderingen, en kosten in verband met eenmalige of eenmalige transacties. Aangepaste EBITDA wordt gebruikt om de winstgevendheid te beoordelen zonder de impact van een non-cash accountingbeleid, kapitaalstructuur, belastingen en eenmalige of niet-recurrente transacties. Deze prestatienorm biedt een consistente vergelijkbare maatstaf voor de winstgevendheid van het Bedrijf over verschillende tijdsperioden heen.

De volgende tabel geeft de overeenstemming weer tussen het nettoresultaat (-verlies) en onze niet-IFRS-norm, aangepaste EBITDA:

Voor de periodes eindigend op 31 december Na drie maanden eindigend op

Na twaalf maanden eindigend op (in duizenden CAD) 2022 2021

2022 2021 Nettowinst (-verlies) $ (186.668) $ (111.178)

$ (242.813) $ (72.711)











Toevoegen (aftrekken):









Netto financierings(inkomsten)kosten 1.970 (326)

6670 (1.498) Afschrijvingen en waardeverminderingen 29.004 9315

94528 23288 Waardevermindering 113.876 -

113876 - Op aandelen gebaseerde betaling 1.742 2550

6913 9876 Winst op verkoop van digitale activa - -

- (182) Wisselkoers (winst) verlies (252) 1.741

1.276 3.143 Op aandelen gebaseerde betalingen, na aftrek van belastingen - -

- 1.246 Eenmalige transactiekosten 3.505 2.033

5.116 2.956 Uitgestelde belastingkosten - 12.076

9.593 5.620 Lasten uit hoofde van omzetbelasting - 4.892

913 10.694 Herwaardering verlies van digitale activa 37.214 -

134.772 - (Winst) verlies op herwaardering van warrants (4.306) 114.161

(98.810) 114161 Aangepaste EBITDA $ (3.915) $ 35.264

$ 32.034 $ 96.593

BEDRIJFSUPDATES

Op 7 februari 2023 kondigden Hut 8 Mining Corp. en U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp ("USBTC"), bouwer en strategische exploitant van vier centra in de VS voor het minen van bitcoins, aan dat de raad van bestuur van beide bedrijven unaniem een definitieve overeenkomst van het gecombineerde bedrijf heeft goedgekeurd waaronder de bedrijven zullen samengaan in een fusie van alle aandelen van gelijken (de "Transactie"). Het gecombineerde bedrijf krijgt de naam "Hut 8 Corp." ("New Hut") en zal een in de VS gevestigde entiteit zijn. De transactie zal New Hut naar verwachting vestigen als een grootschalige, beursgenoteerde bitcoin-miner die zich richt op economisch minen, sterk gediversifieerde inkomstenstromen en toonaangevende best practices in ESG-criteria.

New Hut krijgt toegang tot ongeveer 825 MW aan bruto-energie op alle zes locaties met zelf-mining, hosting en beheerde infrastructuuractiviteiten.

Het zal 5,6 EH/s aan geïnstalleerde zelf-miningcapaciteit en 244 MW aan totale energie beschikbaar hebben op vijf locaties met huidige zelf-miningactiviteiten: Medicine Hat, AB ; Drumheller, AB ; Niagara Falls, NY ; Granbury, TX ; en King Mountain, TX. De 1,7 EH/s geïnstalleerde zelf-miningproductie op de TX-locatie King Mountain is eigendom van de King Mountain Joint Venture waarin USBTC naast een toonaangevende energiepartner (de "King Mountain JV") een lidmaatschapsbelang van 50% heeft. USBTC blijft een juridisch geschil aankaarten met de stad Niagara Falls, NY over activiteiten op de locatie in dezelfde stad. Hoewel de werkzaamheden ononderbroken doorgaan, heeft het team een noodplan opgesteld dat in werking gesteld zal worden als een oplossing uitblijft.

; ; ; ; en King Mountain, TX. De 1,7 EH/s geïnstalleerde zelf-miningproductie op de TX-locatie is eigendom van de waarin USBTC naast een toonaangevende energiepartner (de "King Mountain JV") een lidmaatschapsbelang van 50% heeft. USBTC blijft een juridisch geschil aankaarten met de stad over activiteiten op de locatie in dezelfde stad. Hoewel de werkzaamheden ononderbroken doorgaan, heeft het team een noodplan opgesteld dat in werking gesteld zal worden als een oplossing uitblijft. New Hut zal 220 MW aan hostinginfrastructuur beheren op zijn King Mountain , TX-site, aangedreven door een mix van bronnen, waaronder wind en kernenergie, en ondersteunt meerdere klanten, waaronder enkele van de grootste mining-bedrijven in de sector. Hosting is eigendom van de King Mountain JV.

, TX-site, aangedreven door een mix van bronnen, waaronder wind en kernenergie, en ondersteunt meerdere klanten, waaronder enkele van de grootste mining-bedrijven in de sector. Hosting is eigendom van de King Mountain JV. New Hut zal 680 MW aan infrastructuuractiviteiten beheren, aangedreven door energie uit een mix van bronnen, waaronder hernieuwbare en emissievrije bronnen in Kearney , NB en Granbury en King Mountain, TX. Dit unieke, toonaangevende serviceaanbod geeft eigenaars van locaties voor het minen van bitcoins de mogelijkheid om de professionals van USBTC alle dagelijkse activiteiten, hosting, sitebeheer en onderhoud te laten beheren met behulp van speciaal gebouwde sitebeheersoftware.

, NB en en King Mountain, TX. Dit unieke, toonaangevende serviceaanbod geeft eigenaars van locaties voor het minen van bitcoins de mogelijkheid om de professionals van USBTC alle dagelijkse activiteiten, hosting, sitebeheer en onderhoud te laten beheren met behulp van speciaal gebouwde sitebeheersoftware. Het USBTC-team brengt met name aanzienlijk leiderschap in energieopwekking en -ontwikkeling, vraagrespons, hedging, netstabilisatie en analyse in New Hut in, waardoor het vermogen van New Hut aanzienlijk om beter te plannen rond een stabiel en voorspelbaar energieverbruik en om prijsschommelingen op markten te verminderen, aanzienlijk toeneemt.

New Hut zal zich daarnaast blijven inzetten voor de ondersteuning en groei van de HPC-activiteiten die een hoeksteen blijven van de gediversifieerde strategie van New Hut en maandelijks terugkerende inkomsten genereren afkomstig van ongeveer 370 Noord-Amerikaanse klanten.

OVER HUT 8

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika, geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op bitcoin, blockchain, web 3.0 en het slaan van een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het vlak van high-performance computing. Met twee locaties in Zuid-Alberta voor het delven van digitale activa heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de sector en een van de hoogste voorraden van onbezwaarde, zelfgedolven bitcoins van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met meer dan 3.300 m² aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele sector voor high-performance computing (Web 2.0) als opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste Canadese digitale miner die genoteerd stond op de Nasdaq Global Select Market. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, activiteiten, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf, valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zou kunnen", "zou moeten", "zal", "is van plan", "plant", "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten alle verklaringen die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie. Dergelijke toekomstgerichte informatie in dit persbericht omvat, maar is niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot het volgende: de positie en het vermogen van het bedrijf om kansen in de digitale activa-industrie te benutten; het vermogen van het bedrijf om de HODL-strategie op de lange termijn te bevorderen; de groeistrategie van het bedrijf; verwachtingen voor andere economische, zakelijke, regelgevende en/of concurrentiefactoren met betrekking tot het bedrijf of de Bitcoin-industrie in het algemeen; verwachte hashtarieven, uitgaven en winstgevendheid; het vermogen van het bedrijf om te reageren op prijsvolatiliteit van digitale activa; fluctuerende stroom- en energiekosten; het vermogen van het bedrijf om te navigeren door verhoogde netwerkmoeilijkheden; de verwachte resultaten van de transactie, inclusief de activa en financiële positie van New Hut; het vermogen van Hut 8 en USBTC om de transactie te voltooien op de hierin beschreven voorwaarden, of überhaupt, inclusief de ontvangst van vereiste regelgevende goedkeuringen, goedkeuring van aandeelhouders, goedkeuring van de rechtbank, goedkeuring van de beurs en voldoening aan andere gebruikelijke voorwaarden voor closing; de verwachte synergieën in verband met de transactie met betrekking tot strategie, operaties en andere zaken; prognoses met betrekking tot expansie; verwachtingen met betrekking tot New Hut's hashrate en self-mining capaciteit; verwachte ESG-inspanningen en toezeggingen; en het vermogen van New Hut om toekomstige kansen uit te voeren, onder andere.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Belangrijke veronderstellingen zijn: veronderstellingen betreffende het niveau van de vraag en de financiële prestaties van de digitale activa-industrie; effectieve belastingtarieven; de wisselkoers van de Amerikaanse en Canadese dollar; de verwachte impact van de COVID-19 pandemie; inflatie; toegang tot kapitaal; timing en ontvangst van regelgevende goedkeuringen; acquisitie- en desinvesteringsactiviteiten, operationele kosten, rendement op investeringen, transactiekosten, schommelingen in energieprijzen en de energiebehoeften van het bedrijf, het vermogen om de vereiste goedkeuringen te verkrijgen (met inbegrip van goedkeuring door aandeelhouders, effectenbeurzen, regelgevende instanties en rechtbanken) en de vervulling van andere voorwaarden voor de voltooiing van de transactie onder de voorgestelde voorwaarden of helemaal niet; het verwachte tijdschema voor de voltooiing van de transactie; het vermogen om de verwachte voordelen van de transactie of de uitvoering van het bedrijfsplan voor New Hut te realiseren, inclusief als gevolg van een vertraging in de voltooiing van de transactie of moeilijkheden bij de integratie van de activiteiten van de betrokken ondernemingen (inclusief het behoud van belangrijke werknemers); de potentiële impact van de afronding van de transactie op relaties, inclusief met regelgevende instanties, werknemers, leveranciers, klanten, concurrenten en andere belangrijke belanghebbenden; de uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure met betrekking tot USBTC's juridische geschil met de City of Niagara Falls, New York; en de uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure met betrekking tot het juridische geschil van het bedrijf met Validus Power Corp.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel door Hut 8 redelijk geacht op de datum van dit persbericht, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot: beveiligings- en cyberbeveiligingsbedreigingen en hacks; kwaadwillende actoren of botnets die controle verkrijgen over verwerkingskracht op het Bitcoin-netwerk; verdere ontwikkeling en acceptatie van het Bitcoin-netwerk; veranderingen in de Bitcoin-miningmoeilijkheden; verlies of vernietiging van privésleutels; verhogingen van de vergoedingen voor het vastleggen van transacties in de Blockchain; foutieve transacties; afhankelijkheid van een beperkt aantal belangrijke werknemers; afhankelijkheid van externe leveranciers van mijnpooldiensten; veranderingen in de regelgeving; veranderingen in classificatie en belastingen; momentum prijsrisico; fraude en mislukking in verband met digitale activa beurzen; moeilijkheden bij het verkrijgen van bankdiensten en financiering; moeilijkheden bij het verkrijgen van verzekeringen, vergunningen en licenties; internet- en stroomstoringen; geopolitieke gebeurtenissen; onzekerheid in de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen; onzekerheid over de aanvaarding of het wijdverbreide gebruik van digitale activa; het niet anticiperen op technologische innovaties; de COVID-19 pandemie (of een materiële escalatie daarvan); klimaatverandering; valutarisico, kredietrisico en herstel van potentiële verliezen; procesrisico; risico van bedrijfsintegratie; veranderingen in de marktvraag; veranderingen in netwerk en infrastructuur; systeemonderbreking; veranderingen in leaseovereenkomsten; tegenpartijrisico; het niet bereiken van de beoogde voordelen van stroomafnameovereenkomsten; de mogelijkheid van onderbroken levering, of opschorting van de levering, van energie aan de mijnbouwlocaties van het bedrijf; het vermogen om bedrijfsplannen, prognoses en andere verwachtingen uit te voeren; het vermogen om bijkomende kansen te identificeren en te realiseren en andere risico's in verband met de mijnbouw- en datacenteractiviteiten op het gebied van digitale activa. Voor een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf, zie het gedeelte "Risicofactoren" van het Jaarinformatieformulier van het bedrijf van 9 maart 2023, en de andere doorlopende openbaarmakingsdocumenten van Hut 8 die beschikbaar zijn op de website van het bedrijf op hut8.io , onder het SEDAR-profiel van het bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR-profiel van het bedrijf op www.sec.gov .

Hoewel deze factoren niet zijn bedoeld als een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8, moeten ze zorgvuldig in beschouwing worden genomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat zulke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht vermeld staan, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, verwacht, geprojecteerd of gericht. Op dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mag derhalve niet zonder voorbehoud worden vertrouwd. De impact van een veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn, en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het moment zelf. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet.

