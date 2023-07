Hut 8 publiceert tweede ESG-jaarverslag

Bedrijf innoveert om een positieve en duurzamere toekomst te ondersteunen; jaarverslag bevat gegevens over HPC-activiteiten

TORONTO, 7 juli 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp . (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), ("Hut 8" of het "Bedrijf"), een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte pioniers op het gebied van het minen van digitale activa en leverancier van infrastructuur voor high performance computing (HPC), heeft vandaag zijn 2022 Environmental, Social, and Governance Report gepubliceerd, het tweede jaarverslag na zijn inaugurele bevindingen voor 2021 . Dit jaarverslag belicht de doelstellingen van Hut 8 om zijn impact op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd operationele innovatie te stimuleren. Het bevat ook voor het eerst de bedrijfsgegevens over HCP (High Performance Computing) van het Bedrijf na de overname van vijf grote datacenters vorig jaar.

"Bij Hut 8 begrijpen we dat onze inzet op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur fundamenteel is voor wie we als bedrijf zijn", aldus Jaime Leverton, CEO van Hut 8. "We zijn op onze proactieve aanpak om de planeet te beschermen, onze gemeenschappen en mensen te ondersteunen en inclusieve en transparante werkwijzen te bevorderen."

De belangrijkste punten uit het jaarverslag zijn:

Milieu

Voortgezet streven naar CO 2 -neutraliteit tegen 2025

-neutraliteit tegen 2025 Koolstofinstrumenten aangeschaft om 40% van onze scope 1- en scope 2-emissies in 2022 te compenseren (t.o.v. 20% in 2021)

HPC-datacenters in Ontario en British Columbia rapporteerden een koolstofvrije netmix van respectievelijk 94% en 97%

en rapporteerden een koolstofvrije netmix van respectievelijk 94% en 97% In 2022 meer dan 94% van het afval van stortplaatsen afgevoerd, t.o.v. 61% in 2021

Samengewerkt met ERS International om 220 ton verouderde machines te recyclen en 5.200 ton aan koolstofdioxide-equivalent geserialiseerde koolstofpunten verdiend

Het belangrijkste datacenter in Kelowna gerenoveerd met 100% LED-verlichting en gerecyclede en hergebruikte materialen, waaronder het recyclen van 900 kilo aan tapijttegels

Sociaal

Nul geregistreerde veiligheidsincidenten op de werkvloer in 2022

43% van de leidinggevende functies wordt bekleed door vrouwen; 29% door mensen met een etnische achtergrond

Ondersteund en gedoneerd aan lokale en nationale organisaties zoals Hackergal, Medicine Hat College en het Drumheller Dragons Hockey Team

Verantwoord bestuur

De eerste enquête over diversiteit en inclusie van Hut 8 gehouden om inzicht te krijgen in de diversiteit van het personeelsbestand met betrekking tot leeftijd, genderidentiteit, etnische achtergrond

40% van de bestuurszetels wordt bezet door vrouwen; 40% door mensen met een etnische achtergrond

Een van de belangrijkste ESG-doelstellingen van Hut 8 is om te pleiten voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers, terwijl we ook partnerschappen aangaan met de gemeenschap en streven naar transparantie. In het afgelopen jaar heeft Hut 8 zijn activiteiten uitgebreid zonder zijn ESG-doelstellingen uit het oog te verliezen.

In januari 2022 voltooide Hut 8 de overname van vijf traditionele datacenters, waardoor de mix van energiebronnen van het Bedrijf werd uitgebreid met waterkracht. Hut 8 bleef ook werken als stichtend lid van de Bitcoin Mining Council om het onderwijs te verbeteren, belangrijke informatie te delen en namens de sector de beste milieupraktijken te promoten.

"In onze sector zijn we een ESG-leider en we weten ook dat hoe meer transparantie we kunnen brengen in de sector, des te meer we kunnen helpen om belangrijke belanghebbenden te informeren over best practices", aldus Leverton.

Het verslag is opgesteld conform de richtlijnen van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en het Global Reporting Initiative (GRI), waarbij Ernst & Young LLP beperkte zekerheden heeft gegeven over bepaalde toelichtingen in het verslag.

Klik hier voor meer informatie over de ESG-doelstellingen, de resultaten en het jaarverslag van vorig jaar van Hut 8..

Over Hut 8

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika. Het wordt geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op bitcoin, blockchain en web 3.0, en slaat een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het gebied van high-performance computing. Met twee operationele locaties in Zuid-Alberta voor het minen van digitale activa heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de sector en een van de hoogste voorraden van onbezwaarde, zelfgeminede bitcoins van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met meer dan 3.300 m² aan geodiverse datacenterruimte en cloudcapaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele sector voor high-performance computing (Web 2.0) als opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste Canadese digitale miner die genoteerd stond op de Nasdaq Global Select Market. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het Bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, werkzaamheden, plannen en andere dergelijke zaken van het Bedrijf, valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak geïdentificeerd aan de hand van woorden als "kan", "zou", "kon", "zouden", "zullen", "van plan zijn", "plannen", "anticiperen", "toestaan", "geloven", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "zou kunnen", "mogelijk", "voorspellen", "is ontworpen om", "waarschijnlijk" of soortgelijke uitdrukkingen. Daarnaast bevatten alle verklaringen in dit persbericht die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie en bevatten ze onder andere verklaringen met betrekking tot: de plannen, doelen, doelstellingen, toezeggingen en strategieën van het Bedrijf om zijn doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur te bevorderen, de stappen die het Bedrijf van plan is te nemen om deze doelstellingen te bereiken, de strategie van het Bedrijf om ESG-afstemming te bereiken, en plannen om ESG-praktijken uit te breiden, het doel van het Bedrijf om in 2025 koolstofneutraal te zijn, het vermogen van het Bedrijf om zijn diversiteitsdoelstellingen met betrekking tot zijn Raad van Bestuur en management te bereiken, het vermogen van het Bedrijf om toekomstige ESG-doelstellingen te bereiken, en andere verklaringen die geen historische feiten zijn.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Hoewel dit door Hut 8 als redelijk wordt beschouwd op de datum van dit persbericht, zijn dergelijke verklaringen onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot beveiligings- en cyberbeveiligingsbedreigingen en -hacks, kwaadwillende actoren of botnets die controle krijgen over de verwerkingskracht op het bitcoin-netwerk, verdere ontwikkeling en acceptatie van het bitcoin-netwerk, wijzigingen in bitcoin mining-problemen, verlies of vernietiging van privésleutels, verhogingen van vergoedingen voor het vastleggen van transacties in de Blockchain, foutieve transacties, vertrouwen op een beperkt aantal sleutelmedewerkers, vertrouwen op externe serviceproviders van de miningpool, wijzigingen in regelgeving, classificatie- en belastingwijzigingen, momentumprijsrisico, fraude en falen met betrekking tot de uitwisseling van digitale activa, problemen bij het verkrijgen van financiële diensten en financiering, problemen bij het verkrijgen van verzekeringen, vergunningen en licenties, internet- en stroomstoringen, geopolitieke gebeurtenissen, onzekerheid bij de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen, onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreide gebruik van digitale activa, het niet anticiperen op technologische innovaties, de COVID19-pandemie, klimaatverandering, valutarisico, kredietrisico en herstel van potentiële verliezen, procesrisico, bedrijfsintegratierisico, veranderingen in de marktvraag, veranderingen in netwerk en infrastructuur, systeemonderbreking, wijzigingen in leasingovereenkomsten, het niet behalen van de beoogde voordelen van stroomafnameovereenkomsten, mogelijkheid van onderbroken levering of opschorting van de levering van energie aan de mininglocaties van het Bedrijf, en andere risico's met betrekking tot de activiteiten rondom digitale activa en die van datacenters. Voor een volledig overzicht van de factoren die van invloed kunnen zijn op het Bedrijf, wordt verwezen naar het onderdeel "Risicofactoren" van het Jaarlijkse informatieformulier van het Bedrijf van 9 maart 2023 en de andere documenten inzake voortdurende openbaarmaking van Hut 8, die beschikbaar zijn op het profiel van het Bedrijf op het System for Electronic Document Analysis and Retrieval op www.sedar.com en op de EDGAR-sectie van de website van de U.S. Securities and Exchange Commission op www.sec.gov .

Hoewel deze factoren niet zijn bedoeld als een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8, moeten ze zorgvuldig in beschouwing worden genomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat zulke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht vermeld staan, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, geraamd, geprojecteerd of nagestreefd. Op dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mag derhalve niet zonder voorbehoud worden vertrouwd. De impact van enige veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn, en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het moment zelf. De toekomstgerichte informatie die dit persbericht bevat is opgesteld zoals op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals door de wet vereist.

Hut 8 Investor Relations: Sue Ennis, [email protected]; Hut 8 Media Relations: Erin Dermer, [email protected]

