Hut 8 publie son deuxième rapport annuel sur les principes ESG

TORONTO, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp . (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), (« Hut 8 » ou la « Société »), un des plus principaux pionniers de l'extraction d'actifs numériques axée sur l'innovation en Amérique de Nord et un fournisseur d'infrastructure informatique à haute performance de premier rang, a publié aujourd'hui le Rapport 2022 sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance , son deuxième rapport annuel sur les principes ESG qui fait suite au rapport inaugural de 2021 . Le rapport met en avant les objectifs de Hut 8 consistant à réduire son empreinte environnementale tout en favorisant l'innovation opérationnelle. De plus, il présente pour la première fois des données commerciales sur l'activité de calcul haute performance (HPC) de la Société, à la suite de l'acquisition de cinq centres de données d'entreprise l'année dernière.

« Chez Hut 8, nous savons que nos engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance font partie intégrante de notre identité en tant qu'entreprise, a déclaré Jaime Leverton PDG de Hut 8. Nous sommes fiers d'adopter une approche proactive pour protéger la planète, soutenir nos collectivités et nos collaborateurs, et promouvoir des pratiques de travail inclusives et transparentes. »

Voici les points saillants du rapport :

Environnement

Engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2025

Achat d'instruments de carbone pour compenser 40 % des émissions de portée 1 et 2 générées par nos activités en 2022 (comparativement à 20 % en 2021)

Mix énergétique composé à 94 % et 97 %, respectivement, de sources sans carbone aux centres de données HPC en Ontario et en Colombie-Britannique

et en Colombie-Britannique Détournement de plus de 94 % des déchets des décharges en 2022, comparativement à 61 % en 2021

Établissement d'un partenariat avec ERS International pour recycler 220 tonnes métriques de machines périmées ; obtention de 5 200 tonnes métriques de crédits carbone sérialisés équivalents à du dioxyde de carbone

Rénovation du centre de données phare de Kelowna, avec un éclairage à 100 % DEL et des matériaux recyclés et réutilisés, dont plus de 800 kg de carreaux de moquette recyclés

Social

Aucun incident de sécurité au travail enregistrable en 2022

43 % des postes de haute direction sont occupés par des femmes ; 29 % sont occupés par des personnes noires, autochtones et de couleur

Soutien et dons à des organismes locaux et nationaux, dont Hackergal, Medicine Hat College, and the Drumheller Dragons Hockey Team

Gouvernance

Réalisation du premier sondage de Hut 8 sur la diversité et l'inclusion, dans le but de mieux comprendre la diversité de l'équipe concernant le sexe, l'âge et les personnes noires, autochtones et de couleur

40 % des sièges au conseil d'administration sont occupés par des femmes ; 40 % sont occupés par des personnes noires, autochtones et de couleur

Parmi les principaux objectifs ESG de Hut 8 figure la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être des employés, l'établissement de partenariats communautaires et un engagement envers la transparence. Au cours de l'année écoulée, Hut 8 a élargi ses activités tout en maintenant ses engagements ESG à l'avant-plan.

En janvier 2022, Hut 8 a conclu l'acquisition de cinq centres de données traditionnels, élargissant son mix énergétique en y ajoutant l'énergie hydroélectrique. De plus, Hut 8 a poursuit son travail en tant que membre fondateur du Bitcoin Mining Council afin d'accroître la sensibilisation des parties prenantes, de présenter des points de données clés, et de promouvoir les meilleures pratiques environnementales au nom de l'industrie.

« Nous sommes les leaders de notre secteur en matière d'ESG et nous savons aussi que plus nous apportons de transparence à notre industrie, plus nous sensibilisons les principales parties prenantes aux meilleures pratiques », a affirmé M. Leverton.

Le rapport a été préparé conformément aux directives fournies par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et la Global Reporting Initiative (GRI), et Ernst & Young LLP a fourni des assurances limitées sur certaines informations contenues dans le rapport.

Pour de plus amples informations sur les objectifs ESG de Hut 8, les réalisations de la Société et le rapport de l'an dernier, veuillez cliquer ici .

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher les mondes naissants et traditionnels de l'informatique haute performance. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques opérationnels situés dans le sud de l'Alberta, Hut 8 possède l'un des taux de capacité les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de bitcoins auto-minés au monde parmi les mineurs d'actifs numériques et les sociétés cotées en bourse. Avec plus de 36 000 pieds carrés (plus de 3 300 mètres carrés) d'espace de centre de données et de capacité cloud géodiversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques canadien à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. Par l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 aide à définir la révolution des actifs numériques pour créer de la valeur et des impacts positifs pour ses actionnaires et les générations à venir.

Relations avec les investisseurs de Hut 8 : Sue Ennis, [email protected] ; Relations avec les médias de Hut 8 : Erin Dermer, [email protected]

