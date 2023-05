Hut 8 rapporteert financiële en bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2023

Kwartaalomzet van CAD 19,0 miljoen, inclusief CAD 4,5 miljoen uit de high performance computing-business

9.133 zelfgedolven bitcoins in bewaring op 31 maart

TORONTO, 14 mei 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of het "Bedrijf"), een van de grootste, op innovatie gerichte pioniers van Noord-Amerika op het gebied van digital asset mining, en leverancier van infrastructuur voor high-performance computing, is verheugd zijn financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2023 bekend te maken. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in Canadese dollars ("CAD").

"Begin 2023 hebben we een samenloop van gebeurtenissen meegemaakt: problemen met elektra op onze vestiging in Drumheller veroorzaakten storingen aan apparatuur, terwijl fluctuerende energieprijzen en toegenomen netwerkproblemen van invloed waren op onze miningactiviteiten", aldus Jaime Leverton, CEO van Hut 8. "We hebben echter ook het hoogste operationele hoogtepunt van 1,72 EH/s bereikt in onze Medicine Hat-faciliteit en hebben een fusie van gelijken met USBTC bekendgemaakt. Sindsdien hebben we vooruitgang geboekt met de belangrijkste regelgevingsdossiers die nodig zijn om de Transactie te voltooien."

"Tijdens het oplossen van de problemen op onze vestiging in Drumheller bleven we onze financiën in het eerste kwartaal strategisch beheren", aldus Shenif Visram, CFO. "Hoewel onze high-performance computing-activiteiten goed in de markt liggen, weerspiegelen de problemen aan de miningkant van het Bedrijf een daling van de inkomsten en in het aantal bitcoins dat we hebben kunnen delven. Een probleem dat we binnen alle gelederen van het Bedrijf proactief proberen op te lossen."

"In de aanloop naar de halvering zullen we ons blijven concentreren op het strategisch vergroten van onze voorraad bitcoins en het laten groeien van onze HPC-activiteiten, inclusief het verkennen van kansen in de groeiende markt voor kunstmatige intelligentie", aldus Jaime. "We verwachten dat onze voorgestelde bedrijfscombinatie met USBTC onze geïnstalleerde hashrate voor zelfmining zal verhogen tot 7,02 EH/s, ons geografische bereik in nieuwe energiemarkten zal vergroten en onze bedrijfsactiviteiten verder zal diversifiëren met capex-light, schaalbare, op fiduciair geld gebaseerde inkomstenstromen, wat ons op een positieve manier onderscheidt van pureplay-miners van digitale activa, die na de halvering waarschijnlijk meer worden blootgesteld aan afnemende opbrengsten als gevolg van een wereldwijd toenemende hashrate en extra concurrentie van soevereine naties en goed gefinancierde nieuwkomers.

HOOGTEPUNTEN EERSTE KWARTAAL 2023

De omzet daalde met CAD 34,3 miljoen tot CAD 19,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2023 vergeleken met CAD 53,3 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022.

miljoen tot miljoen in het eerste kwartaal van 2023 vergeleken met miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022. Het Bedrijf heeft in het eerste kwartaal van 2023 475 bitcoins gedolven, een daling van ongeveer 50% in vergelijking met het eerste kwartaal in 2022, voornamelijk als gevolg van een toename van de gemiddelde Bitcoin-netwerkproblemen resulterend in een afname van het aantal gedolven bitcoins en als gevolg van aanhoudende problemen met de elektra op onze vestiging van het Bedrijf in Drumheller , waarmee het Bedrijf al sinds het vierde kwartaal van 2022 aanhoudend te maken heeft.

, waarmee het Bedrijf al sinds het vierde kwartaal van 2022 aanhoudend te maken heeft. Zoals eerder gemeld, ondervond het Bedrijf problemen op zijn vestiging in Drumheller , voornamelijk als gevolg van hoge energie-inputniveaus waardoor miners faalden. Dit heeft een tot een aanzienlijke daling van de activiteiten geleid die momenteel ongeveer 15% van onze geïnstalleerde hashrate op de locatie in Drumheller bedragen. Het herstel begon in maart en kwam in een stroomversnelling in april toen het team nieuwe aangepaste firmware implementeerde in alle miningmodellen die ontworpen waren om de maximale uitgangsspanning van de voeding te verlagen, zodat onze apparatuur binnen veilige grenzen kan werken. We zijn actief bezig om meer mensen in te zetten en hebben een extra ploegendienst ingesteld om alle reparatiewerkzaamheden kracht bij te zetten. Bovendien hebben we nieuwe apparatuur aangeschaft om reparaties te versnellen en de miners weer snel online brengen. We verwachten binnen 10 tot 12 weken weer volledig operationeel te zijn. De problemen met de elektra op de locatie in Drumheller werden bovendien verergerd door hoge energieprijzen, waardoor de bedrijfsvoering op de locatie nog vaker onderbroken werd.

, voornamelijk als gevolg van hoge energie-inputniveaus waardoor miners faalden. Dit heeft een tot een aanzienlijke daling van de activiteiten geleid die momenteel ongeveer 15% van onze geïnstalleerde hashrate op de locatie in bedragen. Het herstel begon in maart en kwam in een stroomversnelling in april toen het team nieuwe aangepaste firmware implementeerde in alle miningmodellen die ontworpen waren om de maximale uitgangsspanning van de voeding te verlagen, zodat onze apparatuur binnen veilige grenzen kan werken. We zijn actief bezig om meer mensen in te zetten en hebben een extra ploegendienst ingesteld om alle reparatiewerkzaamheden kracht bij te zetten. Bovendien hebben we nieuwe apparatuur aangeschaft om reparaties te versnellen en de miners weer snel online brengen. We verwachten binnen 10 tot 12 weken weer volledig operationeel te zijn. De problemen met de elektra op de locatie in werden bovendien verergerd door hoge energieprijzen, waardoor de bedrijfsvoering op de locatie nog vaker onderbroken werd. De high performance computing ("HPC")-activiteiten van Hut 8 genereerden CAD 4,5 miljoen aan voornamelijk maandelijks terugkerende inkomsten in het eerste kwartaal van 2023 vergeleken met CAD 3,3 miljoen in het eerste kwartaal in 2022 toen het Bedrijf de HPC-activiteiten op 31 januari 2022 overnam.

miljoen aan voornamelijk maandelijks terugkerende inkomsten in het eerste kwartaal van 2023 vergeleken met miljoen in het eerste kwartaal in 2022 toen het Bedrijf de HPC-activiteiten op 31 januari 2022 overnam. De geïnstalleerde hashrate van het Bedrijf was 2,6 EH/s (exclusief de North Bay -faciliteit van het bedrijf) op 31 maart 2023 vergeleken met 2,5 EH/s op 31 december 2022 . In de laatste twee weken van het eerste kwartaal van 2023 werden 988 miners die voorheen in de North Bay -faciliteit van het bedrijf waren gestationeerd, operationeel in de Medicine Hat -faciliteit.

BITCOIN INVENTARIS EN WAARDE

Op 31 maart 2023 beschikte het Bedrijf over een saldo van 9.133 bitcoins, bestaande uit zelfgedolven, onbezwaard en bewaard, met een marktwaarde van CAD 352 miljoen. In het eerste kwartaal van 2023 heeft het Bedrijf 475 bitcoins gedolven en voor een bedrag van CAD 14,5 miljoen 428 bitcoins verkocht.

OPERATIONEEL EN FINANCIEEL OVERZICHT

Voor de periode van drie maanden eindigend op 31 maart

Na drie maanden eindigend op (duizenden CAD, behalve bedragen per aandeel)

2023 2022 Bedrijfsresultaten





Gedolven digitale activa

475 942







Financiële resultaten





Totale inkomsten

CAD 19.021 CAD 53.333 Netto-opbrengst

108.503 55.708 Winst uit mining (i)

2.590 32.906 Aangepaste EBITDA (i)

(3.697) 27.109







Per aandeel





Nettowinst - basis

CAD 0,49 CAD 0,33 Nettowinst - verwaterd

CAD 0,47 CAD 0,31 (i) Niet-IFRS-normen - zie de sectie "Niet-IFRS-normen" hieronder. Bepaalde vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast aan de presentatie van de huidige periode.













Per (in duizenden CAD)

31 maart, 2023 31 december, 2022 Financiële positie





Contant geld

CAD 15.904 CAD 30.515 Totaal digitale activa

352.436 203.627 Totaal activa

541.453 412.937 Totaal passiva

70.811 61.547 Totaal eigen vermogen

470.642 351.390 Werkkapitaal (ii)

339.855 215.490 (ii) Berekend als vlottende activa minus kortlopende schulden.











De omzet daalde met CAD 34,3 miljoen tot CAD 19,0 miljoen voor het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met CAD 53,3 miljoen voor hetzelfde kwartaal in 2022. Het delven van 475 bitcoins leverde het Bedrijf CAD 14,5 miljoen aan inkomsten, tegenover 942 gedolven bitcoins en CAD 49,3 miljoen aan inkomsten in de dezelfde periode van 2022. De dalende inkomsten uit het delven van bitcoins waren te wijten aan de daling met 41% van de dagelijkse gemiddelde slotprijs van Bitcoin (ongeveer CAD 30.600 voor het huidige kwartaal vergeleken met ongeveer CAD 52.300 in dezelfde periode vorig jaar), stopzetting in de grafische verwerkingseenheden van het Bedrijf ("GPU") miningactiviteiten als gevolg van de wijziging van het consensusmechanisme van het Ethereum-netwerk van proof-of-work naar proof-of-stake in het derde kwartaal van 2022, en toename van de gemiddelde netwerkproblematiek van Bitcoin met ongeveer 50% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Bovendien heeft het Bedrijf minder bitcoins gedolven vanwege de aanhoudende elektraproblemen en hogere energiekosten in de vestiging van het Bedrijf in Drumheller . De high-performance computing-activiteiten van het Bedrijf genereerden CAD 4,5 miljoen aan voornamelijk terugkerende inkomsten in het kwartaal, vergeleken met CAD 3,3 miljoen in het vergelijkbare kwartaal, wat een weerspiegeling is van twee maanden bedrijfsvoering van de high-performance computing-activiteiten, aangezien de overname van de high-performance computing-activiteiten op 31 januari 2022 werd afgerond.

miljoen tot miljoen voor het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met miljoen voor hetzelfde kwartaal in 2022. Het delven van 475 bitcoins leverde het Bedrijf miljoen aan inkomsten, tegenover 942 gedolven bitcoins en miljoen aan inkomsten in de dezelfde periode van 2022. De dalende inkomsten uit het delven van bitcoins waren te wijten aan de daling met 41% van de dagelijkse gemiddelde slotprijs van Bitcoin (ongeveer voor het huidige kwartaal vergeleken met ongeveer in dezelfde periode vorig jaar), stopzetting in de grafische verwerkingseenheden van het Bedrijf ("GPU") miningactiviteiten als gevolg van de wijziging van het consensusmechanisme van het Ethereum-netwerk van proof-of-work naar proof-of-stake in het derde kwartaal van 2022, en toename van de gemiddelde netwerkproblematiek van Bitcoin met ongeveer 50% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Bovendien heeft het Bedrijf minder bitcoins gedolven vanwege de aanhoudende elektraproblemen en hogere energiekosten in de vestiging van het Bedrijf in . De high-performance computing-activiteiten van het Bedrijf genereerden miljoen aan voornamelijk terugkerende inkomsten in het kwartaal, vergeleken met miljoen in het vergelijkbare kwartaal, wat een weerspiegeling is van twee maanden bedrijfsvoering van de high-performance computing-activiteiten, aangezien de overname van de high-performance computing-activiteiten op 31 januari 2022 werd afgerond. De kosten van de omzet bestaan uit operationele kosten van de vestiging en afschrijvingen, en bedroegen CAD 25,2 miljoen voor het eerste kwartaal van 2023 vergeleken met CAD 36,9 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022. De bedrijfskosten van de locatie voor het eerste kwartaal van 2023 bedroegen CAD 14,4 miljoen, waarvan CAD 12,0 miljoen toe te schrijven was aan onze miningactiviteiten en CAD 2,4 miljoen toe te schrijven was aan onze krachtige computeractiviteiten. De gemiddelde kosten van het minen van elke bitcoin voor het eerste kwartaal van 2023 bedroegen ongeveer CAD 25.100 , vergeleken met ongeveer CAD 18.000 per bitcoin in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De stijging was het gevolg van meer stroomverbruik per gedolven bitcoin, hogere energieprijzen en aanhoudende elektraproblemen in de Drumheller -faciliteit, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door het besluit van het Bedrijf om de ingezette miners in te perken en de efficiëntie te verhogen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De afschrijvingskosten daalden tot CAD 10,9 miljoen in het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met CAD 18,4 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2022, voornamelijk als gevolg van de lagere nettoboekwaarde van digitale asset mining-activa na de opname van niet-contante waardeverminderingen in het vierde kwartaal van 2022 als onderdeel van jaarlijkse toetsing op bijzondere waardeverminderingen.

miljoen voor het eerste kwartaal van 2023 vergeleken met miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022. De bedrijfskosten van de locatie voor het eerste kwartaal van 2023 bedroegen miljoen, waarvan miljoen toe te schrijven was aan onze miningactiviteiten en miljoen toe te schrijven was aan onze krachtige computeractiviteiten. De gemiddelde kosten van het minen van elke bitcoin voor het eerste kwartaal van 2023 bedroegen ongeveer , vergeleken met ongeveer per bitcoin in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De stijging was het gevolg van meer stroomverbruik per gedolven bitcoin, hogere energieprijzen en aanhoudende elektraproblemen in de -faciliteit, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door het besluit van het Bedrijf om de ingezette miners in te perken en de efficiëntie te verhogen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De afschrijvingskosten daalden tot miljoen in het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met miljoen in hetzelfde kwartaal van 2022, voornamelijk als gevolg van de lagere nettoboekwaarde van digitale asset mining-activa na de opname van niet-contante waardeverminderingen in het vierde kwartaal van 2022 als onderdeel van jaarlijkse toetsing op bijzondere waardeverminderingen. De nettowinst bedroeg CAD 108,5 miljoen en de nettowinst per aandeel bedroeg CAD 0,49 voor het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met de nettowinst van CAD 55,7 miljoen en de nettowinst per aandeel van CAD 0,33 voor hetzelfde kwartaal in 2022. De wijziging werd voornamelijk veroorzaakt door de niet-contante herwaarderingswinst van CAD 134,8 miljoen op digitale activa, CAD 5,0 miljoen winst op de verkoop van digitale activa, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere inkomsten uit het delven van digitale activa, een niet-contante herwaarderingsverlies op garantieverplichtingen en een groter gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen voor winst per aandeel volgens International Accounting Standards ("IAS") 33.

miljoen en de nettowinst per aandeel bedroeg voor het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met de nettowinst van miljoen en de nettowinst per aandeel van voor hetzelfde kwartaal in 2022. De wijziging werd voornamelijk veroorzaakt door de niet-contante herwaarderingswinst van miljoen op digitale activa, miljoen winst op de verkoop van digitale activa, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere inkomsten uit het delven van digitale activa, een niet-contante herwaarderingsverlies op garantieverplichtingen en een groter gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen voor winst per aandeel volgens International Accounting Standards ("IAS") 33. De miningwinst (i) bedroeg CAD 2,6 miljoen in het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met CAD 32,9 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022. De verandering is voornamelijk het gevolg van een gemiddeld lagere prijs voor bitcoins, grotere Bitcoin-netwerkproblemen, minder gedolven bitcoins en lagere inkomsten uit het delven van digitale activa als gevolg van de aanhoudende elektraproblemen op de locatie in Drumheller .

miljoen in het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022. De verandering is voornamelijk het gevolg van een gemiddeld lagere prijs voor bitcoins, grotere Bitcoin-netwerkproblemen, minder gedolven bitcoins en lagere inkomsten uit het delven van digitale activa als gevolg van de aanhoudende elektraproblemen op de locatie in . De aangepaste EBITDA(i) bedroeg CAD 3,7 miljoen negatief in het eerste kwartaal van 2023, vergeleken met CAD 27,1 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2022. Bijdragen van HPC-activiteiten werden tenietgedaan door lagere marges van de digital asset mining-activiteiten.

Raadpleeg voor meer informatie de bespreking en analyse van het management van het Bedrijf (de "MD&A") en de niet-geauditeerde, verkorte, geconsolideerde, tussentijdse financiële overzichten van het Bedrijf voor de drie maanden eindigend op 31 maart in 2023 en in 2022. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van het Bedrijf op hut8.io onder het SEDAR profiel van het Bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR profiel van het Bedrijf op www.sec.gov .

______________________________ (i) Niet-IFRS normen - zie het gedeelte "Niet-IFRS normen" hieronder. Bepaalde vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast om overeen te stemmen met de presentatie van de huidige periode.

NIET-IFRS-NORMEN

In dit persbericht wordt verwezen naar bepaalde normen die niet erkend zijn onder IFRS en die geen gestandaardiseerde betekenis hebben zoals voorgeschreven door IFRS. Zij zijn derhalve niet noodzakelijk vergelijkbaar met soortgelijke normen die door andere ondernemingen worden gehanteerd. Het Bedrijf gebruikt niet-IFRS-normen, waaronder "Mijnbouwwinst" en "Aangepaste EBITDA", als aanvullende informatie om IFRS-normen aan te vullen door meer inzicht te verschaffen in de bedrijfsresultaten van het Bedrijf vanuit het perspectief van het management. Deze mogen niet worden beschouwd als alternatieven voor, of ter vervanging van, normen van bedrijfsresultaten en liquiditeit gepresenteerd conform IFRS.

De volgende tabellen en definities herleiden niet-IFRS-maatstaven die door het Bedrijf worden gebruikt om de operationele prestaties van Hut 8 te analyseren naar hun dichtstbijzijnde IFRS-maatstaf en moeten worden gelezen in samenhang met de niet-gecontroleerde, verkorte, geconsolideerde, tussentijdse financiële overzichten van het Bedrijf voor de periode van drie maanden eindigend op 31 maart in 2023 en in 2022.

Mining winst

"Mining winst" vertegenwoordigt de brutowinst (opbrengsten min de kosten van de opbrengsten), exclusief afschrijvingen en de direct aan de hosting-diensten en aan de high performance computingactiviteiten toe te rekenen opbrengsten en exploitatiekosten van de site. Mining winst toont de winstgevendheid van de kernactiviteit van het Bedrijf op het gebied van de ontginning van digitale activa, zonder de impact van afschrijvingskosten die geen verband houden met de kasstroom. Met de maatstaf voor mining winst kunnen beleggers de winstgevendheid van de miningactiviteiten beoordelen met uitzondering van algemene en administratieve kosten.

De volgende tabel geeft de overeenstemming weer tussen brutowinst (-verlies) en onze niet-IFRS-norm, Mining winst:

Voor de periode van drie maanden eindigend op 31 maart

2023 2022 Brutowinst (-verlies)

CAD (6.207) CAD 16.455







Toevoegen (aftrekken):





Inkomsten uit hosting

- (751) Inkomsten uit high performance computing

(4.495) (3.290) Bedrijfskosten van de locatie toe te schrijven aan hosting en high performance computing

2.433 2.127 Afschrijving

10.859 18.365 Mining winst

CAD 2.590 CAD 32.906

Aangepaste EBITDA

"Aangepaste EBITDA" staat voor EBITDA (netto-inkomsten of -verliezen, exclusief netto financieringsinkomsten of -uitgaven, inkomstenbelasting of -terugvordering, afschrijvingen en waardeverminderingen), aangepast met het oog op uitsluiting van op aandelen gebaseerde vergoedingen anders dan in geld, reële waardewinsten of -verliezen op de herwaardering van digitale activa, eenmalige waardeverminderingen of terugnemingen van waardeverminderingen, en kosten in verband met eenmalige of niet-herhalende transacties. Aangepaste EBITDA wordt gebruikt om de winstgevendheid te beoordelen zonder de impact van een non-cash accountingbeleid, kapitaalstructuur, belastingen en eenmalige of niet-herhalende transacties. Deze prestatienorm biedt een consistente vergelijkbare maatstaf voor de winstgevendheid van het Bedrijf over verschillende tijdsperioden heen.

De volgende tabel stemt het nettoresultaat af op onze niet-IFRS-maatstaf, Aangepaste EBITDA:





Voor de periode van drie maanden eindigend op 31 maart 2023 2022 Netto-opbrengst CAD 108.503 CAD 55.708





Toevoegen (aftrekken):



Netto financieringskosten 1.432 1.292 Afschrijvingen en waardeverminderingen 11.036 18.594 Op aandelen gebaseerde betaling 3.035 1.299 Winst op verkoop van digitale activa (4.955) - Deviezenverlies 7 711 Eenmalige transactiekosten 12.288 1.611 Ontmantelingskosten North Bay 674 - Uitgestelde inkomstenbelasting (invordering) kosten (1.072) 1.121 Lasten uit hoofde van omzetbelasting - 913 Herwaarderingswinst van digitale activa (134.772) - Verlies (winst) op herwaardering van warrants 127 (54.140) Aangepaste EBITDA CAD (3.697) CAD 27.109

BEDRIJFSUPDATES

Hut 8 en US Data Mining Group, Inc., die zaken doen onder de naam US Bitcoin Corp ("USBTC") blijven vooruitgang boeken met betrekking tot de voorgestelde bedrijfscombinatie op grond waarvan de twee bedrijven zullen samengaan in een aandelenfusie van gelijken (de "Transactie"). Het gecombineerde bedrijf krijgt de naam "Hut 8 Corp." ("New Hut") en zal een in de VS gevestigde entiteit zijn. De Transactie zal New Hut naar verwachting vestigen als een grootschalige, beursgenoteerde bitcoinminer die zich richt op economisch minen, sterk gediversifieerde inkomstenstromen en toonaangevende praktijken op het gebied van milieu, samenleving en governance (ESG).

Op 10 maart 2023 maakte het Bedrijf bekend een brief van de Canadese Commissioner of Competition te hebben ontvangen, waarin wordt bevestigd dat de Commissioner of Competition niet van plan is de Transactie aan te vechten voor de Competition Tribunal.

Op 13 maart 2023 maakte het Bedrijf bekend dat de wachttijd onder de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act van 1976 met betrekking tot de bedrijfscombinatie was verstreken, waarmee werd voldaan aan een van de voorwaarden voor het sluiten van de Transactie.

Op 27 april 2023 maakte het Bedrijf via een persbericht bekend een wijziging van zijn formulier S-4-registratieverklaring (de "gewijzigde registratieverklaring") bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") te hebben ingediend.

Zoals vermeld in de gewijzigde registratieverklaring:

De verwachte capaciteit van New Hut voor zelfmining is verhoogd van de eerder bekendgemaakte 5,6 EH/s tot 7,02 EH/s bij mininginstallaties in Medicine Hat en Drumheller in Alberta ; Niagara Falls, New York ; Kearney, Nebraska ; en Granbury en King Mountain , Texas bij de afsluiting van de Transactie. De verbetering is te danken aan de inschakeling van extra miners op de locaties van USBTC.

en in ; ; ; en en , bij de afsluiting van de Transactie. De verbetering is te danken aan de inschakeling van extra miners op de locaties van USBTC. De 1,7 EH/s geïnstalleerde zelfminingcapaciteit op de TX-locatie King Mountain is eigendom van de King Mountain Joint Venture waarin USBTC naast een toonaangevende energiepartner (de "King Mountain JV") een lidmaatschapsbelang van 50% heeft.

is eigendom van de waarin USBTC naast een toonaangevende energiepartner (de "King Mountain JV") een lidmaatschapsbelang van 50% heeft. Op 7 april 2023 sloot USBTC een schikking met de stad Niagara Falls die alle vorderingen in verband met de lopende rechtszaak met de stad afsloot en het tijdelijke straatverbod tegen USBTC beëindigde. USBTC moest de stad Niagara Falls een nalevingsvergoeding van CAD 100.000 betalen en CAD 180.000 bijdragen aan de kosten voor juridische bijstand van de stad. USBTC werkt momenteel samen met de gemeente om de veiligheidsprocedures te bevestigen voordat de miningactiviteiten worden hervat.

Met de volgende halvering over minder dan een jaar is de bedrijfscombinatie van Hut 8 en USBTC bijzonder strategisch, aangezien het New Hut zal vestigen met geografische diversiteit in zijn zelfminingactiviteiten, waaronder gedifferentieerde energiebronnen in een verscheidenheid aan markten, en de efficiëntie op het niveau van miners te verbeteren door eigen, speciaal gebouwde software te gebruiken die machine- en energieprijsproblemen in realtime kan identificeren en verminderen. Het zal met name de op fiduciair geld gebaseerde inkomsten verder diversifiëren door USBTC's 220 MW hosting en 680 MW beheerde infrastructuuractiviteiten aan de bestaande HPC- en reparatiecentrumactiviteiten van Hut 8 toe te voegen. De voltooiing van de Transactie is afhankelijk van het verkrijgen van de resterende wettelijke goedkeuringen, goedkeuring van de aandeelhouders, goedkeuring van de rechtbank en andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Hut 8 verwacht dat de Transactie aan het einde van het tweede kwartaal of aan het begin van het derde kwartaal van 2023 zal worden afgerond.

CONFERENCE CALL

De conference all over de resultaten van het eerste kwartaal van Hut 8 Mining begint vandaag om 16.00 uur CET, 11 mei 2023.

Om zonder assistentie van een telefoniste aan de conference call deel te nemen, kunt u zich registreren en uw telefoonnummer invoeren op https://bit.ly/44vWTFC om direct automatisch teruggebeld te worden en u in de conference call te plaatsen

om direct automatisch teruggebeld te worden en u in de conference call te plaatsen Degenen die via de telefonist(e) deelnemen, moeten vijf à tien minuten eerder inbellen op: 1-888-664-6392 (gratis, Noord-Amerika) en de volgende toegangscode gebruiken: 51509137#

Verslaggeving van analisten over Hut 8 Mining:

Een volledige lijst van de verslaggeving van analisten over Hut 8 vindt u hier: https://hut8.io/investors/

OVER HUT 8

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika, geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op Bitcoin, blockchain, web 3.0 en het slaan van een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het gebied van high-performance computing. Met twee locaties in Zuid-Alberta voor het delven van digitale activa heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de sector en een van de grootste voorraden van onbezwaarde, zelfgedolven bitcoins van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met meer dan 3.300 m² aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en hoofdzakelijk emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele sector voor high-performance computing (Web 2.0) als opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste, Canadese, digitale miner die genoteerd stond op de Nasdaq Global Select Market. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte uitspraken" in de zin van respectievelijk de Canadese effectenwetten en de Amerikaanse effectenwetten (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). Alle informatie in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan het Bedrijf verwacht of daarop anticipeert dat ze in de toekomst zullen of kunnen plaatsvinden, inclusief zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelen, uitbreiding en groei van de activiteiten, activiteiten, plannen en andere dergelijke zaken van het Bedrijf, valt onder de noemer "toekomstgerichte informatie". Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zou kunnen", "zou moeten", "zal", "is van plan", "plant", "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten alle verklaringen die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie. Dergelijke toekomstgerichte informatie in dit persbericht omvat met name, maar is niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot het volgende: de positie van het Bedrijf en het vermogen om kansen in de industrie voor digitale activa te grijpen; het vermogen van het Bedrijf om de HODL-strategie op de lange termijn te bevorderen; de groeistrategie van het Bedrijf; verwachtingen voor andere economische, zakelijke, regelgevende en/of concurrentiefactoren met betrekking tot het Bedrijf of de Bitcoin-industrie in het algemeen; geprojecteerde hashrate, kosten en winstgevendheid; het vermogen van het Bedrijf om te reageren op volatiliteit van prijzen voor digitale activa; fluctuerende stroom- en energiekosten; het vermogen van het Bedrijf om de toegenomen netwerkproblematiek het hoofd te bieden; het oplossen van de operationele problemen op de locatie van het Bedrijf in Drumheller en de timing daarvan; de verwachte resultaten van de Transactie, inclusief de activa en financiële positie van New Hut; het vermogen van Hut 8 en USBTC om de Transactie te voltooien op de hierin beschreven voorwaarden, of helemaal niet, met inbegrip van de ontvangst van de vereiste regelgevende goedkeuringen, goedkeuringen van aandeelhouders, goedkeuringen van rechtbanken, goedkeuringen van de beurs en voldoening aan andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden; de verwachte timing van het sluiten van de Transactie; de verwachte synergiën met betrekking tot de Transactie met betrekking tot strategie, bedrijfsvoeringen en andere zaken; projecties met betrekking tot uitbreiding; verwachtingen met betrekking tot de hashrate en de capaciteit van New Hut voor zelfmining; verwachte ESG-inspanningen en toezeggingen; en het vermogen van New Hut om onder meer toekomstige kansen te benutten.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Belangrijke veronderstellingen zijn: veronderstellingen betreffende het niveau van de vraag en de financiële prestaties van de digitale activa-industrie; effectieve belastingtarieven; de wisselkoers van de Amerikaanse en Canadese dollar; de verwachte impact van de COVID-19 pandemie; inflatie; toegang tot kapitaal; timing en ontvangst van regelgevende goedkeuringen; acquisitie- en desinvesteringsactiviteiten, operationele kosten, rendement op investeringen, transactiekosten, schommelingen in energieprijzen en de energiebehoeften van het Bedrijf, het vermogen om de vereiste goedkeuringen te verkrijgen (met inbegrip van goedkeuring door aandeelhouders, effectenbeurzen, regelgevende instanties en rechtbanken) en de vervulling van andere voorwaarden voor de voltooiing van de transactie onder de voorgestelde voorwaarden of helemaal niet; het verwachte tijdschema voor de voltooiing van de Transactie; het vermogen om de verwachte voordelen van de Transactie of de uitvoering van het Bedrijfsplan voor New Hut te realiseren, inclusief als gevolg van een vertraging in de voltooiing van de transactie of moeilijkheden bij de integratie van de activiteiten van de betrokken ondernemingen (inclusief het behoud van belangrijke werknemers); de potentiële impact van de afronding van de Transactie op relaties, inclusief met regelgevende instanties, werknemers, leveranciers, klanten, concurrenten en andere belangrijke belanghebbenden; de uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure met betrekking tot het juridische geschil tussen USBTC en de City of Niagara Falls, New York; en de uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure met betrekking tot het juridische geschil tussen het Bedrijf en Validus Power Corp.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel ze door Hut 8 als redelijk worden beschouwd op de datum van dit persbericht, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die kunnen leiden tot de feitelijke resultaten, het activiteitenniveau, de prestaties of prestaties die wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot: beveiligings- en cyberbeveiligingsbedreigingen en hacks; kwaadwillende actoren of botnets die controle krijgen over de verwerkingskracht op het Bitcoin-netwerk; verdere ontwikkeling en acceptatie van het Bitcoin-netwerk; veranderingen in de moeilijkheidsgraad van Bitcoin-mining; verlies of vernietiging van privésleutels; verhogingen van vergoedingen voor het vastleggen van transacties in de Blockchain; foutieve transacties; afhankelijkheid van een beperkt aantal sleutelmedewerkers; afhankelijkheid van externe aanbieders van miningpooldiensten; wijzigingen in de regelgeving; classificatie- en belastingwijzigingen; momentumprijsrisico; fraude en falen met betrekking tot uitwisselingen van digitale activa; moeite met het verkrijgen van bankdiensten en financiering; moeilijkheden bij het verkrijgen van verzekeringen, vergunningen en licenties; internet- en stroomstoringen; geopolitieke gebeurtenissen; onzekerheid in de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen; onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreide gebruik van digitale activa; niet anticiperen op technologische innovaties; de COVID-19-pandemie (of een materiële escalatie daarvan); klimaatverandering; valutarisico, kredietrisico en herstel van potentiële verliezen; procesrisico; bedrijfsintegratierisico; veranderingen in de marktvraag; inflatoire druk en stijgende kapitaalkosten; veranderingen in netwerk en infrastructuur; systeemonderbreking; wijzigingen in leaseovereenkomsten; tegenpartijrisico; het niet volledig benutten van de beoogde voordelen van stroomafnameovereenkomsten; mogelijkheid van onderbroken levering of opschorting van de levering van energie aan de mininglocaties van het Bedrijf; het vermogen om bedrijfsplannen, prognoses en andere verwachtingen te implementeren; het vermogen om extra kansen en andere risico's met betrekking tot de digital asset mining en datacenteractiviteiten te identificeren en te realiseren. Voor een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op het Bedrijf, zie het gedeelte "Risicofactoren" van het Jaarinformatieformulier van het Bedrijf van 9 maart 2023, en de andere doorlopende openbaarmakingsdocumenten van Hut 8 die beschikbaar zijn op de website van het Bedrijf op hut8.io , onder het SEDAR-profiel van het Bedrijf op www.sedar.com en onder het EDGAR-profiel van het Bedrijf op www.sec.gov .

Deze factoren zijn niet bedoeld om een volledige lijst weer te geven van de factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8, USBTC of New Hut; deze factoren moeten echter zorgvuldig worden overwogen. Er kan geen garantie worden gegeven dat zulke schattingen en veronderstellingen juist zullen blijken te zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht vermeld staan, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, verwacht, geprojecteerd of gericht. Op dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mag derhalve niet zonder voorbehoud worden vertrouwd. De impact van een veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn, en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het moment zelf. De toekomstgerichte informatie in dit persbericht is opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om uitspraken die toekomstgerichte informatie bevatten, of de factoren of veronderstellingen die eraan ten grondslag liggen, bij te werken of te wijzigen, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Behalve waar hierin anders aangegeven, is de hierin verstrekte informatie gebaseerd op zaken zoals ze bestaan op de datum van voorbereiding en niet op enige toekomstige datum, en zal deze niet worden bijgewerkt of anderszins herzien om informatie weer te geven die later beschikbaar komt, of bestaande omstandigheden of wijzigingen die plaatsvinden na de datum van voorbereiding.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE TRANSACTIE EN WAAR U DEZE VINDT

In verband met de Transactie, die er, indien voltooid, toe zou leiden dat New Hut een nieuw beursgenoteerd bedrijf wordt, heeft New Hut een registratieverklaring ingediend op formulier S-4 (het "formulier S-4") bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission's ("SEC"). USBTC en Hut 8 dringen er bij beleggers, aandeelhouders en andere geïnteresseerden op aan om het Form S-4, inclusief eventuele wijzigingen daarop, de Hut 8 meeting circular, alsmede andere documenten die zijn of worden ingediend bij de SEC en documenten die moeten worden ingediend bij Canadese regelgevende instanties inzake effecten in verband met de Transactie te lezen, aangezien deze materialen belangrijke informatie bevatten en zullen bevatten over USBTC, Hut 8, New Hut en de Transactie. New Hut heeft en zal ook andere documenten met betrekking tot de Transactie indienen bij de SEC. Dit persbericht is geen vervanging voor het S-4-formulier of andere documenten die in verband met de Transactie naar de aandeelhouders van Hut 8 of de aandeelhouders van USBTC kunnen worden gestuurd. Investeerders en houders van effecten kunnen gratis exemplaren verkrijgen van het S-4-formulier en alle andere relevante documenten die door New Hut bij de SEC zijn ingediend of zullen worden ingediend via de website van de SEC op www.sec.gov of door contact op te nemen met de afdeling investor relations van Hut 8 op [email protected] en van USBTC op [email protected] .

GEEN AANBOD OF VERZOEK

Dit persbericht is niet bedoeld als, en vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot verkoop, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van effecten, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, werving of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie. Effecten mogen alleen worden aangeboden door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van sectie 10 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") of in een transactie die is vrijgesteld van de registratievereisten van de Securities Act.

