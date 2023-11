Hut 8 reçoit l'approbation de la Cour pour une soumission d'amorce de quatre centrales électriques au gaz naturel et de la mine de bitcoin de North Bay

Hut 8 cherche à devenir une entreprise minière intégrée verticalement et à étendre ses activités dans le domaine de l'énergie, en renforçant son portefeuille d'infrastructures

TORONTO, 3 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou la « Société »), l'un des plus grands pionniers de l'exploitation minière d'actifs numériques axés sur l'innovation et fournisseurs d'infrastructures informatiques à haute performance en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui que la Cour supérieure de justice de l'Ontario (liste commerciale) (la « Cour ») a approuvé une soumission d'amorce (la « Soumission d'amorce ») dans le cadre de l'accord de soutien annoncé précédemment (l'« Accord de soutien ») avec Macquarie Equipment Finance Ltd. (« Macquarie »), une filiale de Macquarie Group Limited, un groupe mondial de services financiers.

Dans le cadre de la soumission d'amorce, la Cour a également approuvé la mise en œuvre d'un processus de sollicitation de vente et d'investissement (le « SISP ») qui sera mené par KSV Restructuring Inc. Le SISP concerne la vente de certains actifs de Validus Power Corp. (« Validus ») et des actifs et activités de certaines filiales de Validus (collectivement, les « Entités Validus »).

Si la soumission d'amorce est finalement déclarée l'offre retenue dans le cadre du SISP, approuvée par la Cour, et réalisée conformément à ses conditions, une nouvelle filiale ontarienne de la Société (« BidCo ») deviendra propriétaire des actifs de certaines Entités Validus. Macquarie recevra une participation minoritaire dans BidCo d'environ 20 % et une filiale de Hut 8 sera le propriétaire majoritaire avec les 80 % restants. Une fois la Soumission d'amorce réalisée conformément au SISP, BidCo acquerra, libres et quittes de toute charge (à l'exception de certaines charges autorisées), quatre centrales électriques au gaz naturel situées en Ontario :

centrale de 40 MW à Kapuskasing

centrale de 110 MW à Kingston

centrale de 120 MW à Iroquois Falls

centrale de 40 MW et mine de bitcoin à North Bay

Un accord de transaction relatif à l'Offre d'achat de type « stalking horse » sera disponible sur le profil de la société à l'adresse www.sedarplus.ca .

La réalisation de la Soumission d'amorce inclurait également un nouvel accord de financement garanti avec Macquarie et BidCo sous la forme d'une facilité de location-exploitation. L'aboutissement de la Soumission d'amorce doit également entraîner la résolution complète et définitive de tous les litiges et demandes reconventionnelles actuellement en cours entre Hut 8 et certaines entités de Validus.

« Si notre soumission d'amorce de quatre centrales de gaz naturel en Ontario totalisant 310 MW auprès de Validus est acceptée, nous prévoyons que l'ajout stratégique de ces actifs positionnera Hut 8 en tant qu'opération minière verticalement intégrée, nous permettra d'utiliser des infrastructures et des machines inutilisées, et nous donnera accès à la certitude des prix de l'énergie », a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. « Les installations devraient également nous donner la possibilité de poursuivre des activités génératrices de revenus, y compris la vente d'énergie sur le marché, l'exploitation minière de Bitcoin et l'alimentation d'applications HPC à forte demande telles que l'IA, ce qui est non seulement conforme à notre stratégie d'infrastructure d'abord, mais nous offre également une flexibilité très convaincante avant la réduction de moitié. »

La réalisation de la Soumission d'amorce est subordonnée à un certain nombre de facteurs, notamment : (i) la Soumission d'amorce est déclarée l'offre retenue dans le cadre du SISP ; (ii) la Cour émet une ordonnance d'approbation et de dévolution concernant la Soumission d'amorce, et (iii) la satisfaction des conditions standard de la clôture. Dans des circonstances limitées dans le cadre du SISP, la Cour peut approuver une proposition de restructuration alternative, auquel cas une partie des indemnités de rupture et du remboursement des frais sera versée à BidCo. Sous réserve des conditions décrites ci-dessus et des conditions du SISP, la réalisation de la Soumission d'amorce devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2023.

Grâce à l'innovation, à l'imagination et à la passion, l'équipe de direction expérimentée de Hut 8 est optimiste concernant la construction et l'exploitation d'une infrastructure informatique qui alimente le minage de Bitcoin, les centres de données traditionnels et les technologies émergentes telles que l'IA et l'apprentissage automatique. Le portefeuille d'infrastructures de Hut 8 comprend sept sites : cinq centres de données informatiques haute performance en Colombie-Britannique et en Ontario qui offrent des solutions cloud, de co-implantation, de services gérés, d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et des solutions informatiques pour le rendu VFX, et deux sites miniers de Bitcoin situés dans l'Alberta du Sud. Reconnue depuis longtemps pour sa stratégie de trésorerie unique, Hut 8 possède l'un des inventaires les plus élevés de Bitcoin auto-miné de toutes les sociétés cotées en bourse au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hut8.com et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) : @Hut8Mining.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). Toutes les informations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la Société prévoit ou anticipe se produiront ou pourront se produire à l'avenir, y compris des éléments tels que la stratégie commerciale future, les forces concurrentielles, les objectifs, l'expansion et la croissance des entreprises, des opérations, des plans de la Société et d'autres questions similaires constituent des informations prospectives. Les informations prospectives sont souvent identifiées par les mots « peut », « ferait », « pourrait », « devrait », « va », « a l'intention de », « planifie », « anticipe », « permet », « croit », « estimer », « s'attendre à », « prédire », « peut », « pourrait », « potentiel », « prédire », « est conçu pour », « probable » ou des expressions similaires. En outre, toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse qui fait référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives et comprend, entre autres, des déclarations relatives au calendrier et à la réalisation (le cas échéant) de la Soumission d'amorce, des déclarations relatives au SISP, à la raison d'être et aux avantages attendus de la transaction proposée, aux conditions de tout nouvel accord de financement garanti avec Bidco et à la résolution attendue des litiges entre Hut 8 et certaines Entités Validus.

Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs sur la base de certains facteurs et hypothèses importants au moment où la déclaration a été faite. Bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Hut 8 à la date du présent communiqué de presse, ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les menaces et les piratages de sécurité et de cybersécurité, les acteurs malveillants ou botnet obtenant le contrôle de la puissance de traitement sur le réseau Bitcoin, la poursuite du développement et de l'acceptation du réseau Bitcoin, les modifications de la difficulté d'extraction du Bitcoin, la perte ou destruction des clés privées, l'augmentation des frais d'enregistrement des transactions dans la Blockchain, les transactions erronées, la dépendance à l'égard d'un nombre limité d'employés clés, la dépendance à l'égard de fournisseurs de services de pool minier tiers, les modifications réglementaires, les changements de classification et de fiscalité, le risque de tarification du momentum, la fraude et l'échec liés aux échanges d'actifs numériques, la difficulté d'obtenir des services bancaires et des financements, la difficulté d'obtenir des assurances, des permis et des licences, les perturbations d'Internet et de l'électricité, les événements géopolitiques, l'incertitude dans le développement des protocoles cryptographiques et algorithmiques, l'incertitude quant à l'acceptation ou l'utilisation généralisée des actifs numériques, l'incapacité à anticiper les innovations technologiques, la pandémie de COVID19, le changement climatique, le risque de change, le risque de prêt et le recouvrement des pertes potentielles, le risque de litige, le risque d'intégration des entreprises, les changements dans la demande du marché, les changements dans le réseau et l'infrastructure, l'interruption du système, les changements dans les accords de location, l'incapacité de réaliser les avantages prévus des accords d'achat d'énergie, le potentiel d'interruption de la livraison, ou de suspension de la livraison, de l'énergie aux sites miniers de la Société, et d'autres risques liés à l'activité des actifs numériques et des centres de données. Pour obtenir une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter la Société, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société datée du 9 mars 2023 et les autres documents d'information continue de Hut 8 qui sont disponibles sur le profil de la Société sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche à l'adresse www.sedar.com et sur la section EDGAR du site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov .

Relations avec les investisseurs de Hut 8 : Sue Ennis, [email protected] ; Relations avec les médias de Hut 8 : Erin Dermer, [email protected]