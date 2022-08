Hut 8 s'associe à Zenlayer pour fournir des services de calcul haute performance à la demande aux clients du Web 3.0 et de la blockchain

Ce partenariat permet à Zenlayer, fournisseur mondial de services cloud, de s'implanter au Canada

TORONTO, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou « la société »), l'un des plus importants pionniers du minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord et fournisseur d'infrastructures de calcul à haute performance, a signé un partenariat avec Zenlayer, fournisseur de services cloud périphériques distribués à grande échelle, afin de fournir des solutions informatiques périphériques de pointe aux clients du Web 3.0 et de la blockchain et aux entreprises.

Ce partenariat permet aux clients de Hut 8 de déployer et d'exécuter instantanément leurs applications à l'aide de la plateforme cloud périphérique de Zenlayer. Les utilisateurs peuvent facilement fournir eux-mêmes des services de calcul et de mise en réseau par le biais d'API ou d'une console en ligne accessible dans plus de 40 pays dans le monde. Par ailleurs, les clients de Zenlayer pourront désormais exploiter le marché canadien, avec le déploiement par Zenlayer de régions cloud supplémentaires avec Hut 8 dans ses centres de données de Kelowna et Mississauga.

« Nous sommes ravis de compter Zenlayer parmi nos partenaires de confiance afin d'améliorer mutuellement nos offres de calcul haute performance pour nos clients actuels et futurs, a déclaré Jaime Leverton, PDG de Hut 8. Zenlayer est un leader mondial des services cloud de périphérie, et nous sommes fiers d'être les premiers à apporter leurs services au Canada et de continuer à développer le paysage des solutions cloud pour les clients du Web 3.0 et de la blockchain et pour les entreprises. »

« Le minage d'actifs numériques et la technologie du grand livre distribué open source de Hut 8 en font un leader du marché dans le secteur des cryptomonnaies, a commenté Joe Zhu, fondateur et PDG de Zenlayer. Nous sommes ravis de nous associer à Hut 8 pour fournir des solutions conjointes à l'écosystème croissant de la blockchain et du Web 3.0, et nous nous réjouissons de pouvoir intégrer davantage de produits à l'avenir. »

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher le nouveau monde du calcul haute performance au traditionnel. Avec deux sites de minage d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, en Ontario, tous situés au Canada, Hut 8 possède l'un des taux de capacité les plus élevés de l'industrie et l'un des inventaires de bitcoins auto-exploités les plus importants de tous les mineurs d'actifs numériques ou de toutes les sociétés cotées en bourse du monde. Avec plus de 36 000 pieds carrés d'espace de centre de données et de capacité cloud géodiversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques du Canada à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. À travers l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 contribue à définir la révolution des actifs numériques afin de créer de la valeur et des impacts positifs pour ses actionnaires et les générations à venir.

À propos de Zenlayer

Zenlayer est un fournisseur de services cloud périphériques distribués à grande échelle, qui exploite plus de 270 points de présence dans plus de 45 pays. Les entreprises utilisent les services de réseau et de calcul cloud à la demande de Zenlayer pour déployer et exécuter des applications en périphérie.

Zenlayer permet aux entreprises d'améliorer instantanément et à grande échelle les expériences numériques en temps réel. Consultez notre site www.zenlayer.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Certaines informations du présent communiqué de presse, notamment en ce qui concerne les performances financières et/ou opérationnelles futures de la société, constituent des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens, respectivement, des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement, les « informations prospectives »). Dans certains cas, mais pas systématiquement, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « planifier », « souhaiter », « prévoir », « ne pas prévoir », « est prévu », « il est possible », « être disposé », « estimer », « avoir l'intention de », « supposer », « anticiper », « ne pas anticiper » ou « croire », d'autres termes ou expressions similaires, ou de déclarations qui stipulent que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront prises », « vont survenir » ou « vont être réalisés ». En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements ou de circonstances futurs contient des informations prospectives. Les déclarations contenant des informations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs.

Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d'opinions, d'hypothèses et d'estimations qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par la société à la date du présent communiqué, sont sujettes à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement et les réalisations différent sensiblement de ceux avancés ou suggérés par ces informations prospectives, notamment y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société du 17 mars 2022, et les autres documents de Hut 8 déposés périodiquement auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, disponibles sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov , respectivement. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de facteurs pouvant avoir une incidence sur la société ; toutefois, les lecteurs sont invités à examiner ces facteurs avec soin. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives présentées dans le présent communiqué ne le sont qu'à la date de ce communiqué. La société décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs et hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois l'exigent.

