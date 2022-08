Hut 8 werkt samen met Zenlayer om on-demand high-performance computing te bieden aan Web 3.0- en blockchain-klanten

Samenwerking brengt wereldwijde edge cloud-dienstverlener Zenlayer naar Canada

TORONTO , 23 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of het "Bedrijf"), een van Noord-Amerika's grootste, op innovatie gerichte pioniers in de winning van digitale activa en leverancier van hoogwaardige computerinfrastructuur, heeft een partnerschap met Zenlayer, een massaal gedistribueerde edge cloud-dienstverlener, om toonaangevende, geavanceerde computeroplossingen aan te bieden aan Web 3.0, blockchain, en zakelijke klanten.

Hut 8 Mining Corp Logo

Met de samenwerking kunnen klanten van Hut 8 hun toepassingen direct implementeren en uitvoeren via Zenlayer's edge cloud-platform. Gebruikers kunnen eenvoudig zelf compute- en netwerkdiensten aanbieden via API's of een online console die toegankelijk is voor meer dan 40 landen in de wereld. Bovendien hebben de klanten van Zenlayer nu toegang tot de Canadese markt, aangezien Zenlayer samen met Hut 8 extra cloud-regio's heeft opgezet in hun Kelowna- en Mississauga-datacenters.

"We zijn verheugd om Zenlayer te mogen verwelkomen als vertrouwde partner om ons aanbod aan hoogwaardige computers aan onze bestaande en toekomstige klanten te verbeteren", aldus Jaime Leverton, CEO Hut 8. "Zenlayer is een wereldwijde leider op het gebied van edge cloud-diensten, en we zijn er trots op dat we als eerste hun diensten naar Canada kunnen brengen en het gebied van cloud-oplossingen kunnen blijven ontwikkelen voor klanten van Web 3.0, blockchain en enterprise."

"De toegewezen digitale activamijnbouw en open-source-gedistribueerde grootboektechnologie van Hut 8 maken het bedrijf een marktleider in de crypto-sector", aldus Joe Zhu, oprichter en CEO van Zenlayer. "We zijn verheugd om samen te werken met Hut 8 om gezamenlijke oplossingen te bieden aan het groeiende blockchain- en Web 3.0-ecosysteem, en kijken uit naar meer integratie van producten in de toekomst."

Over Hut 8

Hut 8 is een van Noord-Amerika's grootste innovatiegerichte miners van digitale activa. Het bedrijf staat onder leiding van een team van ondernemende technologen, die allemaal optimistisch zijn over bitcoin, blockchain, Web 3.0 en het overbruggen van de opkomende en traditionele hoogwaardige computerwerelden. Met twee vestigingen waar digitale activa worden gemined in het zuiden van Alberta en een derde vestiging in North Bay, Ontario, allemaal in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitsniveaus in de sector en een van de hoogste inventarissen van zelf-gedolven bitcoin van alle crypto-miners en beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Met 11.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit, aangesloten op elektrische netwerken die worden aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energie en emissievrije energiebronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa door het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele hoogwaardige computers (Web 2.0) als de opkomende digitale activacomputingsectoren, blockchain gaming en Web 3.0 dient. Hut 8 was de eerste Canadese 'digital asset miner' op de Nasdaq Global Select Market. Door middel van innovatie, verbeelding en passie helpt Hut 8 bij het definiëren van de digitale activarevolutie. Het bedrijf creëert waarde en positieve effecten voor de aandeelhouders en de komende generaties.

Over Zenlayer

Zenlayer is een massaal gedistribueerde edge cloud-aanbieder die meer dan 270 aanwezigheidspunten in meer dan 45 landen exploiteert. Bedrijven maken gebruik van de on-demand cloud-compute- en netwerkdiensten van Zenlayer om aan de edge applicaties te implementeren en te draaien.

Met Zenlayer kunnen organisaties direct in realtime digitale ervaringen op schaal verbeteren. Bezoek ons online via www.zenlayer.com en neem contact met ons op via LinkedIn en Twitter.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Bepaalde informatie in dit persbericht, waaronder met betrekking tot de financiële en/of operationele prestaties van het bedrijf, bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van respectievelijk de Canadese en Amerikaanse effectenwetgeving (gezamenlijk "toekomstgerichte informatie"). In sommige gevallen, maar niet noodzakelijk in alle gevallen, toekomstgerichte informatie kan worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, zoals "plannen", "doelen", "verwacht" of "verwacht niet", "wordt verwacht", "er bestaat een kans", "is gepositioneerd", "schattingen", "is van plan", "veronderstelt", "anticipeert" of "anticipeert niet" of "gelooft", of een of meer van die woorden of zinnen of vermelden dat bepaalde acties, gebeurtenissen of resultaten "kan", "kan", "zou", "kan", "wordt" of "wordt genomen", "voorkomen" of "bereiken". Bovendien bevatten uitspraken die verwijzen naar verwachtingen, projecties of andere kenmerken van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden toekomstgerichte informatie. Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen.

Toekomstgerichte informatie is noodzakelijkerwijs gebaseerd op een aantal meningen, veronderstellingen en schattingen die, hoewel ze door Hut 8 als redelijk worden beschouwd op de datum van dit persbericht, onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, aannames en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitsniveau, de prestaties of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de factoren die in meer detail worden beschreven in de "Risicofactoren" sectie van het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf gedateerd 17 maart 2022, en ander materiaal van Hut 8 dat van tijd tot tijd wordt ingediend bij de Canadese regelgevende instanties en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, beschikbaar op respectievelijk www.sedar.com en www.sec.gov. Deze factoren zijn niet bedoeld als een volledige lijst van factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8; u dient deze factoren echter zorgvuldig te overwegen. Er bestaat geen zekerheid dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zijn. De toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om wijzigingen aan te brengen in de toekomstgerichte verklaringen of de onderliggende factoren of veronderstellingen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve indien dit is vereist door de wet.

Beleggerscontact: Sue Ennis, [email protected]; Media contact: Erin Dermer, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1883002/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_partners_with_Zenlayer_to_bring_on_deman.jpg

SOURCE Hut 8 Mining Corp