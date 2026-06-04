Hycroft présente une VAN de dix milliards de dollars dans son rapport technique aux prix au comptant, tout en faisant progresser les découvertes d'argent à haute teneur à Brimstone et Vortex

Le TRS démontre que Hycroft abrite un projet de métaux précieux à grande échelle et à longue durée de vie, avec des aspects économiques convaincants et un fort effet de levier sur la hausse des prix de l'or et de l'argent, ce qui renforce sa position en tant qu'actif multigénérationnel de classe mondiale dans une juridiction de niveau 1. Le TRS est déposé simultanément auprès de la SEC sur EDGAR et est disponible sur le site web de la société.

Base du rapport technique

Prix de référence des matières premières : 3 600 dollars l'once d'or et 48 dollars l'once d'argent.

Prix au comptant ( 1 ) : 4 569 dollars l'once d'or et 77,94 dollars l'once d'argent

: 4 569 dollars l'once d'or et 77,94 dollars l'once d'argent Plan minier basé sur l'estimation des ressources minérales de 2026 (16,4 millions d'onces d'or et 562,6 millions d'onces d'argent mesurées et indiquées)

Les ressources minérales inférées de 5,0 millions d'onces d'or et de 132,8 millions d'onces d'argent ne sont pas incluses dans le plan minier et représentent une augmentation de l'économie du TRS.

Les résultats des forages du programme d'exploration 2025-2026 ne sont pas inclus dans le plan minier et représentent un potentiel supplémentaire.

Faits saillants :

Des données économiques solides démontrent l'ampleur et la valeur de la mine Hycroft : Valeur actuelle nette de base à 5 % (« VAN 5 ») de 5,4 milliards de dollars (avant impôts) et 4,3 milliards de dollars (après impôts) Taux de rendement interne (« TRI ») de 18,9 % (avant impôts) et 16,9 % (après impôts). VAN 5 aux prix au comptant de 10,0 milliards de dollars et TRI de 30,1 % (après impôts) Récupération après impôt : 4,7 ans aux prix de base et 2,9 ans aux prix au comptant Recettes brutes : 54,2 milliards de dollars aux prix de base

Effet de levier important sur les prix des matières premières : Pour chaque augmentation de 100 dollars du prix de l'or par once, la VAN 5 après impôt augmente de 300 millions de dollars. Pour chaque augmentation de 5,00 dollars du prix de l'argent par once, la VAN 5 après impôt augmente de 460 millions de dollars.

Profil de production pluridécennale à une échelle significative : Durée de vie de la mine : 51 ans Production annuelle moyenne : 204 000 onces d'or 6,8 millions d'onces d'argent 295 000 onces équivalent or (2) (« AuEq ») Les dix premières années ont permis d'augmenter la production à plus de 330 000 onces AuEq Production sur la durée de vie de la mine (« LOM ») : 10,4 millions d'onces d'or 347,5 millions d'onces d'argent 15,1 millions d'onces AuEq

Conception, aménagement et traitement des installations conventionnelles : Technologie éprouvée de traitement POX L'infrastructure existante sur place permet de réduire les dépenses d'investissement. Usine conçue pour traiter 57 100 tonnes par jour de matériaux minéralisés Coût comptant LOM moyen (3) de 1 924 $ par once AuEq et coût global lié au soutien (« AISC ») (4) de 2 147 $ par once AuEq. Coûts d'investissement initiaux : 2,4 milliards de dollars et 3,1 milliards de dollars pour les coûts d'investissement lié au soutien à long terme.



__________________________________ (1) Prix au comptant de l'or et de l'argent au 25 mai 2026 (2) L'argent est converti en AuEq en utilisant le ratio de 48,00 $/oz Ag pour 3 600 $/oz Au (3) Les coûts au comptant comprennent les coûts miniers, les coûts de traitement, les frais généraux et administratifs au niveau de la mine, les frais de raffinage et les redevances (4) Les coûts globaux liés au soutien comprennent les coûts au comptant plus les investissements de maintien et les coûts de fermeture

La marge de progression et les options restent importantes :

Les opportunités d'amélioration du plan minier sont les suivantes : Des forages supplémentaires permettront de reclasser les ressources d'or et d'argent résiduelles et inférées en ressources mesurées et indiquées, ce qui permettra de les intégrer dans les futurs plans d'exploitation minière Accès accéléré aux zones à haute teneur à Brimstone et Vortex au début de la durée de vie de la mine grâce à une optimisation ciblée Combinaison de l'option de la mine souterraine à celle de la mine à ciel ouvert, ce qui permet de bénéficier d'une production à grande échelle et d'obtenir des onces à haute teneur plus tôt dans la durée de vie de la mine De nouvelles cibles d'oxyde ont été identifiées pour une éventuelle lixiviation en tas au début de la durée de vie de la mine Prolongation de la durée de vie de la mine ou augmentation de la production par le traitement de matériaux d'alimentation à faible teneur stockés dans le cadre du plan minier actuel, mais non inclus dans l'analyse économique

Les ressources minérales actuelles représentent moins de 15 % du terrain de plus de 64 000 acres, le système Hycroft restant ouvert dans toutes les directions et en profondeur pour une croissance future De nouvelles cibles d'exploration ont été identifiées en vue d'une expansion potentielle des ressources, y compris des cibles à haute teneur et des cibles d'oxyde Une importante campagne de forage est en cours avec deux foreuses à Brimstone et Vortex, puis quatre foreuses au cours du prochain trimestre afin d'étendre et de définir ces deux systèmes à haute teneur qui restent actuellement ouverts dans toutes les directions et en profondeur

Des essais de torréfaction sont en cours en tant qu'option de traitement alternative qui pourrait potentiellement améliorer l'économie du projet, notamment en ajoutant une troisième source de revenus significative provenant de la production de sous-produits et de la vente d'acide sulfurique, un produit chimique industriel stratégiquement important

Diane R. Garrett, présidente exécutive et cheffe de la direction, déclare : « Cette étude technique confirme l'ampleur, la qualité et le potentiel à long terme de la mine Hycroft. Le projet présente des caractéristiques économiques solides et un effet de levier important sur la hausse des prix de l'or et de l'argent, ce qui renforce la position de Hycroft comme l'une des opportunités de développement à grande échelle les plus intéressantes du secteur, située dans une juridiction de niveau 1.

Il est important de noter que nous pensons que l'opportunité de création de valeur la plus significative reste à venir. En faisant progresser les systèmes argentifères à haute teneur de Brimstone et Vortex, nous voyons clairement la voie à suivre pour améliorer encore l'économie du projet et dégager une valeur supplémentaire. Le terrain de Hycroft reste un environnement très prometteur, et nous pensons que nous n'en sommes qu'au début de la démonstration de son véritable potentiel ».

Pour en savoir plus sur le TRS, veuillez consulter notre événement préenregistré avec 6ix.

À propos de Hycroft Mining Holding Corporation

Hycroft Mining Holding Corporation est une société américaine spécialisée dans l'or et l'argent qui explore et développe la mine de Hycroft, l'un des plus grands gisements de métaux précieux au monde, situé dans le nord du Nevada, une juridiction minière de niveau 1. Hycroft est engagé dans un programme de forage d'exploration ambitieux (programme de forage d'exploration 2025-2026) afin d'étendre et de faire progresser les deux nouveaux systèmes à haute teneur en argent - Brimstone et Vortex. Ces découvertes représentent un facteur de valeur important pour la mine Hycroft.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

E : [email protected]

Relations avec les investisseurs Tél : 775-245-0564

www.hycroftmining.com

Relations avec les médias : Tavistock, Jos Simson / Emily Moss

E : [email protected]

Téléphone : +44 207 920 3150

Mises en garde concernant l'évaluation initiale et les ressources minérales

L'évaluation initiale est une étude technique et économique préliminaire qui indique le potentiel économique de la minéralisation afin d'étayer la divulgation des ressources minérales de la mine Hycroft. Toutefois, l'évaluation initiale ne constitue pas une étude de faisabilité ou de préfaisabilité et ne démontre pas la viabilité économique, pas plus qu'elle n'étaye une décision de développement, pour laquelle une planification et une conception supplémentaires du projet sont nécessaires. En conséquence, Hycroft prévoit de continuer à estimer ses ressources à la mine Hycroft et de poursuivre le développement économique du projet.

Dans le présent communiqué de presse, les termes « étude de préfaisabilité », « étude de faisabilité », « évaluation initiale », « réserve minérale », « ressource minérale », « ressource minérale mesurée », « ressource minérale indiquée » et « ressource minérale inférée », selon le cas, et les autres termes utilisés dans le présent document sont définis et utilisés conformément à la norme S-K 1300.

L'évaluation initiale n'inclut pas non plus la conversion des ressources minérales en réserves minérales. En vertu de la sous-partie 1300 du règlement S-K, les ressources minérales ne peuvent être classées comme « réserves minérales » que si une personne qualifiée a déterminé que les ressources minérales peuvent constituer la base d'un projet économiquement viable. Les investisseurs sont spécifiquement avertis de ne pas supposer qu'une partie ou la totalité des gisements minéraux (y compris les ressources minérales) dans ces catégories seront un jour convertis en réserves minérales, telles que définies par la SEC.

En outre, les estimations des ressources minérales inférées présentent un degré d'incertitude trop élevé quant à leur existence et ne peuvent pas être converties en réserves minérales. Par conséquent, les investisseurs sont invités à ne pas supposer que tout ou partie d'une ressource minérale inférée existe, qu'elle peut constituer la base d'un projet économiquement viable ou qu'elle sera un jour reclassée dans une catégorie supérieure. De même, les investisseurs sont invités à ne pas supposer que tout ou partie des ressources minérales mesurées ou indiquées seront un jour converties en réserves minérales.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives et des informations prospectives au sens de la législation américaine applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après dénommées « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « potentiel », « estimer », « budget », « prévu », « plans », « planifié », « prévisions », « objectifs », les conjugaisons au futur ou au conditionnel, et d'autres expressions similaires. À l'exception des déclarations de faits historiques, certaines informations contenues dans le présent document constituent des déclarations prospectives qui comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant : le rendement financier ou opérationnel futur de la société, de la mine Hycroft et de ses propriétés minières ; les résultats des travaux effectués à ce jour ; l'estimation des ressources et des réserves minérales ; la réalisation des estimations des ressources et des réserves minérales ; le développement, les résultats opérationnels et économiques du PEA pour la mine Hycroft, y compris les flux de trésorerie, le potentiel de revenus, le développement, les dépenses et leur calendrier, les taux d'extraction, les projections LOM et les estimations de coûts ; le calendrier d'achèvement d'un rapport technique résumant les résultats du PEA ; l'ampleur ou la qualité des gisements minéraux ; l'avancement anticipé du plan minier du projet ; les dépenses d'exploration, les coûts et le calendrier de développement de nouveaux gisements ; les coûts et le calendrier de l'exploration future ; l'obtention de permis ; la planification de la construction et de l'optimisation ; les estimations des taux de récupération métallurgique ; l'avancement prévu de la mine Hycroft, les perspectives futures et l'inclusion éventuelle de ressources minérales dans les activités minières futures ; les besoins de capitaux supplémentaires ; le prix futur des métaux ; la réglementation gouvernementale des opérations minières ; les risques environnementaux ; le calendrier et l'issue possible des questions réglementaires en suspens ; la réalisation des économies attendues du projet ; le potentiel de croissance future du projet ; et les plans de développement futurs.

Les déclarations prospectives sont basées sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses formulés par la direction et considérés comme raisonnables au moment où ces déclarations ont été faites. Les hypothèses et les facteurs sont les suivants : la capacité de la société à mener à bien les programmes d'exploration et de développement prévus ; l'absence de conditions défavorables à la mine Hycroft ; l'absence de retards opérationnels imprévus ; l'absence de retards importants dans l'obtention des permis nécessaires ; les résultats des examens techniques effectués par des ingénieurs indépendants ; la possibilité de dépassements de coûts et de coûts et dépenses imprévus ; le maintien du prix de l'or à des niveaux qui continuent à rendre la mine Hycroft et les propriétés minières de la société rentables ; la capacité de la société à continuer à réunir les capitaux nécessaires pour financer les opérations ; et la capacité à réaliser les ressources minérales. Les déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les performances et les résultats financiers réels des périodes futures diffèrent matériellement des projections de performances ou de résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : les incertitudes générales liées aux affaires, à l'économie et à la concurrence ; les résultats réels des activités d'exploration actuelles et futures ; les conclusions des évaluations économiques ; le respect des diverses estimations de coûts prévues ; les avantages de l'utilisation de certaines technologies ; les modifications des paramètres de la mine Hycroft et/ou des évaluations économiques à mesure que les plans continuent d'être affinés ; les prix futurs des métaux ; les variations possibles de la teneur en minéraux ou des taux de récupération ; le risque que les coûts réels dépassent les coûts estimés ; les problèmes techniques liés à la géologie, à l'exploitation minière et à l'exploration ; l'incapacité des usines, des équipements ou des processus à fonctionner comme prévu ; les accidents, les conflits de travail et autres risques de l'industrie minière ; les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales ou du financement ; les risques liés aux communautés locales ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers (y compris les risques d'obtenir les licences, permis et approbations nécessaires des autorités gouvernementales) ; les titres de propriété ; et d'autres facteurs indépendants de la volonté de la Société, ainsi que les facteurs inclus dans le présent document et ailleurs dans l'information publique de la société. Bien que l'entreprise ait tenté d'identifier les facteurs importants susceptibles d'entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles, d'autres facteurs peuvent entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux prévus, estimés ou envisagés. Il est conseillé aux lecteurs d'étudier et de prendre en compte les facteurs de risque présentés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K, tel que modifié, pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents trimestriels, disponibles sur le profil EDGAR de la société à l'adresse suivante : www.sec.gov.

Les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date du présent communiqué de presse et sont donc susceptibles d'être modifiées après cette date. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser de quelque manière que ce soit les déclarations prospectives ou la liste d'hypothèses ou de facteurs qui précède, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Les investisseurs sont invités à lire les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peuvent être consultés en ligne sous le profil de la société sur EDGAR, à l'adresse suivante : www.sec.gov.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux PCGR

Les autres mesures de performance figurant dans le présent communiqué de presse, telles que le « coût au comptant », l'« AISC » et le « flux de trésorerie disponible », sont fournies à titre d'information complémentaire. Ces mesures de performance non PCGR sont incluses dans ce communiqué de presse parce que ces statistiques sont utilisées comme mesures de performance clés que la direction utilise pour contrôler et évaluer la performance de la mine Hycroft, et pour planifier et évaluer l'efficacité et l'efficience globales des opérations minières. Ces mesures de performance n'ont pas de signification standardisée dans les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis d'Amérique (« PCGR ») et, par conséquent, les montants présentés peuvent ne pas être comparables à des données similaires présentées par d'autres sociétés minières. Ces mesures de performance ne doivent pas être considérées isolément comme un substitut aux mesures de performance conformes aux PCGR.

Coûts au comptant

Les coûts au comptant comprennent les coûts d'exploitation des sites (exploitation minière, traitement, frais généraux sur site), les frais de raffinage et les redevances (à l'exclusion des frais généraux du siège social et des dépenses d'exploration). Bien qu'il n'existe pas de définition normalisée de cette mesure dans l'ensemble du secteur, la société estime qu'elle est utile aux utilisateurs externes pour évaluer la performance opérationnelle.

Coût global lié au soutien

L'AISC au niveau du site comprend les coûts au comptant, les investissements de maintien et les coûts de fermeture. La société estime que cette mesure est utile aux utilisateurs externes pour évaluer la performance opérationnelle et la capacité de la société à générer des flux de trésorerie disponibles à partir d'opérations potentielles.

Flux de trésorerie disponible

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux revenus nets des coûts d'exploitation, des redevances, des dépenses d'investissement et des impôts en espèces. La société estime que cette mesure est utile aux utilisateurs externes pour évaluer la capacité de la société à générer des flux de trésorerie.

Annexe

Le résumé du rapport technique et l'évaluation initiale conformes au S-K 1300 avec analyse économique ont été préparés par Ausenco Engineering South USA avec la contribution des auteurs Ausenco Engineering South USA Inc, Independent Mining Consultants Inc et WestLand Engineering & Environmental Services, Inc.

Les paragraphes suivants sont des résumés ou des extraits du TRS, ne prétendent pas être complets et sont qualifiés dans leur intégralité par une référence au texte intégral du TRS.

La mine Hycroft

La mine Hycroft fait partie des plus grands gisements de métaux précieux au monde. Il est situé sur le flanc ouest des monts Kamma, à la limite orientale du désert de Black Rock, à environ 54 miles à l'ouest de Winnemucca, dans les comtés de Humboldt et de Pershing, au Nevada, une juridiction minière de niveau 1.

L'étude technique est basée sur l'estimation des ressources minérales 2026 de 16,4 millions d'onces d'or et 562,5 millions d'onces d'argent (mesurées et indiquées). La catégorie des ressources minérales inférées comprend 5,0 millions d'onces d'or et 132,8 millions d'onces d'argent supplémentaires, qui n'ont pas été prises en compte dans cette étude.

En 2023, Hycroft a annoncé la découverte de deux nouveaux systèmes à haute teneur en argent dans la zone de ressources connue et la société est engagée dans un important programme de forage d'exploration (programme de forage 2025-2026) conçu pour étendre ces deux systèmes en plus de cibler les opportunités à haute teneur nouvellement identifiées. Ces découvertes représentent un facteur de valeur important pour la mine Hycroft.

La mine dispose d'installations existantes sur le site, notamment des bâtiments administratifs, des ateliers mobiles de maintenance et d'entretien des véhicules légers, un entrepôt, des bassins de lixiviation, des systèmes de concassage primaire, secondaire et tertiaire, un laboratoire d'analyse, des installations de traitement Merrill-Crowe, une raffinerie et des composants pour une deuxième raffinerie plus importante.

Aménagement actuel des biens et des installations

Aperçu de l'étude technique

L'étude technique évalue une opération de lixiviation en tas et de broyage à la mine Hycroft basée sur un schéma conventionnel de flottation avec POX, suivi d'une cure à chaud, d'une ébullition à la chaux, d'une lixiviation au cyanure, d'une précipitation Merrill-Crowe et d'un raffinage.

L'étude technique a été préparée par Ausenco Engineering USA South Inc. (« Ausenco »), Independent Mining Consultants Inc. (« IMC ») et WestLand Engineering & Environmental Services Inc. (« WestLand ») conformément à la norme S-K 1300 et prévoit une durée de vie de la mine de 51 ans, avec un traitement d'environ 57 100 tonnes par jour de sulfures et de matériaux minéralisés de transition.

Résumé de l'analyse économique



Unité Valeur Entrées générales Prix de l'or /once 3 600 Prix de l'argent /once 48 Taux d'actualisation % 5 Production LOM Total des matériaux minéralisés extraits kst 1 496 134 Total des déchets extraits kst 2 320 719 Ratio moyen des bandes w:o 1.55 Durée de vie de la mine années 51 Total des aliments pour animaux traités kst 1 046 284 Teneur moyenne d'alimentation de l'usine (Au) once/st 0,012 Teneur moyenne de l'alimentation de l'usine (Ag) once/st 0,43 Total des matériaux de lixiviation traités kst 210 010 Teneur moyenne de l'alimentation de la lixiviation en tas (Au) once/st 0,005 Teneur moyenne de l'alimentation de la lixiviation en tas (Ag) once/st 0,12 Procédé de broyage moyen pour la récupération de l'or % 82,8 Récupération moyenne d'argent par broyage % 77,5 Récupération moyenne d'or par lixiviation en tas % 40,0 Récupération moyenne d'argent par lixiviation en tas % 12,0 Production d'or payable pour la durée de vie de la mine konces 10 424 Production d'argent payable pour la durée de vie de la mine konces 347 462 Production d'équivalent-or payable pour la durée de vie de la mine konces 15 057 Transport, raffinage, redevances Or payable % 99,5 Argent payable % 99,5 Redevance NSR (1,5 % plus majoration) % NSR 2,14 Coûts de raffinage - Au /once 5,00 Coûts de raffinage - Ag /once 0,50



Unité Valeur Coûts d'exploitation LOM Coût de l'exploitation minière /st extraites 2,28 Coût de l'exploitation minière /st traitées 6,91 Coût de traitement du broyage USD/st traitéeses 16,65 Coût du traitement par lixiviation en tas USD/st traitéeses 2,49 Coût des frais généraux et administratifs USD/st traitéeses 0,53 Coût total d'exploitation USD/st traitées 21,96 Coûts au comptant1 USD/once AuEq 1,924 Coût global lié au soutien2 USD/once AuEq 2 147 Coûts au comptant Capital initial Millions USD 2 434 Capital lié au soutien Millions USD 3 107 Coûts de fermeture Millions USD 243 Indicateurs financiers VAN avant impôt (5%) Millions USD 5 437 TRI avant impôt % 18,9 Récupération avant impôt années 4,3 VAN après impôt (5%) Millions USD 4 344 TRI après impôt % 16,9 Récupération après impôt années 4,7

1Les coûts au comptant comprennent les coûts d'extraction, les coûts de traitement, les frais généraux et administratifs au niveau de la mine, les frais de raffinage et les redevances

2L'AISC comprend les coûts décaissés plus les investissements de maintien et les coûts de fermeture.

Important Effet de levier sur les prix de l'or et de l'argent

Revenus LOM

Coûts du capital

Description Coût du capital (Millions USD) Coût lié au soutient

(Millions USD) Coût total

(Millions USD) Exploitation minière 194 1 171 1 365 Broyage 48 60 109 Traitement des sulfures 915 776 1 692 Processus d'oxydation 16 46 63 Stockage des stériles et TMF 208 515 723 Infrastructure sur site 139 9 148 Infrastructure hors site 43 366 409 Total des coûts directs 1 563 2 944 4 507 Indirects 382 27 409 Provisions 448 136 584 Coûts de propriété 41 - 41 Coût total du capital 2 434 3 107 5 541

Remarque : Inclut les éventualités

Coûts de fonctionnement

Les coûts d'exploitation totaux sont estimés à 21,96 $/tonne, soit 27,6 milliards de dollars sur la durée de vie de la mine, qui est de 51 ans. Ces coûts d'exploitation ne comprennent pas les coûts d'exploitation de préproduction. Un résumé des coûts d'exploitation est présenté dans le tableau ci-dessous.

Domaine des coûts Total LOM (millions USD) USD/tonne traitée % du total Exploitation minière 8 683 6,91 31,5 Processus 18 245 14,52 66,1 G&A 664 0,53 2,4 Total 27 592 21,96 100,0

Remarque : Inclut les éventualités

Le TRS est basé sur l'estimation des ressources minérales mesurées et indiquées (« ERM ») pour 2026. Le plan minier est basé uniquement sur la minéralisation mesurée et indiquée qui a été estimée dans le modèle de bloc de ressources minérales. La minéralisation inférée n'a pas été incluse dans le TRS.

Estimation des ressources minérales de Hycroft au 21 janvier 2026, unités usuelles américaines

Classification Teneur de coupure USD déduction faite du raffinage Approximatif Teneur de coupure, AuEq

once/tonne Ktonnes Or once/tonne Argent once/tonne Sulfure % de soufre Onces contenues Or Once x 1000 Argent Once x 1000 Ressources de lixiviation en tas Mesurées $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 92 994 0,005 0,11 1,83 446 10 322 Indiquées $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 110 374 0,004 0,09 1,54 475 9 492 Meas + Ind $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 203 368 0,005 0,10 1,67 921 19 814 Inférées $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 110 018 0,005 0,09 1,41 528 10 122 Usine de flottation + traitement des concentrés par oxydation sous pression et lixiviation au cyanure Mesurées $16,73 0,007 734 571 0,011 0,43 2,03 8 154 316 600 Indiquées $16,73 0,007 748 876 0,010 0,30 1,84 7 339 226 161 Meas + Ind $16,73 0,007 1 483 447 0,010 0,37 1,93 15 493 542 761 Inférées $16,73 0,007 459 646 0,010 0,27 1,76 4 505 122 725 Ressources minérales combinées lixiviation plus broyage Mesurées $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 827 565 0,010 0,40 2,01 8 600 326 922 Indiquées $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 859 250 0,009 0,27 1,80 7 814 235 653 Meas + Ind $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 1 686 815 0,010 0,33 1,90 16 414 562 575 Inférées $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 569 664 0,009 0,23 1,69 5 033 132 847

Remarques :

Ressources minérales basées sur des prix des métaux de 3 100 $/once troy Au et 36,00 $/once troy Ag Les seuils sont les suivants : revenu - coût de raffinage = NSR Équivalent or (AuEq) pour la lixiviation en tas = or cyanuré + 0,0019 x teneur totale en argent,

ou récupération moyenne de la lixiviation en or AuEq = or pyrolytique + 0,0035 teneur totale en argent Équivalent en or pour le broyage et l'oxydation sous pression = or de chauffage + 0,0107 x teneur totale en argent Les chiffres peuvent ne pas correspondre exactement en raison des arrondis Les ressources minérales sont contenues dans une fosse optimisée générée par ordinateur Le total des matériaux contenus dans cette fosse s'élève à 5,42 milliards de tonnes Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et des considérations économiques détaillées n'ont pas été appliquées Les facteurs de modification de la conception de la mine et du processus n'ont pas été appliqués Toutes les unités sont des unités coutumières américaines. Ktonnes signifie 1 000 tonnes courtes. Les teneurs en Au et Ag sont exprimées en onces troy par tonne courte (once/tonne)

Méthodes d'exploitation minière

Hycroft est prévu comme une exploitation à ciel ouvert de roches dures conventionnelles. Le plan minier est basé sur la minéralisation mesurée et indiquée qui a été estimée dans le modèle de bloc de ressources minérales. Des consultants miniers indépendants ont élaboré un plan d'exploitation qui permet de produire l'alimentation nécessaire au processus et de déplacer suffisamment de déchets miniers pour assurer la libération continue de la minéralisation.

La mine alimentera deux installations de traitement :

Une usine de flottation suivie d'une oxydation sous pression et d'une lixiviation du concentré, et Une lixiviation en tas au fil de l'eau pour les minerais qui se prêtent à une lixiviation directe au cyanure.

Le grade limite pour le barème est basé sur le revenu net de processus :

Revenu net du processus = rendement net après raffinage - coûts du processus

Le total des matériaux extraits commence avec 11,3 millions de tonnes par an en préproduction et passe à 71,2 millions de tonnes par an au cours des années une à trois. Des équipements supplémentaires sont acquis plus tard dans la durée de vie de la mine, le mouvement total des matériaux passant à 82,0 millions de tonnes par an de l'année cinq à l'année 27. De l'année 28 à la fin de la durée de vie de la mine (année 51), le total des matériaux extraits est ramené à 70 millions de tonnes par an.

Le matériel prévu pour le broyage et la lixiviation dans le programme de production est du matériel potentiellement exploitable. Elles ne constituent pas des réserves minérales à l'heure actuelle.

Les matériaux d'alimentation du broyeur à faible teneur sont stockés tout au long de la durée de vie de la mine. Ce matériau n'est pas alimenté par l'usine et ne fait pas partie de l'analyse économique de ce rapport. D'autres études de compromis analyseront la possibilité d'introduire ce matériau supplémentaire dans l'usine de traitement.

Tonnes extraites et onces d'équivalent or payables

Calendrier de production

Les graphiques suivants indiquent la quantité approximative de métal récupéré produite pendant la durée de vie de la mine et la contribution relative en métal de la lixiviation en tas par rapport à celle de l'usine de traitement.

Or et argent récupérés par année

Méthodes de traitement et de récupération

Une part importante de l'or et de l'argent contenus dans les matériaux acheminés vers l'usine de traitement est réfractaire en raison de son association avec la pyrite, la marcassite et d'autres minéraux sulfurés. L'oxyde et certains matériaux de transition seront traités sur une plateforme de lixiviation en tas. Un schéma de traitement a été mis au point pour traiter les minéralisations sulfurées et certaines minéralisations de transition. Ces matériaux sont broyés et flottés pour produire un concentré. Le concentré est ensuite oxydé dans l'usine POX, puis lixivié au cyanure pour en extraire l'or et l'argent.

Les principaux critères de conception d'une usine de traitement sont les suivants :

Les principaux équipements sont conçus pour un débit nominal de 57 100 tonnes/jour.

Récupération de 82,8 % d'or et de 77,5 % d'argent par le procédé de l'usine, compte tenu des teneurs LOM moyennes

Le circuit de concassage existant consiste en un concassage primaire, secondaire et tertiaire, soutenu par un stock de minerai grossier et un stock de minerai concassé avec des alimentateurs dédiés pour fournir une alimentation continue à l'usine de traitement en aval.

Les schémas de traitement comprennent trois étapes de concassage suivies de deux étapes de broyage à boulets, de flottation, de POX, d'un circuit de lixiviation au cyanure pour le concentré de flottation oxydé, d'un circuit Merrill-Crowe et d'installations de gestion des résidus (« TMF »), avec une disponibilité globale de 92 %.

La solution prégnante du circuit de lixiviation au cyanure sera traitée dans les installations existantes de cimentation du zinc de Merrill-Crowe.

Infrastructure

La mine de Hycroft bénéficie d'une infrastructure existante importante, construite et exploitée au cours de décennies de production antérieure. Les principales installations existantes sont les suivantes

Installation de concassage

Champs de lixiviation en tas

Installation de North Merrill-Crowe

L'accès au site, les routes de transport et une importante voie ferrée est-ouest passent à proximité de la propriété Hycroft

Atelier de réparation de camions

Bâtiment de maintenance

Laboratoires et bâtiments administratifs

Le site est alimenté en électricité par les lignes électriques situées à proximité.

L'eau potable provient d'un puits

Les nouvelles infrastructures à construire comprennent le TMF nord-est, une installation de stockage des stériles, le site de l'usine de traitement et les infrastructures associées, une usine de calcaire et un nouvel embranchement ferroviaire.

L'installation de traitement proposée est conçue pour être intégrée au circuit de concassage existant et à l'installation North Merrill-Crowe. Les travaux proposés comprennent l'amélioration de la distribution électrique, de nouvelles sous-stations, des systèmes de contrôle des processus, des installations de traitement des réactifs (y compris des systèmes d'oxygène et de calcaire), ainsi que l'expansion sélective ou la réaffectation des bâtiments administratifs et de maintenance existants.

Le site a actuellement accès au réseau électrique. Une capacité de transport supplémentaire est nécessaire pour soutenir la nouvelle usine. La charge totale estimée en tenant compte de la croissance de la charge, y compris l'alimentation de l'usine d'oxygène, est de 160 MW. Les raccordements aux services publics existants comprendront l'eau, l'air comprimé, les réseaux de distribution d'eau potable et d'égouts. Le développement d'un champ de puits de production d'eau douce est également prévu pour répondre aux besoins en eau douce tout au long de la LOM.

Un embranchement ferroviaire à partir de la ligne de l'Union Pacific est prévu pour faciliter la livraison des réactifs, des produits consommables et du carburant. En outre, l'îlot de combustible existant doit être remplacé par un système plus efficace au cours de la période d'exploitation.

Des structures auxiliaires, notamment un stock de minerai concassé couvert, de nouvelles installations de laboratoire et de maintenance, la modernisation de la station-service et l'expansion des services techniques, sont proposées pour soutenir l'exploitation pendant la durée de vie de la mine. En outre, certains bâtiments existants seront déplacés, agrandis, réhabilités ou réaffectés.

Contrats

La mine Hycroft fait l'objet d'un accord de redevance (Sprott Royalty Agreement) avec SPRL II qui a été conclu le 29 mai 2020. La redevance est comptabilisée par Hycroft comme un passif de gain différé dans lequel Hycroft a reçu une contrepartie en espèces de 30,0 millions USD en échange d'une redevance perpétuelle égale à 1,5 % (2,14 % en incluant la majoration de l'impôt à la source) du rendement net de fonderie (NSR) de la mine de Hycroft.

Considérations environnementales, sociales et d'autorisation

La mine est située sur des terres publiques administrées par le Bureau of Land Management (« BLM ») et sur des terres privées contrôlées par Hycroft Resources and Development, LLC, une filiale à 100 % de Hycroft Mining Holding Company.

Hycroft est actuellement autorisé à opérer dans le cadre d'un plan d'exploitation (« POO ») pour l'extraction et le traitement du minerai, la gestion de l'eau, l'ingénierie, les études environnementales et l'exploration. En 2012, le BLM a publié un compte rendu de décision (« ROD ») pour une étude d'impact sur l'environnement (EIS) menée pour la mine afin d'étendre les opérations de lixiviation en tas, les fosses à ciel ouvert et les installations de traitement des stériles. En 2014, le BLM a publié un dossier de décision accompagné d'une évaluation environnementale autorisant le POO de Hycroft pour la construction et l'exploitation d'un embranchement ferroviaire, l'expansion d'une mine à ciel ouvert et la construction d'un complexe de traitement, y compris le TMF située au nord-est de la mine.

Le TRS décrit le développement d'infrastructures supplémentaires pour soutenir le projet modifié, y compris la construction d'une nouvelle IGR, d'installations de stockage des stériles, d'un embranchement ferroviaire et d'une nouvelle zone d'usine de traitement. L'examen et l'approbation des propositions de révision du POO par le BLM constituent une action fédérale au sens du National Environmental Policy Act et des règlements applicables du BLM. En conséquence, l'examen par le BLM de la demande de plan nécessitera la préparation d'une évaluation environnementale ou d'une déclaration d'impact sur l'environnement.

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