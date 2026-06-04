Hycroft rapporteert een netto contante waarde van USD 10 miljard op basis van technisch rapport tegen spotprijzen en zet de ontwikkeling van de hoogwaardige zilvervondsten Brimstone en Vortex voort

De TRS toont aan dat Hycroft een grootschalig, langlopend edelmetaalproject heeft met aantrekkelijke economische vooruitzichten en een sterke hefboomwerking op stijgende goud- en zilverprijzen, wat de positie van het Bedrijf als een multigenerationeel, wereldklasse-actief in een Tier-1-jurisdictie versterkt. De TRS wordt gelijktijdig ingediend bij de SEC op EDGAR en is beschikbaar op de website van het Bedrijf.

Grondslag van het technische rapport

Grondstofprijzen in het basisscenario: $ 3.600 per ounce voor goud en $ 48,00 per ounce voor zilver

Spotprijzen(1): $ 4.569 per ounce goud en $ 77,94 per ounce zilver

Mijnplan gebaseerd op de schatting van de minerale hulpbronnen voor 2026 (16,4 miljoen ounce goud en 562,6 miljoen ounce zilver, gemeten en aangegeven)

De afgeleide minerale reserves van 5,0 miljoen ounce goud en 132,8 miljoen ounce zilver zijn niet opgenomen in het mijnplan en vertegenwoordigen een opwaarts potentieel voor de economische resultaten van TRS

De boorresultaten van het exploratieprogramma voor 2025-2026 zijn niet opgenomen in het mijnplan en vertegenwoordigen een verder opwaarts potentieel

Hoogtepunten:

Solide economische cijfers tonen de omvang en waarde van de Hycroft-mijn aan:

Netto contante waarde in het basisscenario bij een disconteringsvoet van 5% („NPV5"): 5,4 miljard dollar (vóór belastingen) en 4,3 miljard dollar (na belastingen)



Interne rentevoet ("IRR"): 18,9% (vóór belastingen) en 16,9% (na belastingen)



NPV5 tegen spotprijzen van $ 10,0 miljard en IRR van 30,1% (na belastingen)



Terugverdientijd na belastingen: 4,7 jaar bij basisprijzen en 2,9 jaar bij spotprijzen

bij basisprijzen en bij spotprijzen

Bruto-inkomsten: $ 54,2 miljard bij basisprijzen

bij basisprijzen Aanzienlijke hefboomwerking op grondstofprijzen:

Voor elke stijging van $ 100 in de goudprijs per ounce stijgt de NPV5 na belastingen met $ 300 miljoen



Voor elke stijging van $ 5,00 in de zilverprijs per ounce stijgt de NPV5 na belastingen met $ 460 miljoen

Productieprofiel over meerdere decennia op aanzienlijke schaal:

Levensduur van de mijn: 51 jaar



Gemiddelde jaarlijkse productie:



204.000 ounce goud

goud



6,8 miljoen ounce zilver

zilver



295.000 ounce goud-equivalent( 2 ) ("AuEq")

goud-equivalent( ) ("AuEq")

In de eerste 10 jaar wordt een verhoogde productie gerealiseerd van gemiddeld meer dan 330.000 ounce AuEq

AuEq

Productie over de gehele levensduur van de mijn ("LOM"):



10,4 miljoen ounce goud

goud



347,5 miljoen ounce zilver

zilver



15,1 miljoen ounce AuEq

AuEq Conventioneel fabrieksontwerp, indeling en verwerking:

Bewezen POX-verwerkingstechnologie



Bestaande infrastructuur ter plaatse zorgt voor lagere kapitaaluitgaven



Fabriek ontworpen om 57.100 ton gemineraliseerd materiaal per dag te verwerken



Gemiddelde contante kosten( 3 ) over de levensduur van de mijn van $ 1.924 per ounce AuEq en totale onderhoudskosten ("AISC")( 4 ) van $ 2.147 per ounce AuEq

) over de levensduur van de mijn van $ 1.924 per ounce AuEq en totale onderhoudskosten ("AISC")( ) van $ 2.147 per ounce AuEq

Initiële kapitaalkosten: $ 2,4 miljard en kapitaalkosten voor de levensduur van de mijn van $ 3,1 miljard

__________________________________ (1) Spotprijzen voor goud en zilver per 25 mei 2026 (2) Zilver wordt omgerekend naar AuEq met behulp van de verhouding van $ 48,00/oz Ag tot $ 3.600/oz Au (3) Contante kosten bestaan uit mijnbouwkosten, verwerkingskosten, algemene en administratieve kosten op mijnniveau, en raffinagekosten en royalty's (4) Totale onderhoudskosten omvatten contante kosten plus onderhoudskapitaal en sluitingskosten

Er blijft aanzienlijk groeipotentieel en flexibiliteit bestaan:

Mogelijke groeimogelijkheden van het mijnplan zijn onder meer:

Verdere boringen om afvalgesteente en geschatte goud- en zilverreserves te herclassificeren naar gemeten en aangetoonde reserves, waardoor integratie in toekomstige mijnplannen mogelijk wordt.



Versnelde toegang tot hoogwaardige zones bij Brimstone en Vortex in een vroeg stadium van de mijnbouw door middel van gerichte optimalisatie.



De combinatie van ondergrondse mijnbouw met dagbouw biedt de voordelen van grootschalige productie en zorgt ervoor dat er al vroeg in de levensduur van de mijn hoogwaardige ertsen worden gewonnen.



Nieuwe oxide-doelwitten zijn geïdentificeerd voor potentiële hooploogwinning in een vroeg stadium van de levensduur van de mijn.



Het verlengen van de levensduur van de mijn of het uitbreiden van de productie door het verwerken van opgeslagen laagwaardig grondstofmateriaal binnen het huidige mijnplan, maar niet opgenomen in de economische analyse.

De huidige minerale reserves beslaan minder dan 15% van het ruim 64.000 hectare grote grondgebied, aangezien het Hycroft-systeem in alle richtingen en op grote diepte open blijft voor toekomstige groei.

Nieuwe exploratiedoelen geïdentificeerd voor potentiële uitbreiding van de reserves, waaronder hoogwaardige en oxide-afzettingen.



Er is een omvangrijke boorcampagne gaande met twee kernboormachines bij Brimstone en Vortex. Dit aantal zal in het komende kwartaal worden uitgebreid naar vier kernboormachines om deze twee hoogwaardige ertssystemen, die momenteel nog in alle richtingen en op grote diepte open zijn, verder uit te breiden en in kaart te brengen.

Er worden momenteel proeven gedaan met het roosteren als alternatieve verwerkingsmethode. Dit zou de economische haalbaarheid van het project kunnen verbeteren, onder meer door mogelijk een aanzienlijke derde inkomstenstroom te genereren via de productie en verkoop van zwavelzuur, een strategisch belangrijke, industriële, chemische stof.

Diane R. Garrett, uitvoerend voorzitter en algemeen directeur, zei het volgende: "Deze technische studie bevestigt de omvang, kwaliteit en het langetermijnpotentieel van de Hycroft-mijn. Het project biedt sterke economische voordelen en een aanzienlijke hefboomwerking op stijgende goud- en zilverprijzen, waardoor Hycroft's positie als een van de meest aantrekkelijke grootschalige ontwikkelingsmogelijkheden in de sector, gelegen in een Tier 1-jurisdictie, wordt versterkt.

Belangrijk is dat wij ervan overtuigd zijn dat de meest waardevolle kans om waarde te creëren nog voor ons ligt. Door de hoogwaardige Brimstone- en Vortex-zilversystemen verder te ontwikkelen, zien we een duidelijke weg naar verdere verbetering van de projecteconomie en het ontsluiten van extra waarde. Het Hycroft-grondgebied blijft een zeer veelbelovende omgeving en wij geloven dat we nog maar aan het begin staan van het aantonen van het ware potentieel ervan."

Voor meer context over de TRS kunt u onze vooraf opgenomen bijeenkomst met 6ix bekijken.

Over Hycroft Mining Holding Corporation

Hycroft Mining Holding Corporation is een in de VS gevestigd goud- en zilverbedrijf dat de Hycroft-mijn, een van 's werelds grootste edelmetaalafzettingen, onderzoekt en ontwikkelt. De mijn is gelegen in het noorden van Nevada, een Tier-1 mijnbouwgebied. Hycroft is bezig met een omvangrijk exploratieboorprogramma (exploratieboorprogramma 2025-2026) om de twee nieuwe hoogwaardige zilversystemen – Brimstone en Vortex – uit te breiden en verder te ontwikkelen. Deze ontdekkingen vormen een belangrijke waardevermeerdering voor de Hycroft-mijn.

Neem voor meer informatie contact op met:

E: [email protected]

Telefoonnummer voor investeerdersrelaties: 775-245-0564

www.hycroftmining.com

Media: Tavistock, Jos Simson/Emily Moss

E: [email protected]

Phone: +44 207 920 3150

Waarschuwingen met betrekking tot de initiële beoordeling en de minerale reserves

De initiële beoordeling is een voorlopige technische en economische studie die het economische potentieel van de mineralisatie aangeeft ter ondersteuning van de openbaarmaking van de minerale reserves in de Hycroft-mijn. De initiële beoordeling is echter geen haalbaarheidsstudie of vooronderzoek en toont niet de economische levensvatbaarheid aan, noch ondersteunt deze studie een ontwikkelingsbesluit, waarvoor aanvullende projectplanning en -ontwerp nodig zijn. Als gevolg hiervan is Hycroft van plan de reserves in de Hycroft-mijn verder te schatten en de economische haalbaarheid van het project verder te ontwikkelen.

Zoals gebruikt in dit persbericht, worden de termen "voorstudie", "haalbaarheidsstudie", "eerste beoordeling", "minerale reserve", "minerale hulpbron", "gemeten minerale hulpbron", "aangetoonde minerale hulpbron" en "afgeleide minerale hulpbron", voor zover van toepassing, en andere hierin gebruikte termen, gedefinieerd en gebruikt conform SK 1300.

De initiële beoordeling omvat evenmin de omrekening van minerale hulpbronnen naar minerale reserves. Volgens subparagraaf 1300 van Verordening SK mogen minerale hulpbronnen niet als "minerale reserves" worden geclassificeerd, tenzij een gekwalificeerd persoon heeft vastgesteld dat de minerale hulpbronnen de basis kunnen vormen voor een economisch haalbaar project. Beleggers worden er specifiek op gewezen dat zij er niet van uit moeten gaan dat een deel of alle minerale afzettingen (inclusief eventuele minerale hulpbronnen) in deze categorieën ooit zullen worden omgezet in minerale reserves, zoals gedefinieerd door de SEC.

Daarnaast is er bij schattingen van veronderstelde minerale reserves een te grote mate van onzekerheid over hun bestaan, waardoor ze mogelijk niet kunnen worden omgezet in minerale reserves. Beleggers worden daarom gewaarschuwd er niet van uit te gaan dat een geschatte minerale reserve geheel of gedeeltelijk bestaat, dat deze de basis kan vormen voor een economisch haalbaar project, of dat deze ooit naar een hogere categorie zal worden opgewaardeerd. Beleggers worden er eveneens op gewezen dat ze er niet van uit moeten gaan dat alle of een deel van de gemeten of aangegeven minerale hulpbronnen ooit zullen worden omgezet in minerale reserves.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken

Bepaalde informatie in dit persbericht bevat "toekomstgerichte uitspraken" en "toekomstgerichte informatie" in de zin van de toepasselijke Amerikaanse effectenwetgeving (hierna aangeduid als toekomstgerichte uitspraken). Toekomstgerichte uitspraken worden vaak herkend aan het gebruik van woorden zoals "kan", "zal", "zou kunnen", "zou", "verwachten", "geloven", "anticiperen", "van plan zijn", "potentieel", "schatten", "budget", "gepland", "plannen", "gepland", "prognoses", "doelen" en vergelijkbare uitdrukkingen. Met uitzondering van uitspraken over historische feiten, bevat bepaalde informatie in dit document toekomstgerichte uitspraken, waaronder, maar niet beperkt tot, uitspraken met betrekking tot: de toekomstige financiële of operationele prestaties van het bedrijf, de Hycroft-mijn en zijn minerale eigendommen; resultaten van de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden; de schatting van minerale hulpbronnen en reserves; de realisatie van schattingen van minerale hulpbronnen en reserves; de ontwikkeling, operationele en economische resultaten van de PEA voor de Hycroft-mijn, inclusief kasstromen, omzetpotentieel, ontwikkeling, uitgaven en timing daarvan, winningspercentages, LOM-prognoses en kostenramingen; timing van de voltooiing van een technisch rapport waarin de resultaten van de PEA worden samengevat; omvang of kwaliteit van minerale afzettingen; verwachte voortgang van het mijnplan van het project; onderzoekskosten, kosten en timing van de ontwikkeling van nieuwe afzettingen; kosten en timing van toekomstig onderzoek; vergunningen; bouw- en optimalisatieplanning; schattingen van metallurgische winningspercentages; verwachte voortgang van de Hycroft-mijn, toekomstige vooruitzichten en de mogelijke opname van minerale hulpbronnen in toekomstige mijnbouwactiviteiten; behoefte aan aanvullend kapitaal; de toekomstige metaalprijzen; overheidsregulering van mijnbouwactiviteiten; milieurisico's; De timing en mogelijke uitkomst van lopende regelgevingskwesties; de realisatie van de verwachte economische resultaten van het project; het toekomstige groeipotentieel van het project; en toekomstige ontwikkelingsplannen.

Toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op een aantal factoren en aannames van het management, die op het moment van de uitspraak als redelijk werden beschouwd. Aannames en factoren omvatten: het vermogen van het bedrijf om de geplande onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's te voltooien; de afwezigheid van ongunstige omstandigheden in de Hycroft-mijn; geen onvoorziene operationele vertragingen; geen significante vertragingen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen; de resultaten van onafhankelijke technische beoordelingen door ingenieurs; de mogelijkheid van kostenoverschrijdingen en onverwachte kosten en uitgaven; de handhaving van de goudprijs op een niveau dat de Hycroft-mijn en de minerale eigendommen van het bedrijf economisch rendabel blijft maken; het vermogen van het bedrijf om het benodigde kapitaal te blijven aantrekken om de activiteiten te financieren; en het vermogen om de minerale reserves te gelde te maken. Toekomstgerichte uitspraken houden noodzakelijkerwijs bekende en onbekende risico's en onzekerheden in, waardoor de werkelijke prestaties en financiële resultaten in toekomstige perioden wezenlijk kunnen afwijken van de prognoses voor toekomstige prestaties of resultaten die in dergelijke toekomstgerichte uitspraken expliciet of impliciet worden vermeld. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: algemene zakelijke, economische en concurrentie-onzekerheden; de daadwerkelijke resultaten van huidige en toekomstige onderzoeksactiviteiten; conclusies van economische evaluaties; het voldoen aan diverse verwachte kostenramingen; voordelen van het gebruik van bepaalde technologieën; wijzigingen in de parameters van de Hycroft-mijn en/of economische beoordelingen naarmate de plannen verder worden verfijnd; toekomstige metaalprijzen; mogelijke variaties in de ertsgehaltes of winningspercentages; het risico dat de werkelijke kosten de geschatte kosten overschrijden; geologische, mijnbouwkundige en onderzoektechnische problemen; het niet functioneren van installaties, apparatuur of processen zoals verwacht; ongevallen, arbeidsconflicten en andere risico's van de mijnbouwsector; vertragingen bij het verkrijgen van overheidsgoedkeuringen of financiering; risico's met betrekking tot lokale gemeenschappen; het speculatieve karakter van minerale exploratie en ontwikkeling (inclusief de risico's van het verkrijgen van de benodigde vergunningen en goedkeuringen van overheidsinstanties); eigendomsrechten op eigendommen; en andere factoren buiten de controle van het Bedrijf, evenals de factoren die hierin en elders in de openbare publicaties van het Bedrijf zijn opgenomen. Hoewel het Bedrijf heeft geprobeerd belangrijke factoren te identificeren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke acties, gebeurtenissen of resultaten wezenlijk afwijken van die beschreven in de toekomstgerichte uitspraken, kunnen er andere factoren zijn die ertoe leiden dat acties, gebeurtenissen of resultaten niet zo uitvallen als verwacht, geschat of beoogd. Lezers wordt aangeraden de risicofactoren te bestuderen en in overweging te nemen die zijn vermeld in het jaarverslag van het Bedrijf op formulier 10-K, zoals gewijzigd, voor het fiscale jaar dat eindigde op 31 december 2025, en alle andere kwartaalrapporten, die beschikbaar zijn op het EDGAR-profiel van het Bedrijf op www.sec.gov.

Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte uitspraken. De toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en kunnen derhalve na die datum wijzigen. Het Bedrijf wijst elke intentie of verplichting af om toekomstgerichte uitspraken bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de wet. Beleggers worden dringend verzocht de documenten van het Bedrijf bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission te lezen, die online te raadplegen zijn onder het bedrijfsprofiel op EDGAR via www.sec.gov.

Waarschuwing met betrekking tot niet-GAAP financiële maatregelen

In dit persbericht worden alternatieve prestatiemaatstaven zoals "cash cost", "AISC" en vrije kasstroom vermeld om aanvullende informatie te verschaffen. Deze niet-GAAP-prestatiemaatregelen zijn in dit persbericht opgenomen omdat deze statistieken door het management worden gebruikt als belangrijke prestatie-indicatoren om de prestaties van de Hycroft-mijn te monitoren en te beoordelen, en om de algehele effectiviteit en efficiëntie van de mijnbouwactiviteiten te plannen en te evalueren. Deze prestatiemaatstaven hebben geen gestandaardiseerde betekenis binnen de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes in de Verenigde Staten van Amerika ("GAAP"), waardoor de gepresenteerde bedragen mogelijk niet vergelijkbaar zijn met soortgelijke gegevens die door andere mijnbouwbedrijven worden gepresenteerd. Deze prestatiemaatregelen mogen niet op zichzelf worden beschouwd als een vervanging voor prestatiemaatregelen conform de GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

Contante kosten

De contante kosten omvatten de bedrijfskosten van de locatie (mijnbouw, verwerking, algemene beheerskosten van de locatie), raffinagekosten en royalty's (exclusief algemene beheerskosten van het hoofdkantoor en onderzoekskosten). Hoewel er binnen de sector geen gestandaardiseerde betekenis van deze maatstaf bestaat, is het Bedrijf van mening dat deze maatstaf nuttig is voor externe gebruikers bij het beoordelen van de operationele prestaties.

Totale onderhoudskosten

De AISC op locatieniveau omvat de contante kosten plus de kosten voor onderhoudsinvesteringen en sluiting. Het Bedrijf is van mening dat deze maatstaf nuttig is voor externe gebruikers bij het beoordelen van de operationele prestaties en het vermogen van het Bedrijf om uit potentiële activiteiten vrije kasstroom te genereren.

Vrije kasstroom

Vrije kasstroom is de omzet minus bedrijfskosten, royalty's, kapitaaluitgaven en contante belastingen. Het Bedrijf is van mening dat deze maatstaf nuttig is voor externe gebruikers bij het beoordelen van het vermogen van het Bedrijf om kasstromen te genereren.

Bijlage

Het technisch rapport SK 1300, inclusief een samenvatting en eerste beoordeling met economische analyse, is opgesteld door Ausenco Engineering South USA, met bijdragen van Ausenco Engineering South USA Inc., Independent Mining Consultants Inc. en WestLand Engineering & Environmental Services, Inc.

De volgende passages zijn samenvattingen van of uittreksels uit de TRS, pretenderen niet volledig te zijn en dienen in hun geheel te worden gelezen in samenhang met de volledige tekst van de TRS.

De Hycroft-mijn

De Hycroft-mijn behoort tot de grootste edelmetaalafzettingen ter wereld. Het is gelegen aan de westelijke flank van het Kamma-gebergte aan de oostelijke rand van de Black Rock Desert, ongeveer 87 kilometer ten westen van Winnemucca in de graafschappen Humboldt en Pershing in Nevada, een mijnbouwgebied van de eerste categorie.

De technische studie is gebaseerd op de schatting van de minerale reserves uit 2026, die 16,4 miljoen ounce goud en 562,5 miljoen ounce zilver omvat (gemeten en aangegeven). Er bevinden zich nog eens 5,0 miljoen ounces goud en 132,8 miljoen ounces zilver in de geschatte minerale reserves, die niet in dit onderzoek zijn meegenomen.

In 2023 kondigde Hycroft de ontdekking aan van twee nieuwe hoogwaardige zilversystemen binnen het bekende afzettingsgebied. Het Bedrijf is bezig met een omvangrijk exploratieboorprogramma (boorprogramma 2025-2026) dat is ontworpen om deze twee systemen uit te breiden en tevens nieuwe, hoogwaardige afzettingen te onderzoeken. Deze ontdekkingen vormen een belangrijke waardevermeerdering voor de Hycroft-mijn.

De mijn beschikt over bestaande faciliteiten op het terrein, waaronder administratiegebouwen, werkplaatsen voor mobiel onderhoud en onderhoud van lichte voertuigen, een magazijn, uitloogbassins, primaire, secundaire en tertiaire breekinstallaties, een analyselaboratorium, Merrill-Crowe-procesinstallaties, een raffinaderij en onderdelen voor een grotere tweede raffinaderij.

Huidige plattegrond van het pand en de faciliteiten

Overzicht van de technische studie

De technische studie evalueert een proces voor hooplooging en -vermaling in de Hycroft-mijn, gebaseerd op een conventioneel flotatieproces met POX-stroomschema, gevolgd door hete uitharding, kalkkoken, cyanidelooging, Merrill-Crowe-precipitatie en raffinage.

De technische studie is opgesteld door Ausenco Engineering USA South Inc. ("Ausenco"), Independent Mining Consultants, Inc. ("IMC") en WestLand Engineering & Environmental Services, Inc. ("WestLand") conform SK 1300 en omvat een levensduur van de mijn van 51 jaar, waarbij ongeveer 57.100 ton sulfide- en overgangsmineralen per dag worden verwerkt.

Samenvatting van de economische analyse



Eenheid Waarde Algemene invoer Goudprijs USD$/oz 3.600 Zilverprijs: USD$/oz 48 Kortingspercentage % 5 LOM-productie Totale hoeveelheid gewonnen gemineraliseerd materiaal kst 1.496.134 Totale hoeveelheid gewonnen afval kst 2.320.719 Gemiddelde stripverhouding w:o 1,55 Levensduur van de mijn jaren 51 Totale hoeveelheid verwerkt maalmateriaal kst 1.046.284 Gemiddelde kwaliteit van het maalmateriaal (Au) oz/st 0,012 Gemiddelde kwaliteit van het maalmateriaal (Ag) oz/st 0,43 Totale hoeveelheid verwerkt uitloogmateriaal kst 210.010 Gemiddelde kwaliteit van de hooplooging (Au) oz/st 0,005 Gemiddelde kwaliteit van de hooplooging (Ag) oz/st 0,12 Gemiddelde goudwinning tijdens het maalproces % 82,8 Gemiddelde zilverterugwinning tijdens het maalproces % 77,5 Gemiddelde goudwinning tijdens het maalproces % 40,0 Gemiddelde zilverwinning tijdens het maalproces % 12,0 Goudproductie over de gehele levensduur van de mijn koz 10.424 Zilverproductie over de gehele levensduur van de mijn koz 347.462 Equivalente goudproductie over de gehele levensduur van de mijn koz 15.057 Transport, raffinage, royalty's Te betalen in goud % 99,5 Te betalen in zilver % 99,5 NSR-royalty (1,5% plus brutotoeslag) % NSR 2,14 Raffinagekosten - Au US$/oz 5,00 Raffinagekosten - Ag US$/oz 0,50



Eenheid Waarde Bedrijfskosten tijdens LOM Delfingskosten US$/st gedolven 2,28 Delfingskosten US$/st verwerkt 6,91 Verwerkingskosten van het malen US$/st verwerkt 16,65 Kosten van de verwerking met behulp van hooploogtechnologie US$/st verwerkt 2,49 G&A-kosten US$/st verwerkt 0,53 Totale bedrijfskosten US$/st verwerkt 21,96 Contante kosten1 US$/oz AuEq 1.924 Totale onderhoudskosten2 US$/oz AuEq 2.147 Kapitaalkosten Initieel kapitaal: US$M 2.434 Duurzaam kapitaal: US$M 3.107 Sluitingskosten US$M 243 Financiële gegevens Netto contante waarde vóór belasting (5%) US$M 5.437 Intern rendement vóór belasting % 18,9 Terugverdientijd vóór belasting jaren 4,3 Netto contante waarde na belasting (5%) US$M 4.344 Intern rendement na belasting % 16,9 Terugverdientijd na belasting jaren 4,7

1De contante kosten bestaan uit mijnbouwkosten, verwerkingskosten, algemene en administratieve kosten op mijnniveau, alsmede raffinagekosten en royalty's

2De AISC omvat de contante kosten plus de kosten voor onderhoudsinvesteringen en sluitingskosten

Aanzienlijke hefboomwerking op de goud- en zilverprijzen

LOM-omzet

Kapitaalkosten

Beschrijving Kapitaalkosten (US$M) Onderhoudskosten

(US$M) Totale kosten

(US$M) Mijnbouw 194 1.171 1.365 Verpletteren 48 60 109 Sulfideproces 915 776 1.692 Oxideproces 16 46 63 Opslag van afvalgesteente en TMF 208 515 723 Infrastructuur op locatie 139 9 148 Infrastructuur buiten de locatie 43 366 409 Totale directe kosten 1.563 2.944 4.507 Indirecte kosten 382 27 409 Provisies 448 136 584 Eigenaarskosten 41 - 41 Totale kapitaalkosten 2.434 3.107 5.541

Opmerking: Inclusief onvoorziene omstandigheden

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten worden geschat op $21,96 per ton, oftewel $27,6 miljard over de verwachte levensduur van de mijn van 51 jaar. Deze bedrijfskosten zijn exclusief de bedrijfskosten voorafgaand aan de start van de productie. Een overzicht van de bedrijfskosten is te vinden in de onderstaande tabel.

Kostengebied LOM Totaal (US$M) US$/ton verwerkt % van het totaal Mijnbouw 8.683 6,91 31,5 Proces 18.245 14,52 66,1 G&A 664 0,53 2,4 Totaal 27.592 21,96 100,0

Opmerking: Inclusief onvoorziene omstandigheden

De TRS is gebaseerd op de schatting van de gemeten en geïndiceerde minerale reserves ("MRE") voor 2026. Het mijnplan is uitsluitend gebaseerd op gemeten en geïndiceerde mineralisatie die is geschat in het model voor de minerale reserves. De veronderstelde mineralisatie was niet opgenomen in de TRS.

Hycroft Minerale Reserveschatting per 21 januari 2026, Amerikaanse gebruikelijke eenheden

Classificatie Grenswaarde $ Netto van het raffineren Ongeveer Grenswaarde, AuEq

oz/ton Ktons Goud oz/ton Zilver oz/ton Sulfide Zwavel % Bevat ounces Goud Oz x 1000 Zilver Oz x 1000 Hooploogbron Gemeten $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 92.994 0,005 0,11 1,83 446 10.322 Geïndiceerd $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 110.374 0,004 0,09 1,54 475 9.492 Meting + Ind $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 203.368 0,005 0,10 1,67 921 19.814 Afgeleid $1,88 - $3,63 0,001 - 0,002 110.018 0,005 0,09 1,41 528 10.122 Flotatiemolen + concentraatbehandeling door drukoxidatie en cyanide-uitloging Gemeten $16,73 0,007 734.571 0,011 0,43 2,03 8.154 316.600 Geïndiceerd $16,73 0,007 748.876 0,010 0,30 1,84 7.339 226.161 Meting + Ind $16,73 0,007 1.483.447 0,010 0,37 1,93 15.493 542.761 Afgeleid $16,73 0,007 459.646 0,010 0,27 1,76 4.505 122.725 Gecombineerde minerale reserves: uitloging plus vermaling Gemeten $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 827.565 0,010 0,40 2,01 8.600 326.922 Geïndiceerd $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 859.250 0,009 0,27 1,80 7.814 235.653 Meting + Ind $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 1.686.815 0,010 0,33 1,90 16.414 562.575 Afgeleid $1,88 - $16,73 0,001 - 0,007 569.664 0,009 0,23 1,69 5.033 132.847

Opmerkingen:

Minerale reserves op basis van metaalprijzen van $3.100/troy ounce goud en $36,00/troy ounce zilver De grenswaarden zijn: Inkomen – Raffinagekosten = Netto-Successieverhouding (NSR). Goudequivalent (AuEq) voor hooplooging = Cyanidegoud + 0,0019 x Totaal zilvergehalte, of bij een gemiddeld goudrendement bij hooplooging: AuEq = Vuurgoud + 0,0035 Totaal zilvergehalte Goudequivalent voor malen + drukoxidatie = Vuurgoud + 0,0107 x Totaal zilvergehalte Door afrondingen kunnen getallen afwijken De minerale grondstoffen bevinden zich in een computergegenereerde, geoptimaliseerde groeve De totale hoeveelheid materiaal in die groeve bedraagt 5,42 miljard ton Minerale hulpbronnen zijn niet hetzelfde als minerale reserves, en er zijn geen gedetailleerde economische overwegingen toegepast Er zijn geen aanpassingsfactoren toegepast voor het ontwerp van de mijn en het proces Alle eenheden zijn Amerikaanse maateenheden. Kiloton betekent 1.000 short tons. De goud- en zilvergehaltes worden uitgedrukt in troy ounces per short ton (oz/ton)

Mijnbouwmethodes

Hycroft is gepland als een conventionele open mijn voor hard gesteente. Het mijnplan is gebaseerd op gemeten en geïndiceerde mineralisatie die is geschat in het model voor de minerale reserves. Independent Mining Consultants heeft een mijnplan ontwikkeld dat de benodigde grondstoffen voor het verwerkingsproces produceert en voldoende mijnafval afvoert om de continue vrijgave van de mineralisatie te garanderen.

De mijn zal twee verwerkingsinstallaties bevoorraden:

Een flotatiemolen gevolgd door drukoxidatie en uitloging van het concentraat, en Een Run-of-Mine ("ROM") hooploogproces voor mineralisatie dat geschikt is voor directe cyanide-uitloging.

De drempelwaarde voor het schema is gebaseerd op het inkomen na aftrek van de proceskosten:

Netto-inkomsten na verwerking = Netto-opbrengst na raffinage – Verwerkingskosten

De totale hoeveelheid gewonnen materiaal begint in de voorproductiefase met 11,3 miljoen ton per jaar en stijgt naar 71,2 miljoen ton per jaar in de jaren 1 tot en met 3. Later in de levensduur van de mijn wordt extra materieel aangeschaft, waardoor de totale materiaalverplaatsing toeneemt tot 82,0 miljoen ton per jaar tussen jaar 5 en 27. Vanaf jaar 28 tot het einde van de levensduur van de mijn (jaar 51) daalt de totale hoeveelheid gewonnen materiaal tot 70 miljoen ton per jaar.

Het materiaal dat volgens het productieplan gemalen en geloogd zal worden, is potentieel winbaar materiaal. Ze vormen op dit moment geen minerale reserves.

Laagwaardig grondstof voor de verwerkingsinstallatie wordt gedurende de gehele levensduur van de mijn opgeslagen. Dit materiaal wordt niet naar de fabriek aangevoerd en maakt geen deel uit van de economische analyse in dit rapport. Verdere afwegingsstudies zullen de mogelijkheid onderzoeken om dit extra materiaal door de procesinstallatie te verwerken.

Gedolven tonnen en winbare goud-equivalent ounces

Productieschema

De volgende grafieken geven een indicatie van de geschatte hoeveelheid teruggewonnen metaal gedurende de levensduur van de mijn en van het aandeel van de hooplooging in de totale metaalproductie ten opzichte van de verwerkingsinstallatie.

Teruggewonnen goud en zilver per jaar

Verwerkings- en terugwinmethoden

Een aanzienlijk deel van het goud en zilver in het materiaal dat naar de verwerkingsinstallatie gaat, is vuurvast vanwege de aanwezigheid van pyriet, marcasiet en andere sulfidehoudende mineralen. Oxide en bepaalde overgangsmaterialen worden verwerkt op een platform voor hooplooging. Er is een processtroomschema ontwikkeld voor de behandeling van sulfiden en bepaalde overgangsmineralisatie. Deze materialen worden vermalen en gefilterd om een concentraat te produceren. Het concentraat wordt vervolgens geoxideerd in de POX-installatie en daarna met cyanide behandeld om goud en zilver te winnen.

De belangrijkste ontwerpcriteria voor procesinstallaties zijn:

De belangrijkste apparatuur is ontworpen voor een nominale doorvoer van 57.100 ton per dag.

Het verwerkingsproces van de fabriek levert een terugwinning op van 82,8% goud en 77,5% zilver, rekening houdend met de gemiddelde gehaltes gedurende de levensduur van de ertswinning.

Het bestaande breekcircuit bestaat uit primaire, secundaire en tertiaire breking, ondersteund door een opslagplaats voor grof erts en een opslagplaats voor gebroken erts met speciale aanvoersystemen om een continue aanvoer naar de stroomafwaartse verwerkingsinstallatie te garanderen.

De processtroomschema's omvatten drie fasen van breken, gevolgd door twee fasen van kogelmalen, flotatie, POX, een cyanide-uitlogingscircuit voor geoxideerd flotatieconcentraat, een Merrill-Crowe-circuit en afvalverwerkingsinstallaties ("TMF"), met een totale beschikbaarheid van 92%.

De geconcentreerde oplossing uit het cyanide-uitloogcircuit zal worden verwerkt in de bestaande Merrill-Crowe-installaties voor zinkcementatie.

Infrastructuur

De Hycroft-mijn profiteert van een aanzienlijke bestaande infrastructuur die in de loop van decennia van eerdere productie is aangelegd en in gebruik is genomen. De belangrijkste bestaande faciliteiten omvatten:

Breekfaciliteit

Hooploogplatform

Noord Merrill-Crowe-faciliteit

Toegang tot het terrein, aanvoerwegen en een belangrijke oost-west spoorlijn, grenzend aan het Hycroft-terrein.

Vrachtwagenwerkplaats

Onderhoudsgebouw

Laboratorium- en administratiegebouwen

De stroomvoorziening van de locatie is afkomstig van nabijgelegen elektriciteitsleidingen.

Drinkwater wordt uit een bron gehaald.

De te bouwen nieuwe infrastructuur omvat de Northeast TMF, een opslagfaciliteit voor afvalgesteente, het terrein van de verwerkingsinstallatie met bijbehorende infrastructuur, een kalksteenfabriek en een nieuwe spoorlijn.

De voorgestelde verwerkingsinstallatie is ontworpen om geïntegreerd te zijn met het bestaande breekcircuit en de North Merrill-Crowe-installatie. De voorgestelde werkzaamheden omvatten de modernisering van de elektriciteitsdistributie, nieuwe onderstations, procesbesturingssystemen, faciliteiten voor de verwerking van reagentia (waaronder systemen voor zuurstof en kalksteen) en de selectieve uitbreiding of herbestemming van bestaande onderhouds- en administratiegebouwen.

De locatie heeft momenteel toegang tot het elektriciteitsnet. Extra transmissiecapaciteit is nodig om de nieuwe centrale te ondersteunen. De totale geschatte beladingsfactor voor de toename van de belasting, inclusief de energie voor de zuurstofcentrale, bedraagt 160 MW. Aansluitingen op bestaande nutsvoorzieningen omvatten water, perslucht, drinkwater en riolering. Er is ook een plan voor de ontwikkeling van een zoetwaterproductieveld om in de zoetwaterbehoefte gedurende de gehele levensduur van het mineraal te voorzien.

Er is een spoorverlenging gepland vanaf de Union Pacific-lijn om het transport van reagentia, verbruiksartikelen en brandstof te vergemakkelijken. Bovendien zal het bestaande brandstofsysteem tijdens de levensduur van de brandstoftank worden vervangen door een efficiënter systeem.

Er worden nevenconstructies voorgesteld, waaronder een overdekte opslagplaats voor gebroken erts, nieuwe laboratorium- en onderhoudsfaciliteiten, modernisering van tankstations en uitbreiding van de technische diensten, om de activiteiten gedurende de gehele levensduur van de mijn te ondersteunen. Daarnaast zullen bepaalde bestaande gebouwen worden verplaatst, uitgebreid, gerenoveerd of krijgen een nieuwe bestemming.

Contracten

De Hycroft-mijn valt onder een royaltyovereenkomst (Sprott Royalty Agreement) met SPRL II, die is ingegaan op 29 mei 2020. De royalty wordt door Hycroft verantwoord als een uitgestelde winstverplichting, waarbij Hycroft een contante vergoeding van US$ 30,0 miljoen ontving in ruil voor een eeuwigdurende royalty van 1,5% (2,14% inclusief bruto bronbelasting) van de netto-opbrengst van de smelterij (Net Smelter Returns, NSR) van de Hycroft-mijn.

Milieu-, vergunnings- en sociale overwegingen

De mijn bevindt zich op openbaar land dat beheerd wordt door het Bureau of Land Management ("BLM") en op particulier land dat in handen is van Hycroft Resources and Development, LLC, een volledige dochteronderneming van Hycroft Mining Holding Company.

Hycroft heeft momenteel een vergunning om te opereren volgens een operationeel plan ("POO") voor ertswinning en -verwerking, waterbeheer, engineering, milieuonderzoek en exploratie. In 2012 heeft het BLM een besluit (Record of Decision, "ROD") genomen naar aanleiding van een milieueffectrapportage (EIS) die is uitgevoerd voor de mijn om de activiteiten op het gebied van hooploogwinning, open mijnen en afvalgesteente-installaties uit te breiden. In 2014 heeft het BLM een besluit met een milieubeoordeling uitgevaardigd waarin Hycroft toestemming kreeg voor de aanleg en exploitatie van een spoorlijn, de uitbreiding van de open groeve en de bouw van een verwerkingscomplex, inclusief de TMF (Tamil Mining Facility) ten noordoosten van de mijn.

De TRS beschrijft de ontwikkeling van aanvullende infrastructuur ter ondersteuning van het aangepaste project, waaronder de bouw van een nieuwe TMF (Tourism Mix Facility), opslagfaciliteiten voor afvalgesteente, een spoorlijn en een nieuw verwerkingsinstallatiegebied. De beoordeling en goedkeuring van voorgestelde wijzigingen in het POO door het BLM vormt een federale handeling in het kader van de National Environmental Policy Act en de toepasselijke BLM-regelgeving. Daarom vereist de beoordeling van de planaanvraag door het BLM de opstelling van een milieubeoordeling of een milieueffectrapportage.

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