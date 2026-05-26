Hyland baut seine Produktführungsriege aus, da agentenbasierte KI die Anforderungen für regulierte Branchen erhöht

Die neue vertikale Führung beschleunigt Hylands Bestreben, die hoch riskante und reibungsträchtige Arbeit zu automatisieren, an die regulierte Branchen bisher nicht herankamen

CLEVELAND, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Content Management (ECM) und Pionier des inhaltsgesteuerten agentenbasierten Unternehmens, gab heute die Erweiterung seines Produktleitungsteams durch sechs vertikale und branchenübergreifende Ernennungen bekannt. Mit diesem Schritt vertieft Hyland seine Investitionen in die regulierten, inhaltsreichen Branchen, die das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren bedient, da diese Branchen ihre Entwicklung hin zu intelligenten, autonomen Abläufen beschleunigen.

Seit drei Jahrzehnten hilft Hyland Unternehmen, die stark reguliert sind, ihre wichtigsten Inhalte zu verwalten, zu steuern und zu operationalisieren. Während sich die Arbeit von statischen Workflows zu agentenbasierten Abläufen entwickelt, verstärkt Hyland das, was das Unternehmen schon immer ausgezeichnet hat: zielgerichtetes Fachwissen, das für die regulatorischen, betrieblichen und unternehmenskritischen Anforderungen der von ihr bedienten Branchen entwickelt wurde.

Hyland wurde kürzlich als Leader im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ für Dokumentenmanagement ausgezeichnet. Hyland ist der Ansicht, dass diese Anerkennung die bewährte vertikale Expertise des Unternehmens in stark regulierten Branchen wie dem Gesundheits-, Finanz-, Versicherungs- und Bildungswesen sowie der öffentlichen Verwaltung widerspiegelt sowie die Fähigkeit, branchenspezifische Lösungen zu liefern, die den komplexen regulatorischen und betrieblichen Anforderungen dieser Organisationen gerecht werden.

„In stark regulierten Branchen geht es beim KI-Erfolg nicht um Experimente, sondern um Vertrauen, Compliance und messbare Ergebnisse", sagt Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Unsere erweiterte Produktführungsriege spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Zukunft des agentenbasierten Unternehmens auf branchenspezifischem Kontext, KI-nativen Inhaltsgrundlagen und der operativen Strenge, auf die unsere Kunden angewiesen sind, aufbauen wird. Dort hat Hyland schon immer investiert, und dort werden wir auch als nächstes investieren."

Entwickelt für regulierte, inhaltsintensive Branchen

Branchen wie das Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Bildungswesen und Behörden arbeiten mit Dokumenten, Aufzeichnungen und Inhalten, die genau, sicher, überprüfbar und zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein müssen. Diese Umgebungen erfordern mehr als nur allgemeine Plattformen; sie erfordern Lösungen, die speziell für komplexe Vorschriften, Branchenabläufe und reale Ergebnisse entwickelt wurden.

Die Produktführungsstrategie von Hyland spiegelt die Realitäten stark regulierter, inhaltsintensiver Branchen wider, indem sie branchenspezifische Anforderungen in den Vordergrund stellt, die auf gesetzliche, Compliance- und betriebliche Vorgaben ausgerichtet sind, domänenorientierte Anwendungen entwickelt, die sich an den tatsächlichen Arbeitsabläufen orientieren, sowie KI-native, kontrollierte Content-Grundlagen schafft, die sichere und skalierbare agentenbasierte Abläufe ermöglichen. Während Kunden sich zunehmend in Richtung autonomer und „Human-in-the-Loop"-Arbeitsabläufe bewegen, begegnet ihnen Hyland weiterhin dort, wo sie stehen, und liefert vertrauenswürdige Content Intelligence, die auf ihre Branchen und nicht auf abstrakte Anwendungsfälle zugeschnitten ist.

Produktführungsteam mit fundiertem Branchenwissen

Um diese Strategie weiter zu stärken, hat Hyland seine Produktmanagementriege mit erfahrenen Führungskräften erweitert, die tiefes Fachwissen und Erfahrung in der kundenorientierten Umsetzung mitbringen:

Vinitha Ramnathan - Gesundheitswesen

Leitung der Produktstrategie im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt auf klinischen Lösungen, Revenue Cycle und Patientenerfahrung, die Innovation mit Compliance und Pflegequalität in Einklang bringen.





Leitung der Produktstrategie im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt auf klinischen Lösungen, Revenue Cycle und Patientenerfahrung, die Innovation mit Compliance und Pflegequalität in Einklang bringen. Robert Seres - Government

Entwicklung von Lösungen für den öffentlichen Sektor, die für Transparenz, Sicherheit, Records Governance und bürgernahe digitale Dienste in großem Maßstab konzipiert sind.





Entwicklung von Lösungen für den öffentlichen Sektor, die für Transparenz, Sicherheit, Records Governance und bürgernahe digitale Dienste in großem Maßstab konzipiert sind. Namit Saksena - Finanzdienstleistungen

Förderung von Innovationen im Bereich Finanzdienstleistungen im Bankwesen und auf den Kapitalmärkten mit Lösungen für Risikomanagement, Compliance und betriebliche Ausfallsicherheit.





Förderung von Innovationen im Bereich Finanzdienstleistungen im Bankwesen und auf den Kapitalmärkten mit Lösungen für Risikomanagement, Compliance und betriebliche Ausfallsicherheit. Kathy Hrach - Versicherung

Sie leitet die Strategie für Versicherungsprodukte, die sich auf die Umgestaltung von Ansprüchen, Policen und Underwriting konzentriert und dabei Automatisierung mit strengen Vorschriften kombiniert.





Sie leitet die Strategie für Versicherungsprodukte, die sich auf die Umgestaltung von Ansprüchen, Policen und Underwriting konzentriert und dabei Automatisierung mit strengen Vorschriften kombiniert. Rebecca Whitworth - Bildung

Leitung der Produktstrategie für die Bildungsbranche mit Schwerpunkt auf der Modernisierung von Studenten-, Verwaltungs- und Informationsmanagement-Prozessen bei gleichzeitiger Erfüllung der sich ändernden gesetzlichen und betrieblichen Anforderungen.





Leitung der Produktstrategie für die Bildungsbranche mit Schwerpunkt auf der Modernisierung von Studenten-, Verwaltungs- und Informationsmanagement-Prozessen bei gleichzeitiger Erfüllung der sich ändernden gesetzlichen und betrieblichen Anforderungen. Megan Caraballo - Branchenübergreifende Lösungen

Beschleunigung branchenübergreifender Funktionen, die die Stärken der Hyland-Plattform in den Bereichen Rechnungsverarbeitung, Verwaltung von Mitarbeiterdaten und Vertragsmanagement erweitern und es Kunden ermöglichen, Innovationen mit Konsistenz und Vertrauen zu skalieren.

Gemeinsam bringt dieses Führungsteam jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden in den anspruchsvollsten Umgebungen der Welt mit und stellt sicher, dass die Lösungen von Hyland zielgerichtet und wirkungsvoll weiterentwickelt werden.

Die Zukunft vorantreiben

Mit dem Eintritt in das agentenbasierte Zeitalter durch Unternehmen, in dem KI-Systeme mit größerer Autonomie und Verantwortung agieren, baut Hyland auf seine drei Jahrzehnte lange Erfahrung in der regulierten Industrie, um Kunden dabei zu helfen, schneller zu agieren, sicher zu innovieren und KI-gesteuerte Werte mit Vertrauen zu erschließen. Diese erweiterte Produktführungsriege markiert den nächsten Schritt in der Entwicklung von Hyland: aufbauend auf drei Jahrzehnten Erfahrung in der regulierten Industrie, um Kunden dabei zu helfen, schneller voranzukommen, sicher zu innovieren und KI-gesteuerte Werte mit Vertrauen zu erschließen.

Weitere Informationen über Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter Hyland.com.

Informationen zu Gartner und den Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Document Management, Tim Nelms; Jed Cawthorne; Rachel O'Farrell; Marko Sillanpaa; Stephen Emmott, veröffentlicht am 28. April 2026, IDGOO828488. Gartner empfiehlt kein Unternehmen, keinen Anbieter, kein Produkt und keinen Dienst, die in seinen Veröffentlichungen dargestellt werden, und rät Technologienutzern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder einer anderen Auszeichnung auszuwählen. Gartner-Veröffentlichungen beruhen auf den Meinungen der Business‑ und Technology‑Insights‑Organisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt in Bezug auf diese Veröffentlichung jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Informationen zu Hyland

Hyland ist der Pionier der Content Innovation Cloud™ und bietet Unternehmen allgegenwärtige Unternehmensintelligenz mit Lösungen, die verwertbare Erkenntnisse liefern und die Automatisierung vorantreiben. Die Lösungen von Hyland, denen Tausende Organisationen weltweit vertrauen, darunter viele der Fortune 100, schaffen die Grundlage für ein vernetztes, agentenbasiertes Unternehmen, in dem Teams die Leistungsfähigkeit von KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und den Austausch mit den Menschen, für die sie tätig sind, neu zu definieren. Weitere Informationen zur Plattform und den Dienstleistungen von Hyland finden Sie auf Hyland.com.

Medienkontakt:

Jason Gerdon

[email protected]

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