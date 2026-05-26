Hyland renforce son équipe de direction des produits alors que l'IA agentique fait monter les enjeux pour les secteurs réglementés

Le nouveau leadership vertical accélère la transition de Hyland vers l'automatisation des tâches à fort enjeu et à friction élevée que les industries réglementées n'ont jamais été en mesure de couvrir

CLEVELAND, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, un chef de file mondial de la gestion des contenus d'entreprise et le pionnier de l'entreprise agentique alimentée par le contenu, annonce aujourd'hui l'élargissement de son équipe de direction des produits avec six nominations verticales et intersectorielles. Cette opération renforce l'investissement de Hyland dans les secteurs réglementés et riches en contenu qu'elle sert depuis plus de 30 ans, alors que ces secteurs accélèrent leur évolution vers des opérations intelligentes et autonomes.

Depuis trois décennies, Hyland aide les entreprises hautement réglementées à gérer, gouverner et rendre opérationnel leur contenu le plus critique. Alors que le travail évolue, passant de flux statiques à des opérations agentiques, Hyland renforce ce qui l'a toujours différencié : une expertise qui répond spécifiquement aux exigences réglementaires, opérationnelles et critiques des industries qu'elle dessert.

Hyland a récemment été reconnu comme Leader dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour la gestion des documents. Hyland estime que cette reconnaissance reflète l'expertise verticale éprouvée de l'entreprise dans des secteurs hautement réglementés tels que la santé, les services financiers, l'assurance, l'éducation et les pouvoirs publics, ainsi que sa capacité à fournir des solutions sectorielles spécifiques conçues pour répondre aux besoins réglementaires et opérationnels complexes de ces organisations.

« Dans les secteurs hautement réglementés, le succès de l'IA n'est pas une question d'expérimentation, mais de confiance, de conformité et de résultats mesurables », déclare Michael Campbell, directeur des produits chez Hyland. « Notre leadership élargi en matière de produits reflète notre conviction que l'avenir de l'entreprise agentique reposera sur un contexte spécifique à l'industrie, des fondations de contenu natives de l'IA et la rigueur opérationnelle dont dépendent nos clients. C'est dans ces domaines que Hyland a toujours investi, et c'est là que nous continuerons d'investir.

Conçu pour les industries réglementées et riches en contenu

Les secteurs tels que les soins de santé, les services financiers, l'assurance, l'éducation et l'administration utilisent des documents, des dossiers et des contenus qui doivent être exacts, sécurisés, vérifiables et disponibles quand il faut. Ces environnements exigent plus que des plateformes génériques ; ils requièrent des solutions spécialement conçues pour des réglementations complexes, des flux de travail industriels et des résultats concrets.

La stratégie de leadership produit de Hyland reflète les réalités des industries hautement réglementées et riches en contenu en donnant la priorité aux exigences spécifiques à l'industrie alignées sur les mandats réglementaires, de conformité et opérationnels, aux applications conçues en fonction de la façon dont le travail est réellement effectué et aux fondations de contenu gouvernées et natives de l'IA qui permettent des opérations agentiques sûres et évolutives. Alors que ses clients se tournent vers un travail autonome avec une supervision humaine, Hyland continue d'aller à leur rencontre en fournissant une intelligence de contenu fiable adaptée à leurs industries, et non à des cas d'utilisation abstraits.

Faire progresser le leadership produits grâce à une expertise sectorielle approfondie

Pour consolider cette stratégie, Hyland a élargi son équipe de direction produit avec la nomination de dirigeants chevronnés qui apportent une connaissance approfondie du domaine et une expérience d'exécution axée sur le client :

Vinitha Ramnathan - Soins de santé

Dirige la stratégie des produits de soins de santé en mettant l'accent sur les solutions cliniques, le cycle des revenus et l'expérience des patients pour trouver l'équilibre entre innovation, conformité et qualité des soins.





Dirige la stratégie des produits de soins de santé en mettant l'accent sur les solutions cliniques, le cycle des revenus et l'expérience des patients pour trouver l'équilibre entre innovation, conformité et qualité des soins. Robert Seres - Pouvoirs publics

Dirige les solutions pour le secteur public conçues pour la transparence, la sécurité, la gouvernance des documents et les services numériques centrés sur les citoyens à grande échelle.





Dirige les solutions pour le secteur public conçues pour la transparence, la sécurité, la gouvernance des documents et les services numériques centrés sur les citoyens à grande échelle. Namit Saksena - Services financiers

Dirige l'innovation dans les services financiers sur les marchés bancaires et financiers grâce à des solutions conçues pour la gestion des risques, la conformité et la résilience opérationnelle.





Dirige l'innovation dans les services financiers sur les marchés bancaires et financiers grâce à des solutions conçues pour la gestion des risques, la conformité et la résilience opérationnelle. Kathy Hrach - Assurance

Dirige la stratégie des produits d'assurance axée sur la transformation des sinistres, des polices et des souscriptions, en combinant l'automatisation et la rigueur réglementaire.





Dirige la stratégie des produits d'assurance axée sur la transformation des sinistres, des polices et des souscriptions, en combinant l'automatisation et la rigueur réglementaire. Rebecca Whitworth - Éducation

Dirige la stratégie des produits de l'industrie de l'éducation en permettant aux établissements de moderniser les processus de gestion des étudiants, de l'administration et de l'information tout en répondant à l'évolution des exigences réglementaires et opérationnelles.





Dirige la stratégie des produits de l'industrie de l'éducation en permettant aux établissements de moderniser les processus de gestion des étudiants, de l'administration et de l'information tout en répondant à l'évolution des exigences réglementaires et opérationnelles. Megan Caraballo - Solutions intersectorielles

Dirige les capacités intersectorielles qui étendent les forces de la plateforme Hyland au traitement des factures, à la gestion des dossiers des employés et à la gestion des contrats, permettant ainsi aux clients d'accroître l'innovation avec cohérence et confiance.

Cette équipe de direction apporte des décennies d'expérience aux côtés des clients dans les environnements les plus exigeants du monde, en veillant à ce que les solutions de Hyland évoluent avec un but et un impact précis.

Façonner l'avenir

Alors que les entreprises entrent dans l'ère agentique - dans laquelle les systèmes d'IA agiront avec plus d'autonomie et de responsabilité - Hyland s'appuie sur ses trois décennies d'expertise dans l'industrie réglementée pour aider les clients à avancer plus rapidement, à innover en toute sécurité et à capter avec confiance la valeur générée par l'IA. Ce nouveau leadership produits marque la prochaine étape de l'évolution de Hyland : en s'appuyant sur trois décennies d'expertise dans le secteur réglementé pour aider les clients à avancer plus rapidement, à innover en toute sécurité et à capter avec confiance la valeur générée par l'IA.

Pour plus d'informations sur la plateforme et les solutions Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

À propos de Gartner et du Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Document Management, Tim Nelms ; Jed Cawthorne ; Rachel O'Farrell ; Marko Sillanpaa ; Stephen Emmott, publié le 28 avril 2026, IDGOO828488. Gartner ne cautionne aucune entreprise, aucun vendeur, aucun produit ou service décrit dans ses publications et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les vendeurs les mieux notés ou désignés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation Gartner chargée de l'analyse des entreprises et des technologies et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Gartner et Magic Quadrant sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales.

À propos de Hyland

Pionnier du Content Innovation Cloud™, Hyland offre une intelligence d'entreprise omniprésente avec des solutions qui donnent accès à des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'entreprises dans le monde entier, y compris de nombreuses sociétés du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec leurs clients. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

Relations avec les médias :

Jason Gerdon

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