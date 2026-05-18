Hyosung TNC franchit une étape décisive dans le développement de sa plateforme intégrée de bio-spandex lors du Global Fashion Summit 2026

COPENHAGUE, Danemark et SEOUL, Corée du Sud, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyosung TNC, un fournisseur complet de solutions textiles durables et le plus grand fabricant de spandex (élasthanne) en termes de parts de marché, a participé au Global Fashion Summit 2026 à Copenhague la semaine dernière. En tant que sponsor principal, l'entreprise a présenté sa plateforme intégrée de spandex d'origine biologique et a échangé avec les acteurs du secteur de la mode sur les mesures à prendre pour la déployer à grande échelle tout au long de la chaîne de valeur.

Decarbonisation panel at the Global Fashion Summit

Lors du sommet, qui s'est tenu du 5 au 7 mai sur le thème « Building Resilient Futures », Hyosung TNC a montré comment le spandex d'origine biologique progresse vers une adoption commerciale plus large grâce à l'infrastructure, à l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et à la collaboration intersectorielle. L'entreprise a présenté son nouveau système de production entièrement intégré au Viêt Nam, qui convertit les intrants dérivés de la canne à sucre en Bio-BDO, Bio-PTMG et enfin Bio Spandex au sein d'une chaîne de valeur unique et connectée, soutenue par un investissement de près d'un milliard de dollars.

La participation de Hyosung TNC au sommet de cette année comprenait une table ronde sur scène au DR Concert Hall, une table ronde privée réunissant des dirigeants, organisée en collaboration avec Global Fashion Agenda, ainsi qu'une présence au Forum de l'innovation destiné à faire découvrir aux participants le parcours des matériaux biosourcés. Lors du Forum de l'innovation, Hyosung TNC a présenté sa plateforme de spandex biosourcé, des exemples d'applications ainsi qu'un récit de marque axé sur la canne à sucre, une matière première renouvelable offrant un fort potentiel de développement et dont l'approvisionnement est certifié via la plateforme VIVE.

« Ce qui a marqué le Global Fashion Summit cette année, c'est l'accent mis sur la concrétisation des actions, ainsi que le rôle de la collaboration entre différents secteurs et industries. Cela m'a amené à avoir de nombreuses discussions enrichissantes sur la manière dont les matériaux d'origine biologique passent d'une niche à une pratique courante », a déclaré Simon Whitmarsh-Knight, directeur du marketing et du développement durable chez Hyosung TNC – Textiles. « La production commerciale à grande échelle est en cours au Vietnam, et nous pouvons accompagner la transition vers l'abandon des matières extensibles d'origine fossile sans que les marques de mode ou les consommateurs aient à faire de compromis sur la performance. »

Décarbonisation des matériaux utilisés dans la mode

Au cours de la table ronde du sommet, « La voie de la décarbonisation : Dans le cadre de la session intitulée Transitions and Turning Points », Sora Yoo, vice-présidente du marketing chez Hyosung TNC, s'est jointe à des intervenants issus des secteurs de la mode, du développement durable et de la finance.

Sora a expliqué pourquoi le spandex recyclé ne suffit pas à lui seul. L'élasthanne à faible impact environnemental utilisé aujourd'hui est principalement issu du recyclage pré-consommation ; il reste toutefois d'origine fossile, et son approvisionnement est limité par la quantité de déchets de fabrication générés par l'industrie. Hyosung TNC avait anticipé cette limite, ce qui a motivé sa décision d'investir près d'un milliard de dollars dans un système de production bio-sourcé entièrement intégré au Vietnam, permettant de transformer la canne à sucre en Bio-BDO, en Bio-PTMG et, au final, en Bio Spandex au sein d'une seule chaîne de valeur.

Au cours de la discussion, l'un des messages clés de Hyosung TNC a été que, pour réussir la transition vers des matériaux extensibles non fossiles, il faut disposer d'infrastructures à l'échelle industrielle, de systèmes d'approvisionnement fiables et de partenariats à long terme tout au long de la chaîne de valeur, permettant ainsi aux marques d'adopter des alternatives à moindre impact sans compromettre les performances, la durabilité ou la résilience de l'approvisionnement.

Sora Yoo a souligné que, bien que Hyosung TNC ait investi massivement dans le développement du spandex d'origine biologique, la perception des prix reste l'un des principaux obstacles à son adoption dans le secteur. Elle a expliqué que la généralisation d'alternatives plus durables nécessiterait non seulement une collaboration au sein du secteur, mais aussi une prise de conscience accrue et une demande plus forte de la part des consommateurs, afin de faire évoluer les priorités d'achat au-delà du simple critère du prix.

Production BBC StoryWorks

Dans le cadre de son programme Summit, Hyosung TNC a diffusé en exclusivité son épisode de Fashion Redressed II. Ce film, réalisé pour Hyosung TNC par BBC StoryWorks Commercial Productions dans le cadre de la série présentée par Global Fashion Agenda, retrace le parcours de la canne à sucre jusqu'au spandex fini et met en lumière le travail nécessaire pour repenser la fabrication des matières extensibles en s'affranchissant des matières premières d'origine fossile.

Après sa première au Global Fashion Summit 2026, le film est désormais disponible ici.

Sora Yoo a déclaré : « Le fait de participer à Fashion Redressed II signifie que l'histoire de notre spandex biosourcé touche les gens bien au-delà de la phase du sommet. Le film donne vie à la collaboration, à l'infrastructure, à la responsabilité et à l'investissement à long terme qui sous-tendent cette transition matérielle et invite les marques à en faire une réalité. »

Extensibilité biologique pour des vêtements performants au quotidien

La participation de Hyosung TNC au Global Fashion Summit a mis en évidence l'intérêt croissant pour les solutions évolutives en matière de transition des matériaux, en particulier dans les catégories de textiles axées sur la performance, telles que les vêtements de sport, les vêtements de loisirs, le denim, les sous-vêtements et les maillots de bain.

Alors que la production commerciale à grande échelle continue de se développer, l'entreprise estime que le spandex d'origine biologique peut jouer un rôle important en aidant les marques de mode à réduire leur dépendance vis-à-vis des matériaux d'origine fossile, tout en conservant les propriétés fonctionnelles attendues des vêtements extensibles.

Imagerie : disponible au téléchargement ici

À propos de Hyosung TNC

Hyosung TNC est un fournisseur de solutions textiles durables complètes qui fabrique des produits de classe mondiale, apportant une innovation continue à l'industrie textile. Hyosung TNC est le plus grand fabricant mondial de spandex (élasthanne) en termes de parts de marché, fournissant la plus large gamme d'offres de fibres extensibles soutenues par une technologie et une qualité exceptionnelles sous ses marques CREORA® et regen™. L'entreprise promeut des matériaux à faible impact environnemental grâce à l'élastane BIO issu de la canne à sucre, alliant des performances éprouvées et un approvisionnement durable à une chaîne de valeur bio intégrée.

Les spécialités de nylon et de polyester de Hyosung TNC offrent des solutions de fibres fonctionnelles et durables qui sont essentielles au marché textile dynamique d'aujourd'hui. Hyosung TNC est fier d'être un membre partenaire de Textile Exchange. Visitez notre site web et notre blog blog.hyosungtnc.com pour connaître les dernières tendances, les événements et les mises à jour des produits. Vous pouvez également retrouver Hyosung TNC sur Instagram (@hyosung_textiles) et sur LinkedIn (Hyosung Performance Textiles).

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