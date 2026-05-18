Hyosung TNC participó en la Cumbre Mundial de la Moda 2026

Hyosung TNC da un paso importante en su plataforma integrada de spandex biológico en la Cumbre Mundial de la Moda 2026

COPENHAGUE, Dinamarca y SEÚL, Corea del Sur, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hyosung TNC, un proveedor integral de soluciones textiles sostenibles y el mayor fabricante de spandex (elastano) por cuota de mercado, participó la semana pasada en la Cumbre Mundial de la Moda 2026 en Copenhague. Como patrocinador principal, presentó su plataforma integrada de spandex de base biológica y dialogó con los actores clave de la industria de la moda sobre los pasos necesarios para escalarla a lo largo de toda la cadena de valor.

Decarbonisation panel at the Global Fashion Summit

Durante la Cumbre, celebrada del 5 al 7 de mayo bajo el lema "Construyendo futuros resilientes", Hyosung TNC demostró cómo el spandex de origen biológico avanza hacia una mayor adopción comercial mediante infraestructura, integración de la cadena de suministro y colaboración intersectorial. La compañía destacó su nuevo sistema de producción totalmente integrado en Vietnam, que transforma insumos derivados de la caña de azúcar en Bio-BDO, Bio-PTMG y, finalmente, Bio Spandex dentro de una única cadena de valor conectada, respaldada por una inversión de casi mil millones de dólares.

La participación de Hyosung TNC en la Cumbre de este año incluyó una sesión de panel en el DR Concert Hall, una mesa redonda privada de liderazgo organizada en colaboración con Global Fashion Agenda y su presencia en el Foro de Innovación, diseñado para mostrar a los asistentes el proceso de desarrollo de materiales de origen biológico. En el Foro de Innovación, Hyosung TNC presentó su plataforma de BIO spandex, ejemplos de aplicaciones y la historia de su marca en torno a la caña de azúcar como materia prima renovable con un gran potencial de escala y un abastecimiento verificado a través de la plataforma VIVE.

"Lo que destacó en la Cumbre Mundial de la Moda de este año fue el enfoque en impulsar la acción y el papel de la colaboración entre múltiples industrias y sectores. Esto me ha llevado a tener muchas conversaciones significativas sobre cómo los materiales de base biológica están pasando de ser marginales a ser la norma", dijo Simon Whitmarsh-Knight, director de Marketing y Sostenibilidad de Textiles de Hyosung TNC. "La producción comercial a gran escala está en marcha en Vietnam, y podemos apoyar la transición hacia el abandono de los tejidos elásticos derivados de combustibles fósiles sin pedir a las marcas de moda ni a los consumidores que comprometan el rendimiento".

Descarbonización de la mezcla de materiales de la moda

Durante el panel de debate de la Cumbre, 'El camino hacia la descarbonización: transiciones y puntos de inflexión', Sora Yoo, vicepresidenta de Marketing de Hyosung TNC, se unió a ponentes de todo el ecosistema de la moda, la sostenibilidad y las finanzas.

Sora explicó por qué el spandex reciclado por sí solo no es suficiente. El elastano de bajo impacto actual se recicla mayoritariamente preconsumo, pero sigue estando basado en combustibles fósiles en su origen, y su suministro está limitado por la cantidad de residuos de fabricación que genera la industria. Hyosung TNC previó este límite, y fue lo que impulsó la decisión de invertir casi mil millones de dólares en un sistema de producción de base biológica totalmente integrado en Vietnam, transformando la caña de azúcar en Bio-BDO, Bio-PTMG y, finalmente, Bio Spandex dentro de una única cadena de valor.

Durante el debate, un mensaje clave de Hyosung TNC fue que una transición exitosa hacia fuentes de energía alternativas basadas en combustibles fósiles requiere infraestructura a escala industrial, sistemas de abastecimiento confiables y asociaciones a largo plazo en la cadena de valor que permitan a las marcas adoptar alternativas de menor impacto sin comprometer el rendimiento, la durabilidad o la resiliencia del suministro.

Sora Yoo destacó que, si bien Hyosung TNC ha invertido significativamente en el desarrollo de spandex de origen biológico, la percepción del precio sigue siendo una de las mayores barreras para su adopción en la industria. Explicó que la expansión de alternativas más sostenibles requerirá no solo la colaboración de la industria, sino también una mayor concienciación y demanda por parte de los consumidores para impulsar un cambio en las prioridades de compra, más allá del mero coste.

Producción de BBC StoryWorks

Como parte de su programa de la Cumbre, Hyosung TNC emitió en exclusiva su episodio de Fashion Redressed II. El documental, producido para Hyosung TNC por BBC StoryWorks Commercial Productions como parte de la serie presentada por Global Fashion Agenda, explora el proceso desde el campo de caña de azúcar hasta el spandex terminado y el trabajo que implica la reingeniería de materiales elásticos, alejándolos de los insumos derivados de combustibles fósiles.

Tras su estreno en la Cumbre Mundial de la Moda 2026, el documental ya está disponible para ver aquí.

Sora Yoo comentó: "Formar parte de Fashion Redressed II significa que nuestra historia sobre el spandex de origen biológico llega a personas mucho más allá del escenario de la Cumbre. El vídeo da vida a la colaboración, la infraestructura, la responsabilidad y la inversión a largo plazo que hay detrás de esta transición de materiales e invita a las marcas a hacerla realidad".

Elástico de origen biológico para prendas deportivas de uso diario

La participación de Hyosung TNC en la Cumbre Mundial de la Moda puso de relieve el creciente interés en vías escalables para la transición de materiales, especialmente en categorías textiles orientadas al rendimiento, como ropa deportiva, denim, ropa interior y trajes de baño.

A medida que la producción comercial a gran escala continúa desarrollándose, la empresa cree que el spandex de origen biológico puede desempeñar un papel importante para ayudar a las marcas de moda a reducir su dependencia de materiales derivados de combustibles fósiles, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad esperada en las prendas elásticas.

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Acerca de Hyosung TNC

Hyosung TNC es un proveedor integral de soluciones textiles sostenibles que produce productos de clase mundial, aportando innovación continua a la industria textil. Hyosung TNC es el mayor fabricante mundial de spandex (elastano) por cuota de mercado, ofreciendo la gama más amplia de fibras elásticas respaldada por tecnología y calidad excepcionales bajo sus marcas CREORA® y regen™. La empresa está impulsando materiales de menor impacto con BIO Elastano derivado de la caña de azúcar, combinando un rendimiento fiable y un suministro resiliente con una cadena de valor integrada de base biológica.

El nailon y el poliéster especiales de Hyosung TNC proporcionan soluciones de fibra funcionales y sostenibles, esenciales para el dinámico mercado textil actual. Hyosung TNC es un orgulloso miembro de nivel Socio de Textile Exchange. Visite nuestro sitio web y nuestro blog en blog.hyosungtnc.com para estar al día de las últimas tendencias, eventos y novedades de productos. También puede encontrar a Hyosung TNC en Instagram @hyosung_textiles y en LinkedIn en Hyosung Performance Textiles .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979451/Hyosung_Panel.jpg