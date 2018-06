HyperQuant annonce l'établissement d'un partenariat avec la plateforme d'échange KuCoin

Cet accord de partenariat couvre de multiples domaines de collaboration. Des experts de l'équipe HyperQuant ont été choisis pour aider KuCoin avec le développement de la nouvelle infrastructure et du protocole API de la plateforme d'échange. L'implémentation des technologies et des solutions exclusives d'HyperQuant par les ingénieurs de la plateforme d'échange fera de KuCoin l'une des meilleures plateformes de trading, avec l'infrastructure technique la plus sophistiquée et la plus fiable du marché. Par ailleurs, la plateforme HyperQuant commencera à recueillir et à analyser des données de trading afin de les utiliser au sein de l'application HyperQuant ainsi que pour le backtesting des stratégies de trading et des algorithmes d'apprentissage machine.

« Nous sommes heureux de partager notre vaste expérience du marché boursier avec nos partenaires de KuCoin dans notre intérêt mutuel et dans l'optique d'une coopération à long terme. Notre collaboration fera progresser le développement du trading algorithmique sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies afin de mieux servir nos clients », a déclaré Pavel Pavchenko, PDG du projet HyperQuant.

À propos de la plateforme HyperQuant

HyperQuant est une plateforme logicielle de fintech consacrée à la gestion automatisée des actifs cryptographiques, à la tenue de marchés et à la création d'applications décentralisées (dApps), basée sur une intelligence artificielle de pointe, un système de gestion des risques, les technologies de la blockchain et le protocole Fast Order Delivery. La plateforme est développée par des analystes quantitatifs qui connaissent le secteur de la gestion des capitaux dans les moindres détails et offre trois avantages principaux :

• Hyperrapide. Le protocole Fast Order Delivery de la plateforme fonctionne des centaines de fois plus vite que d'autres solutions similaires. Avec l'ajout de colocalisations de serveurs basés sur un grand nombre de plateformes d'échange de cryptomonnaies, la plateforme est encore plus rapide.

• Hyperintelligente. Tous les composants de la plateforme sont gérés par une intelligence artificielle qui évolue constamment grâce à l'apprentissage machine basé sur des big data. HyperQuant unifie également les plateformes d'échange en un réseau de courtage électronique (ECN) unique, avec une distribution interéchange des opérations commerciales basée sur l'IA.

• Hypersécurisée . Le système de gestion des risques automatisé permet de minimiser les risques. Les hashs de transaction sont écrits dans la blockchain pour plus de transparence et de sécurité.

À propos de KuCoin

KuCoin est l'une des plus grandes plateformes internationales d'échange de cryptomonnaies. Ses principales caractéristiques sont un très large éventail de cryptomonnaies ainsi qu'un programme de fidélisation des utilisateurs basé sur ses propres jetons natifs KCS. KuCoin vise à offrir à ses utilisateurs des transactions d'actifs numériques et des services d'échange qui sont à la fois sûrs et pratiques, et offre également une application mobile disponible sur iOS et Android.

