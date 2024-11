HyperStrong remporte deux prix internationaux de design pour l'HyperCube II

BEIJING, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- HyperStrong, un leader mondial des solutions de stockage d'énergie, est fier d'annoncer que son produit de stockage d'énergie commercial et industriel, HyperCube II, a remporté deux prix internationaux de design : le French Design Award Gold et le American Good Design Award Silver. Ces récompenses soulignent l'excellence du design d'HyperStrong et sa volonté constante d'innovation dans le secteur du stockage de l'énergie.

Le French Design Award, organisé par l'International Award Association en France, célèbre l'innovation mondiale en matière de design et offre une plate-forme pour la présentation d'œuvres de design exceptionnelles. Jugé par un panel d'experts en design et de professeurs renommés, la reconnaissance d'HyperCube II comme prix d'or signifie sa qualité exceptionnelle, sa créativité et l'intégration de la technologie et de l'esthétique.

Le American Good Design Award, fondé par l'American International Design Award Association et organisé par l'International Award Association, fait suite à une évaluation rigoureuse et confidentielle par un jury estimé d'experts, de directeurs de design et de chefs d'entreprise de tous les secteurs d'activité. La victoire d'HyperCube II reflète l'excellence de son design, de sa fonctionnalité et de sa contribution à l'amélioration de la vie et à l'inspiration de l'innovation.

"HyperCube II représente la synergie parfaite entre une technologie de stockage d'énergie de pointe et un design de classe mondiale", a déclaré Dr. Jianhui Zhang, président et directeur général d'HyperStrong. "L'obtention de ces deux prix est un moment monumental qui valide notre engagement à créer des produits qui sont non seulement technologiquement avancés, mais aussi conformes à l'excellence mondiale en matière de design."

HyperCube II est une armoire extérieure à refroidissement liquide de pointe conçue pour les applications commerciales et industrielles. Avec sa finition élégante en métal argenté, ses caractéristiques de ventilation hexagonales et son design minimaliste, il allie l'esthétique à la fonctionnalité. Sa sécurité inhérente, son déploiement flexible, son fonctionnement intelligent et son efficacité exceptionnelle garantissent des solutions de stockage d'énergie fiables pour les entreprises en transition vers des pratiques énergétiques durables.

Développé en collaboration avec Schneider Electric, HyperCube II intègre des processus numériques et de fabrication avancés. Il a reçu plusieurs certifications de TÜV NORD, ce qui témoigne de sa fiabilité et de ses hautes performances.

Le double prix décerné à HyperStrong marque une nouvelle étape dans sa mission de redéfinir le paysage du stockage de l'énergie grâce à l'innovation et à l'excellence, renforçant le rôle de l'entreprise en tant que leader mondial des solutions d'énergie durable.

À propos de HyperStrong

Fondée en 2011, forte de ses 13 années de recherche et développement et de son expérience acquise dans le cadre de plus de 300 projets ESS et d'un déploiement de 20 GWh, HyperStrong propose un portefeuille de produits ESS et des solutions complètes pour l'ensemble des applications à l'échelle des services publics, commerciales et industrielles. Ayant construit quatre bases de fabrication intelligente, trois centres de R&D, deux laboratoires d'essai et un centre de marketing mondial, HyperStrong permet à ses clients du monde entier d'atteindre leurs objectifs en matière de transition énergétique et de neutralité carbone.

Selon S&P Global Commodity Insights, HyperStrong a été classé parmi les trois premiers intégrateurs BESS en termes de capacité globale installée en 2023. En 2024, HyperStrong a été classée dans la liste Tier 1 de BloombergNEF Energy Storage pendant trois trimestres consécutifs. Pendant trois années consécutives, l'Electric Energy Storage Alliance (EESA) a classé HyperStrong au premier rang des acteurs du BESS en termes de volume de livraison sur le marché chinois.

Pour plus d'informations sur HyperStrong, visitez le site : www.hyperstrong.com ou connectez-vous avec nous via LinkedIn.

